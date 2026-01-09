Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 5
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Зайдите на страницу своего профиля (щелкнув по имени пользователя) и слева найдите "Сервисдеск".
Спасибо. Это было не так очевидно. metaquotes следует подумать о реорганизации этого списка.
И вот еще одно предложение: на странице "мои сигналы" должна быть кнопка редактирования, чтобы пользователю не нужно было нажимать на отдельный сигнал, а затем нажимать "редактировать".
Кнопка редактирования должна быть более удобной в формате списка сигналов.
Спасибо. Это было не так очевидно. metaquotes следует подумать о реорганизации этого списка.
И вот еще одно предложение: на странице "мои сигналы" должна быть кнопка редактирования, чтобы пользователю не нужно было нажимать на отдельный сигнал, а затем нажимать "редактировать".
Кнопка редактирования должна быть более удобной в формате списка сигналов.
Все в одном месте, да, это хорошая и простая идея.
Надеюсь, они прочитают или ... вы можете написать это в ... Service Desk ;)
Привет, я недавно на сайте... может ли кто-нибудь подсказать мне, как скачать советника или получить сигналы от конкретного советника?? ответьте на личную почту, если хотите.
С уважением, заранее спасибо
Привет, я недавно на сайте... может ли кто-нибудь сказать мне, как скачать советника или получить сигналы от конкретного советника?? ответьте на личную почту, если хотите.
С уважением, заранее спасибо
1. Что / какой советник вы хотите скачать? Это советник с Чемпионата 2012 https://www.mql5.com/en/forum/8083?
2. От какого советника вы хотите получить сигнал?
Можете ли вы привести пример по обоим советникам?
1. Что / какой советник вы хотите скачать? Это советник из Чемпионата 2012 https://www.mql5.com/en/forum/8083?
2. От какого советника вы хотите получать сигнал?
Можете ли вы привести пример по обоим советникам?
Я подписался на A Cashmaker на реальном счете, а также на демо-счете, у меня нет ордеров/торговли ни с того, ни с другого... также был заинтересован в паре других, но не имею входа с этого советника в качестве пробного... любая помощь или совет будут признательны.
Спасибо
Я также подписался на NOBULLfx на демо-счете с балансом 100,000.00 usd, получил msg synchronization failed, provider floating profit 2064.o2 usd, no signals ????
В чем преимущество бесплатного предоставления сигналов?
Пожалуйста, не пишите двойные сообщения. Есть ссылка для редактирования комментария - просто переместите курсор в правый нижний угол вашего комментария и вы найдете ссылку для редактирования.
Я думаю, что есть проблема с сигналом mql5 для MT4 :(. Я не знаю точно, что это такое, так что давайте просто подождем и посмотрим.
Возможно, следующий билд MT 4 решит эту проблему, смотрите его здесьПредварительный анонс нового MetaTrader 4 Build 449
В чем преимущество бесплатного предоставления сигналов?
Ну, выгода заключается в том, чтобы иметь много подписчиков - собственно, это и есть цель бесплатной услуги: собрать как можно больше подписчиков/клиентов/клиентов.
Поскольку поставщиков сигналов много, каждый поставщик сигналов конкурирует друг с другом, чтобы получить подписчиков. Также помните, что у подписчика может не быть много денег для инвестиций, особенно если один сигнал может быть подписан только на один счет. Поэтому конкуренция очень жесткая.
Имея бесплатный сигнал, поставщик сигналов может получить много подписчиков, а также помочь подписчикам с небольшими деньгами получить прибыль, которую позже можно "повысить" до другого уровня сигнала.
Вот пример: допустим, у провайдера есть 2 сигнала: сигнал_1, который бесплатный, и сигнал_2, который стоит $200 в месяц. Оба сигнала фактически одинаковы, за исключением того, что сигнал_1 имеет очень консервативный результат с точки зрения возврата инвестиций (ROI), в то время как сигнал_2 имеет умеренный и продвинутый, но все еще экономичный ROI. Таким образом, сигнал_2 более выгоден, чем сигнал_1 с точки зрения ROI/вложенные деньги.
Провайдер сигналов скажет подписчику сигнала_1, что если у него достаточно денег, то он может подписаться на сигнал_2, который является тем же сигналом, но с большей доходностью.
Знаете ли вы, как вычисляется % роста? А также, как строятся графики роста и баланса? Я не понимаю эти значения и графики даже на собственном сигнале.