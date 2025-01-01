Anchor (метод Get)
Получает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.
|
ENUM_ARROW_ANCHOR Anchor() const
Возвращаемое значение
Способ привязки объекта "стрелка", привязанного к экземпляру класса, к чарту. Если нет привязанного объекта возвращается WRONG_VALUE.
Anchor (метод Set)
Устанавливает способ привязки объекта "стрелка" к чарту.
|
bool Anchor(
Параметры
anchor
[in] Новое значение способа привязки.
Возвращаемое значение
true – в случае удачи, false – если не удалось изменить тип привязки.
Пример:
|
//--- example for CChartObject::Anchor