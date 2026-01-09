Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 28
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Снимите флажок с опции Copy SL TP. Это приведет к тому, что сделки не будут психоронизированы, и вы останетесь с сиротами. Не волнуйтесь по поводу закрытия сделок. Пока ваш терминал находится в сети, сделки будут правильно закрываться, когда провайдер закроет свои сделки.
Снимите флажок с опции Copy SL TP. Это приводит к тому, что сделки становятся непсихонизированными, и вы остаетесь с сиротами. Не расстраивайтесь по поводу закрытия сделок. Пока ваш терминал находится в сети, сделки будут правильно закрываться, когда провайдер закроет свои сделки.
Вы были правы, fxyekim. Спасибо.
Жаль, что нет возможности загрузить уровни TP и SL в качестве защиты от перебоев в электросети, случайных перезагрузок компьютера, ect......
Странно, что опцию Copy SL TP нужно отмечать, если она на самом деле не работает.
Вы были правы, fxyekim. Спасибо.
Жаль, что нет возможности загрузить уровни TP и SL в качестве защиты от перебоев в электросети, случайных перезагрузок компьютера, ect......
Странно, что опцию Copy SL TP можно проверить, если она на самом деле не работает.
Странно.
Возможно, это потому, что сигнал MQL5 предназначен для MT5, а не для MT4. На форуме пишут, что в MT5 SL и TP НЕ работают, приходится использовать противоположные отложенные ордера для закрытия позиции.
:(
Вы были правы, fxyekim. Спасибо.
Жаль, что нет возможности загрузить уровни TP и SL в качестве защиты от перебоев в электросети, случайных перезагрузок компьютера, ect......
Странно, что опцию Copy SL TP можно проверить, если она на самом деле не работает.
Странно.
Возможно, это потому, что сигнал MQL5 предназначен для MT5, а не для MT4. На форуме пишут, что в MT5 SL и TP НЕ работают, приходится использовать противоположные отложенные ордера для закрытия позиции.
:(
Привет, Фи
У меня наконец-то есть доказательство того, что сигнальный сервис MT4 - это полная хрень.
Сделка была НЕПРАВИЛЬНО закрыта и сопоставлена с моей стороны и принесла убыток, который был вызван MT4.
Торговый тикет провайдера#1584480 открыт 13/Фев/2013, все еще открыт, но мой торговый тикет#8387941, который был ОТКРЫТ 13/Фев/2013, был закрыт в УБЫТОК! Это полное несовпадение того, какие сделки были закрыты.
ПРИМЕЧАНИЕ: было открыто ТРИ сделки по GBPUSD,
тикет провайдера#=1584480, GBPUSD, открыт 13/Фев/2013, @ 1.55430 (все еще работает), мой тикет# 8387941 (открыт 13/Фев/2013, закрыт 18/Фев/2013) ПОЧЕМУ, это несовпадение, потому что провайдер НЕ ЗАКРЫЛ ЭТУ ТОРГОВЛЮ
тикет провайдера#=1640363, GBPUSD, открыт 18/Фев/2013, @1.54669 (закрыт), мой тикет#=8550968, открыт 18/Фев/2013, все еще открыт
тикет провайдера#=1651320, GBPUSD, открыт 19/Фев/2013, @ 1.54641 (все еще работает), мой тикет#=8584954, открыт 19/Фев/2013, все еще открыт
ПРИМЕЧАНИЕ: Провайдер закрыл сделку 18/Февр/2013, которая была открыта 18/Февр/2013, но MT4 закрыл мою самую раннюю сделку, не сопоставив номер транзакции открытой сделки с провайдером, и просто сделал закрытие по FIFO. Так как он закрыл мою сделку 18/Фев/12013, он затем "осознал", что у провайдера все еще есть 2 открытые сделки, таким образом, открыв ее снова по цене открытия EP сделки провайдера 13/Фев/2013 1.55430, (моя ep=1.54685). Это был тикет#=8550968 в моем MT4. Он должен был закрыть его, а тикет#8387941 должен был остаться открытым!!!
