Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 20
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Привет всем,
Я продолжаю получать эту ошибку:
Credits: авторизация для "мое имя" не удалась
"номер счета" :Signal failed send data[403].
Я уже перезагрузил свой компьютер и проверил все опции на metatrader, но ничего.
Кто-нибудь еще сталкивался с этой проблемой?
Нашел. Пароль был введен неправильно. Я ввел его правильно, и теперь все работает.
я только что получил подписку и теперь полностью разочарован. 1) почему я получаю только одну сделку, если я закрою эту сделку, то больше не будет открыта ни одна сделка? почему открыта сделка на продажу?
Ваш поставщик использует отложенный ордер? Вставьте журнал сюда с помощью кнопки SRC. Не забудьте удалить номер счета.
Нашел. Пароль был введен неправильно. Я ввел его правильно, и теперь все работает.
Посмотрите сертификат mql5.com в Internet Explorer, вот такhttps://www.mql5.com/en/forum/9969/page2#comment_404942.
BTW, вы уверены, что ваш компьютер работает хорошо, потому что вы используетеWin 8, 64bit, процессор i5, 750mb жесткий диск, с только 800mb ram ?
Упс, я имел в виду 8gb ram & 750gb hd, извините. Никогда не думал спросить, а использование Firefox - это проблема?
Нет проблем, он использует часть IE в фоновом режиме, многие программы так делают.
Так как дела?
Нет проблем, он использует часть IE в фоновом режиме, многие программы так делают.
Так как дела?
Ну, это одна из многих вещей, которые необходимо выяснить, и я буду благодарен за вашу помощь в этом. Вот сертификат IE для MQL5: