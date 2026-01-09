Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 21
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Это одна из многих вещей, которые необходимо выяснить, и я буду благодарен за вашу помощь в этом. Вот сертификат IE для MQL5:
Хорошо, спасибо за это. Все выглядит нормально.
Так что... давайте я подумаю что-нибудь позже :(.
Хорошо, спасибо вам за это. Все выглядит нормально.
Так что... дайте мне подумать что-нибудь позже :(.
Что означает "не подключен, выберите из базы данных сигналов"? Это сообщение об ошибке в верхней части страницы диолога опционов/сигналов.
Вы должны выбрать сигнал для подписки здесьhttps://www.mql5.com/en/signals.
Вот "Мои подписки на торговые сигналы". Он показывает 1 активный, " The Scalper ". Не знаю, что делать с номером логина.
Вот "Мои подписки на торговые сигналы". Он показывает 1 активный, " The Scalper ". Не знаю, что делать с номером логина.
Номер логина там должен совпадать с номером вашего демо-счета в MB Trading Pay For Limit demo. Если это не так, попробуйте подписаться еще раз.
Но мой логин для MBT demo не соответствует формату всех цифр, который требуется в поле ввода логина подписки на MQL5 Signal. Если я изменю логин своего торгового счета на все цифры (небезопасно), а затем сообщу его MQL5 Signal, то мне придется беспокоиться о том, что мой счет здесь может быть взломан. Я сомневаюсь, что здесь такой же уровень безопасности, как в MBT.
Только номер вашего демо-счета и никакого пароля.
Трудно иметь все-брокерские-стандартные-имена-символов. Название символа уже является стандартным соглашением ISO 4217 о наименовании валют . by CouponDropDown">Брокеры затем создают свои собственные продукты на основе этого стандартного именования. Некоторые наименования зависят от связанных с брокером банков и поставщиков ликвидности или их целевых клиентов. Так, один брокер может предложить EURUSDm для "EURUSD by CouponDropDown">forex mini account", а другой брокер может предложить то же самое, но с другим названием, например fxEURUSDm для "EURUSD by CouponDropDown">forex mini account", потому что у них есть opEURUSDm для "EURUSD option mini account" и так далее, и так далее :(.
Один брокер продает пончик с шоколадом, а другой - с сыром, но мы только один пончик :).
Теперь, когда вы слушаете, вот проблема, с которой мы сталкиваемся при работе с сигналом mql5. Не все абоненты имеют ошибку - и те абоненты, которые имеют ошибки, MQ не знает, что именно вызывает эту ошибку, MQ даже не в состоянии воспроизвести проблему, и поэтому иногда у нас нет ответа.
Вот пример: некоторые пользователи MT5 64 bit с Windows 7/64 bit не могут запустить MT5 вообще, им приходится устанавливать b32 bit версию MT5(нажмите здесь). В чем причина этого, никто не знает, MQ не может воспроизвести проблему и создать решение.
Привет Фи,
Еще раз спасибо. Насколько я знаю, брокеры создают символы, потому что для миниаккаунтов (или микроаккаунтов) дело в том, что банки (которые являются их поставщиками ликвидности) не принимают менее 10 000 единиц. Таким образом, когда эти аккты торгуют, брокер сам аккумулирует сделки и передает их IP. Также довольно часто брокеры "добавляют" около 1 пипса к котировкам (если вы проверяли мини аккты, то это может быть 1-2 пипса для EURUSD, но может быть 0-0.7 пипса для ECN, я проверял, потому что мой акк ecn и это спред, который дается, и брокер опубликовал это в интернете, чтобы не показаться неэтичным).
Если не ошибаюсь (просто мое личное мнение) суффикс нужен для того, чтобы помочь им различать различные пачки ордеров для накопления (так как мини аккты, микро аккты) имеют котировки отличные от ecn или даже стандартных (NDD). До сих пор я сталкивался только с суффиксами, а не префиксами, так как легче "прочитать" первые несколько символов. Я думаю, что этот вопрос не может быть легко решен, поскольку FX также не регулируется жестко никакими органами. Большинство крупных брокеров могут зарегистрироваться в NFA и т.п. органах в качестве "сторожевой собаки", чтобы их трейдеры были спокойны, торгуя с ними.
