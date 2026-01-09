Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 61
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У меня есть немного раздражающая техническая проблема, и я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой технической трудностью раньше, и есть ли решение.
После того, как я подписываюсь на новый сигнал, и сигнал становится "активным" (по крайней мере, в моей зоне участника здесь), следующим шагом должна быть синхронизация, верно? Теперь, когда я перехожу в терминал MT4 (где мне нужно сделать синхронизацию, опции, затем сигналы), эта страница просто "пустая". Я просто не могу завершить синхронизацию.
Есть уведомление "не подключен выбор из базы данных сигналов" ... но в моем кабинете пользователя он отображается активным.
Я уже связался со службой поддержки, но они, похоже, не знают ответа. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?
Действительны ли сигналы, генерируемые на счете терминала MT4, для MT5?
Бывает ли такое, что кнопка добавить отзыв отсутствует?
Бывает ли такое, что кнопка добавления отзыва отсутствует?
Правда? Зайдите на страницу сигнала и посмотрите ссылку.
Форум
Сигналы Спросить и сказать все и обо всем о торговых сигналах MQL5
angevoyageur, 2013.10.10 17:43
Действительно? Перейдите на страницу сигналов и посмотрите ссылку.
Привет всем
У меня до сих пор проблема с +Добавить отзыв :(
Я подписан на этот сигнал и сигнал работает нормально, НО у меня нет ссылки на "+Добавить отзыв" Я заметил, что некоторые сигналы не имеют этой ссылки, а некоторые имеют, и это не имеет значения, подписался я или нет (по крайней мере, в моем случае).
Странно то, что в другом сигнале, на который я не подписался, мой обзор прошел хорошо, но после этого он исчез(я не мог добавить больше).
Я пробовал с 4 разных компьютеров после очистки наличности и даже пробовал с Chrome вместо IE10, но результат был тот же.
Теперь мне ясно, что в MQL5 все еще есть несколько ошибок, которые нужно убить, так что я надеюсь, что это пойдет им на пользу и исправит эту проблему.
Кстати, я не утруждаю себя писать в службу поддержки, потому что они просто не отвечают (возможно, перегружены), но для меня, как для платящего клиента, это очень плохой сервис :(
Я надеюсь, что этот форум будет иметь больший эффект, чем GREAT SUPPORT, который мы можем получить от support@mql5.com.
Надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь нам решить эту проблему или, возможно, проблема исчезнет , когда mql5 перезагрузит систему.
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Это значит, что вы уже оставили отзыв.
У меня все еще есть проблема с +Добавить отзыв :(
Я даже не оставлял отзыв на этой странице никогда в жизни! И что теперь?
Вы оставили * звезд. PM меня, чтобы узнать точную дату и время.
Пожалуйста, обратитесь в ServiceDesk. У вас было много подписок и много отзывов, поэтому, пожалуйста, уточните, с какими сигналами у вас возникли проблемы.
Спасибо, Марсель.
И вы думаете, что они ответят/реагируют?
Я уже ответил, теперь давайте посмотрим, насколько хорош сервис на mql5?
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