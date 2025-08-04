Алгоритм искусственного атома — Artificial Atom Algorithm (A3)

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Введение

В алгоритмическом трейдинге одной из ключевых задач является оптимизация параметров торговых стратегий. Трейдеры ежедневно сталкиваются с необходимостью настройки множества переменных: периодов индикаторов, уровней стоп-лоссов и тейк-профитов, размеров позиций, временных фильтров и десятков других параметров. Каждая комбинация этих параметров может кардинально изменить результативность стратегии, и мы продолжаем искать эффективные алгоритмы, которые готовы найти лучшее решение за приемлемое время.

В данной статье разберем еще один алгоритм оптимизации, а именно Artificial Atom Algorithm (A3) — это метаэвристический алгоритм оптимизации, вдохновленный химическими реакциями. Он был разработан турецкими учеными и впервые представлен научному сообществу в 2018 году.





Реализация алгоритма

В процессе работы над данным алгоритмом я столкнулся с рядом неясностей в авторском описании. Некоторые операторы представлены недостаточно подробно, что затрудняет их практическую реализацию. В связи с этим я приведу оригинальное описание алгоритма, однако, реализация была выполнена по моему собственному усмотрению — с опорой на личный опыт и структурные принципы, характерные для подобных алгоритмов. Это представляет собой существенный пробел в работе авторов, оставляющий разработчику широкое поле для интерпретации. Кроме того, в ходе работы были внесены изменения в базовый класс, которые также будут рассмотрены — после изложения основной реализации алгоритма.

Алгоритм моделирует взаимодействие атомов и электронов для поиска оптимального решения. Основные компоненты — это атомы, которые представляют потенциальные решения задачи. Электроны представляют собой переменные решения. Ковалентная связь — оператор для сохранения и репликации лучших решений, ионная связь — оператор для исследования пространства поиска и достижения глобального оптимума.

Алгоритм начинает работу со случайной генерации набора атомов, затем оценивает качество каждого атома через целевую функцию, далее применяет операторы ковалентной и ионной связи для улучшения решений (как это делается, к сожалению, нет описания). Далее необходимо оценить эффект электронов, опять же неясно каким образом. Отсортировать электроны и атомы. Хорошо, мы можем отсортировать атомы (решения), но как можно сортировать электроны, загадка (это как попытаться отсортировать конечности у человека, руки с ногами, правые с левыми — неважно, отсортируем). Итеративно повторить процесс до достижения критерия останова. Что ж, как говорится, из песни слова не выкинешь, нужно попытаться собрать алгоритм из того, что есть (идеи авторов).

Окончательно представляю переработанный мной псевдокод алгоритма A3.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ Входные параметры:



popSize — количество атомов (по умолчанию 10)

covalentRate — коэффициент ковалентной связи (по умолчанию 0.1)

rangeMin [], rangeMax [] — границы поиска для каждой переменной

rangeStep [] — шаг дискретизации



Предварительные вычисления:



Вычислить количество элитных атомов:

covalentCount = floor (popSize × covalentRate)

Ограничить: минимум 1, максимум (popSize - 1)



Создать популяцию из popSize атомов

Для каждого атома инициализировать:

Координаты c []

Локальное худшее решение cW []

Фитнес f, худший фитнес fW

ОСНОВНОЙ ЦИКЛ ОПТИМИЗАЦИИ

ШАГ 1: Первая итерация (если revision = false)

ДЛЯ каждого атома i от 0 до popSize-1:

ДЛЯ каждой координаты j от 0 до coords-1:

Сгенерировать случайное значение в диапазоне [rangeMin [j], rangeMax [j]]

Применить дискретизацию согласно rangeStep [j]

Сохранить в a [i].c [j]



Установить revision = true

Завершить итерацию ШАГ 2: Обновление позиций атомов (Moving)

ДЛЯ каждого атома i от 0 до popSize-1:



ЕСЛИ i ≤ covalentCount (атом является элитным):

ДЛЯ каждой координаты c от 0 до coords-1:



ЕСЛИ random() < covalentRate (с вероятностью 10%):

// Движение к глобально лучшему решению

step = random() × (cB [c] - a [i].c [c]) × covalentCount

a [i].c [c] = a [i].c [c] + step



ИНАЧЕ (с вероятностью 90%):

