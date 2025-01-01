Y_Offset (метод Get)

Получает значение свойства "Y-координата области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap.

int Y_Offset() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "Y-координата области видимости" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

Y_Offset (метод Set)

Устанавливает значение свойства "Y-координата угла области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap. Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.

bool Y_Offset(

int Y

)

Параметры

Y

[in] Новое значение свойства "Y-координата угла области видимости".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.