PS: Mt4 заставляет меня терять $ без причины и из-за невозможности сопоставить открытые сделки с закрытыми сделками торговля за торговлю, так как не было штампа встречной сделки против провайдера и подписчиков acct#.
Дополнительные детали
провайдер =Trade Aholic
https://www.mql5.com/en/signals/1246#!tab=trading
PS: Что за хрень, после 3 месяцев, когда я исчерпаю свои кредиты, наступит "сайонара"! MT4 НЕ способен делать внутреннюю печать trnx, поэтому он просто закрыл FIFO. Если бы был внутренний штамп trnx# с использованием номера тикета провайдера, например, 1584480-8387941, то эта сделка не была бы закрыта! Я буду продолжать терпеть убытки, если MT4 будет продолжать в этой нелогичной глупой манере неспособности управлять соответствием сделок между провайдером и подписчиком!
Поскольку служба поддержки заняла целую вечность и, возможно, даже не захочет отвечать, я попросил Алекса (одного из администраторов) помочь с эскалацией. Надеюсь, он не разозлится, что я продолжаю доставать его по пустякам, которые не входят в его обязанности.
Итак, вот в чем дело. Когда у вас есть несколько открытых сделок по одним и тем же валютным парам, и провайдер закрывает сделку, MT4 делает FIFO матч с этой валютной парой без учета внутреннего trnx# stamp/matching аналогичных сделок, которые были выполнены. Поэтому, если провайдер торгует только ОДНОЙ валютной парой, будьте готовы к тому, что сделки могут быть закрыты в убыток вам.
Привет, Фи
У меня наконец-то есть доказательство того, что сигнальный сервис MT4 - это полная хрень.
Сделка была НЕПРАВИЛЬНО закрыта и сопоставлена с моей стороны и принесла убыток, который был вызван MT4.
Тикет торгового провайдера#1584480, открытый 13/Фев/2013, все еще открыт, но мой торговый тикет#8387941, который был ОТКРЫТ 13/Фев/2013, был закрыт с убытком! Это полное несовпадение того, какие сделки были закрыты.
ПРИМЕЧАНИЕ: было открыто ТРИ сделки по GBPUSD,
тикет провайдера#=1584480, GBPUSD, открыт 13/Фев/2013, @ 1.55430 (все еще работает), мой тикет# 8387941 (открыт 13/Фев/2013, закрыт 18/Фев/2013) ПОЧЕМУ, это несовпадение, потому что провайдер НЕ ЗАКРЫЛ ЭТУ ТОРГОВЛЮ
тикет провайдера#=1640363, GBPUSD, открыт 18/Фев/2013, @1.54669 (закрыт), мой тикет#=8550968, открыт 18/Фев/2013, все еще открыт
тикет провайдера#=1651320, GBPUSD, открыт 19/Фев/2013, @ 1.54641 (все еще работает), мой тикет#=8584954, открыт 19/Фев/2013, все еще открыт
ПРИМЕЧАНИЕ: Провайдер закрыл сделку 18/Февр/2013, которая была открыта 18/Февр/2013, но MT4 закрыл мою самую раннюю сделку, не сопоставив номер транзакции открытой сделки с провайдером, и просто сделал закрытие по FIFO. Так как он закрыл мою сделку 18/Фев/12013, он затем "осознал", что у провайдера все еще есть 2 открытые сделки, таким образом, открыв ее снова по цене открытия EP сделки провайдера 13/Фев/2013 1.55430, (моя ep=1.54685). Это был тикет#=8550968 в моем MT4. Он должен был закрыть его, а тикет#8387941 должен был остаться открытым!!!
PS: Mt4 заставляет меня терять $ без причины и из-за невозможности сопоставить открытые сделки с закрытыми сделками торговля за торговлю, так как не было штампа встречной сделки против провайдера и подписчиков acct#.
