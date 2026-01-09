Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 19
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Привет, Фи,
Извиняюсь, ах... теперь я слушаю. Да, в предыдущем сообщении я помню, что кто-то спросил, может ли он использовать советника, чтобы "отобразить" его для торговли сигналами провайдера, тогда это нарушение, ОДИН mt4 acct - ОДИН сигнал, никакой другой советник не может существовать, поэтому даже советник, который помогает перезапустить MT4 (который MTi предоставил FOC для загрузки), НЕ разрешается прикреплять к вашему подписному аккту.
В любом случае, компания metaquotes до сих пор не ответила на мои предложения (LONG.....list) и прислала мне ответное письмо, что кто-то изучает этот отзыв. С большой благодарностью Алексу, который также поможет передать мое предложение о подтверждении второго уровня в качестве защиты для подписчиков, я уверен, что мы все могли бы с нетерпением ждать больших возможностей от MT4/5.
Моим личным пожеланием было то, что существует ГЛОБАЛЬНЫЙ "чертеж", которому должны следовать все брокеры в отношении соглашения об именовании. Брокеры использовали суффикс для обозначения различных аккаунтов. Например, FXOPEN использовал "DOT" для обозначения своих микро-аккаунтов. Я оценивал подписчика с сервером fxopen real 2. Но когда я увидел, что в символах есть "DOT", я отправил ему письмо. Он подтвердил, что использует микро-аккаунт. Поскольку у меня тоже есть микроаккаунт, как только он откроет подписку, я могу просто перевести несколько долларов с моего ecn-аккаунта на мой микроаккаунт и подписаться вместе с ним. И если он сможет торговать инструментом, который fxopen не поддерживает, я съем свой собственный компьютер (особенно если у меня также был микро-аккаунт fxopen)!
Трудно иметь все-брокерский-стандарт-именования-символов. Название символа уже является стандартным соглашением ISO 4217 о наименовании валют . Затем брокеры создают свои собственные продукты на основе этого стандартного наименования. Некоторые наименования зависят от банков, связанных с брокером, поставщиков ликвидности или их целевых клиентов. Так, один брокер может предложить EURUSDm для "EURUSD форекс мини счет", а другой брокер может предложить то же самое, но с другим названием, например fxEURUSDm для "EURUSD форекс мини счет", потому что у них есть opEURUSDm для "EURUSD опцион мини счет" и так далее и тому подобное :(.
Один брокер продает пончик с шоколадом, а другой - с сыром, но у нас только один пончик :).
Теперь, когда вы слушаете, вот проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с сигналом mql5. Не все абоненты имеют ошибку - и те абоненты, которые имеют ошибки, MQ не знает, что именно вызывает эту ошибку, MQ даже не в состоянии воспроизвести проблему, и поэтому иногда у нас нет ответа.
Вот пример: некоторые пользователи MT5 64 bit с Windows 7/64 bit не могут запустить MT5 вообще, им приходится устанавливать b32 bit версию MT5(нажмите здесь). В чем причина этого, никто не знает, MQ не может воспроизвести проблему и создать решение.
нужна ли для пар JPY другая стратегия?????
Что написано в журнале (Ctrl + T > вкладка журнала)?
Спасибо phi.nuts!
Вот эта запись журнала>>> 17:06:28 '530001619': Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com
На вкладке "Сообщество" в опции запрашивается логин и пароль. Я ввел свое имя пользователя MQL5.COM и пароль, но, похоже, это не помогло.
Спасибо phi.nuts!
Вот эта запись журнала>>> 17:06:28 '530001619': Signal - failed connect to server login.mql5.com
Во вкладке "Сообщество" в опции запрашивается логин и пароль. Я ввел свое имя пользователя MQL5.COM и пароль, но, похоже, это не помогло.
У некоторых подписчиков была такая же проблема здесьПодписка на сигнал на Metatrader 4
1. Я предполагаю, что у вас хорошее соединение с интернетом и что ваш MT действительно имеет соединение с сервером, как на картинке ниже, верно?
2. Какая у вас ОС и какой разрядности (XP, Vista, 7, 8, 32 или 64 бит) и где вы установили MT4. Для Vista/7/8 мы обычно устанавливаем MT вне C:\Program Files\... например C:\My other program\....
Это то, что я могу вспомнить прямо сейчас :(
У некоторых подписчиков была такая же проблема здесьПодписка на сигнал на Metatrader 4
1. Я предполагаю, что у вас хорошее интернет-соединение и что ваш MT имеет соединение с сервером, как на картинке ниже, верно?
