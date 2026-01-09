Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 92
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Мне нужно изменить кредитное плечо для сигнала до 1:500, чтобы люди могли на него подписаться. В настоящее время кредитное плечо превышает это значение. Я не могу понять, как это сделать. Пожалуйста, помогите.
Вы можете изменить кредитное плечо только через своего брокера, поэтому свяжитесь с ним.
Обычно это можно сделать в разделе для участников брокера, на странице счета.
Если опция "Копировать уровни Stop Loss и Take Profit " включена, Подписчик копирует операции Провайдера вместе со стоп-уровнями.У разных брокеров могут быть разные ценовые потоки, поэтому стоп-уровни на счете Подписчика могут срабатывать раньше, чем на счете Провайдера. Если при повторной синхронизации выясняется, что определенная позиция на счете подписчика уже закрыта, в то время как на счете поставщика она еще открыта, сервис копирует ее снова. Чтобы снизить вероятность возникновения подобных ситуаций, рекомендуется использовать для копирования счет на том же сервере (брокере), что и счет Провайдера.
нет необходимости включать Копирование SL и TP
Если опция "Копировать уровни Stop Loss и Take Profit " включена, Подписчик копирует операции Провайдера вместе со стоп-уровнями.У разных брокеров могут быть разные ценовые потоки, поэтому стоп-уровни на счете Подписчика могут срабатывать раньше, чем на счете Провайдера. Если при повторной синхронизации выясняется, что определенная позиция на счете подписчика уже закрыта, в то время как на счете поставщика она еще открыта, сервис копирует ее снова. Чтобы снизить вероятность возникновения подобных ситуаций, рекомендуется использовать для копирования счет на том же сервере (брокере), что и счет Провайдера.
нет необходимости включать Копирование SL и TP
Внимательно прочитайте то, что вы процитировали, и примите решение.
Здравствуйте,
Я хотел бы продать услугу подписки на сигнал. Я уже настроил сигнал. Пожалуйста, помогите. По каким критериям вы отклоняете регистрацию продавца?
Здравствуйте,
Я хотел бы продать услугу подписки на сигнал. Я уже настроил сигнал. Пожалуйста, помогите. По каким критериям вы отклоняете регистрацию продавца?
Здесь мы не можем вам помочь, критерии одобрения продавцов неизвестны, поэтому я предлагаю вам пройти регистрацию в разделе комментариев на вашей странице продавца.
Я подписался на сигнал месяц назад, и он истекает 3 июня (через 2 дня). Проблема в том, что в настоящее время мы переживаем большую просадку, и MQL отключил все дальнейшие подписки и продления сигнала. Но если через 2 дня сигнал все еще будет отключен, как я смогу повторно подписаться или продолжить следовать их сигналам?
Я хочу, чтобы поставщик сигналов продолжал управлять моими существующими сделками, пока мы не оправимся от текущей просадки, что может занять неделю или около того. Если я не смогу этого сделать, то это будет самым большим неудобством и может привести к большим потерям для меня.
Будет ли мне позволено возобновить подписку или как это работает?
Спасибо
(Предупреждение от MQL на странице поставщика сигналов: Текущая просадка опасна для подписчиков. Подписка будет разрешена, как только просадка улучшится)
Здравствуйте, у меня вопрос:
Я подписался на сигнал месяц назад, и он истекает 3 июня (через 2 дня). Проблема в том, что сейчас у нас большая просадка и MQL отключил все дальнейшие подписки и продления сигнала. Но если через 2 дня сигнал все еще будет отключен, как я смогу повторно подписаться или продолжить следовать их сигналам?
Я хочу, чтобы поставщик сигналов продолжал управлять моими существующими сделками, пока мы не оправимся от текущей просадки, что может занять неделю или около того. Если я не смогу этого сделать, то это будет самым большим неудобством и может привести к большим потерям для меня.
Будет ли мне позволено возобновить подписку или как это работает?
Спасибо
(Предупреждение от MQL на странице поставщика сигналов: Текущая просадка опасна для подписчиков. Подписка будет разрешена, как только просадка улучшится)
Попробуйте продлить подписку вручную здесь:https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions.
Если это не сработает, обратитесь в службу поддержки.
Попробуйте продлить подписку вручную здесь:https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions.
Если это не сработает, обратитесь в службу поддержки.
Сработало отлично. Спасибо! :)