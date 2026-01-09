Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 80
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Здравствуйте,
Я немного запутался, потому что мой счет в MT4, похоже, открывает только текущие позиции поставщиков сигналов. Они открываются, как только я запускаю MT4. Однако, если я не нахожусь за компьютером, никакие сигналы не копируются. Должен ли я оставить компьютер включенным, чтобы скопировать сигналы...?
Да, Даниил, на вашем компьютере должен быть запущен MT4 и хорошее подключение к интернету.
Если вы закроете MT4 или потеряете соединение с интернетом, ордера из сигнала не будут скопированы.
Обратите внимание: мобильное приложение не работает как "открытая сессия".
Надеюсь, это поможет.
Здравствуйте, я хотел бы узнать, если символ брокера поставщика сигналов отличается от символа моего брокера, например: символ поставщика EURUSDr, а мой EURUSDe, может ли он все еще копировать торговлю? или я должен найти поставщика сигналов с тем же символом, что и мой?
Также по поводу синхронизации, пока у провайдера есть открытые сделки, которые в прибыли, мы должны ждать, пока ордер не закроется, тогда он автоматически синхронизируется сам по себе или мы должны синхронизировать вручную?
Что если провайдер закрыл ордер, а потом открыл новый одновременно до синхронизации, нужно ли мне снова ждать? (это может занять вечность, если провайдер торгует много, не так ли).
Предложите, пожалуйста
Спасибо
У меня есть счет mt4 с фиксированным спредом по всем основным парам с символом, например, "EURUSD.fix", могу ли я все еще копировать сделки поставщиков сигналов или это приведет к ошибке?
Здравствуйте, как я могу отправить сообщение Павлу Столареку, провайдеру GBPfx( www.mql5.com/en/signals/169710)?
Я хочу подписаться на сигнал, но он не дает мне подписаться, помогите решить эту проблему?
Вы можете отправить ему личное сообщение
Трейдера нет в вашей базе данных, поэтому не могу отправить ему сообщение.