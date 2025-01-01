文档部分
MQL5参考标准程序库数学统计子函数MathBetaLog 

MathBetaLog

计算真实参数a和b的beta函数对数。

double  MathBetaLog(
   const double  a,      // 函数的第一参数
   const double  b       // 函数的第二参数
   )

参数

a

[in] 函数的a参数。 

b

[in] 函数的b参数。 

返回值

函数对数。