Дополнительные детали
провайдер =Trade Aholic
https://www.mql5.com/en/signals/1246#!tab=trading
PS: Что за хрень, после 3 месяцев, когда я исчерпаю свои кредиты, наступит "сайонара"! MT4 НЕ способен делать внутреннюю печать trnx, поэтому он просто закрыл FIFO. Если бы был внутренний штамп trnx# с использованием номера тикета провайдера, например, 1584480-8387941, то эта сделка не была бы закрыта! Я буду продолжать терпеть убытки, если MT4 будет продолжать в этой нелогичной глупой манере неспособности управлять соответствием сделок между провайдером и подписчиком!
Поскольку служба поддержки заняла целую вечность и, возможно, даже не захочет отвечать, я попросил Алекса (одного из администраторов) помочь с эскалацией. Надеюсь, он не разозлится, что я продолжаю доставать его по пустякам, которые не входят в его обязанности.
Итак, вот в чем дело. Когда у вас есть несколько открытых сделок по одним и тем же валютным парам, и провайдер закрывает сделку, MT4 делает FIFO матч с этой валютной парой без учета внутреннего trnx# stamp/matching аналогичных сделок, которые были выполнены. Так что если провайдер торгует конкретно ОДНОЙ валютной парой, то будьте готовы к тому, что сделки могут быть закрыты в убыток вам.
Crab !!!,
1. Вы не используете FIFO регулируемого брокера, не так ли? Я думаю, что нет, но я не люблю гадать.
2. Вы используете регулируемого брокера или нет? Проверьте, есть ли жалобы на вашего брокера в http://www.forexpeacearmy.com/public/forex_broker_reviews и http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=74. Есть некоторые опасения, что некоторые мошеннические брокеры манипулируют сделками по сигналу MQL5 :(.
3. Получите историю торговли от брокера, а также журнал журнала MT4. Их можно использовать для обращения в MQ/MQL5.com.
Привет, ребята... Вы не знаете, поддерживает ли билд 469 сигналы? Я скачал mt4 build 451 с https://www.metaquotes.net/en/metatrader4/news/3910, но после установки (из программных файлов) FXCM - брокера и запуска он отображается как build 469. Я вошел в сообщество, но нет вкладки сигналов... Меня действительно начинают раздражать сигналы mt4...Я пытался запустить его в течение довольно долгого времени (читая форум, пробуя различные вещи и брокеров, но все еще безуспешно) Я заметил, что многие трейдеры испытывают подобные проблемы... Mt5 работает нормально до сих пор... но там не хватает достойных поставщиков сигналов... может ли кто-нибудь помочь, что мне делать?
На форуме MQL4 пока нет объявлений о MT4 469, так что, возможно, MQ допустил здесь глупую ошибку ;D. Сервер FXCM также может быть еще не обновлен для поддержки этой последней сборки, поэтому вам придется подождать, по крайней мере.
Временное решение - использовать другого брокера, читайте здесь http://www.forexpeacearmy.com/public/forex_broker_reviews и http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=74.
Почему есть сигналы, которые находятся в архивированном состоянии?
Краб!!!
1. Вы не используете FIFO регулируемого брокера, не так ли? Я думаю, что нет, но я не люблю гадать.
2. Вы используете регулируемого брокера или нет? Проверьте, есть ли жалобы на вашего брокера в http://www.forexpeacearmy.com/public/forex_broker_reviews и http://www.forexfactory.com/forumdisplay.php?f=74. Есть некоторые опасения, что некоторые мошеннические брокеры манипулируют сделками по сигналу MQL5 :(.
3. Получите историю торговли от брокера, а также журнал журнала MT4. Они могут быть использованы для обращения в MQ/MQL5.com.
Нет Фи,
Я полагаю, что это логика MT4 для соответствия открытия и закрытия сигналов. FXOPEN никогда не ограничивал FIFO, тем более, что у меня ecn-аккаунт.