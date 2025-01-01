Объекты "Стрелки"

Группа графических объектов "Стрелки".

Этот раздел содержит технические детали работы с группой классов графических объектов "Стрелки" и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5. По существу, стрелка – это некоторый значок, отображаемый пользователю, которому сопоставляется определенный код. Существуют два вида графических объектов "Стрелка" для отображения значков на графиках:

Объект "Стрелка", который позволяет указать код значка, отображаемый объектом.

Группа объектов для отображения определенного вида значка (и соответствующего определенному фиксированному коду).

Класс для работы со стрелками, отображающими значки произвольного кода

Имя класса Имя объекта-стрелки CChartObjectArrow "Стрелка"

Классы для работы со стрелками, отображающими значок фиксированного кода

Имя класса Имя объекта-стрелки CChartObjectArrowCheck "Проверка" ("Галочка") CChartObjectArrowDown "Стрелка вниз" CChartObjectArrowUp "Стрелка вверх" CChartObjectArrowStop "Стоп" CChartObjectArrowThumbUp "Хорошо" ("Большой палец вверх") CChartObjectArrowThumbDown "Плохо" ("Большой палец вниз") CChartObjectArrowLeftPrice Левая ценовая метка CChartObjectArrowRightPrice Правая ценовая метка

Смотри также

Типы объектов, Способы привязки объектов, Графические объекты