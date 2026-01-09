Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 100

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Tebello Taaso:

Я только что установил mql4, но он не работает, в чем может быть проблема?

прочитайте руководство, чтобы узнать, как это работает:

Помощь MetaTrader 4 - Клиентский терминал - Руководство пользователя

MetaTrader 4 Help
MetaTrader 4 Help
  • www.metatrader4.com
Client Terminal is a part of the online trading system. It is installed on the trader's computer and intended for: receiving quotes and news in...
 

Привет, ребята. Я новичок в MT5 и торговых сигналах. Я пробую поставщика сигналов на MT5 в демо-режиме. В первый день он работал отлично, но я случайно выключил MT5 на некоторое время, и теперь я не синхронизирован с поставщиком сигналов.Я пробовал просто закрыть все текущие сделки, но он просто заменяет все эти сделки (как покупки, так и продажи) новыми сделками по текущей цене. Так что теперь у меня есть 20 сделок, от которых я не могу избавиться. Как мне вернуть синхронизацию? Есть ли способ снова запустить службу сигналов, не отписываясь от нее?

Кроме того, есть ли способ переключить моего текущего поставщика торговых сигналов с одного счета на другой счет без необходимости отписываться и снова платить ежемесячную плату с нуля?

Спасибо,

Бубба

 
oceanview:

Привет, ребята. Я новичок в MT5 и торговых сигналах. Я пробую поставщика сигналов на MT5 в демо-режиме. В первый день он работал отлично, но я случайно выключил MT5 на некоторое время, и теперь я не синхронизирован с поставщиком сигналов.Я пробовал просто закрыть все текущие сделки, но он просто заменяет все эти сделки (как покупки, так и продажи) новыми сделками по текущей цене. Так что теперь у меня есть 20 сделок, от которых я не могу избавиться. Как мне вернуть синхронизацию? Есть ли способ снова запустить службу сигналов, не отписываясь от нее?

Кроме того, есть ли способ переключить моего текущего поставщика торговых сигналов с одного счета на другой счет без необходимости отписываться и снова платить ежемесячную плату с нуля?

Спасибо,

Бубба

Проверьте процедуру подписки о том, как подписаться (на случай, если вы что-то пропустили):

Как подписаться на сигналы MT5 - новые инструкции
 https://www.mql5.com/en/forum/336422 (MT5).

Кроме того, рекомендуется использовать MQL5 VPS, потому что этот VPS не связан с вашим домашним Metatrader и вашим домашним компьютером.

Что касается синхронизации, то вы можете связать ваш сигнал с вашим торговым счетом (смотрите ссылку выше).
И можно проверить журнал/логи MT5 на возможную ошибку и объяснение, почему некоторые сделки были закрыты, а некоторые - нет (там должно быть написано).

How to Subscribe to a MT5 Signal
How to Subscribe to a MT5 Signal
  • 2020.04.01
  • www.mql5.com
1. Register a MQL5 account: https://www.mql5.com/en/auth_register 2...
 
oceanview:

Привет, ребята. Я новичок в MT5 и торговых сигналах. Я пробую поставщика сигналов на MT5 в демо-режиме. В первый день он работал отлично, но я случайно выключил MT5 на некоторое время, и теперь я не синхронизирован с поставщиком сигналов.Я пробовал просто закрыть все текущие сделки, но он просто заменяет все эти сделки (как покупки, так и продажи) новыми сделками по текущей цене. Так что теперь у меня есть 20 сделок, от которых я не могу избавиться. Как мне вернуть синхронизацию? Есть ли способ снова запустить службу сигналов, не отписываясь от нее?

Кроме того, есть ли способ переключить моего текущего поставщика торговых сигналов с одного счета на другой счет без необходимости отписываться и снова платить ежемесячную плату с нуля?

Спасибо,

Бубба

Вы можете переместить подписку на сигналы на другой торговый счет раз в неделю здесь:

https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions


 
Здравствуйте Элени Анна Брану
Я перенесла сигнал с одного счета на другой, но я не знала, ошибаюсь ли я или система, и она указала мне неправильный номер сервера. Правильный сервер должен быть ICMarketsSC-Live18, а не ICMarketsSC-Live19. Я не могу сделать еще один ход в течение недели, как я могу решить эту проблему, потому что я не получаю сигнал?


Спасибо.

<Удалено>
 
Uran Deliana:
Здравствуйте Элени Анна Брану
Я перенесла сигнал с одного счета на другой, но не знала, ошибаюсь ли я или система, и она указала мне неправильный номер сервера. Правильный сервер должен быть ICMarketsSC-Live18, а не ICMarketsSC-Live19. Я не могу сделать еще один ход в течение недели, как я могу решить эту проблему, потому что я не получаю сигнал?


Спасибо.

<Удалено>

Вы ничего не можете сделать, вам необходимо подождать одну неделю.

Я всегда говорю, что этот ход разрешен только раз в неделю, и вы должны быть очень осторожны при вводе данных счета.
 
Добрый день. У моего сигнала была большая просадка, и он перестал быть виден для покупки, из-за низкого рейтинга. Подскажите как исправить ситуацию. Создавать новый сигнал или ждать пока рейтинг востановится?
Возможно ли, стереть часть истории сигнала?
 
