ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаГрафические объектыОбъекты "Стрелки"CChartObjectArrowAnchor 

Anchor (метод Get)

Получает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.

ENUM_ARROW_ANCHOR  Anchor() const

Возвращаемое значение

Способ привязки объекта "стрелка", привязанного к экземпляру класса, к чарту. Если нет привязанного объекта возвращается WRONG_VALUE.

Anchor (метод Set)

Устанавливает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.

bool  Anchor(
   ENUM_ARROW_ANCHOR  anchor      // тип привязки
   )

Параметры

anchor

[in]  Новое значение способа привязки.

Возвращаемое значение

true – в случае удачи, false – если не удалось изменить тип привязки.

Пример:

//--- example for CChartObject::Anchor  
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>  
//---  
void OnStart()  
  {  
   CChartObjectArrow arrow;  
   ENUM_ARROW_ANCHOR anchor=ANCHOR_BOTTOM;  
//--- set object parameters  
   double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);  
   if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))  
     {  
      //--- arrow create error  
      printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());  
      //---  
      return;  
     }     
//--- get anchor of arrow  
   if(arrow.Anchor()!=anchor)  
     {  
     //--- set anchor of arrow  
     arrow.Anchor(anchor);  
     }  
//--- use arrow  
//--- . . .  
  }  