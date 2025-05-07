Алгоритм на основе фракталов — Fractal-Based Algorithm (FBA)





Введение

Метаэвристические алгоритмы зарекомендовали себя как мощный инструмент для решения сложных оптимизационных задач, благодаря их способности находить приемлемые решения за разумное время. За последние десятилетия было разработано множество метаэвристических методов, вдохновленных различными природными и социальными процессами: генетические алгоритмы, оптимизация роем частиц, дифференциальная эволюция, муравьиная оптимизация и многие другие, которые мы уже рассматривали в предыдущих статьях.

В данной статье рассмотрим новый метаэвристический алгоритм для решения задач непрерывной оптимизации — Fractal-based Algorithm (FBA) Марджана Каеди от 2017 года. Этот подход основан на геометрических свойствах фракталов и использует концепцию самоподобия для адаптивного исследования пространства. В основе алгоритма лежит инновационная эвристика, которая оценивает перспективность различных областей поиска на основе плотности расположения в них качественных решений.

Ключевым аспектом предлагаемого метода является итеративное разбиение пространства поиска на подпространства с выделением наиболее перспективных зон, которые затем подвергаются более детальному и интенсивному исследованию. В процессе работы алгоритма формируются самоподобные фрактальные структуры, направленные к оптимальному решению, обеспечивая баланс между глобальным исследованием и локальным уточнением найденных решений. В статье мы подробно рассмотрим теоретические основы алгоритма, детали его реализации, настройку ключевых параметров, и представим результаты сравнительного анализа с другими популярными методами оптимизации на стандартных тестовых функциях.





Реализация алгоритма

Представьте, что вы ищете клад в огромном поле. Как бы вы действовали? Вероятно, не стали бы перекапывать каждый сантиметр земли — это заняло бы слишком много времени. Именно такую проблему решает фрактальный алгоритм (FBA) — он помогает найти "сокровище" (оптимальное решение) в огромном пространстве возможностей, не проверяя каждую точку.

Как можно представить работу этого алгоритма? Сначала разбиваем всю территорию поиска на равные квадраты, как шахматную доску. Затем забрасываем "искателей" (случайные точки) по всему полю, чтобы получить первое представление о местности. Каждый искатель докладывает о качестве найденного им участка. Алгоритм отбирает самых успешных (60% лучших точек) и смотрит, в каких квадратах они сосредоточены. Эти квадраты помечаются как "перспективные зоны" (30% лучших квадратов).

Теперь внимание сосредотачиваем именно на перспективных областях. Каждая такая область разбивается на более мелкие квадраты — создается фрактальная структура. Большинство новых искателей сокровища направляются именно в эти многообещающие области и, чтобы не упустить сокровище за пределами исследуемых зон, алгоритм заставляет некоторых искателей (5%) действовать немного хаотично — они отклоняются от своих позиций в случайных направлениях, исследуя неожиданные места.

Процесс повторяется снова и снова. С каждым шагом алгоритм всё точнее определяет, где может находиться клад, и направляет туда больше искателей. Постепенно создается иерархическая структура квадратов разного размера, напоминающая фрактал — отсюда и название алгоритма.

Рисунок 1. Визуализация схемы работы алгоритма FBA

Основная идея FBA, показанная на рисунке выше, заключается в постепенном разбиении пространства поиска на все меньшие и меньшие области фрактальным образом, фокусируя вычислительные ресурсы на наиболее перспективных областях. Это создает самоподобную структуру, которая исследует пространство решений. Переходим к написанию псевдокода алгоритма FBA.

Инициализация: Разделить все пространство поиска на равные подпространства

Сгенерировать начальную популяцию равномерно по всему пространству

Оценить пригодность каждой точки Процесс итерации:

Определение перспективных точек : выберите P1% точек с наилучшей пригодностью.

: выберите P1% точек с наилучшей пригодностью. Рассчет рангов подпространств : подсчитайте, сколько перспективных точек попадает в каждое подпространство.

