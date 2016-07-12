Работа с сокетами в MQL, или Как стать провайдером сигналов

Немного пафоса

Сокеты… Что вообще сейчас в нашем информационном мире может без них существовать? Впервые появившиеся в 1982 г. и практически не изменившиеся до настоящего времени, они исправно работают на нас каждую секунду. Это основа сети, нервные окончания нашей Matrix, в которой мы живем.



Утром вы включили терминал MetaTrader, и он сразу создал сокеты и подключился к серверам. Вы открыли браузер, и десятки сокетных коннектов создаются и исчезают ради доставки вам информации из веба или отправки почты, сигналов точного времени, гигабайта распределенных вычислений.



Итак, для начала нам нужно почитать немного теории. Загляните в Wiki или в MSDN. В соответствующих статьях хорошо описан весь необходимый арсенал структур и функций, а также приведены примеры создания клиента и сервера.

Переносом этих знаний в MQL мы и займемся в данной статье.





1. Портируем структуры и функции из WinAPI

Не секрет, что WinAPI описано для языка C. А язык MQL — практически его кровный брат (и по духу, и по стилю работы). Давайте создадим mqh-файл для этих WinAPI функций, который будем использовать в основной MQL-программе. Порядок наших действий — портировать по мере необходимости.



Для TCP клиента нам необходимо всего несколько функций:



инициализировать библиотеку WSAStartup ();

(); создать сокет socket ();

(); перевести в неблокирующий режим ioctlsocket (), чтобы не зависать намертво при ожидании данных;

(), чтобы не зависать намертво при ожидании данных; подключиться к серверу connect ();

(); слушать recv () или отправлять send () данные до завершения программы или потери коннекта;

() или отправлять () данные до завершения программы или потери коннекта; после работы закрыть сокет closesocket() и деинициализировать библиотеку WSACleanup().

Для TCP сервера необходимы аналогичные функции, за исключением того, что мы привяжемся к конкретному порту и переведем сокет в режим ожидания подключения. Итого выполняем:



инициализировать библиотеку WSAStartup();

создать сокет socket();

перевести в неблокирующий режим ioctlsocket();

привязаться к порту bind ();

(); перевести в режим ожидания подключения listen ();

(); после успешного создания слушать accept ();

(); создавать коннект клиентов и далее работать с ними в режиме recv()/send() до завершения программы или потери коннекта;

после работы закрыть слушающий сокет сервера и подключенных клиентов closesocket() и деинициализировать библиотеку WSACleanup().

В случае UDP сокета порядок будет короче (фактически отсутствует "рукопожатие" клиента и сервера). UDP клиент:



инициализировать библиотеку WSAStartup();

создать сокет socket();

перевести в неблокирующий режим ioctlsocket(), чтобы не зависать намертво при ожидании данных;

отправить sendto () /принять recvfrom () данные;

() /принять () данные; после работы закрыть сокет closesocket() и деинициализировать библиотеку WSACleanup().

в UDP сервере добавляется только одна bind функция:

инициализировать библиотеку WSAStartup();

создать сокет socket();

перевести в неблокирующий режим ioctlsocket();

привязаться к порту bind();

принять recvfrom() / отправить sendto();

после работы закрыть слушающий сокет сервера и подключенных клиентов closesocket() и деинициализировать библиотеку WSACleanup().



Как видите, путь не слишком сложный, но для вызова каждой функции понадобится заполнять структуры.



WINAPI: int WSAAPI WSAStartup(_In_ WORD wVersionRequested, _Out_ LPWSADATA lpWSAData);

#define MAKEWORD(a, b) ((WORD)(((BYTE)(((DWORD_PTR)(a)) & 0xff )) | ((WORD)((BYTE)(((DWORD_PTR)(b)) & 0xff ))) << 8 ))

#define BYTE uchar #define WORD ushort #define DWORD int #define DWORD_PTR ulong

struct WSAData { WORD wVersion; WORD wHighVersion; char szDescription[WSADESCRIPTION_LEN+ 1 ]; char szSystemStatus[WSASYS_STATUS_LEN+ 1 ]; ushort iMaxSockets; ushort iMaxUdpDg; char lpVendorInfo[]; }

#define LPWSADATA char &

Смотрим её описание в MSDN _In_, _Out_ — это пустые дефайны, которые указывают на область применения параметра. WSAAPI – описывает правило передачи параметров, но для нас его можно тоже сделать пустым.Как видно из документации, нам понадобится также макрос MAKEWORD , чтобы указать в первый параметр требуемую версию, а также указатель на структуру LPWSADATA. С макросом всё несложно, скопируем его из заголовочного файла:При этом все типы данных тоже легко описываются в рамках MQL:Структуру WSADATA копируем из MSDN. Названия большинства типов данных оставляем для удобства чтения, тем более, что они уже определены у нас выше.Обратите внимание, что последний параметрв MQL описан как массив (в C это был указатель на char*). Константы для размера массивов также внесём в дефайны. Наконец, указатель на структуру опишем как:

