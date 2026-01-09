Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 102
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На счете Провайдера торгуется инструмент HAUUSD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSDi.
В журнале
2023.03.07 17:45:00.840 '1010169': Signal - #54219451 buy 0.02 XAUUSD at 1820.00 skipped as no symbol found
как исправить?
Про HAUUSD я ничего не знаю ... может это тоже символ по золоту как у вас ... или это криптовалюта (я в гугле посмотрел, и выдало это:
HAU (hectoAurumcoin)/US Dollar (USD).
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В любом случае, "skipped as no symbol found" относится к маппингу.
Это по пункту 13 FAQ:
На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?
То есть (цитаты из пункта 13 с моими пояснениями):
1. "Если после проверок не осталось ни одного инструмента, или найдено более одного инструмента, то считается, что сопоставление не удалось и копирование сделок Провайдера по данному интструменту невозможно." - это определяется автоматически. Это и есть стандартный маппинг.
То есть, у вас два символа по золоту? XAUUSDi, Gold, XAUUSD, или еще какие вариации?
Если их два, то копирования не будет, и будет - "skipped as no symbol found"
2. "Для каждого оставшегося инструмента проверяется тип расчета маржи - если тип Forex, то инструмент проходит дальше. Инструменты с типом расчета CFD, Futures и т.п. отбрасываются." - это тоже определяет для всех автомат, и проверить это можно или посмотреть спецификацию символов, или есть два скрипта (один для МТ4, а другой на МТ5), которыми это можео определить еще до посписки на сигнал.
Подробнее - пост #4339 (там мой пример с XAUUSD.c).
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Если такие пропуски копирования по этому символу критичны - то тут только менять брокера, заранее проверяя этот маппинг, и потом переносить подписку на сигнал на другой торговый счет (это можно).
подскажите, если у провайдера EURUSDm а у меня просто EURUSD то копирования происходить не будет?
подскажите, если у провайдера EURUSDm а у меня просто EURUSD то копирования происходить не будет?
Посмотрите здесь:
На счете Провайдера торгуется инструмент GOLD, у моего брокера есть такой же инструмент, но он называется XAUUSD. Будут ли в таком случае сделки по символу GOLD копироваться на символ XAUUSD?
подскажите, если у провайдера EURUSDm а у меня просто EURUSD то копирования происходить не будет?
пост #4338 и пост #4339
не работает!!!
есть полное расширение на торговлю
всё равноskipped as no symbol found
Пример 1: при наличии у Провайдера позиций по символу EURUSD, а у Подписчика символа EURUSD! (или наоборот) с полным разрешением на торговлю, терминал автоматически распознаёт соответствие и будет копировать сделки.
не работает!!!
Сколько у подписчика брокер предлагает символов по EUR/USD - если больше одного, то - "no symbol found".
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Я так, извиняюсь, задолбался об одном и том же объяснять (тут и в англ), что, наверное, надо сделать что-то для подписчиков, чтобы система сама сканировала все эти детали. Но это для админов ...
...
Я так, извиняюсь, задолбался об одном и том же объяснять (тут и в англ), что, наверное, надо сделать что-то для подписчиков, чтобы система сама сканировала все эти детали. Но это для админов ...
Кстати - обещали.
Это один модератор на англ форуме общался, и ему сказали - что это всё будет.
Кстати - обещали.
Это один модератор на англ форуме общался, и ему сказали - что это всё будет.
это так. Проверять каждый инструмент совпадает ли, нереально, так как провайдер не всегда одними и теми же инструментами торгует
Привет всем. Подписался на сигналы. Статус подписки " Active" . На счёте который генерирует сигналы торговля идёт , а у меня торги отсутствуют... Как решать ?
Привет всем. Подписался на сигналы. Статус подписки " Active" . На счёте который генерирует сигналы торговля идёт , а у меня торги отсутствуют... Как решать ?
Как раз здесь такие моменты сейчас и обсуждают. Смотрите по комментам выше. Может у вас тоже символ не совпадает с символом на Сигнале.