: подсчитайте, сколько перспективных точек попадает в каждое подпространство. Выбор перспективных подпространств : выберите P2% подпространств с наивысшими перспективными рангами.

: выберите P2% подпространств с наивысшими перспективными рангами. Разделение перспективных подпространств : дальнейшее разделение перспективных областей на более мелкие подпространства.

: дальнейшее разделение перспективных областей на более мелкие подпространства. Генерация нового населения : создание новых точек с более высокой плотностью в перспективных регионах.

: создание новых точек с более высокой плотностью в перспективных регионах. Применение мутации : добавить гауссовский шум к P3% точек (механизм исследования).

: добавить гауссовский шум к P3% точек (механизм исследования). Интеграция популяций: объединение текущей и новой популяции с сохранением лучших точек. Критерий останова:

Продолжайте, пока не будет достигнут критерий остановки (максимальное количество итераций, порог пригодности и т.д.)

Верните лучшее найденное решение

Так как мы разобрались с концепцией алгоритма, можно перейти к написанию кода. Класс "C_AO_FBA" представляет собой специализированную реализацию алгоритма оптимизации, основанную на фрактальных принципах, и происходит от общего класса "C_AO".

Класс имеет публичные методы и параметры, отвечающие за конфигурацию и основные действия алгоритма. Конструктор задаёт начальные параметры, такие как размер популяции, проценты перспективных точек и подпространств, долю точек для случайных изменений и число интервалов для разделения каждого измерения. Метод "SetParams" позволяет на лету обновить параметры из внешних источников. Метод "Init" и последующие функции "Moving" и "Revision" управляют стадиями и итерациями алгоритма.

В классе объявлено также внутреннее структурное представление "S_Subspace", которое используется для описания подпространства поиска. Каждое подпространство характеризуется минимальными и максимальными границами по каждому измерению, степенью его перспективности, уровнем в иерархии, а также связью с родительским подпространством.

Основные методы внутри класса включают функционал для:

Проверки, находится ли точка внутри заданного подпространства.

Создания начальной разметки пространства и его дальнейшего деления.

Выявления перспективных точек, расчёта их рангов и выбора лучших подпространств для дальнейшего деления.

Генерации новой популяции путём объединения, мутаций и сортировки по критерию эффективности или пригодности.

Таким образом, класс "C_AO_FBA" реализует адаптивный, иерархический, фрактально-основанный алгоритм поиска оптимальных решений в сложных многомерных задачах, используя динамическое деление пространства, оценку перспективных областей и эвристические операторы для улучшения эффективности поиска.

class C_AO_FBA : public C_AO { public : ~C_AO_FBA () { } C_AO_FBA () { ao_name = "FBA" ; ao_desc = "Fractal-Based Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17458" ; popSize = 50 ; P1 = 60 ; P2 = 30 ; P3 = 0.8 ; m_value = 10 ; ArrayResize (params, 5 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "P1" ; params [ 1 ].val = P1; params [ 2 ].name = "P2" ; params [ 2 ].val = P2; params [ 3 ].name = "P3" ; params [ 3 ].val = P3; params [ 4 ].name = "m_value" ; params [ 4 ].val = m_value; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; P1 = ( int )params [ 1 ].val; P2 = ( int )params [ 2 ].val; P3 = params [ 3 ].val; m_value = ( int )params [ 4 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); int P1; int P2; double P3; int m_value; private : struct S_Subspace { double min []; double max []; double promisingRank; bool isPromising; int parentIndex; int level; void Init ( int coords) { ArrayResize (min, coords); ArrayResize (max, coords); promisingRank = 0.0 ; isPromising = false ; parentIndex = - 1 ; level = 0 ; } }; S_Subspace subspaces []; bool IsPointInSubspace ( const double &point [], const S_Subspace &subspace); void CreateInitialSpacePartitioning (); void DivideSubspace ( int subspaceIndex); void IdentifyPromisingPoints ( int &promisingIndices []); void CalculateSubspaceRanks ( const int &promisingIndices []); void SelectPromisingSubspaces (); void DividePromisingSubspaces (); void GenerateNewPopulation (); void MutatePoints (); void SortByFitness ( double &values [], int &indices [], int size, bool ascending = false ); void QuickSort ( double &values [], int &indices [], int low, int high, bool ascending); int Partition ( double &values [], int &indices [], int low, int high, bool ascending); };

