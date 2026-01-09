Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 20

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Привет всем,

Я продолжаю получать эту ошибку:

Credits: авторизация для "мое имя" не удалась

"номер счета" :Signal failed send data[403].

Я уже перезагрузил свой компьютер и проверил все опции на metatrader, но ничего.

Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой?

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties - Documentation on MQL5
 
я только что получил подписку и теперь полностью разочарован. 1) почему я получаю только одну сделку, если я закрою эту сделку, то больше не будет открыта ни одна сделка? почему открыта сделка на продажу?
 
У меня была та же проблема. Это очень расстраивает.
 

Нашел. Пароль был введен неправильно. Я ввел его правильно, и теперь все работает.

 
RizalRahmat:
я только что получил подписку и теперь полностью разочарован. 1) почему я получаю только одну сделку, если я закрою эту сделку, то больше не будет открыта ни одна сделка? почему открыта сделка на продажу?

Ваш поставщик использует отложенный ордер? Вставьте журнал сюда с помощью кнопки SRC. Не забудьте удалить номер счета.

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties - Documentation on MQL5
 
mrexe:

Нашел. Пароль был введен неправильно. Я ввел его правильно, и теперь все работает.

Спасибо ;D
 
я только что получил подписку и теперь полностью разочарован. 1) почему я получаю только одну сделку, если я закрою эту сделку, то больше не будет открыта ни одна сделка? Почему открыта сделка на продажу?

У меня такая же проблема. Это действительно расстраивает.

Что говорит журнал (Ctrl + T > вкладка журнала)? Пожалуйста, опубликуйте его здесь.
 
phi.nuts:

Посмотрите сертификат mql5.com в Internet Explorer, вот такhttps://www.mql5.com/en/forum/9969/page2#comment_404942.

BTW, вы уверены, что ваш компьютер работает хорошо, потому что вы используетеWin 8, 64bit, процессор i5, 750mb жесткий диск, с только 800mb ram ?

Упс, я имел в виду 8gb ram & 750gb hd, извините. Никогда не думал спросить, а использование Firefox - это проблема?
 
vcny:
Упс, я имел в виду 8gb ram & 750gb hd, извините. Никогда не думал спросить, а использование Firefox - это проблема?

Нет проблем, он использует часть IE в фоновом режиме, многие программы так делают.

Так как дела?

 
phi.nuts:

Нет проблем, он использует часть IE в фоновом режиме, многие программы так делают.

Так как дела?

Ну, это одна из многих вещей, которые необходимо выяснить, и я буду благодарен за вашу помощь в этом. Вот сертификат IE для MQL5:


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