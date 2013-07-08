Социальный трейдинг в торговых платформах MetaTrader 4 и MetaTrader 5
Что такое социальный трейдинг? Это совместная и взаимовыгодная работа трейдеров и инвесторов: успешные трейдеры выставляют свою торговлю на мониторинг, а потенциальные инвесторы таким образом могут следить за их успехами и копировать сделки того трейдера, который им понравился.
Следите за тем, кто и как торгует в реальном времени, подключайтесь к самым успешным трейдерам и автоматически повторяйте их сделки – в этом и заключается суть социального трейдинга. Для новичков и малоопытных трейдеров, которые решили поработать на финансовых рынках с целью увеличения дохода, это, возможно, лучший способ начать свою деятельность.
Для того чтобы торговать профессионально, вовсе необязательно быть профессиональным трейдером с большим багажом знаний и навыков. Необязательно следить за новостями финансовых рынков, анализировать их, придумывать торговые стратегии и затем реализовывать их, а в случае неудачи менять стратегию и следить за ее успешностью в изменившихся рыночных условиях. Все это, благодаря социальному трейдингу, становится необязательным, поскольку можно просто взять и скопировать сделки тех самых опытных трейдеров, которые следят за новостями, анализируют рынки и придумывают прибыльные стратегии.
Легко ли начать зеркалировать сделки и какова цена вопроса? Если взять хедж-фонды как способ инвестирования, то позволить себе вложиться в них могли немногие из-за высокого порога вхождения (сотни тысяч и миллионы долларов). А социальный трейдинг – это крайне демократичная система, которая доступна абсолютно любому трейдеру с любым уровнем дохода. Это огромный рынок с широкими возможностями, воспользоваться которыми можете и вы.
Преимущества социального трейдинга очевидны:
- Дополнительный доход как для трейдера, так и для инвестора
- Диверсификация инвестиций
- Подключение к самым успешным трейдерам отрасли и автоматическое копирование их сделок
- Низкий порог вхождения - можно начать с минимальным бюджетом
- Можно попрактиковаться – есть возможность тестовой торговли на демо-аккаунтах
- Экономия времени
- Простота использования и удобный интерфейс
Итак, вы решились воспользоваться возможностями социального трейдинга, но не знаете, с чего начать? Самые известные и популярные платформы для социального трейдинга и зеркалирования сделок (mirror trading) – это MetaTrader 4 и MetaTrader 5. А самый удобный и продвинутый сервис для социального трейдинга на этих платформах – это встроенные Торговые Сигналы. Работает социальный трейдинг (social trading) в платформах MetaTrader просто: пользователь прямо в терминале выбирает понравившийся ему сигнал, подписывается на него и все сделки с этого момента повторяются на его счете.
Социальный трейдинг с MetaTrader позволит вам отслеживать торговую деятельность успешных трейдеров и их прибыльность, а главное - копировать их сделки. Заметили положительный тренд у одного из трейдеров, поставляющих сигналы? Подключайтесь к нему и начинайте копировать его сделки. Торговый терминал будет автоматически повторять все сделки провайдера сигнала на вашем счету, и ручное вмешательство здесь не потребуется.
Таким образом, без особых усилий, не обладая навыками и опытом торговли, трейдер-подписчик может заработать с помощью Сигналов.
Социальный трейдинг должен быть простым, понятным и не вызывать затруднений у трейдеров с любым уровнем знаний. Вы наверняка согласитесь с этим. И торговые сигналы MetaTrader на все сто соответствуют этому критерию. Их использование доступно любому пользователю, даже с самым поверхностным опытом трейдинга. Здесь не нужно заключать договор с поставщиком выбранного сигнала или брокером, нет никаких бумаг и ручного управления, а все операции происходят в автоматическом режиме.
Все, что необходимо, это указать своего брокера и ввести номер своего счета на сервере брокера. Больше ничего не потребуется, оформление подписки займет совсем немного времени. С пошаговой схемой подключения к источникам сигналов можно ознакомиться в статье "Как подписаться на Торговые Сигналы". После ее прочтения вы легко и быстро сможете подписаться на тот сигнал, который сочли наиболее подходящим.
Затруднения может вызвать лишь выбор подходящего поставщика с наиболее привлекательным для вас сигналом. Но и эту задачу мы постарались максимально облегчить - раздел "Торговые сигналы" содержит постоянно обновляемый рейтинг поставщиков. Там по умолчанию включена сортировка по качеству, которая означает, что сигналы с высоким уровнем доверия подписчиков и хорошими финансовыми показателями находятся на высоких местах и более заметны. Впрочем, для удобства выбора торгового сигнала можно использовать и сортировку по месячному приросту, количеству подписчиков, цене и другим критериям.
Социальный трейдинг в торговых платформах MetaTrader – это легко, понятно и доступно каждому. Из тысяч поставщиков сигналов нужно лишь выбрать того, который подходит вам больше, а критерии вы задаете сами!
