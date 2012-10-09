Как подписаться на Торговые Сигналы

"Сигналы" - это сервис, позволяющий автоматически копировать торговые операции профессиональных трейдеров. В сервисе зарегистрированы тысячи сигналов как для MetaTrader 4, так и для MetaTrader 5. В данной статье вы узнаете о том, насколько просто оформить подписку, и как выбрать наиболее подходящий вариант среди всего многообразия доступных сигналов.









Как выбрать сигнал



В сервисе вам доступно огромное количество сигналов для подписки. Как же выбрать наиболее подходящий?



Рейтинг

Чтобы облегчить вам выбор, мы оцениваем качество сигналов по множеству показателей, составляя рейтинг. Сигналы с наиболее высоким рейтингом показываются первыми в списке. Напротив, сигналы со слишком низким рейтингом скрываются с витрины как на сайте, так и в торговых терминалах, что позволяет избавить подписчиков от некачественных стратегий.

Подбор сигналов с наилучшими условиями



На витрине сигналов предусмотрена специальная функция подбора сигналов с наиболее подходящими условиями для копирования. Вам достаточно указать название сервера, на котором открыт ваш торговый счет. Система подберет сигналы с подходящими настройками торговых инструментов и наименьшими проскальзываниями.





Предупреждения

При выборе сигнала внимательно анализируйте весь комплекс предоставляемых данных о торговле. Обращайте внимание на предупреждения, которые показываются на странице сигнала.





Сортировка и фильтры



Для отбора сигналов по определенным критериями воспользуйтесь сортировкой и фильтрами.





Витрина сигналов в MetaTrader и Избранное



Выбрать сигнал и подписаться на него можно непосредственно через торговые терминалы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.





Нажимая на названия колонок, можно сортировать сигналы по соответствующим показателям - приросту, просадке, количеству подписчиков и т.д.

В процессе подбора сигнала вам могут попасться несколько подходящих вариантов. Добавьте их в избранное, чтобы потом легко вернуться к ним и оценить еще раз. Нажмите звездочку в списке или при просмотре сигнала, и он будет добавлен на отдельную вкладку "Избранное".







Как подписаться на сигнал



Подписка на сигнал осуществляется очень просто. Вам необходимо иметь торговый счет MetaTrader 4 или MetaTrader 5, а также аккаунт на MQL5.community.



Для подписки на платные сигналы на вашем аккаунте MQL5.community должно быть достаточно средств.



Зайдите в настройки торгового терминала и укажите ваш MQL5-аккаунт на вкладке "Сообщество":

Теперь вы можете подписаться на сигнал либо напрямую из торгового терминала, либо через сайт MQL5.com.

Подписка через торговый терминал

Выберите сигнал на витрине. Подписаться можно сразу из списка или же из режима просмотра подробной информации о сигнале. Нажмите "Подписаться...", после чего появится окно подтверждения подписки.







Проверьте все параметры подписки и обратите особое внимание на предупреждения (если таковые есть) о несовпадении торговых условий. Рекомендуется использовать сигналы с совпадающими торговыми условиями.

Для продолжения подписки необходимо принять правила использования сервиса "Сигналы", а затем для подтверждения указать пароль от вашего аккаунта MQL5.community. После этого будет открыто окно настроек копирования.

При необходимости измените настройки. После нажатия кнопки "ОК" начнется копирование торговых операций.

Если вы не нашли нужный сигнал на витрине терминала, воспользуйтесь встроенным поиском.

Подписка через сайт



Откройте страницу сигнала и нажмите "Подписаться". Если у вас еще не установлена торговая платформа, нажмите "Скачать ее здесь" в появившемся окне. Будет открыт официальный сайт MetaTrader 4 или MetaTrader 5 для скачивания и установки торгового терминала. В ином случае нажмите "Запустить MetaTrader 4/5 и оформить подписку в платформе". После этого будет открыт торговый терминал. В нем будет сразу открыта страница выбранного сигнала и вызвано окно подтверждения подписки на него. Подписка осуществляется через торговый терминал, как это описано выше.







Управлять существующими подписками на сигналы вы можете в разделе "Мои подписки".

При использовании реального счета подписку можно оформить только на сигнал, транслируемый также с реального счета.







Контроль подписки на сигналы



Все действия, в том числе связанные с работой сигналов, записываются в журнал торгового терминала. Рассмотрим несколько примеров важных записей о подписке на сигналы. Все записи, связанные с сигналами начинаются с ключевого слова Signal.



Найдена подписка на сигнал "My trade" для аккаунта JohnSmith, дата истечения подписки - 2014.09.28, копирование разрешено.



Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, enabled

Параметры копирования: нагрузка составляет 5% от депозита, ограничение по минимальному значению эквити отсутствует, допустимо проскальзывание - 0.5 спреда, копирование SL/TP отключено.



Signal - money management: use 5% of deposit, equity limit: 0.00 USD, deviation/slippage: 0.5 spreads, copy SL/TP: disabled



Баланс и плечо подписчика и провайдера, а также вычисленный на основе этих данных процент копирования. В данном случае копируемый объем составляет 7% от исходного.

Signal - percentage for volume conversion selected according to the ratio of balances and leverages, new value 7% (old value 1%)

Signal - subscriber has balance 4 919.27 USD, leverage 1:100

Signal - signal provider has balance 638.31 USD, leverage 1:500



Предупреждение от том, что настройки символа EURUSD у вас и у провайдера сигналов отличаются. В данном случае отличается минимально допустимый объем: 0.01 и 0.1.



Signal - different specification of symbol EURUSD, signal provider has minimal volume 0.01, subscriber has 0.10



На торговом счете имеется позиция по GBPUSD, открытая не по сигналу, на который вы подписаны. Учтите, что такие позиции увеличивают нагрузку на счет по сравнению с провайдером сигналов.



Signal - local position [#78109460 buy 0.10 GBPUSD at 1.66023], does not correspond to signal provider



Символ GBPNZD не найден. Если провайдер будет торговать этим финансовым инструментов, соответствующие торговые операции не будут скопированы на ваш счет.



Signal - symbol GBPNZD not found

Найдена подписка на сигнал "My trade" для аккаунта JohnSmith, дата истечения подписки - 2014.09.28, копирование запрещено. Следует включить копирование в настройках сигналов в торговом терминале.



Signal - signal subscription disabled, enable realtime subscription in 'Signals' settings

Signal - 'My trade' for 'JohnSmith' subscription found, 2014.09.28 expiration, disabled



Пользование сервисами сайта mql5.com



Сайт mql5.com и все сервисы, предоставляемые на нем, принадлежит компании MetaQuotes Ltd.



Компания MetaQuotes Ltd является поставщиком технологий и не предоставляет никакие финансовые консультации. Пользователи сервиса Сигналы обрабатывают и передают все свои сделки через своих брокеров, у которых открыт их торговый счет. Вы соглашаетесь с тем, что компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за любые принятые вами инвестиционные решения и освобождается от любой прямых и косвенных обязательств в связи с использованием данного сервиса.

Заключение



Сервис "Сигналы" сделан максимально удобным и безопасным для тех, кто хочет копировать торговые операции профессионалов. Для начала работы нужен лишь счет в MetaTrader и аккаунт MQL5.community. Подключитесь к самым успешным трейдерам и зарабатывайте вместе с ними.











Рекомендуем вам также прочитать следующие статьи по сигналам: