Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 19

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ymleong:

Привет, Фи,

Извиняюсь, ах... теперь я слушаю. Да, в предыдущем сообщении я помню, что кто-то спросил, может ли он использовать советника, чтобы "отобразить" его для торговли сигналами провайдера, тогда это нарушение, ОДИН mt4 acct - ОДИН сигнал, никакой другой советник не может существовать, поэтому даже советник, который помогает перезапустить MT4 (который MTi предоставил FOC для загрузки), НЕ разрешается прикреплять к вашему подписному аккту.

В любом случае, компания metaquotes до сих пор не ответила на мои предложения (LONG.....list) и прислала мне ответное письмо, что кто-то изучает этот отзыв. С большой благодарностью Алексу, который также поможет передать мое предложение о подтверждении второго уровня в качестве защиты для подписчиков, я уверен, что мы все могли бы с нетерпением ждать больших возможностей от MT4/5.

Моим личным пожеланием было то, что существует ГЛОБАЛЬНЫЙ "чертеж", которому должны следовать все брокеры в отношении соглашения об именовании. Брокеры использовали суффикс для обозначения различных аккаунтов. Например, FXOPEN использовал "DOT" для обозначения своих микро-аккаунтов. Я оценивал подписчика с сервером fxopen real 2. Но когда я увидел, что в символах есть "DOT", я отправил ему письмо. Он подтвердил, что использует микро-аккаунт. Поскольку у меня тоже есть микроаккаунт, как только он откроет подписку, я могу просто перевести несколько долларов с моего ecn-аккаунта на мой микроаккаунт и подписаться вместе с ним. И если он сможет торговать инструментом, который fxopen не поддерживает, я съем свой собственный компьютер (особенно если у меня также был микро-аккаунт fxopen)!


Трудно иметь все-брокерский-стандарт-именования-символов. Название символа уже является стандартным соглашением ISO 4217 о наименовании валют . Затем брокеры создают свои собственные продукты на основе этого стандартного наименования. Некоторые наименования зависят от банков, связанных с брокером, поставщиков ликвидности или их целевых клиентов. Так, один брокер может предложить EURUSDm для "EURUSD форекс мини счет", а другой брокер может предложить то же самое, но с другим названием, например fxEURUSDm для "EURUSD форекс мини счет", потому что у них есть opEURUSDm для "EURUSD опцион мини счет" и так далее и тому подобное :(.

Один брокер продает пончик с шоколадом, а другой - с сыром, но у нас только один пончик :).

Теперь, когда вы слушаете, вот проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с сигналом mql5. Не все абоненты имеют ошибку - и те абоненты, которые имеют ошибки, MQ не знает, что именно вызывает эту ошибку, MQ даже не в состоянии воспроизвести проблему, и поэтому иногда у нас нет ответа.

Вот пример: некоторые пользователи MT5 64 bit с Windows 7/64 bit не могут запустить MT5 вообще, им приходится устанавливать b32 bit версию MT5(нажмите здесь). В чем причина этого, никто не знает, MQ не может воспроизвести проблему и создать решение.

 
meeftah:

нужна ли для пар JPY другая стратегия?????


Нет. Пожалуйста, спросите и следуйте здесьhttps://www.mql5.com/en/forum/9872
How To Trade Higher Pip Values
How To Trade Higher Pip Values
  • www.mql5.com
If so i'm curious how or why other people trade this currency when the charge is so much higher, is it easier to predict or less volatile?
 
phi.nuts:
Что написано в журнале (Ctrl + T > вкладка журнала)?

Спасибо phi.nuts!

Вот эта запись журнала>>> 17:06:28 '530001619': Сигнал - не удалось подключиться к серверу login.mql5.com

На вкладке "Сообщество" в опции запрашивается логин и пароль. Я ввел свое имя пользователя MQL5.COM и пароль, но, похоже, это не помогло.

 
vcny:

Спасибо phi.nuts!

Вот эта запись журнала>>> 17:06:28 '530001619': Signal - failed connect to server login.mql5.com

Во вкладке "Сообщество" в опции запрашивается логин и пароль. Я ввел свое имя пользователя MQL5.COM и пароль, но, похоже, это не помогло.

У некоторых подписчиков была такая же проблема здесьПодписка на сигнал на Metatrader 4

1. Я предполагаю, что у вас хорошее соединение с интернетом и что ваш MT действительно имеет соединение с сервером, как на картинке ниже, верно?

2. Какая у вас ОС и какой разрядности (XP, Vista, 7, 8, 32 или 64 бит) и где вы установили MT4. Для Vista/7/8 мы обычно устанавливаем MT вне C:\Program Files\... например C:\My other program\....

Это то, что я могу вспомнить прямо сейчас :(

 
phi.nuts:

У некоторых подписчиков была такая же проблема здесьПодписка на сигнал на Metatrader 4

1. Я предполагаю, что у вас хорошее интернет-соединение и что ваш MT имеет соединение с сервером, как на картинке ниже, верно?

2. Какая у вас ОС и какой разрядности (XP, Vista, 7, 8, 32 или 64 бит) и где вы установили MT4. Для Vista/7/8 мы обычно устанавливаем MT вне C:\Program Files\... например C:\My other program\....

Это то, что я могу вспомнить прямо сейчас :(

1) отстойный wifi

2) Win 8, 64bit, процессор i5, 800mb ram, 750mb hard drive. И вот где он у меня установлен, "Program Files (x86):


Это безнадежный phi.nuts?

 
vcny:

1) хреновый вайфай

2) Win 8, 64bit, процессор i5, 800mb ram, 750mb hard drive. И вот где он у меня установлен, "Program Files (x86):


Is it hopeless phi.nuts?