Метод инициализации "Init" предназначен для установки начальных условий работы алгоритма. Он принимает массивы с минимальными, максимальными границами переменных и шагами изменения для каждого параметра, а также количество эпох. Внутри метода сначала вызывается базовая инициализация, после чего, создается начальное деление пространства поиска, то есть, формируется начальная структура подпространств на основе заданных диапазонов и шагов. Если все операции успешны, метод возвращает "true", иначе — "false".

Основной метод движения "Moving" выполняет цикл поиска решения путем последовательных итераций. Первая итерация — это инициализация начальной популяции точек равномерно по всему исследуемому пространству: каждое значение переменной выбирается случайным образом внутри диапазона и корректируется под заданный шаг.

Далее, в процессе основной работы, происходит несколько шагов. Сначала выявляются самые перспективные точки — небольшая часть лучших по значению функции эффективности. Затем, осуществляется расчет рангов этих точек в отношении их перспективности для каждого подпространства. На основе этих рангов, выбираются наиболее перспективные подпространства для дальнейшего деления на более мелкие области. После этого, эти перспективные области делятся, создавая более точные локализации поиска. Затем, формируется новая популяция точек с учетом их рангов перспективности, что позволяет сосредоточить усилия в наиболее перспективных областях. В конце выполняется случайная модификация точек (мутация), чтобы повысить разнообразие и избежать застревания.

bool C_AO_FBA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; CreateInitialSpacePartitioning (); return true ; } void C_AO_FBA::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [i].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } revision = true ; return ; } int promisingIndices []; IdentifyPromisingPoints (promisingIndices); CalculateSubspaceRanks (promisingIndices); SelectPromisingSubspaces (); DividePromisingSubspaces (); GenerateNewPopulation (); MutatePoints (); }

Метод "Revision" отвечает за обновление текущего лучшего найденного решения в процессе работы алгоритма. Он перебирает все элементы текущей популяции и сравнивает значение целевой функции каждого элемента с текущим лучшим значением. Если у какого-то элемента оно лучше, то переменная, хранящая лучший результат, обновляется, а также копируется связанный с ним массив переменных (координат) для фиксации этого оптимального решения. За счет этого, метод обеспечивает постоянное отслеживание и сохранение наилучшего найденного на данный момент результата.

void C_AO_FBA::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } }

Метод создания начального разделения пространства предназначен для формирования структуры подпространств, которая будет использоваться для локализации поиска оптимальных решений. Он определяет общее количество подпространств, исходя из заданной степени деления и размерности. В случае очень высокой размерности, оно ограничивается заранее установленным максимумом, чтобы избежать чрезмерных затрат ресурсов.

Затем, происходит инициализация массива подпространств, каждому из которых присваиваются начальные параметры уровня и границ по каждой координате. В зависимости от размерности пространства, выбирается подходящий способ деления:

Для одномерного пространства, оно разбивается равномерными интервалами, каждое создаваемое подпространство занимает определённый участок диапазона.

Для двумерного пространства, разбивается по двум осям, формируя сетку прямоугольных областей.

В случае более высоких размерностей, используется итеративный подход, при котором, по аналогии с системой счетчиков, генерируются комбинации индексов для каждой координаты, и для каждой создаваемой области задаются границы на основе соответствующих интервалов.

Расчет границ происходит путем разделения диапазонов по каждому измерению на равные части, и для каждого подпространства устанавливаются минимальные и максимальные границы, в соответствии с текущими индексами. Итерация продолжается, пока не будут созданы все необходимые подпространства, или пока не будет достигнуто ограничение по их количеству. В результате формируется структура, представляющая начальное разбиение пространства поиска, готовая к дальнейшему уточнению и поиску решений.

void C_AO_FBA::CreateInitialSpacePartitioning () { int totalSubspaces = ( int ) MathPow (m_value, coords); if (totalSubspaces > 10000 ) totalSubspaces = 10000 ; ArrayResize (subspaces, totalSubspaces); for ( int i = 0 ; i < totalSubspaces; i++) { subspaces [i].Init (coords); subspaces [i].level = 0 ; } int index = 0 ; if (coords == 1 ) { double intervalSize = (rangeMax [ 0 ] - rangeMin [ 0 ]) / m_value; for ( int i = 0 ; i < m_value && index < totalSubspaces; i++) { subspaces [index].min [ 0 ] = rangeMin [ 0 ] + i * intervalSize; subspaces [index].max [ 0 ] = rangeMin [ 0 ] + (i + 1 ) * intervalSize; index++; } } else if (coords == 2 ) { double intervalSize0 = (rangeMax [ 0 ] - rangeMin [ 0 ]) / m_value; double intervalSize1 = (rangeMax [ 1 ] - rangeMin [ 1 ]) / m_value; for ( int i = 0 ; i < m_value && index < totalSubspaces; i++) { for ( int j = 0 ; j < m_value && index < totalSubspaces; j++) { subspaces [index].min [ 0 ] = rangeMin [ 0 ] + i * intervalSize0; subspaces [index].max [ 0 ] = rangeMin [ 0 ] + (i + 1 ) * intervalSize0; subspaces [index].min [ 1 ] = rangeMin [ 1 ] + j * intervalSize1; subspaces [index].max [ 1 ] = rangeMin [ 1 ] + (j + 1 ) * intervalSize1; index++; } } } else { int indices []; ArrayResize (indices, coords); for ( int i = 0 ; i < coords; i++) indices [i] = 0 ; while (index < totalSubspaces) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double intervalSize = (rangeMax [c] - rangeMin [c]) / m_value; subspaces [index].min [c] = rangeMin [c] + indices [c] * intervalSize; subspaces [index].max [c] = rangeMin [c] + (indices [c] + 1 ) * intervalSize; } int c = coords - 1 ; while (c >= 0 ) { indices [c]++; if (indices [c] < m_value) break ; indices [c] = 0 ; c--; } if (c < 0 ) break ; index++; } } }

Следующий метод предназначен для определения, принадлежит ли заданная точка определенному подпространству. Он последовательно проверяет каждую координату точки, сравнивая её значение с границами соответствующего подпространства. Если хотя бы для одной координаты точка выходит за допустимые границы (меньше минимальной, или больше, либо равно максимальной), то метод возвращает "ложь", это означает, что точка не содержится в данном подпространстве. Если все координаты удовлетворяют условиям, то метод подтверждает принадлежность точки данному подпространству, возвращая истину.

bool C_AO_FBA::IsPointInSubspace ( const double &point [], const S_Subspace &subspace) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (point [c] < subspace.min [c] || point [c] >= subspace.max [c]) { return false ; } } return true ; }

Метод определения перспективных точек предназначен для выделения наиболее "promising" решений из текущей популяции. Он начинается с создания временных массивов для хранения значений фитнес-функции каждого элемента и их индексов. Затем, эти массивы заполняются значениями и индексами соответствующих элементов из популяции.

Далее происходит сортировка элементов по значению фитнес-функции в порядке убывания. После сортировки, выбирается определенный процент лучших решений, заданный в виде P1%, и из них формируется список индексов, представляющих перспективные точки. Количество выбранных точек гарантированно, минимум одно, и не превышает общего размера популяции. В результате, функция возвращает массив индексов перспективных решений.

void C_AO_FBA::IdentifyPromisingPoints ( int &promisingIndices []) { double values []; int indices []; ArrayResize (values, popSize); ArrayResize (indices, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { values [i] = a [i].f; indices [i] = i; } SortByFitness (values, indices, popSize); int numPromisingPoints = ( int ) MathRound (popSize * P1 / 100.0 ); numPromisingPoints = MathMax ( 1 , MathMin (numPromisingPoints, popSize)); ArrayResize (promisingIndices, numPromisingPoints); for ( int i = 0 ; i < numPromisingPoints; i++) { promisingIndices [i] = indices [i]; } }

Далее, метод предназначен для оценки и ранжирования подпространств по их перспективности. Он начинается со сброса текущих значений рейтингов для всех подпространств. Затем он подсчитывает, сколько перспективных точек попадает в каждое подпространство, сравнивая координаты каждой перспективной точки с границами каждого подпространства и увеличивая соответствующий счетчик при совпадении.

