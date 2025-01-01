Anchor (метод Get)

Получает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.

ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const

Возвращаемое значение

Способ привязки объекта "стрелка", привязанного к экземпляру класса, к чарту. Если нет привязанного объекта возвращается WRONG_VALUE.

Anchor (метод Set)

Устанавливает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.

bool Anchor(

ENUM_ARROW_ANCHOR anchor

)

Параметры

anchor

[in] Новое значение способа привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить тип привязки.

Пример: