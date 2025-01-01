Y_Offset (метод Get)
Получает значение свойства "Y-координата области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap.
|
int Y_Offset() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "Y-координата области видимости" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.
Y_Offset (метод Set)
Устанавливает значение свойства "Y-координата угла области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap. Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
bool Y_Offset(
Параметры
Y
[in] Новое значение свойства "Y-координата угла области видимости".
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.