Алгоритм атомарного орбитального поиска — Atomic Orbital Search (AOS): Модификация

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Введение

В первой части статьи мы подробно рассмотрели алгоритм AOS (Atomic Orbital Search), его основы, вдохновленные атомной орбитальной моделью, и механизмы, лежащие в его основе. Мы обсудили, как алгоритм использует вероятностные распределения и динамику взаимодействий для поиска оптимальных решений в сложных задачах оптимизации.

Во второй части статьи мы сосредоточимся на модификации алгоритма AOS, поскольку не можем пройти мимо такой выдающейся идеи, не стремясь её улучшить. Мы проанализируем концепцию улучшения алгоритма, уделяя особое внимание специфическим операторам, которые присущи этому методу и могут повысить его эффективность и адаптивность.

Работа над алгоритмом AOS открыла передо мной множество интересных аспектов, связанных с его методами поиска в пространстве решений. В процессе исследования я также пришел к ряду идей о том, как можно улучшить этот интересный алгоритм. В частности, я сосредоточился на переработке имеющихся методов, которые могут повысить производительность работы алгоритма, улучшая его способность к исследованию сложных пространств решений. Мы рассмотрим, как эти улучшения могут быть интегрированы в существующую структуру алгоритма AOS, чтобы сделать его еще более мощным инструментом для решения задач оптимизации. Таким образом, наша цель — не только проанализировать существующие механизмы, но и предложить иные подходы, которые могут значительно расширить возможности алгоритма AOS.





Реализация алгоритма

В предыдущей статье мы подробно рассмотрели ключевые компоненты алгоритма AOS. Напомним, что в этом алгоритме популяция рассматривается как молекула, а допустимая область координат, в которой осуществляется поиск оптимальных решений, представлена в виде атома. Каждый атом состоит из различных слоев, которые помогают организовать и направлять поиск.

Конкретные значения по координате, которые мы получаем в процессе оптимизации, можно интерпретировать как электроны. Эти электроны, находясь в пределах атома, представляют собой возможные решения одного из параметров задачи, которую мы оптимизируем. Таким образом, каждая молекула (популяция) стремится к нахождению оптимальных значений (электронов) в пределах заданной области (атома).

В оригинальной версии алгоритма AOS энергия слоя BEk определяется как среднее арифметическое энергии электронов в слое, а связь BSk — как среднее арифметическое их координат. Энергия BEk используется для сравнения с энергией электронов с целью определения способа их последующего перемещения. Связь BSk служит для вычисления приращения к положению электронов, как разницы между наилучшим положением электронов LEk в слое и связью BSk по следующей формуле: Xki[t+1] = Xkit + αi × (βi × LEk − γi × BSk).

Предлагаю отказаться от усредненного положения электронов BSk в пользу персонального лучшего положения электрона. Таким образом, электрон будет двигаться в сторону наилучшего решения в своем слое, основываясь на индивидуальном достижении, а не на усредненном решении по слою. Кроме того, два случайных компонента βi и γi представляются излишними, поскольку уже имеется внешний случайный компонент αi. Это позволит сократить время на генерацию случайных чисел в данной формуле в три раза, не теряя при этом физического смысла.

Красным

Теперь давайте рассмотрим структуру, описывающую слой в атоме.цветом выделены элементы, которые будут удалены из кода:

struct S_Layer { int pc; double BSk; double BEk; double LEk; void Init () { pc = 0 ; BSk = 0.0 ; BEk = 0.0 ; LEk = 0.0 ; } };

Рассмотрим код метода "CalcLayerParams", который выполняет расчет характеристик слоев, таких как энергия и связь. Строки, выделенные красным, будут удалены, так как они больше не понадобятся. Напомним, что этот метод играет ключевую роль в стратегии поиска AOS, направленной на предотвращение застревания алгоритма в локальных ловушках. Поскольку уровень энергии в слоях не зависит от их расположения (энергия уменьшается от центра к внешним слоям атома), а определяется наличием значимых локальных экстремумов (внешний слой может иметь энергию, превышающую внутренние), слои служат для корректировки движения электронов в пространстве поиска.

Случайное количество слоев на каждой эпохе помогает бороться с застреванием алгоритма в локальных ловушках, не позволяя электронам застаиваться только в одном из слоев. В модифицированной версии также отпадает необходимость в расчете средней энергии по всему атому, поэтому мы удалим соответствующие строки.

