Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 24
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Вам не нужно указывать кредиты mql5 в агенте WebMoney.
Все, что нужно сделать, это следующее.
1. С сайта MQL5.com перейдите на WebMoney.
2. С сайта WebMoney перевести на счет агента WebMoney.
3. Связаться с агентом WebMoney для отправки денег на наш банковский счет.
Какой у вас агент WebMoney - (напишите мне в PM, если вам неудобно открыто называть его здесь)?
Привет Фи,
Когда я нажимаю на "Платежи", затем на "Вывести со счета", есть 2 метода, webmoney и Paypal (у paypal более высокая комиссия, у webmoney много методов, но довольно недружелюбных к пользователю). Для меня эти 2 варианта выделены серым цветом. По словам Алекса, это потому, что я пополняю счет через Gate2Shop с помощью кредитной карты, и поэтому не могу снять деньги. Так что, возможно, это моя проблема.
Вы же ничего не вносили, вы заплатили за услуги, поэтому можете выводить деньги этими двумя способами. Правильно ли я понимаю, что для вас кнопки под webmoney и paypal не выделены серым цветом? Кнопка с надписью "выбрать" (моя закрашена серым, не так заметна, ваша должна быть четкой).
У меня, собственно, даже бонусные кредиты за постинг и за валидацию и регистрацию в MQL5 кредитах (всего 3 кредита) я не могу вывести ни одним из этих способов. Облом, а ты почти в замешательстве (надеюсь, не до такой степени, чтобы вырывать или терять волосы) изо всех сил пытаешься мне помочь. Спасибо, дружище!
Поскольку USD100 - это примерно подписка на 3 месяца, я позволю этим кредитам закончиться в счет подписки и в будущем выберу Paypal (они берут больше, но по крайней мере у меня есть местная поддержка PayPal, куда я могу позвонить для вопросов). Я не думаю, что хочу выбрать webmoney (в моей стране есть только ОДИН агент webmoney, а я живу в Сингапуре, где не очень любят webmoney, хотя Сингапур имеет репутацию финансового центра мирового класса). Шаги просто слишком сложны, чтобы сэкономить несколько центов. и с PayPal я все еще могу перевести только достаточно $ для подписки на 1 месяц.
Скорее всего, я могу отказаться от этой подписки на сигналы как формы торговли через MQL5, просто слишком напряженно!
К вашему сведению, Metaquotes делают "бу-бу-бу". У меня были сигналы MT4, провайдер тоже MT4, он не открыл дополнительные 3 сделки, но когда он закрыл сделки, MT4 снова создал ТРИ дополнительные сделки (автосинхронизация) и "понял", что не может найти сделки (я читал журнал, пытаясь понять, какого хрена он создал ТРИ дополнительные сделки), поэтому сразу же закрыл их, и я потерял около 3 долларов за 3 сделки! Сегодня утром я понял, что синхронизация заняла целую вечность, синхронизация невозможна, и приостановил торговлю. К счастью, я ВСЕГДА проверял свой аккаунт, поэтому мне пришлось закрыть сделку (к счастью, она была прибыльной) самостоятельно, затем MT4 "решил", что теперь может синхронизироваться автоматически и снова включил торговлю!
К вашему сведению 2, я разместил MT4 на VPS и проверил журнал (извините за повторение), там не было ошибки соединения (как будто MT4 внезапно отключился), но MT4 создает эти дополнительные сделки.
Дело в том, что у провайдера было 3 сделки, положительные на USD3.44, когда я начал подписку. Я принудительно выполнил синхронизацию, и три сделки были созданы. Все довольны.
Провайдер отправил закрытые 3 сделки, MT4 закрыл их, затем попытался синхронизировать снова и каким-то образом, по ошибке, создал еще 3 сделки, затем снова "Realised" не может соответствовать, потому что у провайдера больше нет сделок. Фактически закрытие уже было сделано (не через SL, а через сигнал), но MT4 все равно выдает предупреждение "не может найти сделки для закрытия" (очень идиотское, потому что нет внутреннего системного id штампа, использующего номер тикета провайдера для синхронизации моего аккаунта). Поскольку они не могут "закрыть" (потому что уже закрыты), они создают НОВЫЕ 3 сделки (надеюсь, вы не потерялись). Затем, наконец, "просыпаются" и понимают, что у провайдера НЕТ открытых сделок, поэтому синхронизация не удалась, и закрывают эти 3 сделки немедленно, потеряв меня!