Важно, что одна точка считается только в одном подпространстве. После подсчета количественных показателей, ранги каждого подпространства нормализуются делением на общее число перспективных точек, что дает относительную оценку перспективности каждого подпространства, где значение варьируется между 0 и 1, и соответствует доле перспективных точек внутри каждого подпространства относительно всей популяции перспективных точек. В результате получается рейтинг.

void C_AO_FBA::CalculateSubspaceRanks ( const int &promisingIndices []) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces); i++) { subspaces [i].promisingRank = 0.0 ; } for ( int i = 0 ; i < ArraySize (promisingIndices); i++) { int pointIndex = promisingIndices [i]; for ( int j = 0 ; j < ArraySize (subspaces); j++) { if (IsPointInSubspace (a [pointIndex].c, subspaces [j])) { subspaces [j].promisingRank++; break ; } } } int totalPromisingPoints = ArraySize (promisingIndices); if (totalPromisingPoints > 0 ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces); i++) { subspaces [i].promisingRank = subspaces [i].promisingRank / totalPromisingPoints; } } }

Метод "SelectPromisingSubspaces" определяет, какие подпространства следует считать перспективными, основываясь на их рангах. Создаются временные массивы "ranks" и "indices" для хранения рейтингов подпространств и их соответствующих индексов. Значения рейтингов и индексы подпространств копируются во временные массивы. Для каждого подпространства устанавливается флаг "isPromising" в "false". Это необходимо, чтобы начать с чистого листа и не учитывать результаты предыдущих итераций. Массив "ranks" сортируется в порядке убывания, а параллельно с этим, массив "indices" перестраивается так, чтобы сохранять соответствие индексов рейтингам.

Таким образом, в "indices" после сортировки находятся индексы подпространств, отсортированные по убыванию их рейтингов. Вычисляется количество подпространств, которые будут считаться перспективными, исходя из параметра "P2" (процент лучших подпространств). Полученное значение ограничивается диапазоном от 1 до общего числа подпространств. Проходится по первым "numPromisingSubspaces" элементам массива "indices". Для каждого индекса в этом массиве устанавливается флаг "isPromising" в "true" для соответствующего подпространства. Это означает, что данное подпространство считается перспективным.

Также присутствует проверка индекса на нахождение в пределах допустимого диапазона, чтобы избежать ошибок при обращении к массиву "subspaces". В результате выполнения метода, флаг "isPromising" установлен в "true" для "P2%" подпространств с наивысшими рангами.

void C_AO_FBA::SelectPromisingSubspaces () { double ranks []; int indices []; int numSubspaces = ArraySize (subspaces); ArrayResize (ranks, numSubspaces); ArrayResize (indices, numSubspaces); for ( int i = 0 ; i < numSubspaces; i++) { ranks [i] = subspaces [i].promisingRank; indices [i] = i; subspaces [i].isPromising = false ; } SortByFitness (ranks, indices, numSubspaces); int numPromisingSubspaces = ( int ) MathRound (numSubspaces * P2 / 100.0 ); numPromisingSubspaces = MathMax ( 1 , MathMin (numPromisingSubspaces, numSubspaces)); for ( int i = 0 ; i < numPromisingSubspaces && i < ArraySize (indices); i++) { if (indices [i] >= 0 && indices [i] < ArraySize (subspaces)) { subspaces [indices [i]].isPromising = true ; } } }

Метод "DividePromisingSubspaces" предназначен для разделения перспективных подпространств на более мелкие части. Сначала он идентифицирует все подпространства, помеченные как перспективные, путем проверки флага "isPromising". Индексы этих подпространств собираются во временный массив "promisingIndices". Затем, для каждого подпространства, индекс которого находится в массиве "promisingIndices", вызывается функция "DivideSubspace" для передачи индекса этого подпространства.

Таким образом, метод перебирает все найденные перспективные подпространства и последовательно применяет к каждому из них разделение с помощью функции "DivideSubspace".

void C_AO_FBA::DividePromisingSubspaces () { int promisingIndices []; int numPromising = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces); i++) { if (subspaces [i].isPromising) { numPromising++; ArrayResize (promisingIndices, numPromising); promisingIndices [numPromising - 1 ] = i; } } for ( int i = 0 ; i < numPromising; i++) { DivideSubspace (promisingIndices [i]); } }

Метод "DivideSubspace" предназначен для разбиения конкретного подпространства на более мелкие части. Вначале выбирается родительское подпространство по переданному индексу. Проверяется, не превышает ли общее число подпространств установленный лимит (10 000). Определяется общее число новых подпространств, которое получится в результате деления по каждому измерению на "m_value частей" — это возведение "m_value" в степень, равную количеству измерений.

Массив, хранящий все подпространства, увеличивается на количество создаваемых новых подпространств. Для каждого нового подпространства задаются начальные параметры, такие как уровень, индекс родительского подпространства, а также границы по каждой координате, которые вычисляются на основе границ родительского подпространства и деления на равные части.

Для каждого измерения определяется размер интервала, и границы текущего подпространства устанавливаются соответствующим образом, исходя из текущих индексов. После создания каждого нового подпространства, происходит инкремент индексов в измерениях, чтобы перейти к следующему разбитию по мультииндексной системе. Когда индекс в измерении достигает "m_value", он сбрасывается в ноль, и увеличивается индекс следующего измерения, реализуется перебор всех комбинаций.

Процесс продолжается, пока не будет созданы полностью все новые подпространства или пока не дойдет до лимита. В случае полного перебора всех комбинаций при помощи счетчиков, завершение происходит естественным образом. В результате метода, родительское подпространство разбивается на множество более мелких, каждое из которых охватывает соответствующую часть исходного диапазона по всем измерениям.

void C_AO_FBA::DivideSubspace ( int subspaceIndex) { S_Subspace parent = subspaces [subspaceIndex]; if ( ArraySize (subspaces) > 10000 ) return ; int totalNewSubspaces = ( int ) MathPow (m_value, coords); int currentSize = ArraySize (subspaces); ArrayResize (subspaces, currentSize + totalNewSubspaces); int newIndex = currentSize; int indices []; ArrayResize (indices, coords); for ( int i = 0 ; i < coords; i++) indices [i] = 0 ; for ( int idx = 0 ; idx < totalNewSubspaces && newIndex < ArraySize (subspaces); idx++) { subspaces [newIndex].Init (coords); subspaces [newIndex].level = parent.level + 1 ; subspaces [newIndex].parentIndex = subspaceIndex; for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { double intervalSize = (parent.max [c] - parent.min [c]) / m_value; subspaces [newIndex].min [c] = parent.min [c] + indices [c] * intervalSize; subspaces [newIndex].max [c] = parent.min [c] + (indices [c] + 1 ) * intervalSize; } int c = coords - 1 ; while (c >= 0 ) { indices [c]++; if (indices [c] < m_value) break ; indices [c] = 0 ; c--; } if (c < 0 ) break ; newIndex++; } }

Метод "GenerateNewPopulation" создает новую популяцию точек, распределяя их по подпространствам в соответствии с "перспективностью", определяемой параметром "promisingRank".

Сначала вычисляется общая сумма "promisingRank" для всех подпространств. Это значение будет использоваться для определения пропорционального количества точек, которое должно быть сгенерировано в каждом подпространстве. Если сумма рангов оказывается близкой к нулю (меньше 0.0001), что может произойти, когда все подпространства имеют нулевой ранг, то всем подпространствам присваивается минимальный положительный ранг (1.0), чтобы обеспечить равномерное распределение точек. Затем, для каждого подпространства вычисляется количество точек, которые нужно сгенерировать в нем, пропорционально его "promisingRank" относительно общей суммы рангов.

