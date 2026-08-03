Автоматизация торговых стратегий на MQL5 (Часть 37): Поиск дивергенций и конвергенций RSI с визуализацией на графике

Введение

В нашей предыдущей статье (Часть 36), мы разработали торговую систему на основе зон спроса и предложения на языке MetaQuotes Language 5 (MQL5), которая определяла зоны спроса и предложения по диапазонам консолидации, подтверждала их импульсными движениями и открывала позиции при повторном тесте зон с подтверждением тренда и настраиваемыми параметрами риска. В Части 37 мы разработаем систему поиска обычных дивергенций RSI с визуализацией на графике. Система определяет обычные бычьи и медвежьи дивергенции между свинговыми точками цены и значениями индекса относительной силы (RSI), открывает позиции по сигналам с возможностью настройки параметров риск-менеджмента и добавляет на график визуальные элементы для более удобного анализа. Мы рассмотрим следующие темы:

К концу статьи у вас будет готовая к дальнейшей настройке стратегия MQL5 для торговли по обычным дивергенциям RSI. Приступим!





Принцип работы стратегии обычных дивергенций RSI

Стратегия обычных дивергенций RSI направлена на поиск возможных разворотов тренда по расхождениям между поведением цены и осциллятором индекса относительной силы (RSI), который измеряет силу ценового импульса. При бычьей дивергенции цена формирует более низкий минимум, а RSI — более высокий минимум, что указывает на ослабление нисходящего импульса и вероятный разворот вверх. При медвежьей дивергенции цена формирует более высокий максимум, а RSI — более низкий максимум, что указывает на ослабление восходящего импульса и возможный разворот вниз.

Для поиска этих моделей используются подтверждённые свинговые точки, определяемые по заданному числу баров. Чтобы считать дивергенцию «чистой», вводится допуск: промежуточные значения RSI не должны пересекать линию между двумя опорными точками. При обнаружении бычьей дивергенции открываем длинную позицию на закрытии подтверждающего бара, а при медвежьей дивергенции открываем короткую позицию на закрытии подтверждающего бара. Для управления риском используются заранее заданные уровни Stop Loss и Take Profit, а также динамический трейлинг-стоп. Ниже показаны возможные варианты формирования дивергенций.

Пример формирования бычьей дивергенции:

Пример формирования медвежьей дивергенции:

Мы будем искать свинговые максимумы и минимумы с подтверждением по числу соседних баров, проверять дивергенции в заданном диапазоне баров и с учётом допуска, автоматически открывать позиции с настраиваемым объёмом и параметрами риска, а также добавим цветные линии и подписи для удобного отслеживания. В итоге получим систему для торговли по дивергенциям. Ниже представлена её схема.





Реализация на MQL5



Чтобы создать программу на MQL5, откройте MetaEditor, перейдите в окно «Навигатор», найдите папку Experts, нажмите кнопку «Создать» (New) и следуйте указаниям мастера. После создания файла объявим входные параметры и глобальные переменные, которые будут использоваться во всей программе.

#property copyright "Copyright 2025, Allan Munene Mutiiria." #property link "https://t.me/Forex_Algo_Trader" #property version "1.00" #property strict #include <Trade\Trade.mqh> input group "RSI Settings" input int RSI_Period = 14 ; input ENUM_APPLIED_PRICE RSI_Applied = PRICE_CLOSE ; input group "Swing Settings" input int Swing_Strength = 5 ; input int Min_Bars_Between = 5 ; input int Max_Bars_Between = 50 ; input double Tolerance = 0.1 ; input group "Trade Settings" input double Lot_Size = 0.01 ; input int Magic_Number = 123456789 ; input double SL_Pips = 300.0 ; input double TP_Pips = 300.0 ; input group "Trailing Stop Settings" input bool Enable_Trailing_Stop = true ; input double Trailing_Stop_Pips = 30.0 ; input double Min_Profit_To_Trail_Pips = 50.0 ; input group "Visualization" input color Bull_Color = clrGreen ; input color Bear_Color = clrRed ; input color Swing_High_Color = clrRed ; input color Swing_Low_Color = clrGreen ; input int Line_Width = 2 ; input ENUM_LINE_STYLE Line_Style = STYLE_SOLID ; input int Font_Size = 8 ; int RSI_Handle = INVALID_HANDLE ; CTrade obj_Trade;

