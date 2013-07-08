Социальный трейдинг в торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5

Что такое социальный трейдинг? Это совместная и взаимовыгодная работа трейдеров и инвесторов: успешные трейдеры выставляют свою торговлю на мониторинг, а потенциальные инвесторы таким образом могут следить за их успехами и копировать сделки того трейдера, который им понравился.

Следите за тем, кто и как торгует в реальном времени, подключайтесь к самым успешным трейдерам и автоматически повторяйте их сделки – в этом и заключается суть социального трейдинга. Для новичков и малоопытных трейдеров, которые решили поработать на финансовых рынках с целью увеличения дохода, это, возможно, лучший способ начать свою деятельность.







Для того чтобы торговать профессионально, вовсе необязательно быть профессиональным трейдером с большим багажом знаний и навыков. Необязательно следить за новостями финансовых рынков, анализировать их, придумывать торговые стратегии и затем реализовывать их, а в случае неудачи менять стратегию и следить за ее успешностью в изменившихся рыночных условиях. Все это, благодаря социальному трейдингу, становится необязательным, поскольку можно просто взять и скопировать сделки тех самых опытных трейдеров, которые следят за новостями, анализируют рынки и придумывают прибыльные стратегии.

Легко ли начать зеркалировать сделки и какова цена вопроса? Если взять хедж-фонды как способ инвестирования, то позволить себе вложиться в них могли немногие из-за высокого порога вхождения (сотни тысяч и миллионы долларов). А социальный трейдинг – это крайне демократичная система, которая доступна абсолютно любому трейдеру с любым уровнем дохода. Это огромный рынок с широкими возможностями, воспользоваться которыми можете и вы.

Преимущества социального трейдинга очевидны:

Дополнительный доход как для трейдера, так и для инвестора



Диверсификация инвестиций



Подключение к самым успешным трейдерам отрасли и автоматическое копирование их сделок

Низкий порог вхождения - можно начать с минимальным бюджетом

Можно попрактиковаться – есть возможность тестовой торговли на демо-аккаунтах

Экономия времени

Простота использования и удобный интерфейс

Итак, вы решились воспользоваться возможностями социального трейдинга, но не знаете, с чего начать? Самые известные и популярные платформы для социального трейдинга и зеркалирования сделок (mirror trading) – это MetaTrader 4 и MetaTrader 5. А самый удобный и продвинутый сервис для социального трейдинга на этих платформах – это встроенные Торговые Сигналы. Работает социальный трейдинг (social trading) в платформах MetaTrader просто: пользователь прямо в терминале выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него и все сделки с этого момента повторяются на его счете.





Социальный трейдинг с MetaTrader позволит вам отслеживать торговую деятельность успешных трейдеров и их прибыльность, а главное - копировать их сделки. Заметили положительный тренд у одного из трейдеров, поставляющих сигналы? Подключайтесь к нему и начинайте копировать его сделки. Торговый терминал будет автоматически повторять все сделки провайдера сигнала на вашем счету, и ручное вмешательство здесь не потребуется.

Таким образом, без особых усилий, не обладая навыками и опытом торговли, трейдер-подписчик может заработать с помощью Сигналов.



Социальный трейдинг должен быть простым, понятным и не вызывать затруднений у трейдеров с любым уровнем знаний. Вы наверняка согласитесь с этим. И торговые сигналы MetaTrader на все сто соответствуют этому критерию. Их использование доступно любому пользователю, даже с самым поверхностным опытом трейдинга. Здесь не нужно заключать договор с поставщиком выбранного сигнала или брокером, нет никаких бумаг и ручного управления, а все операции происходят в автоматическом режиме.

Все, что необходимо, это указать своего брокера и ввести номер своего счета на сервере брокера. Больше ничего не потребуется, оформление подписки займет совсем немного времени. С пошаговой схемой подключения к источникам сигналов можно ознакомиться в статье "Как подписаться на Торговые Сигналы". После ее прочтения вы легко и быстро сможете подписаться на тот сигнал, который сочли наиболее подходящим.





Затруднения может вызвать лишь выбор подходящего поставщика с наиболее привлекательным для вас сигналом. Но и эту задачу мы постарались максимально облегчить - раздел "Торговые сигналы" содержит постоянно обновляемый рейтинг поставщиков. Там по умолчанию включена сортировка по качеству, которая означает, что сигналы с высоким уровнем доверия подписчиков и хорошими финансовыми показателями находятся на высоких местах и более заметны. Впрочем, для удобства выбора торгового сигнала можно использовать и сортировку по месячному приросту, количеству подписчиков, цене и другим критериям.

Социальный трейдинг в торговых платформах MetaTrader – это легко, понятно и доступно каждому. Из тысяч поставщиков сигналов нужно лишь выбрать того, который подходит вам больше, а критерии вы задаете сами!