Рисунок 1. Разница направления и размера смещения электрона e в зависимости от количества слоев в атоме

Рисунок 1 иллюстрирует различия в поведении электронов в атомах с разным количеством слоев в алгоритме AOS. Верхняя часть показывает атом с тремя слоями, где электрон находится в слое L1 со значением целевой функции B1 и движется в сторону локального лучшего значения LEk1. Нижняя часть рисунка иллюстрирует атом с двумя слоями, где электрон находится так же в слое L1 и движется в сторону локального лучшего значения LEk1 со значением целевой функции B1 (в случае с тремя слоями это была бы точка LEk2).



Ключевые элементы на рисунке:

B0, B1, B2 — обозначения локальных значений целевой функции для соответствующих слоев,

LEk0, LEk1, LEk2 — лучшие решения в соответствующих слоях,

L0, L1, L2 — слои в атоме,

e — электрон,

MIN, MAX — границы внешних слоев атомов (граничные условия по оптимизируемым параметрам задачи).

void C_AO_AOS::CalcLayerParams () { double energy; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { atoms [c].Init (maxLayers); for ( int L = 0 ; L < currentLayers [c]; L++) { energy = - DBL_MAX ; for ( int e = 0 ; e < popSize; e++) { if (electrons [e].layerID [c] == L) { atoms [c].layers [L].pc++; atoms [c].layers [L].BEk += a [e].f; atoms [c].layers [L].BSk += a [e].c [c]; if (a [e].f > energy) { energy = a [e].f; atoms [c].layers [L].LEk = a [e].c [c]; } } } if (atoms [c].layers [L].pc != 0 ) { atoms [c].layers [L].BEk /= atoms [c].layers [L].pc; atoms [c].layers [L].BSk /= atoms [c].layers [L].pc; } } } ArrayInitialize (BS, 0 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { for ( int e = 0 ; e < popSize; e++) { BS [c] += a [e].c [c]; } BS [c] /= popSize; } }

Для обновления наилучших индивидуальных решений добавим код в метод "Revision" в класс модифицированной версии "C_AO_AOSm".

void C_AO_AOSm::Revision () { int bestIndex = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; bestIndex = i; } if (a [i].f > a [i].fB) { a [i].fB = a [i].f; ArrayCopy (a [i].cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } if (bestIndex != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [bestIndex].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); }

В методе "UpdateElectrons" удалим переменные "β" и "γ", так как они не нужны для генерации соответствующих случайных чисел. Кроме того, исключим деление приращения электрона на количество слоев в случае перемещения в сторону глобального решения. Честно говоря, решение авторов выглядит спорным, и физический смысл этого подхода не совсем ясен. Возможно, авторы стремились сделать степень перемещения электронов в направлении глобального решения вариативной, изменяя её в зависимости от количества слоев: чем меньше слоев, тем интенсивнее должно быть перемещение (хотя мои эксперименты показали, что это ничего не дает).

void C_AO_AOS::UpdateElectrons () { double α; double β; double γ; double φ; double newPos; double LE; double BSk; int lID; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { φ = u.RNDprobab (); if (φ < PR) { newPos = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } else { lID = electrons [p].layerID [c]; α = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); β = u.RNDprobab (); γ = u.RNDprobab (); if (a [p].f < atoms [c].layers [lID].BEk) { LE = cB [c]; newPos = a [p].c [c]+ α * (β * LE - γ * BS [c]) / currentLayers [c] ; } else { LE = atoms [c].layers [lID].LEk; BSk = atoms [c].layers [lID].BSk; newPos = a [p].c [c] + α * (β * LE - γ * BSk) ; } } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Дополнительно в методе "UpdateElectrons" в классе "C_AO_AOSm" вместо случайного рассеивания электрона по пространству поиска реализуем перемещение электрона в центр ядра с некоторой вероятностью. По сути, это означает замену значения по какой-то координате на значение глобального решения, что должно повысить комбинаторные свойства алгоритма. А случайное рассеивание было призвано обеспечивать разнообразие в популяции решений, но это свойство обеспечивало распространение электронов по логнормальному распределению, где была ненулевая вероятность попадания электрона в любую точку пространства при перемещении.

