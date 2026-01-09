Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 103

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Всем привет, у меня такой вопрос
Есть мой сигнал на mt4, который я запустил в начале марта, правда торговля ведется пока что на демо счете, вопрос такой: Когда сигнал модераторы, я так понимаю, выдвинут на публичный обзор, чтобы все могли, хотя бы ознакомиться?
Спасибо
 
Aleksei Krasilnikov #:
Всем привет, у меня такой вопрос
Есть мой сигнал на mt4, который я запустил в начале марта, правда торговля ведется пока что на демо счете, вопрос такой: Когда сигнал модераторы, я так понимаю, выдвинут на публичный обзор, чтобы все могли, хотя бы ознакомиться?
Спасибо

На вебсайте, если я не ошибаюсь, показываются только сигналы с реальных (не демо) счетов.
А в Метатрейдере можно видеть (и подписаться) на демо сигналы - если залогиниться демо счетом.
Но ваш сигнал пока в Метатрейдере (демо счет) у меня не отображается, так как он мониторится всего 2 недели.

 
Sergey Golubev #:

На вебсайте, если я не ошибаюсь, показываются только сигналы с реальных (не демо) счетов.
А в Метатрейдере можно видеть (и подписаться) на демо сигналы - если залогиниться демо счетом.
Но ваш сигнал пока в Метатрейдере (демо счет) у меня не отображается, так как он мониторится всего 2 недели.

Всё понял, Спасибо за инфу;)
 
Вопрос: Что делать, если  открыта убыточная сделка экспертом без трейдера. 
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здравствуйте, встретила на просторах mql5 вот такой сигнал, интересно мнение, почему на него нельзя подписаться, почему загрузка 0 при лотности 500. Кажется, что реклама кухни) Сам владелец, ответил что на сигнал не дают подписаться, так как мало сделок в месяц, но очевидно что 7 сделок в неделю, это не мало. <ссылку на сигнал удалил модератор>
 
Evgeniia Khodzhaeva #:
здравствуйте, встретила на просторах mql5 вот такой сигнал, интересно мнение, почему на него нельзя подписаться, почему загрузка 0 при лотности 500. Кажется, что реклама кухни) Сам владелец, ответил что на сигнал не дают подписаться, так как мало сделок в месяц, но очевидно что 7 сделок в неделю, это не мало. <ссылку на сигнал удалил модератор>

Этот сигнал сигнальщик начал мониторить в сервисе Сигналы только вчера днем, и после этого никаких сделок нет или мало.
Это написано слева на странице его сигнала:

Именно поэтому сигнал недоступен для подписки (так как там статистику "не из чего" считать - нет или мало открытых ордеров после начала мониторинга):

Может быть есть еще какие-то моменты ...
То есть, статистика, наверное, будет пересчитана или будет посчитана уже по сделкам, открытым с момента начала мониторинга.

Еще на что надо обращать внимание - это балансовые операции (пополнение/снятие, в том числе когда открыты позиции, и в том числе когда брокер архивирует позиции как балансовые операции). Прирост, конечно, будет считаться без учета этих операции, ну а подписчики могут потерять средства от таких операций, так как размер лота считается по размеру баланса у сигнальщика тоже.
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Кстати, обсуждение сигналов запрещено на форуме.

 

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли транслировать сигнал через сервис mql5 и на другую платформу (другой сервис copytrading) одновременно. Заранее спасибо.

 

Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме. 

Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?

Как исправить?

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Farid Shyhaliev #:

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли транслировать сигнал через сервис mql5 и на другую платформу (другой сервис copytrading) одновременно. Заранее спасибо.

можно. и на сервис  mql5 и одновременно на другие платформы)

[Удален]  
Aleksandr Yakovlev #:

Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме. 

Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?

Как исправить?

Коэффициент Шарпа, Торговая активность -кол-во ордеров в неделю- снижает рейтинг. а вообще там формула - за семью печатями, и правильно, что б не подгоняли счета ))
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