Pavel Dumyk #:
Добрый день. У моего сигнала была большая просадка, и он перестал быть виден для покупки, из-за низкого рейтинга. Подскажите как исправить ситуацию. Создавать новый сигнал или ждать пока рейтинг востановится?
Возможно ли стиреть часть истории сигнала?

т.е. смухлевать

ждать пока сигнал выберется из этой просадки

 
Здравствуйте! Имею подписку на торговій сигнал SEA South East EA.
Вчера истекла на одном из моих счетов подписка на другой торговій сигнал 
и я решил освободившися счет также подключить к сигналу SEA South East EA.
На сервисе mql5 имеется 44 свободніх доллара (не зарезервинованіх), но пр попітке подключиться к 
сигналу SEA South East EA в MT4 у меня появляется сообщение "подписка не удалась".
Пробовать перезагружать, переустанавливать торговій терминал, не помогло.
Тогда сделал вообще новій счет, перевел на него деньги, подключил его к новому
торговому терминалу (вновь установленному), но все равно система відает
"подписка не удалась". Детально изучил правила подписки на сайте https://www.mql5.com/ru/signals/rules
и все не подходит, у меня реальній счет и подключаю его к реальному счету,
размер кредитного плеча как и у поставщика сигнала 1/100, к счету пітаюсь подключить
один сигнал, а не несколько, кроме того на канале поставщика сигнала нет просадки вообще никакой,
просто знаю что при просадке может біть трудность с подпиской на сигнал. Чтение форума https://www.mql5.com/ru/forum/68370 также не дало
ответ на мою проблему. Ранее я на других торговіх сигналах без проблем делал кучу торговіх аккаунтов,
т.е. сделал допустим 9 аккаунтов и каждій из них подключал на один торговій сигнал. А сейчас
по сути какая то странная проблема. 
Правила копирования сделок в MetaTrader 4 и 5 - сервис Торговые Сигналы
Правила копирования сделок в MetaTrader 4 и 5 - сервис Торговые Сигналы
  • www.mql5.com
Правила использования сервиса Торговые сигналы: провайдеры сигналов, порядок создания сигнала, подписка на сигналы.
 
aksinenko015 #:
Здравствуйте! Имею подписку на торговій сигнал SEA South East EA.
Вчера истекла на одном из моих счетов подписка на другой торговій сигнал 
и я решил освободившися счет также подключить к сигналу SEA South East EA.
На сервисе mql5 имеется 44 свободніх доллара (не зарезервинованіх), но пр попітке подключиться к 
сигналу SEA South East EA в MT4 у меня появляется сообщение "подписка не удалась".
Пробовать перезагружать, переустанавливать торговій терминал, не помогло.
Тогда сделал вообще новій счет, перевел на него деньги, подключил его к новому
торговому терминалу (вновь установленному), но все равно система відает
"подписка не удалась". Детально изучил правила подписки на сайте https://www.mql5.com/ru/signals/rules
и все не подходит, у меня реальній счет и подключаю его к реальному счету,
размер кредитного плеча как и у поставщика сигнала 1/100, к счету пітаюсь подключить
один сигнал, а не несколько, кроме того на канале поставщика сигнала нет просадки вообще никакой,
просто знаю что при просадке может біть трудность с подпиской на сигнал. Чтение форума https://www.mql5.com/ru/forum/68370 также не дало
ответ на мою проблему. Ранее я на других торговіх сигналах без проблем делал кучу торговіх аккаунтов,
т.е. сделал допустим 9 аккаунтов и каждій из них подключал на один торговій сигнал. А сейчас
по сути какая то странная проблема. 

Не знаю как вы подключались.
Но тут правило: одна подписка - на один торговый счет.
Если нужна подписка еще на другой торговый счет - то это еще одна подписка (то есть - платить; подписка тут означает оплата).

Обычно оплачивают (подписываются) прямо из Метатрейдера, заполнив вкладку Сообщество своим форумным логином (у вас он aksinenko015)
и паролем, потом подключаются к торговому счету на который нужна подписка, и подписываются (платят) - прямо с mql5 форумного аккаунта/профайла.

Вот общая информация как подписаться на сигнал (в картинках), а также другие ссылки:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Копирование сигнала какие критерии для подписчика?

Sergey Golubev, 2022.11.29 17:35

...

1. Есть инструкция (англоязычная, но в картинках и все понятно) - как подписаться на сигнал:

https://www.mql5.com/en/forum/189731  (MT4)
https://www.mql5.com/en/forum/336422  (MT5)

Или в справке тут:

Справка по MetaTrader 5 → Торговые сигналы и копирование сделок → Как подписаться на сигнал
Справка по MetaTrader 4 → Сигналы → Покупатели сигналов 

2. Общая информация, вкл статьи, видео и так далее: post  

3. Расчет лота для подписчика происходит автоматически, нюансы - см пост  

4. Еще по объемам сделки и немного про настройки для подписчика: пост  

5. Нюансы, которые важны для сигнал-провайдера: посты #2 и #4 

6. Важные моменты для потенциального подписчика (то, что он должен проверить у себя перед подпиской) -
   маппинг: посты и


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