Зеленым показаны изменения в формулах перемещения электронов, теперь приращение считается как разница между локальным лучшим решением слоя и индивидуальным лучшим решением электрона.

void C_AO_AOSm::UpdateElectrons () { double α; double φ; double newPos; double LE; double BSk; int lID; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { φ = u.RNDprobab (); if (φ < PR) { newPos = cB [c]; } else { lID = electrons [p].layerID [c]; α = u.RNDfromCI (- 1.0 , 1.0 ); if (a [p].f < atoms [c].layers [lID].BEk) { LE = cB [c]; newPos = a [p].cB [c]+ α * (LE - a [p].cB [c]); } else { LE = atoms [c].layers [lID].LEk; newPos = a [p].cB [c]+ α * (LE - a [p].cB [c]); } } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (newPos, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Метод "DistributeParticles" распределяет электроны в пространстве поиска, используя логнормальное распределение для каждой координаты. Для каждой частицы и каждой координаты вызывается функция, которая генерирует позицию с учетом заданных параметров (среднее, минимальное и максимальное значения, пик), а затем применяется дополнительная функция для корректировки позиции в заданном диапазоне.

void C_AO_AOS::DistributeParticles () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.LognormalDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], peakPosition) ; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Мы изменим распределение электронов на нормальное. В этом распределении используется среднеквадратичное отклонение, равное 8. Хотя этот параметр можно было бы сделать внешним для алгоритма, я решил не делать этого. Меньшие значения способствуют более широкому исследованию пространства поиска, тогда как более высокие значения повышают точность сходимости при уточнении глобального решения.

void C_AO_AOSm::DistributeParticles () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 8 ) ; a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

Были проанализированы все изменения, внесенные в оригинальную версию алгоритма AOS, с целью повышения его эффективности. Поскольку в логику поисковой стратегии были внесены значительные изменения, модифицированную версию алгоритма можно обозначить буквой "m". В дальнейшем в рейтинговой таблице будет представлена только одна модифицированная версия — AOSm.





Пример использования алгоритмов класса C_AO



Поскольку все популяционные алгоритмы оптимизации, рассмотренные ранее, унаследованы от общего класса C_AO, это позволяет использовать их единообразно и с минимальными усилиями для решения различных задач, требующих подбора оптимальных параметров. В приведенном ниже примере представлен скрипт, в котором осуществляется оптимизация целевой функции:

1. В начале скрипта вы можете выбрать, какой алгоритм оптимизации использовать. Если ничего не выбрано, скрипт сообщит об ошибке и остановится.

2. Настройка параметров. Скрипт определяет, сколько раз будет запускаться функция, сколько параметров нужно оптимизировать, размер группы решений и сколько итераций будет выполнено.

3. Границы значений. Для каждого параметра устанавливаются минимальные и максимальные значения (в данном примере от -10 до 10).

4. Скрипт начинает процесс оптимизации:

Он генерирует решения (наборы параметров) и проверяет, насколько они хороши, используя специальную функцию (целевую функцию).

На каждой итерации алгоритм обновляет свои решения, основываясь на том, какие из них показали лучшие результаты.

5. Результаты. После завершения оптимизации, скрипт выводит информацию о том, какой алгоритм использовался, какое лучшее значение было найдено, и сколько раз функция была запущена.

6. Целевая функция — это абстрактная задача оптимизации (в данном примере используется решение задачи поиска глобального максимума перевернутой параболы), которая принимает параметры и возвращает оценку их качества.

#property script_show_inputs #include <Math\AOs\PopulationAO\ #C_AO_enum.mqh> input E_AO AOexactly = NONE_AO; void OnStart () { int numbTestFuncRuns = 10000 ; int params = 1000 ; int popSize = 50 ; int epochCount = numbTestFuncRuns / popSize; double rangeMin [], rangeMax [], rangeStep []; ArrayResize (rangeMin, params); ArrayResize (rangeMax, params); ArrayResize (rangeStep, params); for ( int i = 0 ; i < params; i++) { rangeMin [i] = - 10 ; rangeMax [i] = 10 ; rangeStep [i] = DBL_EPSILON ; } C_AO *ao = SelectAO (AOexactly); if (ao == NULL ) { Print ( "AO не выбран..." ); return ; } ao.params [ 0 ].val = popSize; ao.SetParams (); ao.Init (rangeMin, rangeMax, rangeStep, epochCount); for ( int epochCNT = 1 ; epochCNT <= epochCount; epochCNT++) { ao.Moving (); for ( int set = 0 ; set < ArraySize (ao.a); set++) { ao.a [set].f = ObjectiveFunction (ao.a [set].c); } ao.Revision (); } Print (ao.GetName (), ", best result: " , ao.fB, ", number of function launches: " , numbTestFuncRuns); delete ao; } double ObjectiveFunction ( double &x []) { double sum = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (x); i++) { if (x [i] < - 10.0 || x [i] > 10.0 ) return 0.0 ; sum += (-x [i] * x [i] + 100.0 ) * 0.01 ; } return sum /= ArraySize (x); }





Результаты тестов

Перейдем к тестированию модифицированной версии алгоритма.