Вы безнадежны или уже сдаетесь?

Вы используете последнюю версию MT4 build 451, верно(Новая версия клиентского терминала MetaTrader 4 Build 451)?

1. 3044/1 на вашей картинке означает, что вы загружаете 3044 кб данных и загружаете 1 кб. Вот объяснение цвета статуса соединения MT4 с форума Metatrade4

Это маркер подключения к серверу. Верхняя часть маркера предназначена для прямого подключения к серверу. Нижняя часть показывает, что вы подключены через центр обработки данных.
Если он полностью красный, это означает отсутствие соединения с выбранным сервером.
 Если он зеленый/красный, это означает прямое соединение с сервером.
 Если он зеленый/синий, это означает, что вы используете Центр обработки данных.

Если этот маркер имеет пятнистый цвет, это означает, что соединение не очень хорошее (это может привести к тому, что одна котировка доходит до вас, а другая нет).


2. Попробуйте установить программу вне C:\Program Files(x86)\... например, попробуйте установить MT в C:\Another program\... или C:\whatever\...

New Version of MetaTrader 4 Client Terminal Build 451 - MQL4 forum
  • www.mql5.com
New Version of MetaTrader 4 Client Terminal Build 451 - MQL4 forum
 
Также я спросил своего брокера: "Почему в этом рейтинге MQL5.COM вы показываете проскальзывание в среднем более 20 пунктов? (выберите вкладку "проскальзывание")>> среднее проскальзывание в пунктах на основе статистики исполнения у разных брокеров ".

На что они ответили: "Эта информация не может быть точной. Невозможно, чтобы в любой из торговых сред MT4 среднее проскальзывание составляло столько пунктов. Это возможно только во время выхода экономических новостей, которые создают высокую волатильность. "

Можно ли объяснить такое недоразумение? Проскальзывание - важный вопрос, и я бы не хотел иметь неверные факты при обсуждении его с моим брокером.

Спасибо всем, кто хотел бы пролить здесь свет.

 
vcny:
Также я спросил своего брокера: "Почему в этом рейтинге MQL5.COM вы показываете проскальзывание в среднем более 20 пунктов? (выберите вкладку "проскальзывание")>> среднее проскальзывание в пунктах на основе статистики исполнения у разных брокеров ".

На что они ответили: "Эта информация не может быть точной. Невозможно, чтобы в любой из торговых сред MT4 среднее проскальзывание составляло столько пунктов. Это возможно только во время выхода экономических новостей, которые создают высокую волатильность. "

Можно ли объяснить такое недоразумение? Проскальзывание - важный вопрос, и я бы не хотел иметь неверные факты при обсуждении его с моим брокером.

Спасибо всем, кто захочет пролить свет на эту проблему.

Я думаю, что ваш брокер прав, такое большое проскальзывание невозможно. Я не знаю, как именно MetaQuotes рассчитывает это проскальзывание, но, судя по тому объяснению, которое вы можете найти там, это просто вопрос разницы в спреде.

Также на форуме есть жалоба на то, что mql5.com некорректно отображает данные сигналов mql5(провайдер сигналов MQL5 отчитывается ОЧЕНЬ неточно).

 
phi.nuts:

Вы безнадежны или уже сдаетесь?

Вы используете MT4 build 451 правильноНовая версия клиентского терминала MetaTrader 4 Build 451?

1. 3044/1 на вашей картинке означает, что вы загружаете 3044 кб данных и загружаете 1 кб. Это объяснение цвета статуса соединения MT4 с форума Metatrade4.

Это маркер подключения к серверу. Верхняя часть маркера предназначена для прямого подключения к серверу.Нижняя часть показывает, что вы подключены через центр обработки данных.
Если он полностью красный, это означает отсутствие соединения с выбранным сервером.
 Если он зеленый/красный, это означает прямое соединение с сервером.
 Если он зеленый/синий, это означает, что вы используете центр обработки данных.

Если этот маркер имеет пятнистый цвет, это означает, что соединение не очень хорошее (это может привести к тому, что одна цитата доходит до вас, а другая нет).


2. Попробуйте установить не в C:\Program Files(x86)\... например, попробуйте установить MT в C:\Another program\... или C:\whatever\....

Не сдаюсь.

Это моя версия/сборка:


Мой маркер соединения с сервером все еще зеленый/красный, но теперь 559/0 кб.

Вот мои настройки опций и сообщение об ошибке:

Вкладка "Сообщество



вкладка Сигнал


Я удалил все и заново установил здесь:

c:/MBTrading/MT4


Это может быть мое wifi соединение, как вы и предполагали. Мой терминал MT4 работает и принимает данные, но нет связи с MQL5.COM.

 
vcny:

Не сдаюсь.

Это моя версия/сборка:

Мой маркер подключения к серверу все еще зеленый/красный, но теперь это 559/0 кб.

Вот мои настройки опций и сообщение об ошибке:

Вкладка "Сообщество

вкладка Сигнал

Я удалил все и заново установил здесь:

c:/MBTrading/MT4

Это может быть мое wifi соединение, как вы и предполагали. Мой терминал MT4 работает и принимает поток данных, но нет соединения с MQL5.COM

Посмотрите сертификат mql5.com в Internet Explorer, вот такhttps://www.mql5.com/en/forum/9969/page2#comment_404942.

BTW, вы уверены, что ваш компьютер работает хорошо, потому что вы используетеWin 8, 64bit, процессор i5, 750mb жесткий диск, с только 800mb ram ?

Cant login mql5 account in MT5
Cant login mql5 account in MT5
  • www.mql5.com
When i download demo product from market in our website, MT5 open, but can not login so i cant dowload demo product!
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