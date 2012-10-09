MetaTrader 5 / Трейдинг
Как подписаться на Торговые Сигналы

"Сигналы" - это сервис, позволяющий автоматически копировать торговые операции профессиональных трейдеров. В сервисе зарегистрированы тысячи сигналов как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. В данной статье вы узнаете о том, насколько просто оформить подписку, и как выбрать наиболее подходящий вариант среди всего многообразия доступных сигналов.

Торговые сигналы в MetaTrader 4 и MetaTrader 5


Как выбрать сигнал

В сервисе вам доступно огромное количество сигналов для подписки. Как же выбрать наиболее подходящий?

Рейтинг

Чтобы облегчить вам выбор, мы оцениваем качество сигналов по множеству показателей, составляя рейтинг. Сигналы с наиболее высоким рейтингом показываются первыми в списке. Напротив, сигналы со слишком низким рейтингом скрываются с витрины как на сайте, так и в торговых терминалах, что позволяет избавить подписчиков от некачественных стратегий.

Подбор сигналов с наилучшими условиями

На витрине сигналов предусмотрена специальная функция подбора сигналов с наиболее подходящими условиями для копирования. Вам достаточно указать название сервера, на котором открыт ваш торговый счет. Система подберет сигналы с подходящими настройками торговых инструментов и наименьшими проскальзываниями.

Подбор сигналов с наилучшими условиями

Предупреждения

При выборе сигнала внимательно анализируйте весь комплекс предоставляемых данных о торговле. Обращайте внимание на предупреждения, которые показываются на странице сигнала.

Предупреждения на странице сигнала

Сортировка и фильтры

Для отбора сигналов по определенным критериями воспользуйтесь сортировкой и фильтрами.

Сортировка и фильтры

Витрина сигналов в MetaTrader и Избранное

Выбрать сигнал и подписаться на него можно непосредственно через торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Витрина сигналов в MetaTrader, добавление в Избранное

Нажимая на названия колонок, можно сортировать сигналы по соответствующим показателям - приросту, просадке, количеству подписчиков и т.д.

В процессе подбора сигнала вам могут попасться несколько подходящих вариантов. Добавьте их в избранное, чтобы потом легко вернуться к ним и оценить еще раз. Нажмите звездочку в списке или при просмотре сигнала, и он будет добавлен на отдельную вкладку "Избранное".


Как подписаться на сигнал

Подписка на сигнал осуществляется очень просто. Вам необходимо иметь торговый счет MetaTrader 4 или MetaTrader 5, а также аккаунт на MQL5.community.

Для подписки на платные сигналы на вашем аккаунте MQL5.community должно быть достаточно средств.

Зайдите в настройки торгового терминала и укажите ваш MQL5-аккаунт на вкладке "Сообщество":

Настройка подключения к MQL5.community в торговом терминале

Теперь вы можете подписаться на сигнал либо напрямую из торгового терминала, либо через сайт MQL5.com.

Подписка через торговый терминал

Выберите сигнал на витрине. Подписаться можно сразу из списка или же из режима просмотра подробной информации о сигнале. Нажмите "Подписаться...", после чего появится окно подтверждения подписки.

Подписка на сигнало из торгового терминала

Проверьте все параметры подписки и обратите особое внимание на предупреждения (если таковые есть) о несовпадении торговых условий. Рекомендуется использовать сигналы с совпадающими торговыми условиями.

Для продолжения подписки необходимо принять правила использования сервиса "Сигналы", а затем для подтверждения указать пароль от вашего аккаунта MQL5.community. После этого будет открыто окно настроек копирования.

Настройки копирования сигналов

При необходимости измените настройки. После нажатия кнопки "ОК" начнется копирование торговых операций.

Если вы не нашли нужный сигнал на витрине терминала, воспользуйтесь встроенным поиском.

Подписка через сайт

Откройте страницу сигнала и нажмите "Подписаться". Если у вас еще не установлена торговая платформа, нажмите "Скачать ее здесь" в появившемся окне. Будет открыт официальный сайт MetaTrader 4 или MetaTrader 5 для скачивания и установки торгового терминала. В ином случае нажмите "Запустить MetaTrader 4/5 и оформить подписку в платформе". После этого будет открыт торговый терминал. В нем будет сразу открыта страница выбранного сигнала и вызвано окно подтверждения подписки на него. Подписка осуществляется через торговый терминал, как это описано выше.

Подписка на сигнал через сайт MQL5.com

  • Управлять существующими подписками на сигналы вы можете в разделе "Мои подписки".
  • При использовании реального счета подписку можно оформить только на сигнал, транслируемый также с реального счета.


Контроль подписки на сигналы

Все действия, в том числе связанные с работой сигналов, записываются в журнал торгового терминала. Рассмотрим несколько примеров важных записей о подписке на сигналы. Все записи, связанные с сигналами начинаются с ключевого слова Signal.

Найдена подписка на сигнал "My trade" для аккаунта JohnSmith, дата истечения подписки - 2014.09.28, копирование разрешено.

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

Параметры копирования: нагрузка составляет 5% от депозита, ограничение по минимальному значению эквити отсутствует, допустимо проскальзывание - 0.5 спреда, копирование SL/TP отключено.

Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled

Баланс и плечо подписчика и провайдера, а также вычисленный на основе этих данных процент копирования. В данном случае копируемый объем составляет 7% от исходного.

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)
Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100
Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500

Предупреждение от том, что настройки символа EURUSD у вас и у провайдера сигналов отличаются. В данном случае отличается минимально допустимый объем: 0.01 и 0.1.

Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10

На торговом счете имеется позиция по GBPUSD, открытая не по сигналу, на который вы подписаны. Учтите, что такие позиции увеличивают нагрузку на счет по сравнению с провайдером сигналов.

Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider

Символ GBPNZD не найден. Если провайдер будет торговать этим финансовым инструментов, соответствующие торговые операции не будут скопированы на ваш счет.

Signal - symbol GBPNZD not found

Найдена подписка на сигнал "My trade" для аккаунта JohnSmith, дата истечения подписки - 2014.09.28, копирование запрещено. Следует включить копирование в настройках сигналов в торговом терминале.

Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings
Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled

Пользование сервисами сайта mql5.com

Сайт mql5.com и все сервисы, предоставляемые на нем, принадлежит компании MetaQuotes Ltd.

Компания MetaQuotes Ltd является поставщиком технологий и не предоставляет никакие финансовые консультации. Пользователи сервиса Сигналы обрабатывают и передают все свои сделки через своих брокеров, у которых открыт их торговый счет. Вы соглашаетесь с тем, что компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за любые принятые вами инвестиционные решения и освобождается от любой прямых и косвенных обязательств в связи с использованием данного сервиса. 

Заключение

Сервис "Сигналы" сделан максимально удобным и безопасным для тех, кто хочет копировать торговые операции профессионалов. Для начала работы нужен лишь счет в MetaTrader и аккаунт MQL5.community. Подключитесь к самым успешным трейдерам и зарабатывайте вместе с ними.


Рекомендуем вам также прочитать следующие статьи по сигналам:

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (1160)
Evgeniy Govorkov
Evgeniy Govorkov | 5 нояб. 2025 в 16:42
Здравствуйте. У моего подписчика не копируются сделки. Уведомления об открытых и закрытых сделках приходят. Пишет что «символ не найден». Прошу дать ссылку на туториал по данной теме, если такая имеется 
Sergey Golubev
Sergey Golubev | 5 нояб. 2025 в 17:37
Evgeniy Govorkov #:
Здравствуйте. У моего подписчика не копируются сделки. Уведомления об открытых и закрытых сделках приходят. Пишет что «символ не найден». Прошу дать ссылку на туториал по данной теме, если такая имеется 

Это может быть связано с тем, что некоторые символы не проходят маппинг, например - 

-----------------------------

Evgeniy Govorkov
Evgeniy Govorkov | 5 нояб. 2025 в 18:54
Sergey Golubev #:

Это может быть связано с тем, что некоторые символы не проходят маппинг, например - 

-----------------------------

Да, у меня Xauusd+. У подписчика просто Xauusd. Правильно понимаю, что копирование в таком случае невозможно? 
Sergey Golubev
Sergey Golubev | 6 нояб. 2025 в 08:04
Evgeniy Govorkov #:
Да, у меня Xauusd+. У подписчика просто Xauusd. Правильно понимаю, что копирование в таком случае невозможно? 

Копирование в таком случае - возможно - если соблюдены все другие условия маппинга.
Но есть - есть еще факторы, влияющие на маппинг, например (из FAQ):

На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD? 

  • Для каждого оставшегося инструмента проверяется тип расчета маржи - если тип Forex, то инструмент проходит дальше. Инструменты с типом расчета CFD, Futures и т.п. отбрасываются.
  • Если после проверок не осталось ни одного инструмента, или найдено более одного инструмента, то считается, что сопоставление не удалось и копирование сделок Провайдера по данному инструменту невозможно.

    • ----------------------

    Что это означает?

    • Это означает, что если у вас более одного символа по XAUUSD - то копирование невозможно.
    • И если в спецификации символа расчет маржи - не Forex, то копирование тоже невозможно.

    ---------------------

    Бывают случаи, когда все условия маппинга соблюдены, но брокер сам ограничивает копирование (и об этом написано в журнале Метатрейдера по этому символу. Такие случаи - очень редкие случаи ( но последний случай был несколько дней назад с XAUUSD и XAUEUR).

    То есть, в большнстве случаев - это маппинг.

    Советую - после выбора сигнала по копированию - проверить своего брокера на маппинг копирующихся символов, то есть - будет копироваться или нет, а уже потом подписываться:

    How to select the broker/signal and with mapping: post
    Carl Schreiber
    Carl Schreiber | 3 янв. 2026 в 07:38
    Evgeniy Govorkov #:
    Да, у меня есть Xauusd+. У подписчика только Xauusd. Правильно ли я понимаю, что в этом случае копирование невозможно?
    Да, смотрите:
    https://www.mql5.com/en/forum/10773#q13
    https://www.mql5.com/en/forum/311109#comment_11375302
    https://www.mql5.com/en/forum/292340#comment_9504099