Начнём с подключения торговой библиотеки директивой «#include<Trade\Trade.mqh>», которая предоставляет встроенные средства для управления позициями и ордерами. Затем объявим входные параметры, сгруппированные по категориям, для удобной настройки. В группе «RSI Settings» параметр «RSI_Period» равен 14 и задаёт период расчёта RSI, а «RSI_Applied» имеет значение PRICE_CLOSE чтобы рассчитывать индикатор по ценам закрытия. В группе «Swing Settings» параметр «Swing_Strength» равен 5 и задаёт количество баров для подтверждения свинговых максимумов и минимумов. «Min_Bars_Between» и «Max_Bars_Between» ограничивают расстояние между свингами диапазоном от 5 до 50 баров, а «Tolerance» со значением 0,1 задаёт небольшой допуск для проверки чистой дивергенции.

В группе «Trade Settings» параметр «Lot_Size» равен 0,01 и задаёт фиксированный объём позиции, «Magic_Number» со значением 123456789 служит идентификатором сделок, а «SL_Pips» и «TP_Pips» со значением 300,0 задают расстояния Stop Loss и Take Profit; при значении 0 соответствующий уровень отключается. В группе «Trailing Stop Settings» параметр «Enable_Trailing_Stop» включает трейлинг-стоп, «Trailing_Stop_Pips» задаёт расстояние 30 пунктов, а «Min_Profit_To_Trail_Pips» — минимальную прибыль 50 пунктов для его запуска. В группе «Visualization» задаются цвета линий и подписей, ширина и стиль линий дивергенции, а также размер шрифта.

Наконец, объявим глобальные переменные: «RSI_Handle», инициализированную значением «INVALID_HANDLE» для хранения дескриптора RSI, и «obj_Trade» — экземпляр класса CTrade для выполнения торговых операций. Далее объявим и инициализируем глобальные переменные свинговых точек.

double Last_High_Price = 0.0 ; datetime Last_High_Time = 0 ; double Prev_High_Price = 0.0 ; datetime Prev_High_Time = 0 ; double Last_Low_Price = 0.0 ; datetime Last_Low_Time = 0 ; double Prev_Low_Price = 0.0 ; datetime Prev_Low_Time = 0 ; double Last_High_RSI = 0.0 ; double Prev_High_RSI = 0.0 ; double Last_Low_RSI = 0.0 ; double Prev_Low_RSI = 0.0 ;

В разделе «Переменные свинговых точек» объявим глобальные переменные для хранения последней и предыдущей свинговой точки отдельно для максимумов и минимумов. Переменные «Last_High_Price», «Last_High_Time», «Prev_High_Price» и «Prev_High_Time» хранят цены и время свинговых максимумов; аналогичные переменные с «Low» — данные свинговых минимумов. Значения RSI в этих точках сохраняются в «Last_High_RSI», «Prev_High_RSI», «Last_Low_RSI» и «Prev_Low_RSI». Все переменные инициализируются нулём и затем динамически обновляются при поиске дивергенций. Теперь инициализируем советник и индикатор RSI, а также найдём подокно RSI для последующей отрисовки объектов.

int OnInit () { RSI_Handle = iRSI ( _Symbol , _Period , RSI_Period, RSI_Applied); if (RSI_Handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create RSI indicator" ); return ( INIT_FAILED ); } long chart_id = ChartID (); string rsi_name = "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ; int rsi_subwin = ChartWindowFind (chart_id, rsi_name); if (rsi_subwin == - 1 ) { if (! ChartIndicatorAdd (chart_id, 1 , RSI_Handle)) { Print ( "Failed to add RSI indicator to chart" ); } } obj_Trade.SetExpertMagicNumber(Magic_Number); Print ( "RSI Divergence EA initialized" ); return ( INIT_SUCCEEDED ); }

В обработчике OnInit сначала создадим дескриптор RSI с помощью iRSI, передав текущий символ, таймфрейм, период RSI и тип применяемой цены. Затем проверим, не равен ли «RSI_Handle» значению «INVALID_HANDLE». При ошибке выведем сообщение через «Print» и вернём «INIT_FAILED». После этого получим идентификатор текущего графика с помощью ChartID и сформируем имя индикатора RSI, объединив строку «RSI(» с периодом, преобразованным функцией IntegerToString .