2. Какая у вас ОС и какой разрядности (XP, Vista, 7, 8, 32 или 64 бит) и где вы установили MT4. Для Vista/7/8 мы обычно устанавливаем MT вне C:\Program Files\... например C:\My other program\....
Это то, что я могу вспомнить прямо сейчас :(
1) отстойный wifi
2) Win 8, 64bit, процессор i5, 800mb ram, 750mb hard drive. И вот где он у меня установлен, "Program Files (x86):
Это безнадежный phi.nuts?
1) хреновый вайфай
2) Win 8, 64bit, процессор i5, 800mb ram, 750mb hard drive. И вот где он у меня установлен, "Program Files (x86):
Is it hopeless phi.nuts?
Вы безнадежны или уже сдаетесь?
Вы используете последнюю версию MT4 build 451, верно(Новая версия клиентского терминала MetaTrader 4 Build 451)?
1. 3044/1 на вашей картинке означает, что вы загружаете 3044 кб данных и загружаете 1 кб. Вот объяснение цвета статуса соединения MT4 с форума Metatrade4
2. Попробуйте установить программу вне C:\Program Files(x86)\... например, попробуйте установить MT в C:\Another program\... или C:\whatever\...
На что они ответили: "Эта информация не может быть точной. Невозможно, чтобы в любой из торговых сред MT4 среднее проскальзывание составляло столько пунктов. Это возможно только во время выхода экономических новостей, которые создают высокую волатильность. "
Можно ли объяснить такое недоразумение? Проскальзывание - важный вопрос, и я бы не хотел иметь неверные факты при обсуждении его с моим брокером.
Спасибо всем, кто хотел бы пролить здесь свет.
Также я спросил своего брокера: "Почему в этом рейтинге MQL5.COM вы показываете проскальзывание в среднем более 20 пунктов? (выберите вкладку "проскальзывание")>> среднее проскальзывание в пунктах на основе статистики исполнения у разных брокеров ".
На что они ответили: "Эта информация не может быть точной. Невозможно, чтобы в любой из торговых сред MT4 среднее проскальзывание составляло столько пунктов. Это возможно только во время выхода экономических новостей, которые создают высокую волатильность. "
Можно ли объяснить такое недоразумение? Проскальзывание - важный вопрос, и я бы не хотел иметь неверные факты при обсуждении его с моим брокером.
Спасибо всем, кто захочет пролить свет на эту проблему.
Я думаю, что ваш брокер прав, такое большое проскальзывание невозможно. Я не знаю, как именно MetaQuotes рассчитывает это проскальзывание, но, судя по тому объяснению, которое вы можете найти там, это просто вопрос разницы в спреде.
Также на форуме есть жалоба на то, что mql5.com некорректно отображает данные сигналов mql5(провайдер сигналов MQL5 отчитывается ОЧЕНЬ неточно).
Вы безнадежны или уже сдаетесь?
Вы используете MT4 build 451 правильноНовая версия клиентского терминала MetaTrader 4 Build 451?
1. 3044/1 на вашей картинке означает, что вы загружаете 3044 кб данных и загружаете 1 кб. Это объяснение цвета статуса соединения MT4 с форума Metatrade4.
2. Попробуйте установить не в C:\Program Files(x86)\... например, попробуйте установить MT в C:\Another program\... или C:\whatever\....
Не сдаюсь.
Это моя версия/сборка:
Мой маркер соединения с сервером все еще зеленый/красный, но теперь 559/0 кб.
Вот мои настройки опций и сообщение об ошибке:
Вкладка "Сообщество
вкладка Сигнал
Я удалил все и заново установил здесь:
c:/MBTrading/MT4
Это может быть мое wifi соединение, как вы и предполагали. Мой терминал MT4 работает и принимает данные, но нет связи с MQL5.COM.
Не сдаюсь.
Это моя версия/сборка:
Мой маркер подключения к серверу все еще зеленый/красный, но теперь это 559/0 кб.
Вот мои настройки опций и сообщение об ошибке:
Вкладка "Сообщество
вкладка Сигнал
Я удалил все и заново установил здесь:
c:/MBTrading/MT4
Это может быть мое wifi соединение, как вы и предполагали. Мой терминал MT4 работает и принимает поток данных, но нет соединения с MQL5.COM
Посмотрите сертификат mql5.com в Internet Explorer, вот такhttps://www.mql5.com/en/forum/9969/page2#comment_404942.
BTW, вы уверены, что ваш компьютер работает хорошо, потому что вы используетеWin 8, 64bit, процессор i5, 750mb жесткий диск, с только 800mb ram ?