AOS|Atomic Orbital Search|50.0|10.0|20.0|0.1|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8023218355650774

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7044908398821188

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3102116882841442

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8565993699987462

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6945107796904211

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.21996085558228406

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7461538461538461

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.5286153846153846

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.1435846153846167

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All score: 5.00645 (55.63%)

Как можно заметить, результаты модифицированной версии значительно улучшились по сравнению с предыдущими показателями оригинальной версии, где общий балл составил 3.00488 (33.39%). Это улучшение становится очевидным при анализе визуализации, которая демонстрирует не только улучшение сходимости, но и более детальную проработку значимых экстремумов.

Одним из ключевых аспектов, который стоит отметить, является эффект "кучкования" решений по отдельным координатам. Этот феномен наблюдается как в оригинальной версии, так и в модифицированной, что подчеркивает характерную особенность алгоритмов AOS. "Кучкование" решений может свидетельствовать о том, что алгоритм эффективно находит области, где расположены потенциальные оптимальные решения.

AOSm на тестовой функции Hilly

AOSm на тестовой функции Forest

AOSm на тестовой функции Megacity

Модифицированная версия алгоритма Atomic Orbital Search (AOS) значительно улучшила свои показатели по сравнению с оригинальной версией и теперь достигает более 55% от максимально возможного. Это действительно впечатляющий результат! В рейтинговой таблице алгоритм занимает 12-е место, в ее верхней части, что говорит о весьма достойных результатах.





Выводы

В данной статье была представлена модифицированная версия алгоритма атомарного орбитального поиска (AOSm), в которой я отказался от усредненного положения электронов BSk в слоях атома в пользу индивидуального лучшего положения каждого электрона. Это позволило электронам более эффективно двигаться в сторону наилучшего решения в своем слое, основываясь на личном достижении, а не на усредненном значении. Кроме того, были исключены два случайных компонента βi и γi, что сократило время на генерацию случайных чисел в три раза, не теряя при этом физического смысла алгоритма.

В методе "UpdateElectrons" были удалены теперь ненужные переменные и исключены деления приращения электрона на количество слоев при перемещении к глобальному решению. Хотя авторы оригинальной версии, возможно, стремились сделать степень перемещения вариативной, мои эксперименты показали, что это не приносит значительных преимуществ.

Также были внедрены изменения в метод "UpdateElectrons" в классе "C_AO_AOSm", заменив случайное рассеивание электрона на перемещение к центру ядра с определенной вероятностью. Это повысило комбинаторные свойства алгоритма, позволяя электронам более точно нацеливаться на глобальное решение. Было также заменено логнормальное распределение на нормальное, что увеличило точность сходимости при уточнении глобального решения.

Результаты модифицированной версии AOSm показали значительное улучшение, с общим баллом, превышающим 55% от максимально возможного, что подтверждает высокую эффективность и конкурентоспособность алгоритма. В рейтинговой таблице AOSm занимает 12-е место, что свидетельствует о его значительных достижениях среди других методов оптимизации.

Одним из наиболее заметных аспектов AOSm является улучшение сходимости, которое стало очевидным при визуализации результатов. Алгоритм более детально прорабатывает значимые экстремумы и демонстрирует способность к эффективному поиску оптимальных решений в сложных многомерных пространствах. Эффект "кучкования" решений, наблюдаемый как в оригинальной, так и в модифицированной версиях, подчеркивает способность алгоритма находить и сосредотачиваться на областях с потенциальными оптимумами, что особенно полезно в задачах с высокой размерностью и сложной структурой.

Дополнительный плюс к достоинствам модифицированной версии придает снижение количества внешних параметров, что упрощает его использование и настройку. Впрочем, для всех алгоритмов, представленных ранее в статьях, мной подобраны оптимальные внешние параметры для достижения максимальной результативности в комплексном тестировании на различных типах тестовых задач, поэтому все алгоритмы готовы к использованию и не требуют какой-либо настройки. В данной статье продемонстрировано, что иногда самые незначительные изменения в алгоритмах оптимизации могут кардинально изменить их поисковые свойства, в то время как значительные изменения в логике поисковой стратегии могут не принести заметных изменений в результатах. И конечно же, я делюсь в статьях приемами, которые действительно улучшают результативность оптимизации.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше,

где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)





Плюсы и минусы алгоритма AOSm:

Плюсы:

Хорошая результативность на различных задачах. Малое количество внешних параметров. Хорошая масштабируемость. Сбалансированный поиск и по локальным экстремумам и глобального.



Минусы:

Достаточно сложная реализация. Средняя по отношению к другим алгоритмам точность сходимости на гладких функциях.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.

Программы, используемые в статье