Подокно RSI найдём с помощью ChartWindowFind по идентификатору графика и имени. Если подокно не найдено («rsi_subwin» == -1), добавим индикатор в подокно 1 через ChartIndicatorAdd. При ошибке выведем соответствующее сообщение. Затем вызовем «obj_Trade.SetExpertMagicNumber(Magic_Number)», чтобы присвоить позициям и торговым операциям советника уникальный идентификатор. В завершение выведем сообщение об успешной инициализации и вернём «INIT_SUCCEEDED». После запуска видим следующий результат.

После инициализации советника и добавления RSI в отдельное подокно необходимо находить и отображать свинговые точки, чтобы использовать их для определения дивергенций RSI. Для этого создадим вспомогательные функции.

bool CheckSwingHigh( int bar, double & highs[]) { if (bar < Swing_Strength || bar + Swing_Strength >= ArraySize (highs)) return false ; double current = highs[bar]; for ( int i = 1 ; i <= Swing_Strength; i++) { if (highs[bar - i] >= current || highs[bar + i] >= current) return false ; } return true ; } bool CheckSwingLow( int bar, double & lows[]) { if (bar < Swing_Strength || bar + Swing_Strength >= ArraySize (lows)) return false ; double current = lows[bar]; for ( int i = 1 ; i <= Swing_Strength; i++) { if (lows[bar - i] <= current || lows[bar + i] <= current) return false ; } return true ; }

Функция «CheckSwingHigh» принимает индекс бара и ссылку на массив максимумов и определяет, является ли указанный бар свинговым максимумом. Сначала она проверяет границы массива с учётом «Swing_Strength» через ArraySize чтобы избежать ошибок индексации. Затем получает текущий максимум и сравнивает его с соседними барами слева и справа в пределах «Swing_Strength». Если хотя бы один соседний максимум не ниже текущего, возвращается false; иначе — true.

Аналогично создадим функцию «CheckSwingLow» для минимумов. Она проверяет допустимость индекса и убеждается, что минимумы соседних баров выше текущего значения. True возвращается только для подтверждённого свингового минимума. Далее создадим функцию проверки чистой дивергенции RSI.

bool CleanDivergence( double rsi1, double rsi2, int shift1, int shift2, double & rsi_data[], bool bearish) { if (shift1 <= shift2) return false ; for ( int b = shift2 + 1 ; b < shift1; b++) { double interp_factor = ( double )(b - shift2) / (shift1 - shift2); double interp_rsi = rsi2 + interp_factor * (rsi1 - rsi2); if (bearish) { if (rsi_data[b] > interp_rsi + Tolerance) return false ; } else { if (rsi_data[b] < interp_rsi - Tolerance) return false ; } } return true ; }

Функция «CleanDivergence» проверяет, что промежуточные значения RSI не пересекают линию между двумя свинговыми точками, то есть дивергенция остаётся чистой. Она принимает значения RSI в точках «rsi1» и «rsi2», соответствующие сдвиги «shift1» и «shift2», ссылку на массив «rsi_data» и логический параметр «bearish», определяющий тип дивергенции.

Сначала проверим корректность сдвигов, затем переберём промежуточные бары от «shift2 + 1» до «shift1 - 1». Для каждого бара рассчитываются коэффициент интерполяции «interp_factor» и линейно интерполированное значение «interp_rsi». При медвежьей дивергенции функция возвращает false, если «rsi_data[b]» выше «interp_rsi + Tolerance»; при бычьей — если значение ниже «interp_rsi - Tolerance». Если нарушений нет, возвращается true. Теперь необходимые функции готовы, и эту логику можно использовать в обработчике OnTick. Начнём с медвежьей дивергенции.

