X_Offset (метод Get)

Получает значение свойства "X-координата области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap.

int X_Offset() const

Возвращаемое значение

Значение свойства "X-координата области видимости" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.

X_Offset (метод Set)

Устанавливает значение свойства "X-координата угла области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap. Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.

bool X_Offset(

int X

)

Параметры

X

[in] Новое значение свойства "X-координата угла области видимости".

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.