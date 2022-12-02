Популяционные алгоритмы оптимизации: Оптимизация Стаей Серых Волков (Grey Wolf Optimizer - GWO)

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1. Введение

Алгоритм серых волков — метаэвристический стохастический алгоритм роевого интеллекта, разработанный в 2014 году, идея которого построена на основе модели охоты стаи серых волков. Выделяются четыре типа волков: альфа, бета, дельта и омега. Альфа имеет наибольший «вес» в принятии решений и управлении стаей. Далее идут бета и затем дельта, которые подчиняются альфе и имеют власть над остальными волками. Волк омега всегда подчиняется остальным доминирующим волкам.

В математической модели иерархии волков Альфа-α-волк считается доминирующим волком в стае, и его приказы должны выполняться членами стаи. Бета-β-подчиненные волки, которые помогают альфе в принятии решений и считаются лучшим кандидатом на роль альфы. Волки дельты δ должны подчиняться альфе и бета, но они доминируют над омегой. Волки Омега ω считаются козлами отпущения в стае, являются наименее важными особями в стае, и им разрешается есть только в конце. Альфа считается наиболее благоприятным решением.

Второе и третье лучшее решение, соответственно бета и дельта. Остальные решения считаются омегами. Полагается, что к самым приспособленным волкам (альфа, бета и дельта), то есть находящимся ближе всего к добыче, будут приближаться остальные волки. После каждого приближения определяется кто на данном этапе альфа, бета и дельта, а затем волки опять перестраиваются. Перестроение происходит до тех пор, пока волки не собираются в стаю, что будет являться оптимальным направлением для атаки с минимальным расстоянием.

В ходе алгоритма выполняются 3 основных этапа, в которых волки ищут добычу, окружают и атакуют ее. В процессе поиска обнаруживаются альфа, бета и дельта — волки, которые находятся ближе всего к добыче. Остальные, подчиняясь доминирующим, могут начать окружать добычу или продолжить произвольное перемещение в поисках лучшего варианта.





2. Описание алгоритма



Иерархия в стае представлена схематично рисунком 1. Распределение ролей между членами стаи, доминирующую роль играет alpha.



Рисунок 1. Социальная иерархия в стае волков.











Математическая модель и алгоритм

Социальная иерархия:



Лучшее решение в виде альфа-волка (α).

Второе лучшее решение в роли бета-волка (β).

Третье лучшее решение в качестве дельта-волка (δ).

Остальные возможные решения как волки Омега (ω).

Окружение добычи: когда уже есть лучшие решения альфа, бета и дельта, дальнейшие действия зависят от омега.

















Рисунок 2. Стадии охоты: поиск, окружение, нападение.







Все итерации алгоритма представлены тремя этапами: поиск, окружение и охота. Для этого в каноническом варианте алгоритма присутствует расчетный коэффициент а, он введен для улучшения сходимости алгоритма, на каждой итерации уменьшаясь до нуля. Пока коэффициент превышает 1, идет инициализация волков. На этом этапе совершенно неизвестно положение добычи, поэтому волки должны быть распределены случайным образом.

После этапа "поиск" определяется значение фитнес функции и только после этого можно переходить к этапу "окружение". На этом этапе коэффициент а больше 1, это означает, что альфа бета и дельта отдаляются от своих предыдущих позиций, позволяя тем самым уточнить положение предполагаемой добычи. Когда коэффициент а становится равным 1, тогда начинается этап "нападение" и до окончания итераций коэффициент стремится к 0. Это приводит к приближению волков к добыче, предполагая, что лучшее её положение уже найдено. Хотя, если на этом этапе один из волков обнаружит более лучшее решение, то положение добычи будет обновлено и иерархия волков обновится, но коэффициент все равно будет продолжать стремится к 0. Процесс изменения а представлен нелинейной функцией, этапы схематично показаны на рисунке 2.