void OnTick () { static datetime last_time = 0 ; datetime current_time = iTime ( _Symbol , _Period , 0 ); if (current_time == last_time) return ; last_time = current_time; int data_size = 200 ; double high_data[], low_data[], rsi_data[]; datetime time_data[]; CopyHigh ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, high_data); CopyLow ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, low_data); CopyTime ( _Symbol , _Period , 0 , data_size, time_data); CopyBuffer (RSI_Handle, 0 , 0 , data_size, rsi_data); ArraySetAsSeries (high_data, true ); ArraySetAsSeries (low_data, true ); ArraySetAsSeries (time_data, true ); ArraySetAsSeries (rsi_data, true ); long chart_id = ChartID (); int last_high_bar = - 1 , prev_high_bar = - 1 ; for ( int b = 1 ; b < data_size - Swing_Strength; b++) { if (CheckSwingHigh(b, high_data)) { if (last_high_bar == - 1 ) { last_high_bar = b; } else { prev_high_bar = b; break ; } } } if (last_high_bar > 0 && time_data[last_high_bar] > Last_High_Time) { Prev_High_Price = Last_High_Price; Prev_High_Time = Last_High_Time; Last_High_Price = high_data[last_high_bar]; Last_High_Time = time_data[last_high_bar]; Prev_High_RSI = Last_High_RSI; Last_High_RSI = rsi_data[last_high_bar]; string high_type = "H" ; if (Prev_High_Price > 0.0 ) { high_type = (Last_High_Price > Prev_High_Price) ? "HH" : "LH" ; } bool higher_high = Last_High_Price > Prev_High_Price; bool lower_rsi_high = Last_High_RSI < Prev_High_RSI; int bars_diff = prev_high_bar - last_high_bar; bool bear_div = false ; if (Prev_High_Price > 0.0 && higher_high && lower_rsi_high && bars_diff >= Min_Bars_Between && bars_diff <= Max_Bars_Between) { if (CleanDivergence(Prev_High_RSI, Last_High_RSI, prev_high_bar, last_high_bar, rsi_data, true )) { bear_div = true ; string line_name = "DivLine_Bear_" + TimeToString (Last_High_Time); ObjectCreate (chart_id, line_name, OBJ_TREND , 0 , Prev_High_Time, Prev_High_Price, Last_High_Time, Last_High_Price); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_COLOR , Bear_Color); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_BACK , false ); int rsi_window = ChartWindowFind (chart_id, "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ); if (rsi_window != - 1 ) { string rsi_line = "DivLine_RSI_Bear_" + TimeToString (Last_High_Time); ObjectCreate (chart_id, rsi_line, OBJ_TREND , rsi_window, Prev_High_Time, Prev_High_RSI, Last_High_Time, Last_High_RSI); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_COLOR , Bear_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_BACK , false ); } } } string swing_name = "SwingHigh_" + TimeToString (Last_High_Time); if ( ObjectFind (chart_id, swing_name) < 0 ) { ObjectCreate (chart_id, swing_name, OBJ_TEXT , 0 , Last_High_Time, Last_High_Price); ObjectSetString (chart_id, swing_name, OBJPROP_TEXT , " " + high_type + (bear_div ? " Bear Div" : "" )); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_High_Color); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_LOWER ); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } ChartRedraw (chart_id); } }

В обработчике OnTick используем статическую переменную «last_time» для хранения времени последнего обработанного бара. Время текущего бара получаем через iTime и завершаем функцию, если оно не изменилось. Затем обновляем «last_time». Задаём количество анализируемых баров: параметр «data_size» равен 200, но при необходимости это значение можно изменить. Объявляем массивы «high_data», «low_data», «rsi_data» и «time_data» и заполняем их с помощью CopyHigh, «CopyLow», «CopyTime» и CopyBuffer, получая недавние максимумы, минимумы, временные метки и значения RSI. Затем преобразуем массивы в таймсерии с помощью ArraySetAsSeries и получаем «chart_id» через «ChartID» для последующей отрисовки объектов.

Для поиска последних свинговых максимумов переменным «last_high_bar» и «prev_high_bar» присваиваем -1, после чего перебираем бары и вызываем «CheckSwingHigh», пока не найдём два последних подтверждённых максимума. При появлении нового максимума обновляем предыдущие значения и записываем новые «Last_High_Price», «Last_High_Time» и «Last_High_RSI». Тип максимума хранится в «high_type»: «H» по умолчанию, «HH» для более высокого максимума и «LH» для более низкого.

