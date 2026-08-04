Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 40): Торговля по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями"
Вау, это просто супер! Я использую это в своей торговой стратегии — идеально подходит. Спасибо за это!
Israr Hussain Shah торговой стратегии — идеально. Спасибо за это!Спасибо за добрый отзыв. Не за что.
Это просто потрясающе — применять то, чему я научился в университете, к своим торговым стратегиям. Может, мы также рассмотрим геометрическое броуновское движение и дифференциальное исчисление?
Lesley Malabi Barasa торговых стратегиях. Может, мы могли бы провести занятие и по геометрическому броуновскому движению, а также по математическому анализу?Спасибо за добрые отзывы. Конечно.
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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 40): Торговля по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями:
Автор: Allan Munene Mutiiria