У меня проблема с размером лота или риском. Ваш баланс 1856 usd, а мой баланс 715 usd, ваш размер лота 0.01, а мой размер лота 0.01. Но вы получаете прибыль 7 usd, а я - 0,70 usd. Я пытаюсь увеличить риск с помощью настройки "использовать не более 95% от депозита" в опционном сигнале, но ничего не меняется. Не могли бы вы мне подсказать, как это исправить, чтобы я получал хотя бы 3,5 usd прибыли?
О чем вы говорите? Кто ваш собеседник?
Не могли бы вы разместить свой вопрос о сигналах в разделе Часто задаваемые вопросы о сервисе сигналов, спасибо.
Ну всё,попёрло,теперь брокеры письмами заваливают о пользе Социального трейдинга :),и как подключиться к сигналам и тд и тп
Форум о трейдинге, автоматизированных торговых системах и тестировании торговых стратегий
Обзор прессы
newdigital, 2014.06.06 09:25
3 шага для торговли крупными новостными событиями (на основе статьи dailyfx)
Точки зрения:
Выход крупных новостей может быть стрессом для трейдеров. Этот стресс может проявляться в различных стилях торговли.
- Выход новостей может стать стрессом для трейдеров
- Разработайте план до наступления события
Возможно, вы уже находитесь в хорошей позиции с хорошим входом, и вы боитесь, что выход новостей может перечеркнуть ваш хороший вход.
Возможно, вы хотите войти в новую позицию, поскольку цены находятся вблизи технически обоснованной точки входа, но вы не уверены, что техническая картина выдержит волатильный релиз. Поэтому вы мучаетесь над решением, входить ли сейчас или после выхода новостей.
Возможно, вам нравится быть в движении и открывать новые позиции во время выхода новостей. Волатильность в быстром темпе во время выхода новостей все равно заставляет ваши ладони потеть, когда вы заключаете сделки.
Как видите, новостные события вызывают у трейдеров самые разные стрессы.
Сегодня мы рассмотрим три шага для торговли на новостных событиях.
Шаг 1 - Иметь стратегию
Звучит просто, но эмоции, вызванные выходом новостей, могут легко сбить нас с курса. Мы видим, что цены быстро движутся по прямой линии, и боимся упустить или потерять то, что уже нажито. Поэтому мы принимаем эмоциональное решение и действуем.
Наличие стратегии не обязательно должно быть сложным. Помните, что оставаться вне рынка во время новостей и ничего не делать - это тоже стратегия.
Стратегия для трейдера с плавающей прибылью, входящего в новостное событие, может быть простой: "Я собираюсь закрыть половину своей позиции и передвинуть стоп-лосс так, чтобы он был лучше, чем безубыток".
Трейдер, желающий открыть новую позицию, основанную на техническом анализе, может решить подождать хотя бы 15 минут после выхода новости, а затем решить, сохраняется ли сетап.
Активный новостной трейдер может понять, что ему нужен план правил покупки и продажи, потому что он торгует на основе того, что "чувствует себя хорошо".
Шаг 2 - Используйте консервативное кредитное плечо
Если вы находитесь на рынке в момент выхода новостей, убедитесь, что вы используете консервативное кредитное плечо. Мы не знаем, куда могут пойти цены, а во время выхода новостей цены имеют тенденцию к быстрому движению. Поэтому уменьшайте влияние каждой сделки на капитал вашего счета, используя низкий уровень кредитного плеча.
Наше исследование "Черты успешных трейдеров" показало, что трейдеры, использующие менее чем десятикратное эффективное кредитное плечо, в среднем оказываются более прибыльными.
3 - Не отклоняйтесь от стратегии
Если вы потратили время на обдумывание стратегии, начиная с шага номер один, и осознали важность консервативного использования кредитного плеча, то вы уже на 90 % достигли цели! Однако последние 10 % могут оказаться самыми сложными. Каким бы ни был ваш план, придерживайтесь его!
Если я составил план по снижению массы тела на 20 фунтов, который включает в себя здоровое питание и физические упражнения, но продолжаю есть продукты с высоким содержанием жира и сахара, ограничивая физические нагрузки, то я только настраиваю себя на разочарование.
Вы не должны испытывать стресс и разочарование из-за фундаментальных новостей.
Простота этого дела кажущуюся.
Необходим определенный багаж знаний в сфере торговли на ФОРЕКСе.
Вот прочитал на https://www.mql5.com/ru/signals/subscriptions
_____________________
В дальнейшем будет реализована технология Trusted Execution Token, которая позволяет копировать торговые операции по подписке на сигнал
даже при закрытом терминале MetaTrader.
----------------------------------
Так что скоро даже когда спишь торговые сигналы будут работать ;-).