Затем проверяем условия медвежьей дивергенции: предыдущий максимум должен существовать, цена должна сформировать более высокий максимум, RSI — более низкий максимум, а расстояние между точками должно находиться в пределах «Min_Bars_Between» и «Max_Bars_Between». После этого вызываем «CleanDivergence» в медвежьем режиме. Если дивергенция чистая, устанавливаем «bear_div» в true и создаём на основном графике линию «DivLine_Bear_» с помощью ObjectCreate соединяя предыдущий и последний максимумы. Цвет, ширина, стиль, отключение луча и вывод на передний план задаются через ObjectSetInteger .

Подокно RSI находим через «ChartWindowFind». Если оно найдено, создаём в нём аналогичную линию «DivLine_RSI_Bear_», соединяющую значения RSI. Затем проверяем наличие подписи «SwingHigh_» через «ObjectFind». Если объекта нет, создаём его в точке максимума, задаём текст с «high_type» и отметкой «Bear Div», цвет «Swing_High_Color», привязку «ANCHOR_LEFT_LOWER» и размер шрифта «Font_Size». После этого обновляем график функцией ChartRedraw. После компиляции видим следующий результат.

Теперь система определяет и отображает медвежью дивергенцию. Для торговли по этому сигналу нужно открыть позицию на продажу. Перед этим закроем все открытые позиции, чтобы не накапливать лишние позиции. При необходимости эту логику можно изменить. Создадим соответствующие вспомогательные функции.

void OpenBuy() { double ask_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double sl = (SL_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (ask_price - SL_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; double tp = (TP_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (ask_price + TP_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; if (obj_Trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_BUY , Lot_Size, 0 , sl, tp)) { Print ( "Buy trade opened on bullish divergence" ); } else { Print ( "Failed to open Buy: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } void OpenSell() { double bid_price = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double sl = (SL_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (bid_price + SL_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; double tp = (TP_Pips > 0 ) ? NormalizeDouble (bid_price - TP_Pips * _Point , _Digits ) : 0 ; if (obj_Trade.PositionOpen( _Symbol , ORDER_TYPE_SELL , Lot_Size, 0 , sl, tp)) { Print ( "Sell trade opened on bearish divergence" ); } else { Print ( "Failed to open Sell: " , obj_Trade.ResultRetcodeDescription()); } } void CloseAll() { for ( int p = PositionsTotal () - 1 ; p >= 0 ; p--) { if ( PositionGetTicket (p) > 0 && PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == Magic_Number) { obj_Trade.PositionClose( PositionGetTicket (p)); } } }

Поскольку советник будет открывать позиции обоих направлений, создадим все необходимые функции. «OpenBuy» открывает длинную позицию при бычьей дивергенции. Хотя логика бычьего сигнала будет добавлена позже, функция уже понадобится. Сначала получаем текущую цену Ask через SymbolInfoDouble . Если «SL_Pips» больше нуля, Stop Loss рассчитывается как «ask_price - SL_Pips * _Point» и нормализуется по количеству знаков символа функцией NormalizeDouble; иначе устанавливается 0. Аналогично Take Profit рассчитывается как «ask_price + TP_Pips * _Point» или отключается нулевым значением. Позиция на покупку открывается через «obj_Trade.PositionOpen» с типом ORDER_TYPE_BUY, объёмом «Lot_Size» и рассчитанными SL и TP. Результат операции выводится через «Print», а при ошибке — описание из «obj_Trade.ResultRetcodeDescription».

Функция «OpenSell» аналогичным образом открывает короткую позицию по медвежьему сигналу. Она получает цену Bid, рассчитывает Stop Loss как «bid_price + SL_Pips * _Point», Take Profit как «bid_price - TP_Pips * _Point» и вызывает «obj_Trade.PositionOpen» с типом «ORDER_TYPE_SELL». Результат также записывается в журнал.

Наконец, реализуем функцию «CloseAll», которая закрывает существующие позиции перед открытием новых. Для этого перебираем позиции в обратном порядке от «PositionsTotal()- 1» до нуля. Для каждой позиции проверяем действительность тикета, соответствие текущему символу через «PositionGetString(POSITION_SYMBOL)» и магическому номеру «Magic_Number». Подходящие позиции закрываются через «obj_Trade.PositionClose». При появлении сигнала сначала вызывается «CloseAll», а затем функция открытия позиции соответствующего направления. Для медвежьей дивергенции добавим следующий код.

