Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 101
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Пожалуйста объясните почему сигналу TrendCatcher 43 недели, 192 торговых дня (соответствует) и "Запущен: 2022.10.10 05:10:35" (не соответствует).
Кроме того график "Средства/Просадка" начинается с 2022.10.10 05:10:35.
Я хочу видеть данные в этом графике за 43 недели.
Спасибо.
Пожалуйста объясните почему сигналу TrendCatcher 43 недели, 192 торговых дня (соответствует) и "Запущен: 2022.10.10 05:10:35" (не соответствует).
Кроме того график "Средства/Просадка" начинается с 2022.10.10 05:10:35.
Сигнал добавлен в мониторинг 10 октября - это есть дата запуска.
График средств - накопительный, поэтому доступен только на период мониторинга.
т.е. смухлевать
ждать пока сигнал выберется из этой просадки
Могут ли люди подписатся на сигнал если он не доступен на ветрине сигналов и недоступен в терменале MetaTrader?
Почему по поиску? Потому что в Метатрейдере кроме обычного сортинга который на витрине - прибавляется, например, совместимость с торговым счетом.
В Метатрейдере как правило доступен по поиску (ваш, например, доступен по поиску в МТ4 - я сейчас проверял).
Почему по поиску? Потому что в Метатрейдере кроме обычного сортинга который на витрине - прибавляется, например, совместимость с торговым счетом.
Я немогу найти через поиск свой сигнал(
Вводите в поиск наименование сигнала или ваш юсернейм. Например, ваш юсернейм paveldumik.
Почему? Потому что ссылка на ваш профайл https://www.mql5.com/ru/users/paveldumik
Если я протестил сигнал на демке с депозитом в 50.000 а потом буду реально запускать сигнал на депозите 3000 или 2000 дол, то будет ли происходить адаптация РАЗМЕРА и КОЛИЧЕСТВА открываемых ордеров под величину моего депозита? А то по сигналам открываются лоты по 0,2-0,5, а я не хочу пока так.
В журнале
2023.03.07 17:45:00.840 '1010169': Signal - #54219451 buy 0.02 XAUUSD at 1820.00 skipped as no symbol found
как исправить?