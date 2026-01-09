Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 80

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Daniel H.:

Здравствуйте,

Я немного запутался, потому что мой счет в MT4, похоже, открывает только текущие позиции поставщиков сигналов. Они открываются, как только я запускаю MT4. Однако, если я не нахожусь за компьютером, никакие сигналы не копируются. Должен ли я оставить компьютер включенным, чтобы скопировать сигналы...?

Да, Даниил, на вашем компьютере должен быть запущен MT4 и хорошее подключение к интернету.

Если вы закроете MT4 или потеряете соединение с интернетом, ордера из сигнала не будут скопированы.

Обратите внимание: мобильное приложение не работает как "открытая сессия".

Надеюсь, это поможет.

 
Здравствуйте, я настроил свою службу сигналов и подключил ее в режиме реального времени, согласовал и т.д. (инструменты - опции - сигналы). Однако я вижу, что мой провайдер выставляет сделки, а я их не получаю. Я оставляю компьютер открытым с запущенным на нем metatrader 4. Вчера вечером я оставил его открытым и увидел на сайте mql5, что мой провайдер отправил торговые сигналы, но когда я подошел к своему компьютеру, торговые сигналы не были обновлены ни на моем счете, ни на вкладке сигналы-подписка. Может ли кто-нибудь помочь мне выяснить, почему мой mt4 не обновляет или не копирует сделки?
 

Здравствуйте, я хотел бы узнать, если символ брокера поставщика сигналов отличается от символа моего брокера, например: символ поставщика EURUSDr, а мой EURUSDe, может ли он все еще копировать торговлю? или я должен найти поставщика сигналов с тем же символом, что и мой?

Также по поводу синхронизации, пока у провайдера есть открытые сделки, которые в прибыли, мы должны ждать, пока ордер не закроется, тогда он автоматически синхронизируется сам по себе или мы должны синхронизировать вручную?

Что если провайдер закрыл ордер, а потом открыл новый одновременно до синхронизации, нужно ли мне снова ждать? (это может занять вечность, если провайдер торгует много, не так ли).

Предложите, пожалуйста


Спасибо

 

У меня есть счет mt4 с фиксированным спредом по всем основным парам с символом, например, "EURUSD.fix", могу ли я все еще копировать сделки поставщиков сигналов или это приведет к ошибке?


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Здравствуйте, как я могу отправить сообщение Павлу Столареку, провайдеру GBPfx( www.mql5.com/en/signals/169710)?
 
Houston:
Здравствуйте, как я могу отправить сообщение Павлу Столареку, провайдеру GBPfx( www.mql5.com/en/signals/169710)?
Вы можете отправить ему личное сообщение
 

Я хочу подписаться на сигнал, но он не дает мне подписаться, помогите решить эту проблему?

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Sergey Golubev:
Вы можете отправить ему личное сообщение
Трейдер отсутствует в вашей базе данных, поэтому вы не можете отправить ему сообщение.
 
Houston:
Трейдера нет в вашей базе данных, поэтому не могу отправить ему сообщение.
Это ссылка на его профиль в базе данных mql5, перейдите на страницу его профиля и нажмите на кнопку "Отправить сообщение" справа (как я вижу по вашей ссылке - этот человек является поставщиком сигнала, о котором вы говорили выше).
 
Сергей, скажите, если сигнал "бесплатно" то я не могу подключить его к реальному счету? только демо?
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