CloseAll(); OpenSell();

После компиляции видим следующий результат.

Теперь советник может торговать по сигналу медвежьей дивергенции. Добавим аналогичную логику для бычьей дивергенции.

int last_low_bar = - 1 , prev_low_bar = - 1 ; for ( int b = 1 ; b < data_size - Swing_Strength; b++) { if (CheckSwingLow(b, low_data)) { if (last_low_bar == - 1 ) { last_low_bar = b; } else { prev_low_bar = b; break ; } } } if (last_low_bar > 0 && time_data[last_low_bar] > Last_Low_Time) { Prev_Low_Price = Last_Low_Price; Prev_Low_Time = Last_Low_Time; Last_Low_Price = low_data[last_low_bar]; Last_Low_Time = time_data[last_low_bar]; Prev_Low_RSI = Last_Low_RSI; Last_Low_RSI = rsi_data[last_low_bar]; string low_type = "L" ; if (Prev_Low_Price > 0.0 ) { low_type = (Last_Low_Price < Prev_Low_Price) ? "LL" : "HL" ; } bool lower_low = Last_Low_Price < Prev_Low_Price; bool higher_rsi_low = Last_Low_RSI > Prev_Low_RSI; int bars_diff = prev_low_bar - last_low_bar; bool bull_div = false ; if (Prev_Low_Price > 0.0 && lower_low && higher_rsi_low && bars_diff >= Min_Bars_Between && bars_diff <= Max_Bars_Between) { if (CleanDivergence(Prev_Low_RSI, Last_Low_RSI, prev_low_bar, last_low_bar, rsi_data, false )) { bull_div = true ; CloseAll(); OpenBuy(); string line_name = "DivLine_Bull_" + TimeToString (Last_Low_Time); ObjectCreate (chart_id, line_name, OBJ_TREND , 0 , Prev_Low_Time, Prev_Low_Price, Last_Low_Time, Last_Low_Price); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_COLOR , Bull_Color); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, line_name, OBJPROP_BACK , false ); int rsi_window = ChartWindowFind (chart_id, "RSI(" + IntegerToString (RSI_Period) + ")" ); if (rsi_window != - 1 ) { string rsi_line = "DivLine_RSI_Bull_" + TimeToString (Last_Low_Time); ObjectCreate (chart_id, rsi_line, OBJ_TREND , rsi_window, Prev_Low_Time, Prev_Low_RSI, Last_Low_Time, Last_Low_RSI); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_COLOR , Bull_Color); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_WIDTH , Line_Width); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_STYLE , Line_Style); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_RAY , false ); ObjectSetInteger (chart_id, rsi_line, OBJPROP_BACK , false ); } } } string swing_name = "SwingLow_" + TimeToString (Last_Low_Time); if ( ObjectFind (chart_id, swing_name) < 0 ) { ObjectCreate (chart_id, swing_name, OBJ_TEXT , 0 , Last_Low_Time, Last_Low_Price); ObjectSetString (chart_id, swing_name, OBJPROP_TEXT , " " + low_type + (bull_div ? " Bull Div" : "" )); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_COLOR , Swing_Low_Color); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_ANCHOR , ANCHOR_LEFT_UPPER ); ObjectSetInteger (chart_id, swing_name, OBJPROP_FONTSIZE , Font_Size); } ChartRedraw (chart_id); }

Здесь используется та же логика, что и для медвежьей дивергенции, но с обратными условиями. Комментарии поясняют назначение операций. После компиляции видим следующий результат.