// Генерация через PowerDistribution вокруг лучшего

a[i]. c[c] = PowerDistribution(центр=cB [c], min=rangeMin [c], max=rangeMax [c], степень=20)

Применить дискретизацию к a [i].c [c]



ИНАЧЕ (атом не является элитным):

ДЛЯ каждой координаты c от 0 до coords-1:

// Выбрать случайный элитный атом как образец

ind = случайное_целое(0, covalentCount)



// Движение от локального худшего к позиции элитного атома

direction = a [ind].c [c] - a [i].cW [c]

step = random() × direction × (1.0 - covalentCount)

a [i].c [c] = a [i].c [c] + step

Применить дискретизацию к a [i].c [c] ШАГ 3: Вычисление фитнеса

ДЛЯ каждого атома i:

Вычислить фитнес a [i].f через целевую функцию ШАГ 4: Обновление памяти и сортировка (Revision)

// Обновление локальных худших решений

ДЛЯ каждого атома i от 0 до popSize-1:

ЕСЛИ a [i].f < a [i].fW:

a [i].fW = a [i].f

Скопировать a [i].c в a [i].cW

Обновить глобальное худшее fW // Сортировка популяции по убыванию фитнеса

Отсортировать массив атомов a [] по полю f (от лучшего к худшему) // Обновление глобального лучшего

ЕСЛИ a [0].f > fB:

fB = a [0].f

Скопировать a [0].c в cB // Обновление глобального худшего

ЕСЛИ a [popSize-1].f < fW:

fW = a [popSize-1].f

Скопировать a [popSize-1].c в cW ШАГ 5: Проверка критерия останова

ЕСЛИ достигнуто максимальное количество итераций:

Завершить алгоритм

ИНАЧЕ:

Перейти к ШАГ 2

Теперь можем перейти к практической реализации в коде. Напишем класс, который будет представлять собой реализацию алгоритма искусственной атомной системы, основанного на метафоре атомов и их связей. Этот класс наследует базовые возможности от класса "C_AO" и расширяет их в контексте алгоритма A3.

Методы установки параметров: функция "SetParams ()" считывает текущие значения из массива параметров и сохраняет их в соответствующие переменные. Это обеспечивает гибкость настройки перед запуском алгоритма. Инициализация: метод "Init ()" подготавливает параметры и структуру для начала работы, получая диапазоны значений и шаги изменения переменных, а также число эпох. Основные операции алгоритма: методы Moving () и Revision () реализуют процессы перемещения и ревизии атомов внутри системы, что соответствует этапам поиска оптимального решения. Параметры и переменные:

popSize — размер популяции атомов (количество элементов в сообществе).

covalentRate — коэффициент, характеризующий уравнение связей между атомами.

covalentCount — внутреннее число атомов, участвующих в формировании связей (используется внутри класса для расчетов).

Общий смысл класса — моделировать поведение системы атомов с учетом их связей, что реализуется через параметры и методы работы, далее реализуются логика поиска и оптимизации на основе этих концепций.

class C_AO_A3 : public C_AO { public : ~C_AO_A3 () { } C_AO_A3 () { ao_name = "A3" ; ao_desc = "Artificial Atom Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/18958" ; popSize = 10 ; covalentRate = 0.1 ; ArrayResize (params, 2 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "covalentRate" ; params [ 1 ].val = covalentRate; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; covalentRate = params [ 1 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double covalentRate; private : int covalentCount; };

Метод "Init ()" является ключевым шагом в подготовке алгоритма к работе. Его основная задача — выполнить инициализацию всех необходимых параметров и структур перед началом оптимизационного процесса. Метод принимает на вход четыре параметра:

rangeMinP [] — минимальные значения для каждой переменной, которую алгоритм будет оптимизировать. rangeMaxP [] — максимальные значения для каждой переменной. rangeStepP [] — шаг изменения для каждой переменной. Эти шаги используются для дискретизации и определения точности поиска. epochsP — количество эпох (итераций) выполнения алгоритма.

