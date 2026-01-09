Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 29
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Почему есть сигналы, которые находятся в архивном состоянии?
Ах да, я думаю, что есть один поставщик сигналов, у которого все его сигналы находятся в архивном состоянии.
Это означает, что MQ отключил MQL5-сигнал от этого провайдера, и поэтому, какие бы попытки не предпринимал этот провайдер подключить свои сигналы к MQL5-сигналу, его сигналы никогда не будут подключены.
Сигнал находится в архивном состоянии, потому что провайдер сигналов был забанен за нарушение правил форума и, возможно, за нарушение некоторых правил по сигналам, и на самом деле, администраторы сказали мне, что его финансовые операции были заблокированы до бана, и это побудило администраторов провести расследование в отношении провайдера сигналов. Поскольку администраторы решили забанить этого поставщика сигналов, MQ также решил остановить обслуживание своих сигналов, чтобы предотвратить что-либо, что может дать нежелательный результат для его подписчиков. Администратор Rosh, сказал мне, чтобы я не беспокоился о подписчиках, и что все, что касается этого поставщика сигналов, находится под контролем.
Нет Фи,
Я полагаю, что это логика MT4 для соответствия открытия и закрытия сигналов. FXOPEN никогда не ограничивал FIFO, тем более, что у меня ecn-аккаунт.
1. К вашему сведению: есть некоторые пользователи, которые сообщили, что они уже обновили MT4 до билдов 464 и 469 (последний известный билд - 451). Однако эти пользователи также сообщают - на данный момент - что у них нет связи с сигналом MQL5, а также на форуме MQL4 пока нет сообщения о последней сборке MT4 . Мое предположение, поскольку анонса пока нет, вы можете оставить старый билд, а не обновлять его - или иметь два MT4 с разными билдами. Я надеюсь, что эти новые сборки решат многие проблемы с сигналами MQL5.
2. Если вы хотите обратиться в MQ по поводу ваших убытков, вызванных сигналами MQL5, лучше иметь веские доказательства, и поэтому мне, возможно, придется задать вам много вопросов, которые могут звучать и выглядеть как подталкивание вас к углу и краю обрыва, чтобы найти дыры в вашем деле, надеюсь, вы не поймете меня неправильно.
3. Я забываю. Извините, что вы тратите время на чтение этого, но я действительно забыл, что написать. Вернусь к вам позже.
Ах да, я думаю, что есть один поставщик сигналов, у которого все его сигналы находятся в архивированном состоянии.
Это означает, что MQ отключил сигнал MQL5 от этого поставщика сигналов, и поэтому, какие бы попытки этот поставщик сигналов не предпринимал для подключения своих сигналов к сигналу MQL5, его сигналы никогда не будут подключены.
Сигнал находится в архивном состоянии, потому что провайдер сигналов был забанен за нарушение правил форума и, возможно, за нарушение некоторых правил по сигналам, и на самом деле, администраторы сказали мне, что его финансовые операции были заблокированы до бана, и это побудило администраторов провести расследование в отношении провайдера сигналов. Поскольку администраторы решили забанить этого поставщика сигналов, MQ также решил остановить обслуживание своих сигналов, чтобы предотвратить что-либо, что может дать нежелательный результат для его подписчиков. Админ Rosh, сказал мне, чтобы я не беспокоился о подписчиках, и что все, что касается этого провайдера сигналов, находится под контролем.
Как в холме, поставщик сигналов получить его сигнал архивируется только за нарушение правил форума, не предполагается, что его сигнал архивируется, потому что он нарушает правила сигнала?
А как насчет подписчиков?
Как в холме, поставщик сигнала получает его сигнал архивируется только за нарушение правил форума, не предполагается, что его сигнал архивируется, потому что он нарушает правила сигнала?
А как насчет подписчиков?
ПРИМЕЧАНИЕ: Провайдер закрыл сделку 18/Февр/2013, которая была открыта 18/Февр/2013, но MT4 закрыл мою самую раннюю сделку, не сопоставив номер транзакции открытой сделки с провайдером, и просто сделал закрытие по FIFO. Так как он закрыл мою сделку 18/Фев/12013, он затем "понял", что у провайдера все еще есть 2 открытые сделки, таким образом, он открыл ее снова по цене открытия EP сделки провайдера 13/Фев/2013 1.55430, (моя ep=1.54685). Это был тикет#=8550968 в моем MT4. Он должен был закрыть его, а тикет#8387941 должен был остаться открытым!!!
PS: Mt4 заставляет меня терять $ без причины и из-за невозможности сопоставить открытые сделки с закрытыми сделками торговля за торговлю, так как не было штампа встречной сделки против провайдера и подписчиков acct#.
Вчера я столкнулся с противоположным. Я следую правилам FIFO, мой советник изменяет все SL так, чтобы более старые позиции были остановлены первыми. У меня есть демо сигнал с FXOpen (не FIFO), но мой советник FIFO. У меня есть демо подписчик с Oanda (FIFO).У меня было 2 позиции GBPUSD, A и B. Когда я получил стоп, самая старая позиция A была закрыта правильно на стороне сигнала. Однако, при синхронизации, сервис пытался закрыть последнюю позицию B на стороне подписчика.
Я получал предупреждения от Oanda, потому что нарушал правила FIFO. Я вручную закрыл правильную позицию А, и предупреждения прекратились. Служба синхронизации смогла определить, что счета поставщика и подписчика одинаковы, поэтому она не открыла еще одну позицию, как это произошло у вас.
Я пришел к тому же выводу, что и вы: у службы сигналов нет истинной связи между позициями. Я полагаю, что она просто посылает противоположные сделки для частичного закрытия позиций. Именно так происходит закрытие на MT5. На MT4 смещение для закрытия нескольких позиций является проблемой. Мы никогда не знаем, какие позиции будут смещены. Таким образом, у вас произошло закрытие по правилам ФИФО, а у меня нет.
Майк
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здравствуйте ,
как установить размер лота, если я хочу подписаться на сигнал? я хочу установить размер лота для всех копируемых сделок на 0.01, все копируемые сделки у меня сейчас от 0.05 и выше, возможно ли установить размер лота на 0.01?
Как в холме, поставщик сигнала получает его сигнал архивируется только за нарушение правил форума, не предполагается, что его сигнал архивируется, потому что он нарушает правила сигнала?
А как насчет подписчиков?
Ну, в то время, я на самом деле не был уверен, что этот поставщик сигналов нарушил какие-либо правила форума. Я обратился к администратору и сделал сообщение о деятельности этого провайдера сигналов. Прочитав мой отчет, администраторы согласились забанить этого поставщика сигналов.
Форум - это место для общения пользователей MT5 или сервиса MQL5.com с другими пользователями и/или с самой компанией MQ. То, что делал этот провайдер сигналов - как бы прерывал процесс этого общения на форуме (я не смог найти лучшего слова, чем "прерывал") и поэтому, я думаю, у администраторов не было другого выбора, кроме как полностью прекратить общение с этим провайдером сигналов.
Я думаю, что MQ сделал все возможное, чтобы избежать нежелательных результатов или потерь для своих подписчиков, и поэтому я думаю, что администратор позволил последней сделке завершиться, а затем не передавал новые сделки от этого поставщика сигналов и перевел сигнал в архивное состояние.
Если вы спрашиваете об абонентской плате, то вам нужно обратиться в службу поддержки.
здравствуйте ,
Как установить размер лота, если я хочу подписаться на сигнал? Я хочу установить размер лота для всех копируемых сделок на 0.01, все копируемые сделки у меня сейчас от 0.05 и выше, возможно ли установить размер лота на 0.01?
Вчера я столкнулся с противоположным явлением. Я следую правилам FIFO, мой советник изменяет все SL так, чтобы более старые позиции закрывались первыми. У меня есть демо-сигнал с FXOpen (не FIFO), но мой советник FIFO. У меня есть демо-подписчик с Oanda (FIFO).У меня было 2 позиции GBPUSD, A и B. Когда я получил стоп, самая старая позиция A была закрыта правильно на стороне сигнала. Однако, при синхронизации, сервис пытался закрыть последнюю позицию B на стороне подписчика.
Я получал предупреждения от Oanda, потому что нарушал правила FIFO. Я вручную закрыл правильную позицию А, и предупреждения прекратились. Служба синхронизации смогла определить, что счета поставщика и подписчика одинаковы, поэтому она не открыла еще одну позицию, как это произошло у вас.
Я пришел к тому же выводу, что и вы: у службы сигналов нет истинной связи между позициями. Я полагаю, что она просто посылает противоположные сделки для частичного закрытия позиций. Именно так происходит закрытие на MT5. На MT4 смещение для закрытия нескольких позиций является проблемой. Мы никогда не знаем, какие позиции будут смещены. Таким образом, у вас произошло закрытие по правилам ФИФО, а у меня нет.
Майк