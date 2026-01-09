Сигналы : Спрашивайте и говорите все и обо всем о торговых сигналах MQL5 - страница 39
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Здравствуйте,
Почему когда я пытаюсь скопировать и вставить функцию, как показано ниже, в скрипт, а затем компилирую, появляется сообщение об ошибке //'double'-semicolon expected.
Но когда я добавляю точку с запятой, я получаю другое сообщение об ошибке...
код выше - это копия-вставка из mql5.pdf page.132
плюс, если нет ошибки, я понятия не имею, как использовать эту функцию или вызвать эту функцию? запутался :(
Когда вы копируете код, вы должны понимать его. Попробуйте это
Когда вы копируете код, вы должны понимать его. Попробуйте это
Еще раз спасибо за ответ angevoyageur
Я учусь так: копирую, вставляю, затем компилирую, если работает, то играю с функционалом и пытаюсь научиться (или лучше понять).
Я попробовал это, но все равно получаю то же сообщение об ошибке, как показано на рисунке
Еще раз спасибо за ответ angevoyageur
Я попробовал, но все равно получаю то же сообщение об ошибке, как показано на рисунке
OnStart() - это функция, ей нужно {}Вы должны читать больше ;-)
будут ли мои сигналы выполняться, даже если я отключусь от своей торговой станции?
будут ли мои сигналы выполняться, даже если я отключусь от своей торговой станции?
правка: исправлено
edit 2: я не могу читать комментарии модераторов на этом сигнале; не знаю почему.
edit 3: этот форум глючит. когда я пытаюсь ввести текст, он автоматически изменяет форматирование текста. делает текст больше или меньше. я должен выделить текст и выбрать "очистить стили", чтобы вернуть все в норму :(
Я хотел узнать, может ли продавец скрывать определенную статистику, например, открытые сделки. Я думаю, это справедливо для защиты сигнала от несанкционированного использования. В настоящее время у продавца нет возможности выбирать, что показывать или не показывать широкой публике.
Кроме того, сколько людей подписываются на сигналы? Какова средняя цена продажи сигнала?
Я хотел узнать, может ли продавец скрывать определенную статистику, например, открытые сделки. Я думаю, это справедливо для защиты сигнала от несанкционированного использования. В настоящее время у продавца нет возможности выбирать, что показывать или не показывать широкой публике.
Кроме того, сколько людей подписываются на сигналы? Какова средняя цена продажи сигнала?
В Mql5 как мы должны думать при написании алгоритма?
Программное обеспечение, которое я использовал раньше, научило меня мыслить в терминах баров, большинство расчетов производилось на основе цены high, low, open и close предыдущего бара.
Плюс цена входа/выхода обычно делается по цене открытия следующего бара (если не по текущей цене).
Может ли кто-нибудь перечислить базовый код, который мне нужен для простой стратегии, и тогда я смогу построить свою идею дальше?
Я думаю, мне нужна серьезная помощь! После прочтения mql5.pdf я все еще не могу написать базовую стратегию. Может ли какой-нибудь эксперт дать мне несколько советов или несколько ключевых кодов, чтобы написать хотя бы базовый алгоритм, чтобы я мог играть в MT5 с базовыми стратегиями и поддерживать мой день интересным.
В Mql5 как мы должны думать при написании алгоритма?
Программное обеспечение, которое я использовал раньше, научило меня мыслить в терминах баров, большинство расчетов производилось на основе цены high, low, open и close предыдущего бара.
Плюс цена входа/выхода обычно делается по цене открытия следующего бара (если не по текущей цене).
Может ли кто-нибудь перечислить базовый код, который мне нужен для простой стратегии, и тогда я смогу построить свою идею дальше?
Первый шаг - научиться искать себя.
Вы можете найти, например, вот это .