Первым делом вызывается "StandardInit ()" — метод базового класса (C_AO), который выполняет общие для всех алгоритмов оптимизации действия по инициализации. Если "StandardInit ()" успешно завершился, метод приступает к расчетам специфичных для алгоритма искусственного атома параметров. В частности, вычисляется "covalentCount" — количество атомов, которые будут участвовать в ковалентных связях. Расчет производится как произведение "popSize" (общее количество атомов в популяции) на "covalentRate" (коэффициент ковалентной связи). Результат округляется до ближайшего целого вниз "MathFloor", количество атомов должно быть целым числом. Далее применяются проверки для обеспечения логически корректного значения "covalentCount". В случае успешного выполнения всех инициализационных шагов, метод возвращает "true", сигнализируя о готовности алгоритма к запуску.

Таким образом, метод "Init" обеспечивает полную готовность алгоритма искусственного атома к выполнению, инициализируя как общие для оптимизационных алгоритмов параметры, так и специфические для данной модели "атомов" и "связей".

bool C_AO_A3::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; covalentCount = ( int ) MathFloor (popSize * covalentRate); if (covalentCount < 1 ) covalentCount = 1 ; if (covalentCount >= popSize) covalentCount = popSize - 1 ; return true ; }

Метод "Moving ()" в классе "C_AO_A3" является одним из основных шагов алгоритма искусственного атома, реализуя процесс "движения" или изменения положения атомов в пространстве поиска. Он моделирует эволюционные изменения в популяции атомов, направленные на поиск оптимального решения. В начале каждого вызова метода "Moving ()" выполняется проверка состояния "revision". Этот флаг указывает, была ли популяция инициализирована ранее.

Начальная инициализация (если "revision" равен "false") означает, что метод "Moving ()" вызывается впервые или после сброса состояния, и популяция атомов еще не была инициализирована. В этом случае происходит следующее: цикл по всем "popSize" (количеству атомов) и по всем "coords" (измерениям пространства поиска). Для каждого атома и для каждой координаты его положение инициализируется случайным значением в пределах заданного диапазона. После инициализации первого вызова, "revision" устанавливается в "true", чтобы при последующих вызовах "Moving ()" выполнялся уже основной процесс перемещения, а не повторная инициализация. Метод завершается, так как задача первого вызова выполнена.

Основной процесс перемещения атомов (если "revision" равен "true"), когда популяция уже инициализирована, метод "Moving" приступает к обновлению положений атомов, имитируя их движение, когда атомы делятся на две группы в зависимости от их индекса "i" и значения "covalentCount".

Группа 1: Атомы, участвующие в ковалентной связи (i <= covalentCount). Для каждого атома в этой группе и для каждой его координаты генерируется случайное число, и если это число меньше коэффициента ковалентной связи, атом изменяет свою координату по формуле, которая имитирует притяжение или взаимодействие с текущим наилучшим решением "cB [c]", где "cB" является лучшими найденными координатами в популяции и учитывает "covalentCount".

Если случайное число больше или равно "covalentRate", атом изменяет свою координату с использованием функции "u.PowerDistribution". Эта функция генерирует значение, смещенное к "cB [c]", но с некоторым случайным разбросом, имитируя больший случайный поиск или "рассеивание".

Независимо от того, как изменилась координата, она снова обрабатывается функцией "u.SeInDiSp" для приведения к допустимому диапазону и дискретной сетке.

Группа 2: Атомы, не участвующие в ковалентной связи (i > covalentCount): для каждого атома в этой группе и для каждой его координаты выбирается случайный индекс "ind" из диапазона от "0" до "covalentCount". Это означает, что "несвязанный" атом будет взаимодействовать с одним из атомов, участвующих в ковалентной связи.

Координата атома изменяется, имитируя взаимодействие или отталкивание от выбранного "связанного" атома и своего предыдущего "лучшего" положения, и координата снова обрабатывается "u.SeInDiSp" для соответствия ограничениям.

