Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 74
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Здравствуйте,
У меня проблема с моим сигналом https://www.mql5.com/en/signals/44202, YTD составляет -100%, я думал, что проблема из-за истории накопленной прибыли, каждую неделю система отправляет баланс накопленный, см. прикрепленный баланс на 26.7.2014 составляет $1366.95, система принимает эту выписку как депозит и дает мой рост всегда -100%, в то время как тот же счет в myfxbook дает правильный рост https://www.myfxbook.com/portfolio/noorfx/947896.
Не могли бы вы решить эту проблему?
Всем доброго дня,
Если предположить, что я следую сигналу, который торгует многими парами, как я могу, например, предотвратить исполнение ордеров, включающих JPY, пока я включаю "Синхронизировать позиции без подтверждения"?
Здравствуйте,
У меня проблема с моим сигналом https://www.mql5.com/en/signals/44202, YTD составляет -100%, я думал, что проблема из-за истории накопленной прибыли, каждую неделю система отправляет баланс накопленный, см. прикрепленный баланс на 26.7.2014 составляет $1366.95, система принимает эту выписку как депозит и дает мой рост всегда -100%, в то время как тот же счет в myfxbook дает правильный рост https://www.myfxbook.com/portfolio/noorfx/947896.
Не могли бы вы решить эту проблему?
Здравствуйте, люди.
В настоящее время я являюсь подписчиком нескольких сигналов.
Я не уверен, что если я использую 50% депозита для сигнального сервиса, а просадка превышает 50% депозита, будет ли сервис siganl закрывать все мои позиции?
Или сигнальный сервис будет продолжать работать, даже если просадка больше 50%.
Этого еще не произошло, но я хотел бы знать, что произойдет при таком сценарии.
Я думаю, что эти знания будут полезны и для других людей.
С уважением.
Здравствуйте, люди.
В настоящее время я подписываюсь на несколько сигналов.
Я не уверен, что если я использую 50% депозита для сигнального сервиса, а просадка превышает 50% депозита, будет ли сервис siganl закрывать все мои позиции?
Или сигнальный сервис будет продолжать работать, даже если просадка больше 50%.
Этого еще не произошло, но я хотел бы знать, что произойдет при таком сценарии.
Я думаю, что эти знания будут полезны и для других людей.
С уважением.
Эта настройка не имеет никакого отношения к просадке или закрытию позиции, она используется для расчета соотношения, используемого для объема.
Используйте следующую настройку "Stop if equity is less than..." для вашей цели.
Эта настройка не имеет никакого отношения к просадке или закрытию позиции, она используется для расчета соотношения, используемого для объема.
Используйте следующую настройку "Stop if equity is less than..." для своей цели.
Привет всем,
У меня вопрос, как реализовать диверсификацию на основе:
- сигналы
- эа
1-я идея. Я открываю 10 разных счетов по 1000$ и хочу подписаться на 10 разных поставщиков сигналов. Как это реализовать?
2-я идея. Открыть 10 разных счетов по 1000$ и использовать 10 разных советников. Какой наиболее профессиональный способ реализовать это?
Стоит ли использовать мультитерминал? Но он не поддерживает сигналы.
Нужно ли открывать для каждого случая отдельный терминал?
Я предлагаю использовать сервер для реализации этой идеи и не хочу его перегружать.
с уважением
Aurimas
1) Если вы подписываетесь на 10 различных сигналов, то вам нужно иметь 10 различных аккаунтов mt4
a) Создайте отдельную папку для каждого сигнала (особенно если вы используете один брокерский аккаунт), например, если вы используете Alpari, создайте
c:\program files x86\Alpari-SignalA
c:\program files x86\Alpari-SignalB
и т.д.
b) Дважды щелкните на Alpari exe для программы установки mt4 и укажите на эти конкретные вложенные папки для установки различных торговых аккаунтов mt4. Установите ОДИН за раз и переименуйте все иконки рабочего стола соответствующим образом, например, Alapri-SignalA, Alapri-SignalB. Вы можете выбрать НЕ запускать mt4 после установки.
c) Нажмите на каждую иконку ОДНОВРЕМЕННО, чтобы запустить mt4. Войдите в этот конкретный аккаунт mt4, а также войдите на сайт mql, чтобы получать сигналы. Если вы не подписались на сигнал, вы можете нажать на вкладку "Сигнал" на mt4, чтобы подписаться на сигнал. Пожалуйста, посетите FAQ о том, как подписаться на сигнал, чтобы узнать больше.
d) Установите риск% для торговли с вашего баланса. Сохраняйте логин в mt4 и подключение к интернету 24/5.5 дней, когда торгуется валюта. Вы можете закрывать mt4 на выходные и снова открывать в понедельник утром. Это поможет снизить нагрузку на процессор и сбросить настройки mt4, так как он считывает слишком много баров на графике и захламляет процессор.
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2) Советники
Вы можете искать различные советники для запуска на вашем аккаунте. В этом случае нет необходимости иметь 10 торговых аккаунтов, так как вы можете разместить множество советников на ОДНОМ аккаунте.
Я не советую этого делать, так как количество советников может торговать одновременно и создать огромный DD на вашем аккаунте, если только вы не собираетесь установить, например, 10% рисков на каждого советника.
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Если вы хотите получить 10 сигналов на ОДИН аккаунт (что я опять же не советую), есть способ сделать это. Я не могу сказать об этом здесь, иначе меня выгонят и внесут в черный список. Пожалуйста, напишите мне в PM мой skype, и я смогу поговорить с вами по микрофону, если вам все еще нужна помощь.
Всем доброго дня,
Если предположить, что я следую сигналу, который торгует многими парами, как я могу, например, предотвратить исполнение ордеров, включающих JPY, пока я включаю "Синхронизировать позиции без подтверждения"?
Привет всем.
У меня возникла проблема с синхронизацией с сигналом (Porsche V8), причину которой я не могу понять. Я сделал все шаги правильно; подключение к поставщику сигналов, я ввожу свой mql пользователь и пароль, я выбрал все параметры, и т.д... и символ сигнала появляется как нормальная подписка, но мой metatrader 4 не копирует ордера и в журнале появляется это сообщение постоянно каждые 5 минут.... "Signal-connecting to signal server".
Кто-нибудь может помочь мне в этой ситуации? Это очень расстраивает, потому что я пробовал много разных способов решить эту проблему, но на данный момент я не могу ее решить (закрываю metatrader 4 и открываю снова, подключаюсь через сайт mql, с разными счетами трейдеров и т.д.).
Спасибо
Привет, Пеп
Ответил ли вам техник MQL? Если нет, вы можете написать мне, и я могу использовать Teamviewer/skype, чтобы помочь вам устранить неполадки. Вы можете поговорить со мной через skype бесплатно.