Почему так? Всё просто. Любая структура – это не что иное, как ограниченный кусочек памяти. Его можно представить в любом виде – например, и в виде другой структуры такого же размера, или же как аналогичный по размеру массив. Я использую представление в виде массива, поэтому тип char& во всех функциях будет являться адресом массива, размер которого соответствует размеру требуемой структуры. Итого объявление функции в MQL выглядит как:

MQL: int WSAStartup(WORD wVersionRequested, LPWSADATA lpWSAData[]);

char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData);

А так выглядит вызов функции и получение результата в структуру WSAData:

Данные придут в байтовый массив wsaData, из которого мы легко сможем забрать информацию, используя приведение типов.

Надеюсь, эта часть не показалась вам слишком сложной — все-таки, первая функция, а уже нужно проделать столько работы. Но теперь понятен базовый принцип, поэтому дальше будет легче и интересней.

b) socket()

WINAPI: SOCKET WSAAPI socket(_In_ int af, _In_ int type, _In_ int protocol);

Поступаем аналогично – копируем данные из MSDN.

Так как мы используем TCP сокеты для IPv4, то сразу возьмем константы для параметров этой функции:



#define SOCKET uint #define INVALID_SOCKET (SOCKET)(~ 0 ) #define SOCKET_ERROR (- 1 ) #define NO_ERROR 0 #define AF_INET 2 #define SOCK_STREAM 1 #define IPPROTO_TCP 6

c) ioctlsocket()

MQL: int ioctlsocket(SOCKET s, int cmd, int &argp);

В ней последний аргумент заменен с указателя на адрес:



d) connect()

WINAPI: int connect(_In_ SOCKET s, _In_ const struct sockaddr *name, _In_ int namelen);

Небольшую сложность здесь представляет передача структуры sockaddr, но мы ведь уже знаем главный принцип – заменяем структуры на байтовые массивы и используем их для передачи данных в функции WinAPI.



Забираем из MSDN без изменений саму структуру:

struct sockaddr { ushort sa_family; char sa_data[ 14 ]; };

#define LPSOCKADDR char &

struct sockaddr_in { short sin_family; ushort sin_port; struct in_addr sin_addr; char sin_zero[ 8 ]; };

struct in_addr { ulong s_addr; };

MQL: int connect(SOCKET s, LPSOCKADDR name[], int namelen);

Указатель на неё, как договорились, делаем через адрес массива:В примерах MSDN использует структура. Она аналогичная по размеру, но параметры расписаны по-другому:Данные для— это union, одним представлением которого является восьмибайтовое целое:В итоге описание функции в MQL выглядит так:

На данном этапе мы полностью готовы для создания клиентского сокета. Нам осталось совсем немного – функции приема и передачи данных.



для TCP

Прототипы выглядят как:

WINAPI: int send(_In_ SOCKET s, _In_ const char * buf, _In_ int len, _In_ int flags); int recv(_In_ SOCKET s, _Out_ char * buf, _In_ int len, _In_ int flags); MQL: int send(SOCKET s, char & buf[], int len, int flags); int recv(SOCKET s, char & buf[], int len, int flags);

как видно, второй параметр заменен с указателя char* на массив char& []для UPD

Прототипы в MQL выглядят как:

WINAPI : int recvfrom(_In_ SOCKET s, _Out_ char * buf, _In_ int len, _In_ int flags, _Out_ struct sockaddr *from, _Inout_opt_ int *fromlen); int sendto(_In_ SOCKET s, _In_ const char * buf, _In_ int len, _In_ int flags, _In_ const struct sockaddr *to, _In_ int tolen); MQL : int recvfrom(SOCKET s, char &buf[], int len, int flags,LPSOCKADDR from [], int &fromlen); int sendto(SOCKET s, const char &buf[], int len, int flags,LPSOCKADDR to[], int tolen);

MQL: int closesocket(SOCKET s); int WSACleanup();

