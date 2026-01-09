Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 98

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Я зарегистрировался как Продавец и активировал Сигнал на своем портфеле, но меня нигде нет в разделе Сигналы.

Почему это может быть?

 
Domien Frans Demey:

Я зарегистрировался как Продавец и активировал Сигнал на своем портфеле, но меня нигде нет в разделе Сигналы.

Почему это может быть?

Вы должны это увидеть:

 
Marsel:

Вы должны это увидеть:

Спасибо за быстрый ответ.
Где именно я могу найти эту страницу, эту информацию?

 
Domien Frans Demey:

Спасибо за быстрый ответ.
Где именно я могу найти эту страницу, эту информацию?

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы вашего сигнала:


 
Marsel:

Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы сигнала:


Спасибо, нашел.
Что я могу сделать, чтобы улучшить свой рейтинг? Может быть, мой сигнал просто слишком молодой? Они считают его "рискованным"?

Я все еще не могу найти его в поиске сигналов.

 

Привет всем,

Я использовал свой счет MQL5 для подписки на сигнальный канал через MT4. Но случайно в МТ4 в тот момент был зарегистрирован не тот счет (он с Global Prime), который использовался для подписки. Могу ли я теперь перенести подписку на другой счет MT4 (правильный) или мне нужно отписаться от подписки, а потом снова подписаться?

Спасибо!

 
Domien Frans Demey:

Спасибо, нашел.
Что я могу сделать, чтобы улучшить свой рейтинг? Мой сигнал просто слишком молод? Они считают его "рискованным"?

Я все еще не могу найти его в "Поиске сигналов".

еще очень рано, потому что ваш сигнал начинает отслеживаться системой сигналов только с сегодняшнего дня.

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Eleni Anna Branou, 2018.12.09 09:44

Новые, нерейтинговые и нерейтинговые сигналы не находятся в открытом доступе в базе данных сигналов MQL5 или во вкладке сигналов MT4 или в поиске. Будьте терпеливы.



Кстати, можно найти ваш сигнал через поиск в Metatrader (я нашел ваш сигнал через поиск в Metatrader; функция поиска в Metatrader находится в правом верхнем углу Metatrader).
 
z.arastoo:

Привет всем,

Я использовал свой счет MQL5 для подписки на сигнальный канал через MT4. Но случайно в МТ4 в тот момент был зарегистрирован не тот счет (он с Global Prime), который использовался для подписки. Могу ли я теперь перенести подписку на другой счет MT4 (правильный) или мне нужно отписаться от подписки, а потом снова подписаться?

Спасибо!

Я не знаю всех особенностей, связанных с вашими счетами, но мы/вы можете перенести подписку на сигналы с одного вашего торгового счета на другой ваш торговый счет (только раз в неделю):

 
Sergey Golubev:

Я не знаю всех особенностей, связанных с вашими счетами, но мы/вы можете перенести подписку на сигналы с одного вашего торгового счета на другой ваш торговый счет (только раз в неделю):


Отлично! Спасибо за помощь. Я перевел ее без проблем. Будьте здоровы!

 
Я подписался на<Deleted>, но не могу увидеть торговлю <Deleted> на mql5
Я заплатил 30 usd на metatrader, но только я не могу увидеть на mql5, пожалуйста, помогите мне.
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