Используется формула (subspaces[i].promisingRank / totalRank) * popSize, где popSize - требуемый размер популяции. Результат округляется до ближайшего целого числа. Количество точек ограничивается сверху, чтобы не превысить "popSize". Внутри каждого подпространства генерируется вычисленное количество точек, и для каждой точки генерируются "coords" координат, используя равномерное распределение в пределах границ подпространства. Для каждого измерения значение координаты ограничивается заданными минимальным и максимальным значениями и приводится к сетке с шагом "rangeStep[c]".

Если после распределения точек по подпространствам, общее количество сгенерированных точек меньше "popSize", оставшиеся точки генерируются равномерно по всему пространству поиска, используя границы всего пространства "rangeMin[c]", "rangeMax[c]", ограничения и приводятся к сетке с шагом "rangeStep[c]". Это гарантирует, что популяция всегда будет иметь размер "popSize".

void C_AO_FBA::GenerateNewPopulation () { double totalRank = 0.0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces); i++) { totalRank += subspaces [i].promisingRank; } if (totalRank <= 0.0001 ) { for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces); i++) { subspaces [i].promisingRank = 1.0 ; } totalRank = ArraySize (subspaces); } int points = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (subspaces) && points < popSize; i++) { int pointsToGenerate = ( int ) MathRound ((subspaces [i].promisingRank / totalRank) * popSize); pointsToGenerate = MathMin (pointsToGenerate, popSize - points); for ( int j = 0 ; j < pointsToGenerate; j++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [points].c [c] = u.RNDfromCI (subspaces [i].min [c], subspaces [i].max [c]); a [points].c [c] = u.SeInDiSp (a [points].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } points++; if (points >= popSize) break ; } } while (points < popSize) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [points].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [points].c [c] = u.SeInDiSp (a [points].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } points++; } }

Метод "MutatePoints" класса "C_AO_FBA " предназначен для осуществления мутации точек в популяции и является частью процедуры алгоритма для повышения варьируемости решений и предотвращения застревания в локальных ловушках.

В первоначальной части метода предусмотрена идея добавления гауссова шума к координатам случайно выбранных точек, это сделано согласно оригинальному алгоритму FBA. Однако, с такой мутацией алгоритм работает очень слабо и, практически не отличается от результатов рандомного алгоритма, поэтому этот блок закомментирован, потому что мной была найдена лучшая реализация.

Основная реализованная часть метода заключается в проходе по всей популяции. Для каждого агента (или точки) и каждой координаты проверяется вероятностное условие. Если оно выполняется (основываясь на заранее заданной вероятности мутации), значение координаты изменяется с помощью функции, основанной на степенном распределении с мощностью, которая позволяет управлять степенью вариации. После этого, значение уточняется и ограничивается с помощью функции, которая гарантирует, что оно остается в установленных диапазонах и учитывает шаги дискретизации.

В результате, метод обеспечивает случайные мутации отдельных точек популяции, способствуя разнообразию решений и улучшению возможностей поиска глобального оптимума.

void C_AO_FBA::MutatePoints () { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < P3) { a [p].c [c] = u.PowerDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 20 ); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

Метод "SortByFitness" предназначен для сортировки двух массивов — один содержит значения фитнес-функции, а другой — соответствующие им индексы элементов. Он принимает параметры: массив значений, массив индексов, размер массивов и опциональный флаг, указывающий порядок сортировки.

