Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 15
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Я получаю диалоговое окно для выхода из ордеров каждый раз, когда приходит новый сигнал. Но выходящие позиции были синхронизированы ранее, я могу видеть имя Сигналов в комментариях.
ДОБАВЬТЕ: это не происходит, когда я посылаю ручной торговый сигнал.
Поскольку у многих пользователей есть проблемы с сигналом для MT4, я предположил, что сигнал mql5 предназначен для MT5, у которого есть только одна единственная открытая позиция. Однако, поскольку вы упомянули, что этого не происходит, когда вы открываете сделки вручную, возможно, вам стоит написать об этом в службу поддержки и обязательно упомянуть, что это для MT4.
Если вы используете только одну стратегию советника с несколькими символами, то вы можете удалить магическое число из вашего советника и посмотреть, что произойдет?
Спасибо, я буду ждать сигнала автоторговли и пришлю лог, если это повторится.
Ну... попробую в понедельник, подписавшись на какой-нибудь сигнал. Потому что я не хочу держать свой компьютер открытым весь день и ночь, но как я понимаю - мне это не нужно в случае использования TET, который можно выбрать в меню MT5: Инструменты - Сигналы.
Я подписался на один сигнал (пока бесплатный). Все идет своим чередом, так что пока проблем нет. Но извините - TET(Trusted Execution Token) пока не работает. Я имею в виду: у нас нет TET на данный момент. Я просто надеюсь, что Metaquotes разрешит его в будущем. Потому что в случае TET - я смогу получить сигнал, даже если мой MT5/PC будет закрыт.
Что мне нравится, так это то, что размер лота (объем) пересчитывается в соответствии с размером моего депозита.
модератор, пожалуйста, еще раз, мой MT4 был правильно синхронизирован с
сервером сигналов SPEED HUNTER DEMO(https://www.mql5.com/en/signals/1280 )
а при отправке сигнала сегодня при работе произошла та же ошибка .
что мне делать?
Я думаю, что всегда, когда отправляется новый сигнал, происходит эта ошибка,
и это сообщение об ошибке тоже появилось .
это второй раз ,когда это происходит
модератор, пожалуйста, еще раз, мой MT4 был правильно синхронизирован с
сигналами сервера SPEED HUNTER DEMO (https://www.mql5.com/en/signals/1280).
и при отправке сигнала сегодня при работе произошла та же ошибка.
что мне делать?
Я думаю, что всегда, когда отправляется новый сигнал, происходит эта ошибка,
и вот это сообщение об ошибке тоже появилось.
((2013.01.22 23:17:53 '15354': Сигнал - плавающая прибыль поставщика сигналов положительна: 9400.00 USD))
Привет, Фелиперимоли,
Я проверил демо Speed Hunter - и он отключен. Это риск подписки на поставщика сигналов, если поставщик сигналов использует демо-счет, сервер может быть отключен.
Вы, я и mql5 signal ничего не можем сделать для этой проблемы :(
Извините.
но это происходит каждый раз, когда посылается новый сигнал?
Я рассмотрю этот вопрос, но, пожалуйста, будьте терпеливы, я могу не получить ответ очень быстро.
Пользователь fxyekim также сообщает о том же самом здесь https://www.mql5.com/en/forum/8941/page14#comment_410961.
Я исправил свою ситуацию, убрав галочку на уровнях Copy Stop Loss и Take Profit.
Я рассмотрю этот вопрос, но, пожалуйста, будьте терпеливы, я могу не получить ответ очень быстро.
Пользователь fxyekim также сообщает о том же самом здесь https://www.mql5.com/en/forum/8941/page14#comment_410961.
Хорошо, я буду ждать ответа, так сервер не может работать с mql5.com, если не может посылать сигналы клиентам!
Я исправил свою ситуацию, убрав галочку на уровнях Copy Stop Loss и Take Profit.
Вчем разница? Как покинет позицию .