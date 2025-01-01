ドキュメントセクション
MathBetaLog

実数引数aとbのベータ関数の対数値を計算します。

double  MathBetaLog(
  const double  a,      // 関数の第1引数
  const double  b       // 関数の第2引数
  )

パラメータ

a

[in] 関数のa引数 

b

[in] 関数のb引数 

戻り値

関数の対数