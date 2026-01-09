Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 5

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phi.nuts:
Зайдите на страницу своего профиля (щелкнув по имени пользователя) и слева найдите "Сервисдеск".

Спасибо. Это было не так очевидно. metaquotes следует подумать о реорганизации этого списка.


И вот еще одно предложение: на странице "мои сигналы" должна быть кнопка редактирования, чтобы пользователю не нужно было нажимать на отдельный сигнал, а затем нажимать "редактировать".

кнопка редактирования должна быть более удобной
Кнопка редактирования должна быть более удобной в формате списка сигналов.

 
4evermaat:

Спасибо. Это было не так очевидно. metaquotes следует подумать о реорганизации этого списка.


И вот еще одно предложение: на странице "мои сигналы" должна быть кнопка редактирования, чтобы пользователю не нужно было нажимать на отдельный сигнал, а затем нажимать "редактировать".


Кнопка редактирования должна быть более удобной в формате списка сигналов.

Все в одном месте, да, это хорошая и простая идея.

Надеюсь, они прочитают или ... вы можете написать это в ... Service Desk ;)

 

Привет, я недавно на сайте... может ли кто-нибудь подсказать мне, как скачать советника или получить сигналы от конкретного советника?? ответьте на личную почту, если хотите.

С уважением, заранее спасибо

 
paratrooper:

Привет, я недавно на сайте... может ли кто-нибудь сказать мне, как скачать советника или получить сигналы от конкретного советника?? ответьте на личную почту, если хотите.

С уважением, заранее спасибо

1. Что / какой советник вы хотите скачать? Это советник с Чемпионата 2012 https://www.mql5.com/en/forum/8083?

2. От какого советника вы хотите получить сигнал?

Можете ли вы привести пример по обоим советникам?

Downlodable EA of ATC 2012 participants
Downlodable EA of ATC 2012 participants
  • www.mql5.com
There are 25 participants of ATC 2012 that share their EA :.
 
phi.nuts:

1. Что / какой советник вы хотите скачать? Это советник из Чемпионата 2012 https://www.mql5.com/en/forum/8083?

2. От какого советника вы хотите получать сигнал?

Можете ли вы привести пример по обоим советникам?

Я подписался на A Cashmaker на реальном счете, а также на демо-счете, у меня нет ордеров/торговли ни с того, ни с другого... также был заинтересован в паре других, но не имею входа с этого советника в качестве пробного... любая помощь или совет будут признательны.

Спасибо

 

Я также подписался на NOBULLfx на демо-счете с балансом 100,000.00 usd, получил msg synchronization failed, provider floating profit 2064.o2 usd, no signals ????

Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Environment State / Account Properties - Documentation on MQL5
 

В чем преимущество бесплатного предоставления сигналов?

 
демо-счете с балансом 100,000.00 usd, recvd msg synchronization failed, provider floating profit 2064.o2 usd, no signals ?????

Пожалуйста, не пишите двойные сообщения. Есть ссылка для редактирования комментария - просто переместите курсор в правый нижний угол вашего комментария и вы найдете ссылку для редактирования.

Я думаю, что есть проблема с сигналом mql5 для MT4 :(. Я не знаю точно, что это такое, так что давайте просто подождем и посмотрим.

Возможно, следующий билд MT 4 решит эту проблему, смотрите его здесьПредварительный анонс нового MetaTrader 4 Build 449

 
fxonedegree:

В чем преимущество бесплатного предоставления сигналов?

Ну, выгода заключается в том, чтобы иметь много подписчиков - собственно, это и есть цель бесплатной услуги: собрать как можно больше подписчиков/клиентов/клиентов.

Поскольку поставщиков сигналов много, каждый поставщик сигналов конкурирует друг с другом, чтобы получить подписчиков. Также помните, что у подписчика может не быть много денег для инвестиций, особенно если один сигнал может быть подписан только на один счет. Поэтому конкуренция очень жесткая.

Имея бесплатный сигнал, поставщик сигналов может получить много подписчиков, а также помочь подписчикам с небольшими деньгами получить прибыль, которую позже можно "повысить" до другого уровня сигнала.

Вот пример: допустим, у провайдера есть 2 сигнала: сигнал_1, который бесплатный, и сигнал_2, который стоит $200 в месяц. Оба сигнала фактически одинаковы, за исключением того, что сигнал_1 имеет очень консервативный результат с точки зрения возврата инвестиций (ROI), в то время как сигнал_2 имеет умеренный и продвинутый, но все еще экономичный ROI. Таким образом, сигнал_2 более выгоден, чем сигнал_1 с точки зрения ROI/вложенные деньги.

Провайдер сигналов скажет подписчику сигнала_1, что если у него достаточно денег, то он может подписаться на сигнал_2, который является тем же сигналом, но с большей доходностью.

Trading signals
Trading signals
  • www.mql5.com
Trading Signals for MetaTrader: social trading, mirror trading, copy trading and account monitoring
 

Знаете ли вы, как вычисляется % роста? А также, как строятся графики роста и баланса? Я не понимаю эти значения и графики даже на собственном сигнале.

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