PS: Эта концепция внутренней нумерации была идеей, которую я представил MetaQutoes. Я действительно не знаю, что не так с MT4, и я не могу найти никакого отключения для моего терминала, но MT4 может закрывать сделки, не осознавать, что они были закрыты и создавать их снова?
При таком раскладе я потеряю несколько долларов, независимо от того, насколько хороши сигналы, потому что вместо 20 пунктов, например, мне придется пожертвовать 5 пунктами из-за "интеллекта" MT4.
Мои чрезвычайно красивые сигналы в настоящее время находятся в тестовом периоде.
Мне просто любопытно - если я отредактирую/обновлю описание, тестовый период начнется заново с 30 дней?
Нет, это не возобновит тестовый период CeleronS. На самом деле, они говорят вам редактировать описание, пока вы ждете одобрения.
Привет Фи,
Когда я нажимаю на "Платежи", затем на "Вывести со счета", есть 2 метода, webmoney и Paypal (у paypal более высокая комиссия, у webmoney много методов, но довольно недружелюбных к пользователю). Для меня эти 2 варианта выделены серым цветом. По словам Алекса, это потому, что я пополняю счет через Gate2Shop с помощью кредитной карты, и поэтому не могу снять деньги. Так что, возможно, это моя проблема.
Что касается вас, то вы ничего не вносили, вы заплатили за услуги, поэтому вы можете выводить деньги этими двумя способами. Правильно ли я понимаю, что для вас кнопки под webmoney и paypal не выделены серым цветом? Кнопка с надписью "выбрать" (моя закрашена серым, не так заметна, ваша должна быть четкой).
У меня, собственно, даже бонусные кредиты за постинг и за валидацию и регистрацию в MQL5 кредитах (всего 3 кредита) я не могу вывести ни одним из этих способов. Облом, а ты почти в замешательстве (надеюсь, не до такой степени, чтобы вырывать или терять волосы) изо всех сил пытаешься мне помочь. Спасибо, дружище!
Так как USD100 стоит около 3 месяцев подписки, я позволю этим кредитам закончиться в счет подписки и в будущем выберу Paypal (они берут больше, но по крайней мере у меня есть местная поддержка PayPal, куда я могу позвонить для вопросов). Я не думаю, что хочу выбрать webmoney (в моей стране есть только ОДИН агент webmoney, а я живу в Сингапуре, где не очень любят webmoney, хотя Сингапур имеет репутацию финансового центра мирового класса). Просто слишком сложные шаги, чтобы сэкономить несколько центов. А с PayPal я все еще могу перевести достаточно $ для подписки на 1 месяц.
Скорее всего, я могу отказаться от этой подписки на сигналы как формы торговли через MQL5, просто слишком напряженно!
К вашему сведению, Metaquotes сделали ошибку. У меня были сигналы MT4, поставщик тоже MT4, он не открыл дополнительные 3 сделки, но когда он закрыл сделки, MT4 снова создал ТРИ дополнительные сделки (автосинхронизация) и "понял", что не может найти сделки (я читал журнал, пытаясь понять, какого хрена он создал ТРИ дополнительные сделки), поэтому сразу закрыл его, и я потерял около 3 долларов США за 3 сделки! Сегодня утром я понял, что синхронизация занимает целую вечность, синхронизация невозможна, и приостановил торговлю. К счастью, я ВСЕГДА проверял свой аккаунт, поэтому мне пришлось закрыть сделку (к счастью, она была прибыльной) самостоятельно, затем MT4 "решил", что теперь может синхронизироваться автоматически и снова включил торговлю!
К вашему сведению 2, я разместил свой MT4 на VPS и проверил журнал (извините за повторение), там не было ошибок соединения (как будто MT4 внезапно отключился), но MT4 создает эти дополнительные сделки.
Дело в том, что у провайдера было 3 сделки, положительные на USD3.44, когда я начал подписку. Я принудительно выполнил синхронизацию, и три сделки были созданы. Все довольны.
Провайдер отправил закрытые 3 сделки, MT4 закрыл их, затем попытался синхронизировать снова и каким-то образом, ошибочно создал еще 3 сделки, затем снова "Realised" не может соответствовать, потому что у провайдера больше нет сделок. Фактически закрытие уже было сделано (не через SL, а через сигнал), но MT4 все равно выдает предупреждение "не может найти сделки для закрытия" (очень идиотское, потому что нет внутреннего системного id штампа, используя номер тикета провайдера для синхронизации моего аккаунта). Поскольку они не могут "закрыть" (потому что уже закрыты), они создают НОВЫЕ 3 сделки (надеюсь, вы не потерялись). Затем, наконец, "просыпаются" и понимают, что у провайдера НЕТ открытых сделок, поэтому синхронизация не удалась, и закрывают эти 3 сделки немедленно, потеряв меня!
