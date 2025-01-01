Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Стрелки"
Объекты "Стрелки"
Группа графических объектов "Стрелки".
Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Стрелки" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5. По существу, стрелка – это некоторый значок, отображаемый пользователю, которому сопоставляется определенный код. Существуют два вида графических объектов "Стрелка" для отображения значков на графиках:
- Объект "Стрелка", который позволяет указать код значка, отображаемый объектом.
- Группа объектов для отображения определенного вида значка (и соответствующего определенному фиксированному коду).
Класс для работы со стрелками, отображающими значки произвольного кода
|
Имя класса
|
Имя объекта-стрелки
|
"Стрелка"
Классы для работы со стрелками, отображающими значок фиксированного кода
|
Имя класса
|
Имя объекта-стрелки
|
"Проверка" ("Галочка")
|
"Стрелка вниз"
|
"Стрелка вверх"
|
"Стоп"
|
"Хорошо" ("Большой палец вверх")
|
"Плохо" ("Большой палец вниз")
|
Левая ценовая метка
|
Правая ценовая метка
Смотри также
Типы объектов, Способы привязки объектов, Графические объекты