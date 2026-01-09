Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 2
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Тем не менее, они все еще позволяют Сигналу быть в списке, что только поощряет людей пытаться подписаться на него.
Возможно, было бы неплохо это изменить :)
Тем не менее, они все еще позволяют Сигналу быть в списке, что только поощряет людей пытаться подписаться на него.
Возможно, было бы неплохо это изменить :)
Нет, не могут. Попробуйте подписаться на сигнал с плечом более 1:100, и мы получим серую кнопку подписки, на которую нельзя даже нажать, и небольшое предупреждение.
Поэтому мы не можем подписаться.
Нет, не могут. Попробуйте подписаться на сигнал с плечом более 1:100, и мы получим серую кнопку подписки, на которую даже нельзя нажать и небольшое предупреждение.
Поэтому мы не можем подписаться.
Я имел в виду только то, что они попробуют, а потом спросят, почему нет :)
привет, насчет системы, если я следую/подписываюсь на одного из трейдеров... когда трейдер открывает позицию, автоматически мой счет тоже открывает позицию?
А если трейдер открывает большой лот (с большим балансом), а мой баланс только маленький?
i
привет, насчет системы, если я следую/подписываюсь на одного из трейдеров... когда трейдер открывает позицию, автоматически мой счет тоже открывает позицию?
А если трейдер открывает большой лот (с большим балансом), а мой баланс только маленький?
i
1. Да, они будут открыты в то же время.
2. Это зависит от того, сколько % от вашего депозита будет использоваться для сигнала. Скажем, у вас есть $ 1,000 и вы установили 10% для сигнала, что равно $ 100. Тогда эти $ 100 - максимальная сумма, которую вы можете использовать для торговли по сигналу. Если на эти $ 100 можно открыть 10 лотов, то у вас открыто 10 лотов, если на эти $ 100 можно открыть только 0,1 лота, то у вас открыто 0,1 лота.
1. Да, она будет открыта в одно и то же время.
2. Это зависит от того, сколько % от вашего депозита будет использовано для сигнала. Скажем, у вас есть $ 1,000 и вы установили 10% для сигнала, что равно $ 100. Тогда эти $ 100 - максимальная сумма, которую вы можете использовать для торговли по сигналу. Если на эти $ 100 можно открыть 10 лотов, то у вас открыто 10 лотов, если на эти $ 100 можно открыть только 0,1 лота, то у вас открыто 0,1 лота.
К сожалению, вывод средств выглядит как просадка в росте, если размер позиции не скорректирован.
Это очень неправильно, на мой взгляд. Вы должны построить график прибыли или что-то в этом роде. Мой счет растет и прибыль достигла новых максимумов, но на вашем графике роста это выглядит так, как будто я убил счет.
Спасибо и хорошего дня.
К сожалению, вывод средств выглядит как просадка в росте, если размер позиции не скорректирован.
Это очень неправильно, на мой взгляд. Вы должны построить график прибыли или что-то в этом роде. Мой счет растет, прибыль достигла новых максимумов, но на вашем графике роста это выглядит так, как будто я убил счет.
Спасибо и хорошего дня.
Да, к сожалению, в этом и заключается "риск" при использовании реального счета. Денежный график (рост, баланс и т.д.) показывает "убыток", в то время как на самом деле это просто безобидный вывод предыдущей прибыли. Неопытный трейдер-новичок будет видеть только этот график, никогда не изучая реальную историю торговли, и глупо принимать решения на основе этого графика.
Так что да, я согласен, что график денег не информативен, не помогает и даже вводит в заблуждение. Он должен быть окрашен в другой цвет, скажем, синий - прибыль, красный - убыток, зеленый - вывод средств.
Здравствуйте,
Я только что зарегистрировался, потому что собираюсь начать продавать свои сигналы на MT5.
Как вы думаете, какая комиссия является справедливой?
Я не собираюсь торговать как сумасшедший и охотиться за максимальной прибылью. Я больше сосредоточен на риске.
У меня только одна открытая позиция и риск около 2% на сделку.
С наилучшими пожеланиями