Как видно на изображении, советник также открывает позиции по бычьим дивергенциям. Далее добавим трейлинг-стоп для сопровождения прибыли. Для этого вынесем логику в отдельную функцию — так код останется модульным.

void ApplyTrailingStop() { double point = _Point ; for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { if ( PositionGetTicket (i) > 0 ) { if ( PositionGetString ( POSITION_SYMBOL ) == _Symbol && PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == Magic_Number) { double sl = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); double tp = PositionGetDouble ( POSITION_TP ); double openPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); ulong ticket = PositionGetInteger ( POSITION_TICKET ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL > sl && SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ) - openPrice > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { double newSL = NormalizeDouble ( SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) + Trailing_Stop_Pips * point, _Digits ); if (newSL < sl && openPrice - SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) > Min_Profit_To_Trail_Pips * point) { obj_Trade.PositionModify(ticket, newSL, tp); } } } } } }

Функция «ApplyTrailingStop» динамически изменяет Stop Loss открытых позиций после достижения заданного порога прибыли, фиксируя результат по мере движения рынка. Сначала присваиваем переменной «point» значение «_Point», затем перебираем все позиции в обратном порядке от «PositionsTotal() - 1» до нуля, чтобы безопасно изменять их без смещения индексов.

Для каждой позиции функция PositionGetTicket с параметром i должна вернуть действительный тикет больше нуля. Затем проверяем символ через PositionGetString с параметром «POSITION_SYMBOL» и сравниваем его с _Symbol, а также магический номер через «PositionGetInteger(POSITION_MAGIC)». Затем получаем текущие значения «sl», «tp», цену открытия «openPrice» и тикет позиции.

Если тип позиции, полученный через PositionGetInteger с параметром «POSITION_TYPE», равен POSITION_TYPE_BUY, рассчитываем «newSL» как текущую цену Bid минус «Trailing_Stop_Pips * point» и нормализуем значение. Если новый Stop Loss выше текущего, а прибыль превышает «Min_Profit_To_Trail_Pips * point», позиция изменяется через «obj_Trade.PositionModify» с сохранением Take Profit.

Для позиции на продажу, когда «POSITION_TYPE» равен POSITION_TYPE_SELL, новый Stop Loss рассчитывается как цена Ask плюс «Trailing_Stop_Pips * point». Если он ниже текущего Stop Loss, а прибыль превышает минимальный порог, позиция изменяется через «obj_Trade.PositionModify». Так трейлинг-стоп применяется только к подходящим позициям. Теперь вызовем функцию в обработчике тиков.

if (Enable_Trailing_Stop && PositionsTotal () > 0 ) { ApplyTrailingStop(); }

Если есть открытые позиции и трейлинг-стоп включён, вызываем функцию на каждом тике. Получаем следующий результат.

Основная логика завершена. Остаётся удалить графические объекты при снятии советника с графика, чтобы не оставлять лишние элементы.

void OnDeinit ( const int reason) { if (RSI_Handle != INVALID_HANDLE ) IndicatorRelease (RSI_Handle); ObjectsDeleteAll ( 0 , "DivLine_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "SwingHigh_" ); ObjectsDeleteAll ( 0 , "SwingLow_" ); Print ( "RSI Divergence EA deinitialized" ); }

В обработчике OnDeinit проверяем, что «RSI_Handle» не равен INVALID_HANDLE, после чего освобождаем ресурсы индикатора вызовом IndicatorRelease с аргументом «RSI_Handle». Затем удаляем графические объекты через ObjectsDeleteAll с префиксами «DivLine_», «SwingHigh_» и «SwingLow_». В завершение выводим подтверждающее сообщение через Print о завершении работы советника. На этом реализация завершена; далее перейдём к бэктестированию программы.





Бэктестирование

После тщательного бэктестирования получены следующие результаты.

График бэктеста:

Отчёт о бэктесте:





Заключение

В результате мы разработали систему поиска обычных дивергенций RSI на MQL5. Она определяет бычьи и медвежьи дивергенции по свинговым максимумам и минимумам с подтверждением силы, проверяет чистоту сигналов в заданном диапазоне баров с учётом допуска и открывает позиции фиксированным объёмом с необязательными Stop Loss, Take Profit и трейлинг-стопом.

Предупреждение: статья предназначена исключительно для образовательных целей. Торговля связана со значительными финансовыми рисками, а волатильность рынка может привести к убыткам. Перед использованием программы на реальном счёте необходимо провести тщательное бэктестирование и соблюдать строгий риск-менеджмент.

Теперь у вас есть рабочая основа для эффективной торговли по сигналам обычных дивергенций RSI, готовая к дальнейшей оптимизации. Успешной торговли!