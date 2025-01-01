문서화섹션
RequestExpiration

지정가 주문의 만료 시간 가져오기.

datetime  RequestExpiration() const 

값 반환

마지막 요청에 사용된 지정가 주문의 만료 시간.