PS: Эта концепция внутренней нумерации была идеей, которую я представил MetaQutoes. Я действительно не знаю, что не так с MT4, и я не могу найти никакого отключения для моего терминала, но MT4 может закрывать сделки, не осознавать, что они были закрыты и создавать их снова?
При такой скорости я бы потерял несколько долларов, независимо от того, насколько хороши сигналы, потому что вместо того, чтобы получить 20 пунктов, мне пришлось бы пожертвовать 5 пунктами из-за "интеллекта" MT4.
1. Ну. Alexx - администратор, поэтому он знает лучше меня, так что, возможно, это так и есть :(. Извините за это.
2. Да, моя кнопка вывода средств чистая и не закрашена серым цветом.
3. "Скорее всего, подписка на сигналы как форма торговли через MQL5 может быть отменена, просто слишком напрягает!", ну, попробуйте сначала бесплатный сигнал на демо. Большинство проблем с сигналом для MT4, и я думаю, что это потому, что сигнал mql5 разработан для работы с MT5, а не MT4.
1. Ну. Alexx - админ, так что он знает лучше меня, так что, возможно, так оно и есть :(. Извините за это.
2. Да, моя кнопка вывода средств чистая и не закрашена серым цветом.
3. "Скорее всего, подписка на сигналы как форма торговли через MQL5 может быть заброшена, просто слишком напрягает!", ну, попробуйте сначала бесплатный сигнал на демо. Большинство проблем с сигналом возникает на MT4, и я думаю, что это потому, что сигнал mql5 предназначен для работы с MT5, а не с MT4.
Привет Фи,
Я думаю, что дизайн обоих MT4/5 просто еще не готов к тому, чтобы сигналы работали без проблем. И я действительно подписался ТОЛЬКО на сигналы МТ4. Я выбрал сигналы, выбрав "Сигналы", затем "MT4", затем "Реальные", чтобы выбрать сигналы, которые провайдер разместил на реальном счете. Это означало, что провайдер также имеет свои собственные $ на линии, и не может просто открывать сделки ради открытия сделок. Реальный аккаунт заставляет провайдера практиковать свою торговлю и управление риском/вознаграждением,
Привет, Фи,
Я думаю, что дизайн обоих MT4/5 еще не позволяет сигналам работать без проблем. И я действительно подписался ТОЛЬКО на сигналы МТ4. Я выбрал сигналы, выбрав "Сигналы", затем "MT4", затем "Реальные", чтобы выбрать сигналы, которые провайдеры разместили на реальном счете. Это означало, что провайдер также имеет свои собственные $ на линии, и не может просто открывать сделки ради открытия сделок. Реальный аккаунт заставляет провайдера практиковать свою торговлю и управление риском/вознаграждением,
Вам не нужно указывать кредиты mql5 в агенте WebMoney.
Все, что нужно сделать, это следующее.
1. С сайта MQL5.com перейдите на WebMoney.
2. С сайта WebMoney перевести на счет агента WebMoney.
3. Связаться с агентом WebMoney для отправки денег на наш банковский счет.
Какой у вас агент WebMoney - (напишите мне в PM, если вам неудобно открыто называть его здесь)?
То есть в ваших опциях - вкладка сигналы, он показывает, что вы подключены, в то время как мой показывает, что нет подключения?
Итак, в ваших опциях - вкладка сигналы, она показывает, что вы подключены, в то время как моя показывает, что нет соединения?
1. Смешно. Вы в ответ цитируете мне то, что мы оба не обсуждали ;D
2. Если ваш MT имеет соединение (с тем отстойным wifi, о котором вы мне говорили :)), и вы все правильно заполнили на странице подписки mql5.cim и в вашем MT, то у вас должно быть сигнальное соединение.
Пожалуйста, сделайте это, откройте MT, нажмите меню Инструменты > выберите Опции > и выберите вкладку сигнал, и скажите мне из двух картинок ниже, какая из них отображается в вашем MT,
привет, у меня заблокирована финансовая операция ....
написано, что мой адрес paypal не совпадает с email, который я использовал для регистрации на mql5 аккаунте...
но у меня нет paypal с адресом электронной почты, который совпадает с адресом электронной почты в аккаунте mql5 ....
не могу ли я добавить мой адрес электронной почты paypal в мой аккаунт mql5?
спасибо