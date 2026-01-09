Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 91

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Michael Masanga:

Это ECN счета на одной платформе (один и тот же брокер) Я предполагаю, что маржинальные условия одинаковы, все параметры счетов одинаковы, за исключением того, что я использую один как поставщика сигналов, а другой как подписной счет у одного и того же брокера. валютные пары включены на обоих терминалах

Если хотите, я могу выложить скриншоты

 

Вы также можете проверить настройки подписки -


 
Sergey Golubev:

Вы также можете проверить настройки подписки -



уже сделал это Может быть, вы не можете скопировать свой собственный сигнал?

 
Michael Masanga:


уже сделал это

Это что-то со счетом вашего брокера в любом случае (маржа, а может быть - и больше).
Потому что другой причины для этого я, извините, не вижу.

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Да, насколько я знаю - есть ограничение: мы не можем копировать собственные сигналы.
Я понятия не имею, как это ограничение реализовано: вашим вопросом/способом, или каким-то другим способом... (потому что у меня нет сигналов, извините).

 
Sergey Golubev:

В любом случае это что-то со счетом вашего брокера (маржа, а может быть и больше).
Потому что я не вижу другой причины для этого, извините.

------------

Да, насколько я знаю - есть ограничение: мы не можем копировать свои собственные сигналы.
Я понятия не имею, как это ограничение реализовано: вашим вопросом/способом, или каким-то другим способом... (потому что у меня нет сигналов, извините).

Спасибо за помощь, надеюсь, что подписчики моих сигналов не столкнутся с такой же проблемой.

 
Доброе утро. Я недавно настроил свой счет на ноутбуке. Мне не хватает валютных пар и металлов. Есть ли способ исправить это? Спасибо.
 
tsibbach:
Доброе утро. Я недавно настроил свой счет на ноутбуке. Мне не хватает валютных пар и металлов. есть ли способ исправить это? Спасибо.

Валютные пары, металлы и многое другое связано с брокерами.
Для получения дополнительной информации -

Open an Account - Getting Started - MetaTrader 5 Help
Open an Account - Getting Started - MetaTrader 5 Help
  • www.metatrader5.com
Two types of accounts are available in the trading platform: demonstration (demo) and real. Demo accounts provide the opportunity to work in a training mode without real money, allowing to test a trading strategy. They feature all the same functionality as the live ones. The difference is that demo accounts can be opened without any investment...
 
tsibbach:
Доброе утро. Я недавно настроил свой счет на ноутбуке. Мне не хватает валютных пар и металлов. есть ли способ исправить это? Спасибо.

Они либо недоступны у вашего брокера, либо не включены на вашем счете.

Во втором случае перейдите в MT4/5 >> View >> Symbols и включите необходимые инструменты.




 

Существует ли сценарий, когда при копировании сигнала используются большие лоты, чем в исходном сигнале?

Например, сигнал имеет $1000 и торгуется лотом 0.01.

На моем счете $10,000USD Если я скопирую сигнал, будет ли он использовать более высокие лоты? Или он также будет торговать максимальным 0.01 лотом, как и сигнал.

 
Karonl6:

Существует ли сценарий, когда при копировании сигнала используются большие лоты, чем в исходном сигнале?

Например, сигнал имеет $1000 и торгуется лотом 0.01.

На моем счете $10 000USD. Если я скопирую сигнал, будет ли он использовать более высокие лоты? Или он также будет торговать максимальным лотом 0.01, как и сигнал?

Да, система копирования сигналов MQL5 рассчитывает размер лота пропорционально балансу вашего счета, кредитному плечу и валюте.

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