#define BYTE uchar #define WORD ushort #define DWORD int #define DWORD_PTR ulong #define SOCKET uint #define MAKEWORD(a, b) ((WORD)(((BYTE)(((DWORD_PTR)(a)) & 0xff )) | ((WORD)((BYTE)(((DWORD_PTR)(b)) & 0xff ))) << 8 )) #define WSADESCRIPTION_LEN 256 #define WSASYS_STATUS_LEN 128 #define INVALID_SOCKET (SOCKET)(~ 0 ) #define SOCKET_ERROR (- 1 ) #define NO_ERROR 0 #define SOMAXCONN 128 #define AF_INET 2 #define SOCK_STREAM 1 #define IPPROTO_TCP 6 #define SD_RECEIVE 0x00 #define SD_SEND 0x01 #define SD_BOTH 0x02 #define IOCPARM_MASK 0x7f #define IOC_IN 0x80000000 #define _IOW(x,y,t) (IOC_IN|((( int ) sizeof (t)&IOCPARM_MASK)<< 16 )|((x)<< 8 )|(y)) #define FIONBIO _IOW( 'f' , 126 , int ) struct WSAData { WORD wVersion; WORD wHighVersion; char szDescription[WSADESCRIPTION_LEN+ 1 ]; char szSystemStatus[WSASYS_STATUS_LEN+ 1 ]; ushort iMaxSockets; ushort iMaxUdpDg; char lpVendorInfo[]; }; #define LPWSADATA char & struct sockaddr_in { ushort sin_family; ushort sin_port; ulong sin_addr; char sin_zero[ 8 ]; }; struct sockaddr { ushort sa_family; char sa_data[ 14 ]; }; #define LPSOCKADDR char & struct ref_sockaddr { char ref[ 2 + 14 ]; }; #import "Ws2_32.dll" int WSAStartup(WORD wVersionRequested,LPWSADATA lpWSAData[]); int WSACleanup(); int WSAGetLastError(); ushort htons( ushort hostshort); ulong inet_addr( char & cp[]); string inet_ntop( int Family, ulong &pAddr, char &pStringBuf[], uint StringBufSize); ushort ntohs( ushort netshort); SOCKET socket( int af, int type, int protocol); int ioctlsocket(SOCKET s, int cmd, int &argp); int shutdown(SOCKET s, int how); int closesocket(SOCKET s); int bind(SOCKET s,LPSOCKADDR name[], int namelen); int listen(SOCKET s, int backlog); SOCKET accept(SOCKET s,LPSOCKADDR addr[], int &addrlen); int connect(SOCKET s,LPSOCKADDR name[], int namelen); int send(SOCKET s, char &buf[], int len, int flags); int recv(SOCKET s, char &buf[], int len, int flags); #import





2. Создание клиента и сервера

И в завершение — две немаловажные функции очистки и закрытия хендлов после работы:Итоговый файл портированных WinAPI функций:

Поразмышляв некоторое время о том, в каком виде сделать работу с сокетом для ваших последующих экспериментов, я выбрал демонстрацию работы с его функциями без классов. Во-первых, это даст вам быстрое понимание того, что здесь мы имеем лишь линейное, неразветвленное программирование. Во-вторых, это позволит вам отрефакторить функции под свои нужды в любую вашу ООП-идеологию. По опыту знаю, что простые классы перебираются программистами до основания, чтобы понимать, как всё работает.

Важно! Во всех ваших экспериментах не забывайте, что забинденный порт не освобождается автоматически при аварийном завершении кода сервера. Это приведёт к тому, что вторичное создание сокета и попытка вызвать bind приведет к ошибке – Address already in use. Для решения этой проблемы необходимо или использовать на сокете опцию SO_REUSEADDR, или (что проще всего) перезагрузить терминал. Используйте утилиты мониторинга, например, TCPViewer, для отслеживания созданных сокетов в вашей ОС. Также вы должны понимать, что клиент может подключиться к серверу при условии, что сервер не скрыт за NAT или клиенту/серверу не блокируется данный порт в ОС или роутере.

Поэтому вы поначалу можете экспериментировать с сервером и клиентом локально на одном компьютере. Но для полноценной работы с множеством клиентов сервер надо запускать как минимум на VPS с "белым" внешним IP-адресом и открытым используемым портом наружу.



Пример 1. Рассылка разметки чарта клиентам

Начнем с простого взаимодействия – одноразовой передачи клиенту файла tpl от сервера.



В данном случае нет необходимости поддерживать цикл send/recv у клиента, так как нам нужно принять только одну порцию данных при подключении и затем разорвать связь. Причем разрывать связь будет сервер сразу же после отправки данных.

То есть, сервер при подключении к нему клиента делает Send и завершает сокет, а клиент в это время делает Recv и аналогично завершает сокет. Конечно, в более интересных случаях можно сделать постоянную трансляцию изменения чарта — скажем, моментальную синхронизацию чарта клиента и сервера. Это было бы полезным для гуру трейдинга, которые смогут показывать своим юным падаванам чарты в онлайн. Но на сегодняшний день это выполняется трансляцией видеопотока с экрана через разный вебинарный софт или же скайп. Поэтому оставим эту тему для обсуждения на форуме.



Кому и при каких обстоятельствах будет полезен этот пример кода? Например, вы ежедневно, ежечасно или ежеминутно (нужное подчеркнуть) расставляете свои индикаторы или графические объекты на чарте. При этом на отдельном графике у вас работает бежит эксперт-сервер, который слушает подключения клиентов и выдаёт им текущий tpl нужного символа и периода.

