|
//--- example for CChartObjectArrow::Save
#include <ChartObjects\ChartObjectsArrows.mqh>
//---
void OnStart()
{
int file_handle;
CChartObjectArrow arrow;
//--- set object parameters
double price=SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_BID);
if(!arrow.Create(0,"Arrow",0,TimeCurrent(),price,181))
{
//--- arrow create error
printf("Arrow create: Error %d!",GetLastError());
//---
return;
}
//--- open file
file_handle=FileOpen("MyFile.bin",FILE_WRITE|FILE_BIN|FILE_ANSI);
if(file_handle>=0)
{
if(!arrow.Save(file_handle))
{
//--- file save error
printf("File save: Error %d!",GetLastError());
FileClose(file_handle);
//---
return;
}
FileClose(file_handle);
}
}