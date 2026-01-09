Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 101

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Пожалуйста объясните почему сигналу  TrendCatcher 43 недели, 192 торговых дня (соответствует) и "Запущен:  2022.10.10 05:10:35" (не соответствует).

Кроме того график "Средства/Просадка" начинается с  2022.10.10 05:10:35.

Я хочу видеть данные в этом графике за 43 недели.

Спасибо.

 
Dzmitry Alshakou #:

Пожалуйста объясните почему сигналу  TrendCatcher 43 недели, 192 торговых дня (соответствует) и "Запущен:  2022.10.10 05:10:35" (не соответствует).

Кроме того график "Средства/Просадка" начинается с  2022.10.10 05:10:35.

Сигнал добавлен в мониторинг 10 октября - это есть дата запуска.

График средств - накопительный, поэтому доступен только на период мониторинга.

 
lynxntech #:

т.е. смухлевать

ждать пока сигнал выберется из этой просадки

Могут ли люди подписатся на сигнал если он не доступен на ветрине сигналов и недоступен в терменале MetaTrader?
 
Pavel Dumyk #:
Могут ли люди подписатся на сигнал если он не доступен на ветрине сигналов и недоступен в терменале MetaTrader?
В Метатрейдере как правило доступен по поиску (ваш, например, доступен по поиску в МТ4 - я сейчас проверял).
Почему по поиску? Потому что в Метатрейдере кроме обычного сортинга который на витрине - прибавляется, например, совместимость с торговым счетом.
 
Sergey Golubev #:
В Метатрейдере как правило доступен по поиску (ваш, например, доступен по поиску в МТ4 - я сейчас проверял).
Почему по поиску? Потому что в Метатрейдере кроме обычного сортинга который на витрине - прибавляется, например, совместимость с торговым счетом.
Я немогу найти через поиск свой сигнал(
 
Pavel Dumyk #:
Я немогу найти через поиск свой сигнал(

Вводите в поиск наименование сигнала или ваш юсернейм. Например, ваш юсернейм paveldumik.
Почему? Потому что ссылка на ваш профайл https://www.mql5.com/ru/users/paveldumik



 
Если я протестил сигнал на демке с депозитом в 50.000 а потом буду реально запускать сигнал на депозите 3000 или 2000 дол, то будет ли происходить адаптация РАЗМЕРА и КОЛИЧЕСТВА открываемых ордеров под величину моего депозита? А то по сигналам открываются лоты по 0,2-0,5, а я не хочу пока так.
 
Вадим #:
Если я протестил сигнал на демке с депозитом в 50.000 а потом буду реально запускать сигнал на депозите 3000 или 2000 дол, то будет ли происходить адаптация РАЗМЕРА и КОЛИЧЕСТВА открываемых ордеров под величину моего депозита? А то по сигналам открываются лоты по 0,2-0,5, а я не хочу пока так.
Уже делал об этом обзорный пост тут:
Копирование сигналов - Введите логин и пароль в журнале Метатрейдера
Копирование сигналов - Введите логин и пароль в журнале Метатрейдера
  • 2021.04.14
  • www.mql5.com
Как заранее узнать коэффициент копирования сигналов на мой счет и размер необходимого депозита на счете. Объем у подписчика вычисляется автоматически исходя из балансов подписчика и провайдера. размер депозита одинаковый и даже на счете 2 больше
[Удален]  
Здравствуйте, почему не получается зарегистрировать новый сигнал? Нет нигде этой функции , кнопки и так далее
 
На счете Провайдера торгуется инструмент HAUUSD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSDi. 
В журнале 
2023.03.07 17:45:00.840 '1010169': Signal - #54219451 buy 0.02 XAUUSD at 1820.00 skipped as no symbol found
как исправить?
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