Довольные клиенты будут теперь осведомлены про цели и торговые сигналы от вас. Им достаточно будет периодически запускать скрипт, стягивающий с сервера tpl и применяющий его на чарте.

Итак, начнём с сервера. Всё работает в событии OnTimer, который играет роль функции "потока" эксперта. Раз в секунду проверяются ключевые блоки сервера: Ожидание клиента -> Отправка ему данных -> Закрытие подключения. Также проверяется активность самого сокета сервера и в случае разрыва – создание серверного сокета повторно.

К сожалению, сохранённый шаблон tpl недоступен из файловой песочницы. Поэтому чтобы его забрать из папки Profiles\Templates, необходимо снова использовать WinAPI. Эту часть подробно описывать я не стану, полный листинг вы можете увидеть ниже.



#property copyright "© 2006-2016 Alexey Sergeev" #property link "profy.mql@gmail.com" #property version "1.00" #include "SocketLib.mqh" input string Host= "0.0.0.0" ; input ushort Port= 8080 ; uchar tpl[]; int iCnt= 0 ; string exname= "" ; SOCKET server=INVALID_SOCKET; int OnInit () { EventSetTimer ( 1 ); exname= MQLInfoString ( MQL_PROGRAM_NAME )+ ".ex5" ; return 0 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); CloseClean(); } void OnChartEvent ( const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam) { if (iCnt== 0 ) { Print ( "Create TPL" ); uchar buf[]; CreateTpl(buf); uchar smb[]; StringToCharArray ( Symbol (),smb); ArrayResize (smb, 10 ); uchar tf[]; StringToCharArray ( IntegerToString ( Period ()),tf); ArrayResize (tf, 10 ); ArrayCopy (tpl,smb, ArraySize (tpl)); ArrayCopy (tpl, tf, ArraySize (tpl)); ArrayCopy (tpl,buf, ArraySize (tpl)); } iCnt++; } void OnTimer () { iCnt= 0 ; if (server==INVALID_SOCKET) StartServer(Host,Port); else { SOCKET client=INVALID_SOCKET; do { client=AcceptClient(); if (client==INVALID_SOCKET) return ; int slen= ArraySize (tpl); int res=send(client,tpl,slen, 0 ); if (res==SOCKET_ERROR) Print ( "-Send failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); else printf ( "Sent %d bytes of %d" ,res,slen); if (shutdown(client,SD_BOTH)==SOCKET_ERROR) Print ( "-Shutdown failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); closesocket(client); } while (client!=INVALID_SOCKET); } } void StartServer( string addr, ushort port) { char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); int res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); if (server==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } Print ( "try bind..." +addr+ ":" + string (port)); char ch[]; StringToCharArray (addr,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(port); ref_sockaddr ref=(ref_sockaddr)addrin; if (bind(server,ref.ref, sizeof (addrin))==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEISCONN) { Print ( "-Connect failed error: " +WSAErrorDescript(err)+ ". Cleanup socket" ); CloseClean(); return ; } } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(server,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } if (listen(server,SOMAXCONN)==SOCKET_ERROR) { Print ( "Listen failed with error: " ,WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } Print ( "start server ok" ); } SOCKET AcceptClient() { if (server==INVALID_SOCKET) return INVALID_SOCKET; ref_sockaddr ch; int len= sizeof (ref_sockaddr); SOCKET new_sock=accept(server,ch.ref,len); if (new_sock==INVALID_SOCKET) { int err=WSAGetLastError(); if (err==WSAEWOULDBLOCK) Comment ( "

WAITING CLIENT (" + string ( TimeCurrent ())+ ")" ); else { Print ( "Accept failed with error: " ,WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); return INVALID_SOCKET; } } return new_sock; } void CloseClean() { if (server!=INVALID_SOCKET) { closesocket(server); server=INVALID_SOCKET; } WSACleanup(); Print ( "stop server" ); } #import "kernel32.dll" int CreateFileW( string lpFileName, uint dwDesiredAccess, uint dwShareMode, uint lpSecurityAttributes, uint dwCreationDisposition, uint dwFlagsAndAttributes, int hTemplateFile); bool ReadFile( int h, ushort &lpBuffer[], uint nNumberOfBytesToRead, uint &lpNumberOfBytesRead, int lpOverlapped= 0 ); uint SetFilePointer( int h, int lDistanceToMove, int , uint dwMoveMethod); bool CloseHandle( int h); uint GetFileSize( int h, int ); #import #define FILE_BEGIN 0 #define OPEN_EXISTING 3 #define GENERIC_READ 0x80000000 #define FILE_ATTRIBUTE_NORMAL 0x00000080 #define FILE_SHARE_READ_ 0x00000001 bool CreateTpl( uchar &abuf[]) { string path= TerminalInfoString ( TERMINAL_PATH ); string name= "tcpsend.tpl" ; ChartSaveTemplate ( 0 ,name); path+= "\\Profiles\\Templates\\" +name; int h=CreateFileW(path, GENERIC_READ, FILE_SHARE_READ_, 0 , OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0 ); if (h== INVALID_HANDLE ) return false ; uint sz=GetFileSize(h, NULL ); ushort rbuf[]; ArrayResize (rbuf,sz); ArrayInitialize (rbuf, 0 ); SetFilePointer(h, 0 , NULL ,FILE_BEGIN); int r; ReadFile(h,rbuf,sz,r, NULL ); CloseHandle(h); string a= ShortArrayToString (rbuf); ArrayResize (rbuf, 0 ); StringReplace (a,exname, " " ); StringToShortArray (a,rbuf); sz= ArraySize (rbuf); ArrayResize (abuf,sz* 2 ); for ( uint i= 0 ; i<sz;++i) { abuf[ 2 *i]=( uchar )rbuf[i]; abuf[ 2 *i+ 1 ]=( uchar )(rbuf[i]>> 8 ); } return true ; }





