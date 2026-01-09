Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 98
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Я зарегистрировался как Продавец и активировал Сигнал на своем портфеле, но меня нигде нет в разделе Сигналы.
Почему это может быть?
Я зарегистрировался как Продавец и активировал Сигнал на своем портфеле, но меня нигде нет в разделе Сигналы.
Почему это может быть?
Вы должны это увидеть:
Вы должны это увидеть:
Спасибо за быстрый ответ.
Где именно я могу найти эту страницу, эту информацию?
Спасибо за быстрый ответ.
Где именно я могу найти эту страницу, эту информацию?
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы вашего сигнала:
Нажмите на значок шестеренки в правом верхнем углу страницы сигнала:
Спасибо, нашел.
Что я могу сделать, чтобы улучшить свой рейтинг? Может быть, мой сигнал просто слишком молодой? Они считают его "рискованным"?
Я все еще не могу найти его в поиске сигналов.
Привет всем,
Я использовал свой счет MQL5 для подписки на сигнальный канал через MT4. Но случайно в МТ4 в тот момент был зарегистрирован не тот счет (он с Global Prime), который использовался для подписки. Могу ли я теперь перенести подписку на другой счет MT4 (правильный) или мне нужно отписаться от подписки, а потом снова подписаться?
Спасибо!
Спасибо, нашел.
Что я могу сделать, чтобы улучшить свой рейтинг? Мой сигнал просто слишком молод? Они считают его "рискованным"?
Я все еще не могу найти его в "Поиске сигналов".
еще очень рано, потому что ваш сигнал начинает отслеживаться системой сигналов только с сегодняшнего дня.
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Невозможно скопировать
Eleni Anna Branou, 2018.12.09 09:44
Новые, нерейтинговые и нерейтинговые сигналы не находятся в открытом доступе в базе данных сигналов MQL5 или во вкладке сигналов MT4 или в поиске. Будьте терпеливы.
Привет всем,
Я использовал свой счет MQL5 для подписки на сигнальный канал через MT4. Но случайно в МТ4 в тот момент был зарегистрирован не тот счет (он с Global Prime), который использовался для подписки. Могу ли я теперь перенести подписку на другой счет MT4 (правильный) или мне нужно отписаться от подписки, а потом снова подписаться?
Спасибо!
Я не знаю всех особенностей, связанных с вашими счетами, но мы/вы можете перенести подписку на сигналы с одного вашего торгового счета на другой ваш торговый счет (только раз в неделю):
Форум о трейдинге, автоматических торговых системах и тестировании торговых стратегий
Как переместить сигнал на тот же счет, но на другой VPS
Eleni Anna Branou, 2021.01.29 13:27
Вы можете перенести подписку на сигналы, но только раз в неделю, сюда:https://www.mql5.com/en/signals/subscriptions.
а подписку на MQL5 VPS сюда:https://www.mql5.com/en/vps/subscriptions.
Я не знаю всех особенностей, связанных с вашими счетами, но мы/вы можете перенести подписку на сигналы с одного вашего торгового счета на другой ваш торговый счет (только раз в неделю):
Отлично! Спасибо за помощь. Я перевел ее без проблем. Будьте здоровы!
Я заплатил 30 usd на metatrader, но только я не могу увидеть на mql5, пожалуйста, помогите мне.