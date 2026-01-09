Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 55
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Если вы подписались на один сигнал, он не может копировать сделки другого. Вам нужно разобраться со своими счетами и своими идеями.
В таком случае я расскажу вам одну вещь. Я арендовал VPS с одним экземпляром MT5, в котором запущен сигнал A. Затем я сделал то, что прочитал на форуме, я скопировал папку терминала MT5 (продублировал ее), чтобы запустить другой экземпляр MT5. В этом втором экземпляре запущен сигнал B. Это правильный путь? Заранее спасибо.
Вероятно, нет, если вы хотите предоставлять 2 сигнала, вам нужно установить 2 экземпляра MT5. Копирование - это не то же самое, что установка. В любом случае, вы должны спросить у вашего VPS-провайдера, как решить эту проблему.
Они рекомендуют мне использовать для этого программу установки MT5, а не просто копировать папку. Они устанавливают для меня еще несколько терминалов. Я попробую другой способ, с двумя разными экземплярами MT5, на всякий случай...
В любом случае, сейчас немного странно, потому что сайт MQL5 нормально отражает информацию, сгенерированную сигналом B. Только когда я подписываюсь на B с моего брокерского счета Z, я получаю сигналы, сгенерированные A.
Я подписывался/отписывался несколько раз и всегда одно и то же.
Спасибо.
Они рекомендуют мне использовать для этого программу установки MT5, а не просто копировать папку.
В любом случае, сейчас это немного странно, потому что сайт MQL5 нормально отражает информацию, сгенерированную сигналом B. Только когда я подписываюсь на B с моего брокерского счета Z, я получаю сигналы, сгенерированные A.
Вам нужно обратиться непосредственно в Metaquotes, вряд ли вы получите ответ здесь.
Не смог уловить - не могли бы вы объяснить, что именно вы имеете в виду. В нескольких коротких предложениях, пожалуйста.
1. Я создал два сигнала: A и B.
2. Я несколько раз подписывался/отписывался от А к Б, и наоборот.
3. Похоже, что система не отразила это в порядке. Когда я был подписан на A, я получал сигналы от B, и наоборот.
4. Я уже отправил в Service Desk некоторые из моих логов, думая, что это может быть ошибкой.
Заранее спасибо!
Воспользуйтесь Службой поддержки. ... ссылка находится в вашем профиле в левой части страницы.
Спасибо RaptorUK, однако это только для ошибок. Должен быть адрес, на который я могу отправитьличное сообщение...
Привет всем,
Я прочитал эту статью:https://www.mql5.com/en/articles/618 и полностью понял раздел "Управление фондами".
У меня есть вопрос относительно "Как выбрать объем сделки". Согласно вышеуказанной статье, размер лота подписчика будет рассчитываться исходя из депозита провайдера и т.д.
Есть один фактор, который данная сигнальная система не учитывает - это тип счета. Что произойдет, если провайдер использует стандартный счет, а подписчик - микро-счет? Если быть более точным, то мы можем посмотреть на значение пункта. Например, допустим, провайдер использует торговый счет с 1 пипсом = 1 центу при торговле 0,01 лотом EURUSD. Для управления капиталом по стратегии провайдера требуется $1 000 на 0,01лот. Если подписчик использует торговый счет с 1pip = 10 центов при торговле 0,01 лота EURUSD, и этот счет имеет баланс $10,000.
Если не говорить о кредитном плече и валюте депозита, то в описанной выше ситуации счет подписчика откроет лот размером 0,1. Однако подписчик торгует с риском в 10 раз большим, чем провайдер. Потому что если принять во внимание тип счета, то хотя у абонента на счету $10,000, но этот счет должен открывать только 0.01 лот, причина в том, что у абонента тип счета 1pip = $10cent.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее можно решить?
Другой вопрос, может ли провайдер каким-то образом "Принимать" или "Отклонять" подписчика?
Большое спасибо.
С уважением,
SIM
Привет всем,
Я прочитал эту статью:https://www.mql5.com/en/articles/618 и полностью понял раздел "Управление фондами".
У меня есть вопрос относительно "Как выбрать объем сделки". Согласно вышеуказанной статье, размер лота подписчика будет рассчитываться на основе депозита поставщика и т.д.
Есть один фактор, который эта сигнальная система не учитывает - это тип счета. Что произойдет, если провайдер использует стандартный счет, а подписчик - микро-счет? Если быть более точным, то мы можем посмотреть на значение пункта. Например, допустим, провайдер использует торговый счет с 1 пипсом = 1 центу при торговле 0,01 лотом EURUSD. Для управления капиталом по стратегии провайдера требуется $1 000 на 0,01лот. Если подписчик использует торговый счет с 1pip = 10 центов при торговле 0,01 лота EURUSD, и этот счет имеет баланс $10,000.
Если не говорить о кредитном плече и валюте депозита, то в описанной выше ситуации счет подписчика откроет лот размером 0,1. Однако подписчик торгует с риском в 10 раз большим, чем провайдер. Потому что если принять во внимание тип счета, то хотя у абонента на счету $10,000, но этот счет должен открывать только 0.01 лот, причина в том, что у абонента тип счета 1pip = $10cent.
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой и как ее можно решить?
Другой вопрос, может ли провайдер каким-то образом "Принимать" или "Отклонять" подписчика?
Большое спасибо.
С уважением,
SIM
Тип счета (стандартный лот, мини-лот или микро-лот) не влияет на расчет объема.
Провайдер не знает подписчиков и не может разрешить их или нет.