Код клиента чуть проще. Так как мы уже определились, что это будет однократное получение файла, то постоянно бегущий эксперт с активным сокетом нам не нужен.



Клиент выполнен в виде скрипта. Всё происходит в событии OnStart.



#property copyright "© 2006-2016 Alexey Sergeev" #property link "profy.mql@gmail.com" #property version "1.00" #include "..\Experts\SocketLib.mqh" input string Host= "127.0.0.1" ; input ushort Port= 8080 ; SOCKET client=INVALID_SOCKET; void OnStart () { char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); int res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); if (client==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } char ch[]; StringToCharArray (Host,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(Port); ref_sockaddr ref=(ref_sockaddr)addrin; res=connect(client,ref.ref, sizeof (addrin)); if (res==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEISCONN) { Print ( "-Connect failed error: " +WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); return ; } } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(client,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } Print ( "connect OK" ); uchar rdata[]; char rbuf[ 512 ]; int rlen= 512 ; int rall= 0 ; bool bNext= false ; while ( true ) { res=recv(client,rbuf,rlen, 0 ); if (res< 0 ) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEWOULDBLOCK) { Print ( "-Receive failed error: " + string (err)+ " " +WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); return ; } } else if (res== 0 && rall== 0 ) { Print ( "-Receive. connection closed" ); break ; } else if (res> 0 ) { rall+=res; ArrayCopy (rdata,rbuf, ArraySize (rdata), 0 ,res); } if (res>= 0 && res<rlen) break ; } CloseClean(); printf ( "receive %d bytes" , ArraySize (rdata)); string smb= CharArrayToString (rdata, 0 , 10 ); string tf= CharArrayToString (rdata, 10 , 10 ); int h= FileOpen ( "tcprecv.tpl" , FILE_WRITE | FILE_SHARE_WRITE | FILE_BIN ); if (h<= 0 ) return ; FileWriteArray (h,rdata, 20 ); FileClose (h); ChartSetSymbolPeriod ( 0 ,smb,( ENUM_TIMEFRAMES ) StringToInteger (tf)); ChartApplyTemplate ( 0 , "\\Files\\tcprecv.tpl" ); } void CloseClean() { if (client!=INVALID_SOCKET) { if (shutdown(client,SD_BOTH)==SOCKET_ERROR) Print ( "-Shutdown failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); closesocket(client); client=INVALID_SOCKET; } WSACleanup(); Print ( "connect closed" ); }





Демонстрация работы этих кодов между собой:





Внимательный читатель заметит, что клиентский сокет можно вполне заменить на вызов MQL функции WebRequest. Для этого надо в сервер добавить лишь пару строк HTTP заголовков, а у клиентского терминала добавить в настройках разрешенный веб-адрес. Вы можете самостоятельно поэкспериментировать с этим.

Важно! В некоторых случаях замечено особое поведение терминала: при вызове функции WSACleanup MetaTrader закрывает свои собственные соединения.

Если в ваших экспериментах будет такая проблема, то закомментируйте WSAStartup и WSACleanup в коде.







Пример 2. Синхронизация торговли по символу

В этом примере сервер уже не будет разрывать связь при отправке информации. Связь клиента будет удерживаться стабильно. При этом данные о любом изменении торговли на сервере тут же будут отправлены через клиентские сокеты. В свою очередь, клиент, принявший новый пакет данных, тут же синхронизирует свою позицию с пришедшей позицией сервера.

За основу возьмем код сервера и клиента из прошлого примера. Добавим функции работы с позициями.