Метод "Moving ()" является ядром поискового процесса. Он реализует стохастические правила обновления положений атомов, вдохновленные физической моделью. Атомы, участвующие в "ковалентной связи", стремятся к лучшему найденному решению, тогда как другие атомы исследуют пространство, взаимодействуя с ковалентно связанными атомами.

void C_AO_A3::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true ; return ; } int ind = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (i <= covalentCount) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < covalentRate) { a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (cB [c] - a [i].c [c]) * covalentCount; } else { a [i].c [c] = u.PowerDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 20 ); } a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { ind = u.RNDintInRange ( 0 , covalentCount); a [i].c [c] = a [i].c [c] + u.RNDprobab () * (a [ind].c [c] - a [i].cW [c]) * ( 1.0 - covalentCount); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

Метод "Revision ()" в классе "C_AO_A3" отвечает за обновление информации о лучшем и худшем найденных решениях в популяции атомов на текущей итерации алгоритма. Это важный этап, так как эти "лучшие" и "худшие" значения (как общие для всей популяции, так и индивидуальные для каждого атома) используются для направления дальнейшего поиска в следующем шаге движения. Обновление индивидуального худшего локального решения для каждого атома. Вызывается функция "u.Sorting ()", сортирует всю популяцию атомов "a" на основе их приспособленности "f".

После сортировки, атом "a [0]" представляет собой лучший атом в текущей популяции, тогда "fB" обновляется значением "a [0].f". Координаты "a [0].c" копируются в "cB" (глобально лучшие координаты). Атом "a [popSize - 1]" представляет собой наихудший атом в текущей популяции (после сортировки). Происходит сравнение приспособленности "a [popSize - 1].f" с "fW" (глобально худшей приспособленностью, найденной за всё время). Если "a [popSize - 1].f" действительно хуже, то "fW" обновляется значением "a [popSize - 1].f" и координаты "a [popSize - 1].c" копируются в "cW" (глобально худшие координаты).

Метод "Revision" систематически отслеживает прогресс оптимизации. Он обновляет как индивидуальные "лучшие" состояния для каждого агента (атома), так и глобальные "лучшее" и "худшее" состояния всей популяции.

void C_AO_A3::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f < a [i].fW) { fW = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cW, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } static S_AO_Agent aT []; ArrayResize (aT, popSize); u.Sorting (a, aT, popSize); if (a [ 0 ].f > fB) { fB = a [ 0 ].f; ArrayCopy (cB, a [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } if (a [popSize - 1 ].f < fW) { fW = a [popSize - 1 ].f; ArrayCopy (cW, a [popSize - 1 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } }

Решение получилось очень компактное. Теперь перейдем к базовому классу, от которого наследуются все алгоритмы оптимизации, как уже сказал выше, в нем произошли изменения, опишем класс.

Простая структура для хранения параметров алгоритма. Позволяет динамически управлять настройками любого алгоритма оптимизации.

struct S_AlgoParam { double val; string name; };

Структура "S_AO_Agent" предназначена для представления отдельного "агента", который представляет собой потенциальное решение задачи оптимизации и перемещается в многомерном пространстве поиска. Структура "S_AO_Agent" содержит ряд полей, которые можно разделить на несколько категорий: 1. Координаты (положение в пространстве поиска):

c — текущие координаты агента. Это основной массив, который хранит текущее положение агента.

cP — предыдущие координаты агента. Используется для отслеживания движения агента.

cB — лучшие координаты, которые когда-либо достигал этот конкретный агент. Эта информация помогает агенту "помнить" свои самые успешные положения и возвращаться к ним, или использовать их для дальнейшего поиска.

cW — худшие координаты агента.

2. Приспособленность (качество решения):

f — текущая приспособленность агента. Это значение целевой функции, рассчитанное для текущих координат "c".

fP — предыдущая приспособленность агента. Аналогично "cP", используется для отслеживания изменения приспособленности.

fB — лучшая приспособленность, которая когда-либо была достигнута этим агентом. Соответствует координатам "cB".

fW — худшая приспособленность агента. Соответствует координатам "cW".

3. Вспомогательные данные: cnt — целочисленный счетчик.

Структура также включает публичный метод "Init ()", который служит для инициализации агента. Он принимает один целочисленный параметр "coords", указывающий размерность пространства поиска (то есть количество координат, которые должен иметь агент).

