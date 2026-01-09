Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 2

Новый комментарий
 

Тем не менее, они все еще позволяют Сигналу быть в списке, что только поощряет людей пытаться подписаться на него.

Возможно, было бы неплохо это изменить :)

 
BP33:

Тем не менее, они все еще позволяют Сигналу быть в списке, что только поощряет людей пытаться подписаться на него.

Возможно, было бы неплохо это изменить :)

Нет, не могут. Попробуйте подписаться на сигнал с плечом более 1:100, и мы получим серую кнопку подписки, на которую нельзя даже нажать, и небольшое предупреждение.

Поэтому мы не можем подписаться.

 
phi.nuts:

Нет, не могут. Попробуйте подписаться на сигнал с плечом более 1:100, и мы получим серую кнопку подписки, на которую даже нельзя нажать и небольшое предупреждение.

Поэтому мы не можем подписаться.

Я имел в виду только то, что они попробуют, а потом спросят, почему нет :)
 
BP33:
Я имел в виду только то, что они попробуют, а потом спросят, почему нет :)
А, хорошо ;D
 

привет, насчет системы, если я следую/подписываюсь на одного из трейдеров... когда трейдер открывает позицию, автоматически мой счет тоже открывает позицию?

А если трейдер открывает большой лот (с большим балансом), а мой баланс только маленький?

i

 
learning2live:

привет, насчет системы, если я следую/подписываюсь на одного из трейдеров... когда трейдер открывает позицию, автоматически мой счет тоже открывает позицию?

А если трейдер открывает большой лот (с большим балансом), а мой баланс только маленький?

i

1. Да, они будут открыты в то же время.

2. Это зависит от того, сколько % от вашего депозита будет использоваться для сигнала. Скажем, у вас есть $ 1,000 и вы установили 10% для сигнала, что равно $ 100. Тогда эти $ 100 - максимальная сумма, которую вы можете использовать для торговли по сигналу. Если на эти $ 100 можно открыть 10 лотов, то у вас открыто 10 лотов, если на эти $ 100 можно открыть только 0,1 лота, то у вас открыто 0,1 лота.

 
phi.nuts:

1. Да, она будет открыта в одно и то же время.

2. Это зависит от того, сколько % от вашего депозита будет использовано для сигнала. Скажем, у вас есть $ 1,000 и вы установили 10% для сигнала, что равно $ 100. Тогда эти $ 100 - максимальная сумма, которую вы можете использовать для торговли по сигналу. Если на эти $ 100 можно открыть 10 лотов, то у вас открыто 10 лотов, если на эти $ 100 можно открыть только 0,1 лота, то у вас открыто 0,1 лота.

Спасибо за объяснение .... оно помогло мне понять систему ....
 

К сожалению, вывод средств выглядит как просадка в росте, если размер позиции не скорректирован.

Это очень неправильно, на мой взгляд. Вы должны построить график прибыли или что-то в этом роде. Мой счет растет и прибыль достигла новых максимумов, но на вашем графике роста это выглядит так, как будто я убил счет.

Спасибо и хорошего дня.

 
Codyforex:

К сожалению, вывод средств выглядит как просадка в росте, если размер позиции не скорректирован.

Это очень неправильно, на мой взгляд. Вы должны построить график прибыли или что-то в этом роде. Мой счет растет, прибыль достигла новых максимумов, но на вашем графике роста это выглядит так, как будто я убил счет.

Спасибо и хорошего дня.

Да, к сожалению, в этом и заключается "риск" при использовании реального счета. Денежный график (рост, баланс и т.д.) показывает "убыток", в то время как на самом деле это просто безобидный вывод предыдущей прибыли. Неопытный трейдер-новичок будет видеть только этот график, никогда не изучая реальную историю торговли, и глупо принимать решения на основе этого графика.

Так что да, я согласен, что график денег не информативен, не помогает и даже вводит в заблуждение. Он должен быть окрашен в другой цвет, скажем, синий - прибыль, красный - убыток, зеленый - вывод средств.

 

Здравствуйте,

Я только что зарегистрировался, потому что собираюсь начать продавать свои сигналы на MT5.

Как вы думаете, какая комиссия является справедливой?

Я не собираюсь торговать как сумасшедший и охотиться за максимальной прибылью. Я больше сосредоточен на риске.

У меня только одна открытая позиция и риск около 2% на сделку.

С наилучшими пожеланиями

Why Is MQL5 Market the Best Place for Selling Trading Strategies and Technical Indicators
Why Is MQL5 Market the Best Place for Selling Trading Strategies and Technical Indicators
  • 2012.07.09
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
MQL5.community Market provides Expert Advisors developers with the already formed market consisting of thousands of potential customers. This is the best place for selling trading robots and technical indicators!
123456789...105
Новый комментарий