Начнем с сервера:





#property copyright "© 2006-2016 Alexey Sergeev" #property link "profy.mql@gmail.com" #property version "1.00" #include "SocketLib.mqh" input string Host= "0.0.0.0" ; input ushort Port= 8081 ; bool bChangeTrades; uchar data[]; SOCKET server=INVALID_SOCKET; SOCKET conns[]; int OnInit () { OnTrade (); EventSetTimer ( 1 ); return 0 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); CloseClean(); } void OnTrade () { double lot=GetSymbolLot( Symbol ()); StringToCharArray ( "<<" + Symbol ()+ "|" + DoubleToString (lot, 2 )+ ">>" ,data); bChangeTrades= true ; } void OnTimer () { if (server==INVALID_SOCKET) StartServer(Host,Port); else { AcceptClients(); if (bChangeTrades) { Print ( "send new posinfo to clients" ); Send(); bChangeTrades= false ; } } } void StartServer( string addr, ushort port) { char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); int res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } server=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); if (server==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } Print ( "try bind..." +addr+ ":" + string (port)); char ch[]; StringToCharArray (addr,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(port); ref_sockaddr ref=(ref_sockaddr)addrin; if (bind(server,ref.ref, sizeof (addrin))==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEISCONN) { Print ( "-Connect failed error: " +WSAErrorDescript(err)+ ". Cleanup socket" ); CloseClean(); return ; } } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(server,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } if (listen(server,SOMAXCONN)==SOCKET_ERROR) { Print ( "Listen failed with error: " ,WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } Print ( "start server ok" ); } void AcceptClients() { if (server==INVALID_SOCKET) return ; SOCKET client=INVALID_SOCKET; do { ref_sockaddr ch; int len= sizeof (ref_sockaddr); client=accept(server,ch.ref,len); if (client==INVALID_SOCKET) { int err=WSAGetLastError(); if (err==WSAEWOULDBLOCK) Comment ( "

WAITING CLIENT (" + string ( TimeCurrent ())+ ")" ); else { Print ( "Accept failed with error: " ,WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); } return ; } int non_block= 1 ; int res=ioctlsocket(client, ( int )FIONBIO, non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); continue ; } int n= ArraySize (conns); ArrayResize (conns,n+ 1 ); conns[n]=client; bChangeTrades= true ; char ipstr[ 23 ]={ 0 }; sockaddr_in aclient=(sockaddr_in)ch; inet_ntop(aclient.sin_family,aclient.sin_addr,ipstr, sizeof (ipstr)); printf ( "Accept new client %s : %d" , CharArrayToString (ipstr),ntohs(aclient.sin_port)); } while (client!=INVALID_SOCKET); } void Send() { int len= ArraySize (data); for ( int i= ArraySize (conns)- 1 ; i>= 0 ; --i) { if (conns[i]==INVALID_SOCKET) continue ; int res=send(conns[i],data,len, 0 ); if (res==SOCKET_ERROR) { Print ( "-Send failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())+ ". close socket" ); Close (conns[i]); } } } void CloseClean() { printf ( "Shutdown server and %d connections" , ArraySize (conns)); if (server!=INVALID_SOCKET) { closesocket(server); server=INVALID_SOCKET; } for ( int i= ArraySize (conns)- 1 ; i>= 0 ; --i) Close (conns[i]); ArrayResize (conns, 0 ); WSACleanup(); } void Close(SOCKET &asock) { if (asock==INVALID_SOCKET) return ; if (shutdown(asock,SD_BOTH)==SOCKET_ERROR) Print ( "-Shutdown failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); closesocket(asock); asock=INVALID_SOCKET; } double GetSymbolLot( string smb) { double slot= 0 ; int n= PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<n;++i) { PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i)); if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )!=smb) continue ; double lot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) lot=-lot; slot+=lot; } return slot; }





Раз в секунду проверяются ключевые блоки сервера: подключение клиента и добавление его в общий массив -> Отправка всем новых данных. Также проверяется активность самого сокета сервера и в случае разрыва – пересоздание серверного сокета повторно.

Клиентам мы отправляем имя символа, на котором бежит эксперт и объём его позиции.

Каждая торговая операция будет отправлять символ и объём в виде сообщений:

<<GBPUSD|0.25>>

<<GBPUSD|0.00>>



Отправка происходит при каждом торговом событии, а также при подключении нового клиента.

Код клиента выполнен уже в виде эксперта, так как надо поддерживать связь постоянно. Клиент принимает новую порцию данных от сервера и добавляет её к существующей. Далее он ищет признак начала << и окончания сообщения >>, парсит его и выравнивает свой объём до серверного по указанному символу.