Если размер массива больше одного, метод вызывает внутреннюю функцию "QuickSort", которая выполняет быструю сортировку элементов. При этом, сортируются оба массива одновременно, так, чтобы соответствие между значениями и индексами сохранялось. В результате, после выполнения метода, элементы будут упорядочены по значению фитнес-функции согласно выбранному порядку.

void C_AO_FBA::SortByFitness ( double &values [], int &indices [], int size, bool ascending = false ) { if (size > 1 ) QuickSort (values, indices, 0 , size - 1 , ascending); }

Метод "QuickSort" реализует алгоритм быстрой сортировки для двух связанных массивов: "values" (массив значений) и "indices" (массив индексов). Он рекурсивно разделяет и сортирует массивы таким образом, чтобы сохранялось соответствие между значением и его исходным индексом. Параметры: массивы для сортировки, границы сортируемой области (low и high) и флаг "ascending", определяющий порядок сортировки.

void C_AO_FBA::QuickSort ( double &values [], int &indices [], int low, int high, bool ascending) { if (low < high) { int pi = Partition (values, indices, low, high, ascending); QuickSort (values, indices, low, pi - 1 , ascending); QuickSort (values, indices, pi + 1 , high, ascending); } }

Метод "Partition" является ключевой частью алгоритма быстрой сортировки. Его задача — выбрать опорный элемент и перераспределить элементы массива "indices" таким образом, чтобы все элементы, "меньшие" опорного (или "большие", в зависимости от порядка сортировки), оказались слева от него, а "большие" ("меньшие") — справа. "Меньше" и "больше" определяются относительно значений в массиве "values", на которые указывают индексы из "indices".

int C_AO_FBA::Partition ( double &values [], int &indices [], int low, int high, bool ascending) { double pivot = values [indices [high]]; int i = low - 1 ; for ( int j = low; j < high; j++) { bool condition = ascending ? (values [indices [j]] < pivot) : (values [indices [j]] > pivot); if (condition) { i++; int temp = indices [i]; indices [i] = indices [j]; indices [j] = temp; } } int temp = indices [i + 1 ]; indices [i + 1 ] = indices [high]; indices [high] = temp; return i + 1 ; }





Результаты тестов

FBA|Fractal-Based Algorithm|50.0|60.0|30.0|0.8|10.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.7900044352090774

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6513385092404853

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.2896548031738138

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8715768614282637

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5682316842631675

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.18876552479611478

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6107692307692306

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.46061538461538465

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12398461538461655

=============================

All score: 4.55494 (50.61%)

Результат алгоритм показывает хороший.

На визуализации заметно, как алгоритм разбивает пространство поиска на более мелкие подпространства. Также прослеживается высокая вариативность результатов при работе с функциями небольшой размерности.

FBA на тестовой функции Hilly

FBA на тестовой функции Forest

FBA на тестовой функции Megacity

По результатам тестирования алгоритм FBA занимает 29 место в нашей рейтинговой таблице.





Выводы

Версия алгоритма FBA с модифицированной мутацией, с результатами 50.61%, демонстрирует двукратное улучшение эффективности по сравнению с результатами оригинальной версии.

FBA|Fractal-Based Algorithm|50.0|60.0|30.0|5.0|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.4780639253626462

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3222029113692554

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.25720991988937014

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.36567166223346415

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.22043205527307377

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.15869146061036057

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.2861538461538461

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.15015384615384622

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.09838461538461622

=============================

All score: 2.33696 (25.97%)

Благодаря принципиальным изменениям в механизме мутации, новый подход обеспечивает более разумный баланс между глобальным исследованием пространства поиска и локальным использованием найденных перспективных решений.

Ключевое достижение заключается в том, что алгоритм теперь использует накопленное знание о ландшафте поиска для направления процесса мутации, вместо полностью случайных изменений. Это более соответствует природным процессам оптимизации, где случайность и детерминизм сосуществуют в сбалансированном виде. Такой подход позволяет алгоритму быстрее сходиться к глобальному оптимуму, особенно в сложных многомерных пространствах с многочисленными локальными экстремумами, что и объясняет значительное улучшение производительности.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма FBA:

Плюсы:

Стабильные результаты на функциях средней и высокой размерности.

Минусы:

Большой разброс результатов на функциях малой размерности. Интересная, но достаточно "слабая" базовая идея алгоритма.

К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье