Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 55

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angevoyageur:
Если вы подписались на один сигнал, он не может копировать сделки другого. Вам нужно разобраться со своими счетами и своими идеями.
В этом случае я расскажу вам одну вещь. Я арендовал VPS с одним экземпляром MT5, на котором работает сигнал A. Затем я сделал то, что прочитал на форуме, я скопировал папку терминала MT5 (продублировал ее), чтобы запустить другой экземпляр MT5. В этом втором экземпляре запущен сигнал B. Это правильный путь? Заранее спасибо.
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Client Terminal Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Client Terminal Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Client Terminal Properties - Documentation on MQL5
 
laplacianlab:
В таком случае я расскажу вам одну вещь. Я арендовал VPS с одним экземпляром MT5, в котором запущен сигнал A. Затем я сделал то, что прочитал на форуме, я скопировал папку терминала MT5 (продублировал ее), чтобы запустить другой экземпляр MT5. В этом втором экземпляре запущен сигнал B. Это правильный путь? Заранее спасибо.
Скорее всего, нет, если вы хотите обеспечить 2 сигнала, вам нужно установить 2 экземпляра MT5. Копирование - это не то же самое, что установка. В любом случае вы должны спросить у вашего VPS-провайдера, как решить эту проблему.
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angevoyageur:
Вероятно, нет, если вы хотите предоставлять 2 сигнала, вам нужно установить 2 экземпляра MT5. Копирование - это не то же самое, что установка. В любом случае, вы должны спросить у вашего VPS-провайдера, как решить эту проблему.

Они рекомендуют мне использовать для этого программу установки MT5, а не просто копировать папку. Они устанавливают для меня еще несколько терминалов. Я попробую другой способ, с двумя разными экземплярами MT5, на всякий случай...

В любом случае, сейчас немного странно, потому что сайт MQL5 нормально отражает информацию, сгенерированную сигналом B. Только когда я подписываюсь на B с моего брокерского счета Z, я получаю сигналы, сгенерированные A.

Я подписывался/отписывался несколько раз и всегда одно и то же.

Спасибо.

 
laplacianlab:

Они рекомендуют мне использовать для этого программу установки MT5, а не просто копировать папку.

В общем, это не имеет значения
 
laplacianlab:


В любом случае, сейчас это немного странно, потому что сайт MQL5 нормально отражает информацию, сгенерированную сигналом B. Только когда я подписываюсь на B с моего брокерского счета Z, я получаю сигналы, сгенерированные A.

Не смог уловить - не могли бы вы объяснить, что именно вы имеете в виду. В нескольких коротких предложениях, пожалуйста.
 
angevoyageur:
Вам нужно обратиться непосредственно в Metaquotes, вряд ли вы получите ответ здесь.
Упс, Рош здесь, и отвечает на все вопросы.
[Удален]  
Rosh:
Не смог уловить - не могли бы вы объяснить, что именно вы имеете в виду. В нескольких коротких предложениях, пожалуйста.

1. Я создал два сигнала: A и B.

2. Я несколько раз подписывался/отписывался от А к Б, и наоборот.

3. Похоже, что система не отразила это в порядке. Когда я был подписан на A, я получал сигналы от B, и наоборот.

4. Я уже отправил в Service Desk некоторые из моих логов, думая, что это может быть ошибкой.

Заранее спасибо!

 
RaptorUK:
Воспользуйтесь Службой поддержки. ... ссылка находится в вашем профиле в левой части страницы.

Спасибо RaptorUK, однако это только для ошибок. Должен быть адрес, на который я могу отправитьличное сообщение...

MQL5.community - User Memo
MQL5.community - User Memo
  • 2010.02.25
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
You have just registered and most likely you have questions such as, "How do I insert a picture to my a message?" "How do I format my MQL5 source code?" "Where are my personal messages kept?" You may have many other questions. In this article, we have prepared some hands-on tips that will help you get accustomed in MQL5.community and take full advantage of its available features.
 

Привет всем,

Я прочитал эту статью:https://www.mql5.com/en/articles/618 и полностью понял раздел "Управление фондами".

У меня есть вопрос относительно "Как выбрать объем сделки". Согласно вышеуказанной статье, размер лота подписчика будет рассчитываться исходя из депозита провайдера и т.д.

Есть один фактор, который данная сигнальная система не учитывает - это тип счета. Что произойдет, если провайдер использует стандартный счет, а подписчик - микро-счет? Если быть более точным, то мы можем посмотреть на значение пункта. Например, допустим, провайдер использует торговый счет с 1 пипсом = 1 центу при торговле 0,01 лотом EURUSD. Для управления капиталом по стратегии провайдера требуется $1 000 на 0,01лот. Если подписчик использует торговый счет с 1pip = 10 центов при торговле 0,01 лота EURUSD, и этот счет имеет баланс $10,000.

Если не говорить о кредитном плече и валюте депозита, то в описанной выше ситуации счет подписчика откроет лот размером 0,1. Однако подписчик торгует с риском в 10 раз большим, чем провайдер. Потому что если принять во внимание тип счета, то хотя у абонента на счету $10,000, но этот счет должен открывать только 0.01 лот, причина в том, что у абонента тип счета 1pip = $10cent.

Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее можно решить?

Другой вопрос, может ли провайдер каким-то образом "Принимать" или "Отклонять" подписчика?

Большое спасибо.

С уважением,

SIM

General information on Trading Signals for MetaTrader 4 and MetaTrader 5
General information on Trading Signals for MetaTrader 4 and MetaTrader 5
  • 2013.01.10
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MetaTrader 4 / MetaTrader 5 Trading Signals is a service allowing traders to copy trading operations of a Signals Provider. Our goal was to develop the new massively used service protecting Subscribers and relieving them of unnecessary costs.
 
pip2cash:

Привет всем,

Я прочитал эту статью:https://www.mql5.com/en/articles/618 и полностью понял раздел "Управление фондами".

У меня есть вопрос относительно "Как выбрать объем сделки". Согласно вышеуказанной статье, размер лота подписчика будет рассчитываться на основе депозита поставщика и т.д.

Есть один фактор, который эта сигнальная система не учитывает - это тип счета. Что произойдет, если провайдер использует стандартный счет, а подписчик - микро-счет? Если быть более точным, то мы можем посмотреть на значение пункта. Например, допустим, провайдер использует торговый счет с 1 пипсом = 1 центу при торговле 0,01 лотом EURUSD. Для управления капиталом по стратегии провайдера требуется $1 000 на 0,01лот. Если подписчик использует торговый счет с 1pip = 10 центов при торговле 0,01 лота EURUSD, и этот счет имеет баланс $10,000.

Если не говорить о кредитном плече и валюте депозита, то в описанной выше ситуации счет подписчика откроет лот размером 0,1. Однако подписчик торгует с риском в 10 раз большим, чем провайдер. Потому что если принять во внимание тип счета, то хотя у абонента на счету $10,000, но этот счет должен открывать только 0.01 лот, причина в том, что у абонента тип счета 1pip = $10cent.

Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее можно решить?

Другой вопрос, может ли провайдер каким-то образом "Принимать" или "Отклонять" подписчика?

Большое спасибо.

С уважением,

SIM

Тип счета (стандартный лот, мини-лот или микро-лот) не влияет на расчет объема.

Провайдер не знает подписчиков и не может разрешить их или нет.

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