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Фи, у меня возникла еще одна небольшая проблема. Я пополнил счет через Gate2shop, теперь, поскольку Алекс помог мне вернуть USD100, а новый поставщик сигналов стоит всего USD33, я захотел снять деньги. Согласно FAQ, вывод средств осуществляется либо через PayPal, либо через Webmoney, и если я пополняю счет через Gate2shop, то сначала мне нужно пополнить счет через Paypal/webmoney.
Мне интересно, например, я пополняю счет на USD1 через PayPal. После чего я могу использовать PayPal для вывода оставшихся USD68 (USD67 через Gate2shop и USD1 через PayPal). PayPal возьмет с меня небольшую комиссию, но по крайней мере я смогу получить обратно более 90% от суммы депозита. Я не хочу оставлять депозит на своем счету, так как через несколько месяцев я могу решить, что сигналы не работают хорошо и подписаться на новые сигналы.
Надеюсь, у вас есть какой-нибудь "опыт" или вы сталкивались с подобными обсуждениями.
Этот раздел является интересным, но довольно сложным для поиска решений, так как здесь нет актуальных категорий для разбора различных вопросов. Иногда поиск не всегда возвращается с разумным ответом вообще!
Привет, Фи,
Еще раз спасибо. Насколько я знаю, брокеры создают символы, потому что для миниаккаунтов (или микроаккаунтов) дело в том, что банки (которые являются их поставщиками ликвидности) не принимают менее 10 000 единиц. Таким образом, когда эти аккты торгуют, брокер сам аккумулирует сделки и передает их IP. Также довольно часто брокеры "добавляют" около 1 пипса к котировкам (если вы проверяли мини аккты, то это может быть 1-2 пипса для EURUSD, но может быть 0-0.7 пипса для ECN, я проверял, потому что мой акк ecn, и это спред, и брокер опубликовал это в интернете, чтобы не показаться неэтичным).
Если не ошибаюсь (просто мое личное мнение), суффикс нужен для того, чтобы помочь им различать различные пачки заказов для накопления (так как мини аккты, микро аккты) имеют разные котировки по сравнению с ecn или даже стандартными (NDD). До сих пор я сталкивался только с суффиксами, а не префиксами, так как легче "прочитать" первые несколько символов. Я думаю, что этот вопрос не может быть легко решен, поскольку FX также не регулируется жестко никакими органами. Большинство крупных брокеров могут зарегистрироваться в NFA и т.п. органах в качестве "сторожевой собаки", чтобы их трейдеры были спокойны, торгуя с ними.
===========================================================================================================================================================================
Фи, у меня возникла еще одна небольшая проблема. Я пополнил счет через Gate2shop, теперь, поскольку Алекс помог мне вернуть USD100, а новый поставщик сигналов стоит всего USD33, я захотел снять деньги. Согласно FAQ, вывод средств осуществляется либо через PayPal, либо через Webmoney, и если я пополняю счет через Gate2shop, то сначала мне нужно пополнить счет через Paypal/webmoney.
Мне интересно, например, я пополняю счет на USD1 через PayPal. После чего я могу использовать PayPal для вывода оставшихся USD68 (USD67 через Gate2shop и USD1 через PayPal). PayPal возьмет с меня небольшую комиссию, но по крайней мере я смогу получить обратно более 90% от суммы депозита. Я не хочу оставлять депозит на своем счету, так как через несколько месяцев я могу решить, что сигналы не работают хорошо и подписаться на новые сигналы.
Надеюсь, у вас есть какой-нибудь "опыт" или вы сталкивались с такими обсуждениями
Этот раздел является интересным, но довольно сложным для поиска решений, так как здесь нет актуальных категорий для разбора различных вопросов. Иногда поиск не всегда возвращается с разумным ответом вообще!
1. Если вы разбираетесь в программировании, то на самом деле очень легко отличить/разделить/распознать символ с префиксом/суффиксом или без него. Проблема с сигналом mql5 в том, что некоторые пользователи имеют проблемы, некоторые не имеют никаких проблем, и мы никогда не знаем почему :(.
2. AFAIK, вы можете вывести средства только на Paypal или WebMoney, и вы можете вывести средства без внесения депозита. Попробуйте использовать WebMoney вместо Paypal, просто загуглите "buy sell webmoney" в вашей стране или загуглите на вашем родном языке. Я вывел все свои кредиты mql5 на WebMoney и не ввел ни цента.