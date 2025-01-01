X_Offset (метод Get)
Получает значение свойства "X-координата области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap.
|
int X_Offset() const
Возвращаемое значение
Значение свойства "X-координата области видимости" объекта, привязанного к экземпляру класса. Если нет привязанного объекта, возвращается 0.
X_Offset (метод Set)
Устанавливает значение свойства "X-координата угла области видимости" (левого верхнего угла) графического объекта CChartObjectBitmap. Значение задается в пикселях относительного верхнего левого угла исходного изображения.
|
bool X_Offset(
Параметры
X
[in] Новое значение свойства "X-координата угла области видимости".
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить свойство.