При вызове "Init" происходят следующие действия: массивы координат (c, cP, cB, cW) динамически изменяют свой размер до указанного "coords". Это гарантирует, что каждый агент имеет правильное количество измерений для работы с конкретной проблемной задачей. Значения приспособленности (f, fP, fB, fW) инициализируются, "f", "fP", "fB" устанавливаются в минус "DBL_MAX" (наименьшее возможное значение "double"), а "fW" — в "DBL_MAX" (наибольшее возможное). Это стандартная практика при поиске максимума (для f, fP, fB тогда текущее значение будет почти всегда больше начального), а для "fW" (худшее) ставится самое большое значение, чтобы любое первое найденное значение было лучше (меньше) него. Счетчик "cnt" инициализируется нулем.

В целом, "S_AO_Agent" предоставляет комплексную структуру данных для каждого участника популяции в эволюционном и популяционном алгоритме оптимизации, позволяя отслеживать как его текущее состояние, так и его историю успеха и неудачи.

struct S_AO_Agent { double c []; double cP []; double cB []; double cW []; double f; double fP; double fB; double fW; int cnt; void Init ( int coords) { ArrayResize (c, coords); ArrayResize (cP, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); f = - DBL_MAX ; fP = - DBL_MAX ; fB = - DBL_MAX ; fW = DBL_MAX ; cnt = 0 ; } };

Разберем базовый класс "C_AO". Общая структура класса C_AO. Публичные члены (public). Это поля и методы, доступные извне класса.

Данные, описывающие общее состояние лучшего/худшего решения:

cB [] — массив координат лучшего решения, найденного всем алгоритмом (глобально).

алгоритмом (глобально). cW [] — массив координат худшего решения, найденного всем алгоритмом (глобально).

алгоритмом (глобально). fB — значение приспособленности для лучшего глобального решения (соответствует "cB").

fW — значение приспособленности для худшего глобального решения (соответствует "cW").

Обратите внимание, что это глобальные лучшие/худшие решения, в отличие от "fB", "fW" внутри "S_AO_Agent", которые относятся к конкретному агенту.

Данные, связанные с популяцией и параметрами:

a [] — массив объектов "S_AO_Agent". Это "популяция" агентов, каждый из которых является потенциальным решением.

params [] — массив объектов "S_AlgoParam". Здесь хранятся специфичные для данного алгоритма параметры (например, коэффициенты влияния, вероятности и т.д.), которые могут быть настроены.

revision — флаг, указывающий на необходимость пересмотра и обновления состояния.

SetParams () — метод для установки специфических параметров алгоритма, в наследниках он будет заполнять массив "params".

Init () — основной метод инициализации алгоритма. Принимает диапазоны поиска (минимум, максимум, шаг) и количество эпох. Возвращает "true" при успешной инициализации.

Moving () — метод, реализующий логику "перемещения" или "эволюции" агентов в пространстве поиска. Это ядро алгоритма.

Revision () — метод для фазы "пересмотра" или "обновления" состояния алгоритма.

Injection () — метод для "инъекции" определенного значения в координату конкретного агента.

Эти методы объявлены как "virtual", они могут быть переопределены в классах-наследниках для реализации специфической логики конкретной версии алгоритма.

Параметры пространства поиска, массивы хранящие:

rangeMin [] — минимальные значения для каждой координаты пространства поиска.

rangeMax [] — максимальные значения для каждой координаты пространства поиска.

rangeStep [] — шаги для каждой координаты (полезно для дискретных пространств или для определения гранулярности поиска).

Внутренние параметры алгоритма:

coords — количество измерений (координат) в пространстве поиска.

popSize — размер популяции (количество агентов) в алгоритме.

Вспомогательные утилиты: "u" — объект вспомогательного класса, содержащего общие функции, такие как генерация случайных чисел, математические операции и т.п.

Метод стандартной инициализации (protected): "StandardInit ()" — метод предназначен для выполнения общей, стандартной части инициализации для всех алгоритмов-наследников, инициализирует генератор случайных чисел, используя текущее системное время в качестве начального зерна, устанавливает "fB" в отрицательную бесконечность и "fW" в положительную бесконечность для дальнейшего отслеживания лучшего/худшего глобального решения. Также устанавливает флаг "revision" в "false", проверяет и устанавливает количество координат (размерность пространства), изменяет размер внутренних массивов (rangeMin, rangeMax, rangeStep, cB, cW) в соответствии с количеством координат, изменяет размер массива агентов "a" в соответствии с размером популяции "popSize", где для каждого агента вызывается его собственный метод "Init" для инициализации внутренних массивов координат агента. Метод копирует входные диапазоны поиска в свои внутренние переменные, возвращает "true" при успешной инициализации, и "false" в случае ошибок (например, несовпадение размеров входных массивов диапазонов).

