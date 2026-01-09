Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 39

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Suntzu10:

Здравствуйте,

Почему когда я пытаюсь скопировать и вставить функцию, как показано ниже, в скрипт, а затем компилирую, появляется сообщение об ошибке //'double'-semicolon expected.

Но когда я добавляю точку с запятой, я получаю другое сообщение об ошибке...

код выше - это копия-вставка из mql5.pdf page.132

плюс, если нет ошибки, я понятия не имею, как использовать эту функцию или вызвать эту функцию? запутался :(

Когда вы копируете код, вы должны понимать его. Попробуйте это

double linfunc (double a, double b) // function name and parameter list
{
// composite operator
return (a + b); // return value
}
 
angevoyageur:

Когда вы копируете код, вы должны понимать его. Попробуйте это

Еще раз спасибо за ответ angevoyageur

Я учусь так: копирую, вставляю, затем компилирую, если работает, то играю с функционалом и пытаюсь научиться (или лучше понять).

Я попробовал это, но все равно получаю то же сообщение об ошибке, как показано на рисунке

 
Suntzu10:

Еще раз спасибо за ответ angevoyageur

Я попробовал, но все равно получаю то же сообщение об ошибке, как показано на рисунке

OnStart() - это функция, ей нужно {}

void OnStart()
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

double linfunc (double a, double b) // function name and parameter list
{
    // composite operator
    return (a + b); // return value
}
Вы должны читать больше ;-)
 

будут ли мои сигналы выполняться, даже если я отключусь от своей торговой станции?

 
nathanael123:

будут ли мои сигналы выполняться, даже если я отключусь от своей торговой станции?

На данный момент нет, но MQ готовит решение.
 

правка: исправлено

edit 2: я не могу читать комментарии модераторов на этом сигнале; не знаю почему.

edit 3: этот форум глючит. когда я пытаюсь ввести текст, он автоматически изменяет форматирование текста. делает текст больше или меньше. я должен выделить текст и выбрать "очистить стили", чтобы вернуть все в норму :(

 

Я хотел узнать, может ли продавец скрывать определенную статистику, например, открытые сделки. Я думаю, это справедливо для защиты сигнала от несанкционированного использования. В настоящее время у продавца нет возможности выбирать, что показывать или не показывать широкой публике.

Кроме того, сколько людей подписываются на сигналы? Какова средняя цена продажи сигнала?

 
4evermaat:

Я хотел узнать, может ли продавец скрывать определенную статистику, например, открытые сделки. Я думаю, это справедливо для защиты сигнала от несанкционированного использования. В настоящее время у продавца нет возможности выбирать, что показывать или не показывать широкой публике.

Кроме того, сколько людей подписываются на сигналы? Какова средняя цена продажи сигнала?

Как продавец вы знаете, что доступно в данный момент. Если у вас есть предложения по улучшению системы, пожалуйста, напишите в ServiceDesk.
Get in touch with developers using Service Desk!
Get in touch with developers using Service Desk!
  • www.mql5.com
We therefore attach great importance to all user reports about issues in our programs and try to answer each one of them.
 
Я думаю, мне нужна серьезная помощь! После прочтения mql5.pdf я все еще не могу написать базовую стратегию. Может ли какой-нибудь эксперт дать мне несколько советов или несколько ключевых кодов для написания хотя бы базового алгоритма, чтобы я мог играть в MT5 с базовыми стратегиями и сделать свой день интересным.

В Mql5 как мы должны думать при написании алгоритма?
Программное обеспечение, которое я использовал раньше, научило меня мыслить в терминах баров, большинство расчетов производилось на основе цены high, low, open и close предыдущего бара.
Плюс цена входа/выхода обычно делается по цене открытия следующего бара (если не по текущей цене).

Может ли кто-нибудь перечислить базовый код, который мне нужен для простой стратегии, и тогда я смогу построить свою идею дальше?
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Indicator Constants / Price Constants
Documentation on MQL5: Standard Constants, Enumerations and Structures / Indicator Constants / Price Constants
  • www.mql5.com
Standard Constants, Enumerations and Structures / Indicator Constants / Price Constants - Documentation on MQL5
 
Suntzu10:
Я думаю, мне нужна серьезная помощь! После прочтения mql5.pdf я все еще не могу написать базовую стратегию. Может ли какой-нибудь эксперт дать мне несколько советов или несколько ключевых кодов, чтобы написать хотя бы базовый алгоритм, чтобы я мог играть в MT5 с базовыми стратегиями и поддерживать мой день интересным.

В Mql5 как мы должны думать при написании алгоритма?
Программное обеспечение, которое я использовал раньше, научило меня мыслить в терминах баров, большинство расчетов производилось на основе цены high, low, open и close предыдущего бара.
Плюс цена входа/выхода обычно делается по цене открытия следующего бара (если не по текущей цене).

Может ли кто-нибудь перечислить базовый код, который мне нужен для простой стратегии, и тогда я смогу построить свою идею дальше?

Первый шаг - научиться искать себя.

Вы можете найти, например, вот это .

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