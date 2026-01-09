Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 94
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Здравствуйте ребята!
Я был подписан на поставщика сигналов, всего 3-4 дня назад, но похоже, что он не активен, и я не доволен сигналами. Если я отменю подписку, смогу ли я вернуть деньги?
Здравствуйте ребята!
Я был подписан на поставщика сигналов, всего 3-4 дня назад, но похоже, что он не активен, и я не доволен сигналами. Если я отменю подписку, смогу ли я вернуть деньги?
Я знаю только два варианта возврата денег:
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Возврат подписки на сигналы
Eleni Anna Branou, 2019.01.22 10:19
Если вы откажетесь от подписки в течение 24 часов после первоначальной подписки, вы получите автоматический полный возврат средств.
Привет всем, если у меня есть торговый сигнал от брокера X, и я хочу перейти к другому брокеру Y, должен ли я начать заново или сигнал может быть изменен? с уважением!
Вы можете переместить подписку на сигнал раз в неделю (поэтому будьте внимательны к деталям) здесь:https://www.mql5.com/en/signals.
Привет Элени, спасибо, но я поставщик сигналов, я не копирую.
Вы не можете переместить сигнал как счет поставщика сигналов, и вы должны понять почему.
Что случилось бы с историей торговли? Она не может объединиться.
Удалите свой сигнал и опубликуйте новый с новым торговым счетом.
привет
Я новичок, я хочу спросить
вопрос 1
если мое кредитное плечо 1: 500, поставщик сигналов 1: 200 и MAX загрузкадепозита составляет 20%, когда я перейду к нему, моя загрузка депозита будет такой же (если я ограничу процент загрузки депозита до 90%).
вопрос 2
Также я видел статью, в которой говорилось: "Например, если поставщик сигналов
"Например, если поставщик сигналов торгует с кредитным плечом 1:500, а зафиксированная нагрузка на депозит достигает 40% или более, то у подписчика с кредитным плечом 1:100 нагрузка составит более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5)".
Правда ли это? Почему нагрузка на подписчика будет больше. Когдакредитное плечоподписчиканиже , чем у поставщика сигналов, открытые лоты будут меньше, поэтому, согласно вышеуказанной ситуации, нагрузка на подписчика ипоставщика сигналов должна быть одинаковой.
извините за мой английский
привет
Я новичок, я хочу спросить
вопрос 1
если мое кредитное плечо 1: 500, поставщик сигналов 1: 200 и MAX загрузкадепозита 20%, когда я перейду к нему, моя загрузка депозита будет такой же (если я решил ограничить процент загрузки депозита до 90%).
вопрос 2
Также я видел статью, в которой говорилось: "Например, если поставщик сигналов
"Например, если поставщик сигналов торгует с кредитным плечом 1:500, а зафиксированная нагрузка на депозит достигает 40% и более, то у подписчика с кредитным плечом 1:100 нагрузка составит более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5)".
Правда ли это? Почему нагрузка на подписчика будет больше. Когдакредитное плечоподписчиканиже , чем у поставщика сигналов, открытые лоты будут меньше, поэтому, согласно вышеуказанной ситуации, нагрузка на подписчика ипоставщика сигналов должна быть одинаковой.
извините за мой английский
Вы увидите коэффициент копирования, когда поставите свои настройки, в журнале MT4/5 или MQL5 VPS.
Коэффициент копирования рассчитывается автоматически и пропорционально балансу вашего счета, кредитному плечу и валюте (большее кредитное плечо не влияет, меньшее - влияет).
На ваш 2-й вопрос ответ - нет, большее кредитное плечо не влияет ни на коэффициент копирования, ни на загрузку депозита, поэтому он будет примерно одинаковым.
Вы увидите коэффициент копирования, когда выставите настройки, в журнале MT4/5 или MQL5 VPS.
Коэффициент копирования рассчитывается автоматически и пропорционально балансу вашего счета, кредитному плечу и валюте (большее кредитное плечо не влияет, а меньшее - влияет).
На ваш второй вопрос ответ - нет, большее кредитное плечо не влияет ни на коэффициент копирования, ни на загрузку депозита, поэтому он будет примерно одинаковым.
Извините, что я все еще немного запутался,
в первом вопросе кредитное плечо сигнала меньше, чем у подписчика. а во втором вопросе ситуация противоположная.
Согласно вашему ответу, если плечо подписчика меньше, чем плечо провайдера сигнала (в вопросе 2 плечо сигнала больше , чемплечо подписчика.), то какова ситуация в вопросе 2, будет ли она действительно иметь место? (подписчик будет иметь нагрузку более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5) )
еще раз извините,если я неправильно понял ваш ответ .
извините, я все еще немного запутался,
в первом вопросе кредитное плечо сигнала меньше, чем у подписчика. а во втором вопросе ситуация противоположная.
согласно вашему ответу, если кредитное плечо подписчика меньше, чем у провайдеров сигналов (в вопросе 2 кредитное плечо сигнала больше , чемкредитное плечо подписчика), то что будет в ситуации вопроса 2, действительно ли это произойдет? (подписчик будет иметь нагрузку более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5) )
Извините еще раз ,если я неправильно понял ваш ответ .
Если ваше кредитное плечо больше, то это не влияет на коэффициент копирования, если меньше, то коэффициент копирования будет меньше.