Класс "C_AO" служит базовым классом для конкретных реализаций алгоритмов оптимизации. Каждый новый алгоритм (конкретная версия AO) будет наследовать от "C_AO" и переопределять виртуальные методы (SetParams, Init, Moving, Revision, Injection) для реализации своей уникальной логики, а "StandardInit" помогает избежать дублирования кода для общих шагов инициализации.

class C_AO { public : C_AO () { } ~C_AO () { } double cB []; double cW []; double fB; double fW; S_AO_Agent a []; S_AlgoParam params []; bool revision; virtual void SetParams () { } virtual bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { return false ;} virtual void Moving () { } virtual void Revision () { } virtual void Injection ( const int popPos, const int coordPos, const double value) { } string GetName () { return ao_name;} string GetDesc () { return ao_desc;} string GetLink () { return ao_link;} string GetParams () { string str = "" ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (params); i++) { str += ( string )params [i].val + "|" ; } return str; } protected : string ao_name; string ao_desc; string ao_link; double rangeMin []; double rangeMax []; double rangeStep []; int coords; int popSize; C_AO_Utilities u; bool StandardInit ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP []) { int seed = ( int ) GetTickCount64 (); MathSrand (seed); fB = - DBL_MAX ; fW = DBL_MAX ; revision = false ; coords = ArraySize (rangeMinP); if (coords == 0 || coords != ArraySize (rangeMaxP) || coords != ArraySize (rangeStepP)) return false ; ArrayResize (rangeMin, coords); ArrayResize (rangeMax, coords); ArrayResize (rangeStep, coords); ArrayResize (cB, coords); ArrayResize (cW, coords); ArrayResize (a, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) a [i].Init (coords); ArrayCopy (rangeMin, rangeMinP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (rangeMax, rangeMaxP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); ArrayCopy (rangeStep, rangeStepP, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); return true ; } };





Результаты тестов

Теперь посмотрим, как работает алгоритм A3. Средние результаты при небольшой популяции.

A3|Artificial Atom Algorithm|30.0|0.2|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7074464987418227

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.49461443027863367

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.27674325929370214

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8910275237236067

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.43888040941642725

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.17553299655770818

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5323076923076923

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.3270769230769231

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.11430769230769337

=============================

All score: 3.95794 (43.98%)

На визуализации заметен разброс результатов на функциях малой размерности (зеленые линии), хотя необходимо отметить хорошее покрытие пространства решениями.

A3 на тестовой функции Hilly

A3 на тестовой функции Forest

A3 на тестовой функции Megacity

В нашей рейтинговой таблице алгоритм A3 представлен ознакомительно.





Выводы

В данной статье была представлена реализация алгоритма искусственного атома A3 на языке MQL5 для решения задач оптимизации торговых стратегий. Несмотря на неполноту теоретического описания авторами в оригинальной работе, удалось создать работоспособную практическую реализацию. Проведенное тестирование показало, что A3 демонстрирует хорошее соотношение между скоростью работы и качеством получаемых решений. Всего два настраиваемых параметра существенно упрощают процесс настройки алгоритма под конкретную задачу, что критически важно для трейдеров, не являющихся специалистами в области оптимизации.

Алгоритм A3 может занимать определенную нишу среди методов оптимизации. Алгоритм искусственного атома демонстрирует, что даже относительно простые метаэвристики могут быть весьма эффективными при правильной адаптации под конкретную предметную область. Сочетание концептуальной простоты, вычислительной эффективности и достаточного качества решений делает A3 хорошим инструментом в арсенале алгоритмического трейдера.

Исходный код алгоритма и примеры его применения доступны в приложении к статье, что позволит желающим самостоятельно оценить эффективность метода и поэкспериментировать.

Рисунок 1. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 2. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма A3:

Плюсы:

Быстрый. Небольшое количество параметров.

Минусы:

Невысокая точность сходимости.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье