Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 61

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inf975:

У меня есть немного раздражающая техническая проблема, и я хотел бы узнать, сталкивался ли кто-нибудь с этой технической трудностью раньше, и есть ли решение.

После того, как я подписываюсь на новый сигнал, и сигнал становится "активным" (по крайней мере, в моей зоне участника здесь), следующим шагом должна быть синхронизация, верно? Теперь, когда я перехожу в терминал MT4 (где мне нужно сделать синхронизацию, опции, затем сигналы), эта страница просто "пустая". Я просто не могу завершить синхронизацию.

Есть уведомление "не подключен выбор из базы данных сигналов" ... но в моем кабинете пользователя он отображается активным.

Я уже связался со службой поддержки, но они, похоже, не знают ответа. Кто-нибудь сталкивался с такой же проблемой?

Вы вводите свой логин/пароль MT5 на вкладке Community из опций MT4?
 
Действительны ли сигналы, генерируемые на счете терминала MT4, для MT5?
 
acushnir:
Действительны ли сигналы, генерируемые на счете терминала MT4, для MT5?
Нет, не действительны. Я могу предложить вам прочитать эту тему: Часто задаваемые вопросы о сервисе сигналов.
 
Здравствуйте!

Бывает ли такое, что кнопка добавить отзыв отсутствует?
 
PhaseLada:

Бывает ли такое, что кнопка добавления отзыва отсутствует?
Это означает, что вы уже оставили отзыв.
 
angevoyageur:

Правда? Зайдите на страницу сигнала и посмотрите ссылку.

Форум

Сигналы Спросить и сказать все и обо всем о торговых сигналах MQL5

angevoyageur, 2013.10.10 17:43

Действительно? Перейдите на страницу сигналов и посмотрите ссылку.

Привет всем

У меня до сих пор проблема с +Добавить отзыв :(

Я подписан на этот сигнал и сигнал работает нормально, НО у меня нет ссылки на "+Добавить отзыв" Я заметил, что некоторые сигналы не имеют этой ссылки, а некоторые имеют, и это не имеет значения, подписался я или нет (по крайней мере, в моем случае).

Странно то, что в другом сигнале, на который я не подписался, мой обзор прошел хорошо, но после этого он исчез(я не мог добавить больше).

Я пробовал с 4 разных компьютеров после очистки наличности и даже пробовал с Chrome вместо IE10, но результат был тот же.

Теперь мне ясно, что в MQL5 все еще есть несколько ошибок, которые нужно убить, так что я надеюсь, что это пойдет им на пользу и исправит эту проблему.

Кстати, я не утруждаю себя писать в службу поддержки, потому что они просто не отвечают (возможно, перегружены), но для меня, как для платящего клиента, это очень плохой сервис :(

Я надеюсь, что этот форум будет иметь больший эффект, чем GREAT SUPPORT, который мы можем получить от support@mql5.com.

Надеюсь, что кто-нибудь сможет помочь нам решить эту проблему или, возможно, проблема исчезнет , когда mql5 перезагрузит систему.

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marsel:
Это значит, что вы уже оставили отзыв.
Я даже ни разу в жизни не оставлял отзыв на этой странице! И что теперь?
 
x-income:
У меня все еще есть проблема с +Добавить отзыв :(
Пожалуйста, обратитесь в службу ServiceDesk. У вас было много подписок и много отзывов, поэтому, пожалуйста, укажите сигналы, с которыми у вас возникли проблемы.
 
PhaseLada:
Я даже не оставлял отзыв на этой странице никогда в жизни! И что теперь?

Вы оставили * звезд. PM меня, чтобы узнать точную дату и время.

 
marsel:
Пожалуйста, обратитесь в ServiceDesk. У вас было много подписок и много отзывов, поэтому, пожалуйста, уточните, с какими сигналами у вас возникли проблемы.

Спасибо, Марсель.

И вы думаете, что они ответят/реагируют?

Я уже ответил, теперь давайте посмотрим, насколько хорош сервис на mql5?

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