Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 103
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Есть мой сигнал на mt4, который я запустил в начале марта, правда торговля ведется пока что на демо счете, вопрос такой: Когда сигнал модераторы, я так понимаю, выдвинут на публичный обзор, чтобы все могли, хотя бы ознакомиться?
Спасибо
Всем привет, у меня такой вопрос
Есть мой сигнал на mt4, который я запустил в начале марта, правда торговля ведется пока что на демо счете, вопрос такой: Когда сигнал модераторы, я так понимаю, выдвинут на публичный обзор, чтобы все могли, хотя бы ознакомиться?
Спасибо
На вебсайте, если я не ошибаюсь, показываются только сигналы с реальных (не демо) счетов.
А в Метатрейдере можно видеть (и подписаться) на демо сигналы - если залогиниться демо счетом.
Но ваш сигнал пока в Метатрейдере (демо счет) у меня не отображается, так как он мониторится всего 2 недели.
На вебсайте, если я не ошибаюсь, показываются только сигналы с реальных (не демо) счетов.
А в Метатрейдере можно видеть (и подписаться) на демо сигналы - если залогиниться демо счетом.
Но ваш сигнал пока в Метатрейдере (демо счет) у меня не отображается, так как он мониторится всего 2 недели.
здравствуйте, встретила на просторах mql5 вот такой сигнал, интересно мнение, почему на него нельзя подписаться, почему загрузка 0 при лотности 500. Кажется, что реклама кухни) Сам владелец, ответил что на сигнал не дают подписаться, так как мало сделок в месяц, но очевидно что 7 сделок в неделю, это не мало. <ссылку на сигнал удалил модератор>
Этот сигнал сигнальщик начал мониторить в сервисе Сигналы только вчера днем, и после этого никаких сделок нет или мало.
Это написано слева на странице его сигнала:
Именно поэтому сигнал недоступен для подписки (так как там статистику "не из чего" считать - нет или мало открытых ордеров после начала мониторинга):
Может быть есть еще какие-то моменты ...
То есть, статистика, наверное, будет пересчитана или будет посчитана уже по сделкам, открытым с момента начала мониторинга.
Еще на что надо обращать внимание - это балансовые операции (пополнение/снятие, в том числе когда открыты позиции, и в том числе когда брокер архивирует позиции как балансовые операции). Прирост, конечно, будет считаться без учета этих операции, ну а подписчики могут потерять средства от таких операций, так как размер лота считается по размеру баланса у сигнальщика тоже.
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Кстати, обсуждение сигналов запрещено на форуме.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли транслировать сигнал через сервис mql5 и на другую платформу (другой сервис copytrading) одновременно. Заранее спасибо.
Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме.
Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?
Как исправить?
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли транслировать сигнал через сервис mql5 и на другую платформу (другой сервис copytrading) одновременно. Заранее спасибо.
можно. и на сервис mql5 и одновременно на другие платформы)
Здравствуйте. Объясните. На моем сигнале риск и закрузка баланса на минимуме. Просадка на минимуме.
Счету второй месяц. Сделок полно. А вот надежность почему то показывается низкая. В чем причина?
Как исправить?