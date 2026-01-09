Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 94

Новый комментарий
 

Здравствуйте ребята!

Я был подписан на поставщика сигналов, всего 3-4 дня назад, но похоже, что он не активен, и я не доволен сигналами. Если я отменю подписку, смогу ли я вернуть деньги?

 
Kian Parhami:

Здравствуйте ребята!

Я был подписан на поставщика сигналов, всего 3-4 дня назад, но похоже, что он не активен, и я не доволен сигналами. Если я отменю подписку, смогу ли я вернуть деньги?

Я знаю только два варианта возврата денег:

Если вы отмените подписку, вам вернут деньги за те месяцы, которые еще не начались.
и

Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий

Возврат подписки на сигналы

Eleni Anna Branou, 2019.01.22 10:19

Если вы откажетесь от подписки в течение 24 часов после первоначальной подписки, вы получите автоматический полный возврат средств.


 
Привет всем, если у меня есть торговый сигнал от брокера X, и я хочу перейти к другому брокеру Y, должен ли я начать все сначала или сигнал может быть изменен? с уважением!
 
Ivan Rodriguez:
Привет всем, если у меня есть торговый сигнал от брокера X, и я хочу перейти к другому брокеру Y, должен ли я начать заново или сигнал может быть изменен? с уважением!

Вы можете переместить подписку на сигнал раз в неделю (поэтому будьте внимательны к деталям) здесь:https://www.mql5.com/en/signals.


 
Привет Элени, спасибо, но я являюсь поставщиком сигнала, я не копирую.
 
Ivan Rodriguez:
Привет Элени, спасибо, но я поставщик сигналов, я не копирую.

Вы не можете переместить сигнал как счет поставщика сигналов, и вы должны понять почему.

Что случилось бы с историей торговли? Она не может объединиться.

Удалите свой сигнал и опубликуйте новый с новым торговым счетом.

 

привет

Я новичок, я хочу спросить

вопрос 1

если мое кредитное плечо 1: 500, поставщик сигналов 1: 200 и MAX загрузкадепозита составляет 20%, когда я перейду к нему, моя загрузка депозита будет такой же (если я ограничу процент загрузки депозита до 90%).

вопрос 2

Также я видел статью, в которой говорилось: "Например, если поставщик сигналов

"Например, если поставщик сигналов торгует с кредитным плечом 1:500, а зафиксированная нагрузка на депозит достигает 40% или более, то у подписчика с кредитным плечом 1:100 нагрузка составит более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5)".


Правда ли это? Почему нагрузка на подписчика будет больше. Когдакредитное плечоподписчиканиже , чем у поставщика сигналов, открытые лоты будут меньше, поэтому, согласно вышеуказанной ситуации, нагрузка на подписчика ипоставщика сигналов должна быть одинаковой.


извините за мой английский

 
yipeq1314:

привет

Я новичок, я хочу спросить

вопрос 1

если мое кредитное плечо 1: 500, поставщик сигналов 1: 200 и MAX загрузкадепозита 20%, когда я перейду к нему, моя загрузка депозита будет такой же (если я решил ограничить процент загрузки депозита до 90%).

вопрос 2

Также я видел статью, в которой говорилось: "Например, если поставщик сигналов

"Например, если поставщик сигналов торгует с кредитным плечом 1:500, а зафиксированная нагрузка на депозит достигает 40% и более, то у подписчика с кредитным плечом 1:100 нагрузка составит более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5)".


Правда ли это? Почему нагрузка на подписчика будет больше. Когдакредитное плечоподписчиканиже , чем у поставщика сигналов, открытые лоты будут меньше, поэтому, согласно вышеуказанной ситуации, нагрузка на подписчика ипоставщика сигналов должна быть одинаковой.


извините за мой английский

Вы увидите коэффициент копирования, когда поставите свои настройки, в журнале MT4/5 или MQL5 VPS.

Коэффициент копирования рассчитывается автоматически и пропорционально балансу вашего счета, кредитному плечу и валюте (большее кредитное плечо не влияет, меньшее - влияет).

На ваш 2-й вопрос ответ - нет, большее кредитное плечо не влияет ни на коэффициент копирования, ни на загрузку депозита, поэтому он будет примерно одинаковым.

 
Eleni Anna Branou:

Вы увидите коэффициент копирования, когда выставите настройки, в журнале MT4/5 или MQL5 VPS.

Коэффициент копирования рассчитывается автоматически и пропорционально балансу вашего счета, кредитному плечу и валюте (большее кредитное плечо не влияет, а меньшее - влияет).

На ваш второй вопрос ответ - нет, большее кредитное плечо не влияет ни на коэффициент копирования, ни на загрузку депозита, поэтому он будет примерно одинаковым.



Извините, что я все еще немного запутался,


в первом вопросе кредитное плечо сигнала меньше, чем у подписчика. а во втором вопросе ситуация противоположная.


Согласно вашему ответу, если плечо подписчика меньше, чем плечо провайдера сигнала (в вопросе 2 плечо сигнала больше , чемплечо подписчика.), то какова ситуация в вопросе 2, будет ли она действительно иметь место? (подписчик будет иметь нагрузку более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5) )


еще раз извините,если я неправильно понял ваш ответ .

 
yipeq1314:



извините, я все еще немного запутался,


в первом вопросе кредитное плечо сигнала меньше, чем у подписчика. а во втором вопросе ситуация противоположная.


согласно вашему ответу, если кредитное плечо подписчика меньше, чем у провайдеров сигналов (в вопросе 2 кредитное плечо сигнала больше , чемкредитное плечо подписчика), то что будет в ситуации вопроса 2, действительно ли это произойдет? (подписчик будет иметь нагрузку более 200% (40%*(1:100/1:500) = 40% * 5) )


Извините еще раз ,если я неправильно понял ваш ответ .

Если ваше кредитное плечо больше, то это не влияет на коэффициент копирования, если меньше, то коэффициент копирования будет меньше.

1...87888990919293949596979899100101...105
Новый комментарий