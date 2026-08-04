Обсуждение статьи "Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 40): Торговля по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями"

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Опубликована статья Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 40): Торговля по уровням коррекции Фибоначчи с пользовательскими уровнями:

В статье разрабатывается советник MQL5 для торговли по уровням коррекции Фибоначчи. Пользовательские уровни, например 50% и 61,8%, рассчитываются по диапазону дневной свечи или массиву данных за выбранный период. Направление определяется по соотношению цен закрытия и открытия; позиции открываются при пересечении уровней с ограничением числа сделок, необязательным закрытием при новом расчёте, трейлинг-стопом в пунктах и буферами SL/TP в процентах от диапазона.
В функции OnDeinit удаляем все текстовые подписи функцией ObjectsDeleteAll с префиксом «InfoLabel_» и типом OBJ_LABEL во всех подокнах, затем удаляем дневной объект Фибоначчи FIB_OBJ и объект режима расчёта по массиву баров заданной глубины fibName функцией ObjectDelete. В итоге после компиляции получаем следующий результат.

РЕЗУЛЬТАТ КОМПИЛЯЦИИ

Мы видим, что позиции сопровождаются автоматически: при необходимости применяется трейлинг-стоп. Основная задача выполнена. Остаётся только провести бэктест программы — этому посвящён следующий раздел.

Автор: Allan Munene Mutiiria

 
Вау, это просто супер! Я использую это в своей торговой стратегии — идеально подходит. Спасибо за это!
 
Israr Hussain Shah торговой стратегии — идеально. Спасибо за это!
Спасибо за добрый отзыв. Не за что.
 
Это просто потрясающе — применять то, чему я научился в университете, к своим торговым стратегиям. Может, мы также рассмотрим геометрическое броуновское движение и дифференциальное исчисление?
 
Lesley Malabi Barasa торговых стратегиях. Может, мы могли бы провести занятие и по геометрическому броуновскому движению, а также по математическому анализу?
Спасибо за добрые отзывы. Конечно.
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