#property copyright "© 2006-2016 Alexey Sergeev" #property link "profy.mql@gmail.com" #property version "1.00" #include "SocketLib.mqh" #include <Trade\Trade.mqh> input string Host= "127.0.0.1" ; input ushort Port= 8081 ; SOCKET client=INVALID_SOCKET; string msg= "" ; int OnInit () { if ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE )== ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ) { Alert ( "Client work only with Netting accounts" ); return INIT_FAILED ; } EventSetTimer ( 1 ); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); CloseClean(); } void OnTimer () { if (client==INVALID_SOCKET) StartClient(Host,Port); else { uchar data[]; if (Receive(data)> 0 ) { msg+= CharArrayToString (data); printf ( "received msg from server: %s" ,msg); } CheckMessage(); } } void StartClient( string addr, ushort port) { int res= 0 ; char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } client=socket(AF_INET,SOCK_STREAM,IPPROTO_TCP); if (client==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } char ch[]; StringToCharArray (addr,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(port); ref_sockaddr ref=(ref_sockaddr)addrin; res=connect(client,ref.ref, sizeof (addrin)); if (res==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEISCONN) { Print ( "-Connect failed error: " +WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); return ; } } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(client,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } Print ( "connect OK" ); } int Receive( uchar &rdata[]) { if (client==INVALID_SOCKET) return 0 ; char rbuf[ 512 ]; int rlen= 512 ; int r= 0 ,res= 0 ; do { res=recv(client,rbuf,rlen, 0 ); if (res< 0 ) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEWOULDBLOCK) { Print ( "-Receive failed error: " + string (err)+ " " +WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); return - 1 ; } break ; } if (res== 0 && r== 0 ) { Print ( "-Receive. connection closed" ); CloseClean(); return - 1 ; } r+=res; ArrayCopy (rdata,rbuf, ArraySize (rdata), 0 ,res); } while (res> 0 && res>=rlen); return r; } void CloseClean() { if (client!=INVALID_SOCKET) { if (shutdown(client,SD_BOTH)==SOCKET_ERROR) Print ( "-Shutdown failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); closesocket(client); client=INVALID_SOCKET; } WSACleanup(); Print ( "close socket" ); } void CheckMessage() { string pos; while (FindNextPos(pos)) { printf ( "server position: %s" ,pos); }; if ( StringLen (pos)<= 0 ) return ; string res[]; if ( StringSplit (pos, '|' ,res)!= 2 ) { printf ( "-wrong pos info: %s" ,pos); return ; } string smb=res[ 0 ]; double lot= NormalizeDouble ( StringToDouble (res[ 1 ]), 2 ); if (!SyncSymbolLot(smb,lot)) msg= "<<" +pos+ ">>" +msg; } bool SyncSymbolLot( string smb, double nlot) { CTrade trade; double clot=GetSymbolLot(smb); if (clot==nlot) { Print ( "nothing change" ); return true ; } if (nlot== 0 && clot!= 0 ) { Print ( "full close position" ); return trade.PositionClose(smb); } double dif= NormalizeDouble (nlot-clot, 2 ); if (dif> 0 ) { Print ( "add Buy position" ); return trade.Buy(dif,smb); } else { Print ( "add Sell position" ); return trade.Sell(-dif,smb); } } bool FindNextPos( string &pos) { int b= StringFind (msg, "<<" ); if (b< 0 ) return false ; int e= StringFind (msg, ">>" ); if (e< 0 ) return false ; pos= StringSubstr (msg,b+ 2 ,e-b- 2 ); msg= StringSubstr (msg,e+ 2 ); return true ; } double GetSymbolLot( string smb) { double slot= 0 ; int n= PositionsTotal (); for ( int i= 0 ; i<n;++i) { PositionSelectByTicket ( PositionGetTicket (i)); if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL )!=smb) continue ; double lot= PositionGetDouble ( POSITION_VOLUME ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE )== POSITION_TYPE_SELL ) lot=-lot; slot+=lot; } return NormalizeDouble (slot, 2 ); }





И, наконец, демонстрация работы сервера и клиента в паре:





Пример 3. Сборщик тиков



Этот пример демонстрирует UDP сокеты. В нём сервер будет ждать данных от клиента по символу.

Код сервера очень простой, так как уже нет необходимости хранить информацию о клиентах и ожидать их подключения. Проверку данных в сокете немного ускорим, используя миллисекундный таймер:



input string Host= "0.0.0.0" ; input ushort Port= 8082 ; SOCKET server=INVALID_SOCKET; int OnInit () { EventSetMillisecondTimer ( 300 ); return 0 ; } void OnDeinit ( const int reason) { EventKillTimer (); CloseClean(); } void OnTimer () { if (server!=INVALID_SOCKET) { char buf[ 1024 ]={ 0 }; ref_sockaddr ref={ 0 }; int len= ArraySize (ref.ref); int res=recvfrom(server,buf, 1024 , 0 ,ref.ref,len); if (res>= 0 ) Print ( "receive tick from client: " , CharArrayToString (buf)); else { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEWOULDBLOCK) { Print ( "-receive failed error: " +WSAErrorDescript(err)+ ". Cleanup socket" ); CloseClean(); return ; } } } else { char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); int res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ), wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } server=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_UDP); if (server==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } Print ( "try bind..." +Host+ ":" + string (Port)); char ch[]; StringToCharArray (Host,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(Port); ref_sockaddr ref=(ref_sockaddr)addrin; if (bind(server,ref.ref, sizeof (addrin))==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEISCONN) { Print ( "-Connect failed error: " +WSAErrorDescript(err)+ ". Cleanup socket" ); CloseClean(); return ; } } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(server,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } Print ( "start server ok" ); } } void CloseClean() { printf ( "Shutdown server" ); if (server!=INVALID_SOCKET) { closesocket(server); server=INVALID_SOCKET; } WSACleanup(); }





Код клиента тоже простой. Вся работа происходит в событии прихода тика:



input string Host= "127.0.0.1" ; input ushort Port= 8082 ; SOCKET client=INVALID_SOCKET; ref_sockaddr srvaddr={ 0 }; int OnInit () { char ch[]; StringToCharArray (Host,ch); sockaddr_in addrin; addrin.sin_family=AF_INET; addrin.sin_addr=inet_addr(ch); addrin.sin_port=htons(Port); srvaddr=(ref_sockaddr)addrin; OnTick (); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { CloseClean(); } void OnTick () { if (client!=INVALID_SOCKET) { uchar data[]; StringToCharArray ( Symbol ()+ " " + DoubleToString ( SymbolInfoDouble ( Symbol (), SYMBOL_BID ), Digits ()),data); if (sendto(client,data, ArraySize (data), 0 ,srvaddr.ref, ArraySize (srvaddr.ref))==SOCKET_ERROR) { int err=WSAGetLastError(); if (err!=WSAEWOULDBLOCK) { Print ( "-Send failed error: " +WSAErrorDescript(err)); CloseClean(); } } else Print ( "send " + Symbol ()+ " tick to server" ); } else { int res= 0 ; char wsaData[]; ArrayResize (wsaData, sizeof (WSAData)); res=WSAStartup(MAKEWORD( 2 , 2 ),wsaData); if (res!= 0 ) { Print ( "-WSAStartup failed error: " + string (res)); return ; } client=socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,IPPROTO_UDP); if (client==INVALID_SOCKET) { Print ( "-Create failed error: " +WSAErrorDescript(WSAGetLastError())); CloseClean(); return ; } int non_block= 1 ; res=ioctlsocket(client,( int )FIONBIO,non_block); if (res!=NO_ERROR) { Print ( "ioctlsocket failed error: " + string (res)); CloseClean(); return ; } Print ( "create socket OK" ); } } void CloseClean() { if (client!=INVALID_SOCKET) { closesocket(client); client=INVALID_SOCKET; } WSACleanup(); Print ( "close socket" ); }

А здесь демонстрируем его итоговую работу:











3. Дальнейшие пути усиления сервера

Очевидно, что данные примеры сервера, рассылающие любому клиенту информацию, не являются оптимальными. К примеру, вы наверняка захотите ограничить доступ к своей информации. Значит, как минимум, к обязательным требованиям необходимо отнести:



авторизацию клиента (логин/пароль);

защиту от подбора пароля (бан/блокирование логина или IP).

Также вы заметили, что вся работа сервера находится только в одном потоке (в таймере одного эксперта). Это критично при большом числе подключений или объеме информации. Поэтому для оптимизации сервера стоит добавить как минимум пул экспертов (каждый со своим таймером), в которых будет происходить взаимодействие клиентских коннектов. Это в какой-то мере сделает сервер многопоточным.



Делать ли это всё в рамках MQL – решать вам. Для этого есть и другие средства, может быть более удобные. Но то, что MQL даёт преимущество в прямом доступе к торговле счета и котировкам, — это неоспоримый факт, как и открытость MQL-кода, не использующего самописные DLL.







Заключение



Как можно ещё применить сокеты в MetaTrader? Перед написанием статьи у меня было несколько идей в качестве примеров для рассмотрения:

индикатор настроения рынка (когда подключенные клиенты отправляют объемы своих позиций и в ответ получают итоговый объём, который пришел от всех клиентов);

или, например, выдача клиентам расчета индикатора с сервера (по подписке);

или же наоборот – клиенты будут помогать делать тяжелые расчёты (агентская сеть тестирования);

можно сделать сервер просто промежуточным "прокси" для обмена данными между клиентами.

Вариантов можно придумать множество. Если у вас тоже есть идеи применения — поделитесь ими в комментариях к статье. Возможно, если они окажутся интересными, мы сможем реализовать их вместе.

Удачи и профитов!







В приложенных примерах используются 64-битные обявления типов.