Поведение волков омеги неизменно на протяжении всех эпох и заключается в следовании к геометрическому центру между положением доминирующих в данный момент особей. На рисунке 3 альфа, бета и дельта отклоняются от своего предыдущего положения в случайном направлении с радиусом, который задан коэффициентами, а омеги перемещаются в центр между ними, причем не точно в центр, а с некоторой долей вероятности отклоняясь от него в пределах радиуса. Радиусы определяет коэффициент а, который, как мы помним, изменяется, уменьшаясь заставляя уменьшаться пропорционально и радиусы.



















Рисунок 3. Схема движения омеги по отношению к альфа, бета и дельта.







Псевдокод алгоритма GWO заключается в следующем:

1) Случайным образом инициализировать популяцию серых волков.

2) Рассчитать пригодность каждого члена популяции.

3) Лидеры стаи:

-α = член с лучшим значением пригодности

-β = второй лучший участник (с точки зрения пригодности)

-δ = третий лучший участник (с точки зрения значения пригодности)

Обновить положение всех омега-волков по формулам в зависимости от α, β, δ

4) Рассчитать пригодность каждого члена популяции.

5) повторить шаг 3.

Перейдём к рассмотрению кода алгоритма. Единственное дополнение, которое я внёс в оригинальную версию, это возможность задавать количество ведущих волков в стае. Теперь можно задавать любое количество лидеров, вплоть до всей стаи. Это может быть полезным для специфических задач.

Начинаем, как обычно, с элементарной единицы алгоритма - волк, который представляет собой решение задачи. Это структура, включающая в себя массив координат и значение добычи (фитнес-функции). Структура одна и та же для лидеров и второстепенных членов стаи. Это упрощает алгоритм и позволяет использовать одни и те же структуры в операциях цикла, к тому же на протяжении всех итераций роли волков многократно меняются. Роли однозначно определяются положением в массиве после сортировки, лидеры находятся в начале массива.

struct S_Wolf { double c []; double p; };

Волчья стая представлена компактным и понятным классом. Здесь объявлены диапазоны и шаг оптимизируемых параметров, лучшее положение добычи, лучшее значение решения и вспомогательные функции.



class C_AO_GWO { public : double rangeMax []; public : double rangeMin []; public : double rangeStep []; public : S_Wolf wolves []; public : double cB []; public : double pB; public : void InitPack ( const int coordinatesP, const int wolvesNumberP, const int alphaNumberP, const int epochCountP); public : void TasksForWolves ( int epochNow); public : void RevisionAlphaStatus (); private : void ReturnToRange (S_Wolf &wolf); private : void SortingWolves (); private : double SeInDiSp ( double In, double InMin, double InMax, double Step); private : double RNDfromCI ( double Min, double Max); private : int coordinates; private : int wolvesNumber; private : int alphaNumber; private : int epochCount; private : S_Wolf wolvesT []; private : int ind []; private : double val []; private : bool searching; };

Традиционно после объявления класса в описании алгоритма идет инициализация. Здесь мы сбрасываем до минимального значения double приспособленности волков, распределяем размер массивов.



void C_AO_GWO::InitPack ( const int coordinatesP, const int wolvesNumberP, const int alphaNumberP, const int epochCountP) { MathSrand ( GetTickCount ()); searching = false ; pB = - DBL_MAX ; coordinates = coordinatesP; wolvesNumber = wolvesNumberP; alphaNumber = alphaNumberP; epochCount = epochCountP; ArrayResize (rangeMax, coordinates); ArrayResize (rangeMin, coordinates); ArrayResize (rangeStep, coordinates); ArrayResize (cB, coordinates); ArrayResize (ind, wolvesNumber); ArrayResize (val, wolvesNumber); ArrayResize (wolves, wolvesNumber); ArrayResize (wolvesT, wolvesNumber); for ( int i = 0 ; i < wolvesNumber; i++) { ArrayResize (wolves [i].c, coordinates); ArrayResize (wolvesT [i].c, coordinates); wolves [i].p = - DBL_MAX ; wolvesT [i].p = - DBL_MAX ; } }

Первый вызываемый на каждой итерации открытый метод самый сложный для понимания он и самый объемный. Здесь заключена основная логика алгоритма, по сути, работоспособность алгоритма обеспечивает вероятностный механизм строго описанный формулами. Рассмотрим этот метод поэтапно. На первой итерации, когда положение предполагаемой добычи неизвестно, проверив флаг, отправляем волков в случайном направлении, просто генерируя значения от max и min оптимизируемых параметров.

if (!searching) { for ( int w = 0 ; w < wolvesNumber; w++) { for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { wolves [w].c [c] = RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); wolves [w].c [c] = SeInDiSp (wolves [w].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } searching = true ; return ; }

В канонической версии описания алгоритма присутствуют формулы, оперирующие векторами, но в виде кода они гораздо понятнее. Расчет omega волков идет до расчета alpha, beta и delta волков, потому что нужно использовать предыдущие значения лидеров.

Ai = 2.0 * a * r1 - a;

Ci = 2.0 * r2;

Xn += wolves [abd].c [c] - Ai * (Ci * wolves [abd].c [c] - wolves [w].c [c]);



double a = sqrt ( 2.0 * ( 1.0 - (epochNow / epochCount))); double r1 = 0.0 ; double r2 = 0.0 ; double Ai = 0.0 ; double Ci = 0.0 ; double Xn = 0.0 ; double min = 0.0 ; double max = 1.0 ; for ( int w = alphaNumber; w < wolvesNumber; w++) { Xn = 0.0 ; for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { for ( int abd = 0 ; abd < alphaNumber; abd++) { r1 = RNDfromCI (min, max); r2 = RNDfromCI (min, max); Ai = 2.0 * a * r1 - a; Ci = 2.0 * r2; Xn += wolves [abd].c [c] - Ai * (Ci * wolves [abd].c [c] - wolves [w].c [c]); } wolves [w].c [c] = Xn /= ( double )alphaNumber; } ReturnToRange (wolves [w]); }

Основной компонент, обеспечивающий три этапа охоты (поиск, окружение, нападение) - коэффициент. Он представляет собой нелинейную зависимость от текущей итерации и общего количества итераций и стремится к 0.Следующие компоненты формулы Ai и Сi:где r1 и r2 случайные числа в диапазоне [0.0;1.0].В выражениикоординаты волков корректируются по усреднённым значениям волков лидеров. Поскольку в алгоритме можно задавать любое количество лидеров, то суммирование координат производим в цикле. После этого полученную сумму делим на количество лидеров. Данную операцию проводим для каждой координаты по отдельности, генерируя каждый раз новое значение r1 и r2. Новое положение омега волков, как видим, корректируется по положениям лидеров с учетом собственного текущего положения.

А вот и расчет лидеров. Для них так же рассчитываются коэффициенты a, Ai и Ci для каждой координаты. Отличие заключается лишь в том, что положение лидеров изменяется в отношении к лучшим координатам добычи на текущий момент и собственного положения. Лидеры кружат вокруг добычи, то приближаясь, то отдаляясь, и управляют второстепенными волками в нападении.



for ( int w = 0 ; w < alphaNumber; w++) { for ( int c = 0 ; c < coordinates; c++) { r1 = RNDfromCI (min, max); r2 = RNDfromCI (min, max); Ai = 2.0 * a * r1 - a; Ci = 2.0 * r2; wolves [w].c [c] = cB [c] - Ai * (Ci * cB [c] - wolves [w].c [c]); } ReturnToRange (wolves [w]); }

Это второй публичный метод, вызываемый на каждой итерации. Тут обновляется статус лидеров в стае, а по сути - производится сортировка волков по значению приспособленности. Если обнаружены координаты добычи лучше, чем сохранённые по всей стае, то обновляем значения.

void C_AO_GWO::RevisionAlphaStatus () { SortingWolves (); if (wolves [ 0 ].p > pB) { pB = wolves [ 0 ].p; ArrayCopy (cB, wolves [ 0 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } }





3. Тестовые функции



Из предыдущих статей мы уже познакомились с функциями Skin, Forest, Megacity. Эти тестовые функции удовлетворяют всем критериям сложности для тестирования алгоритмов оптимизации. Однако, есть одна особенность, которая была не учтена и для повышения объективности тестирования необходимо этот момент реализовать. Требования такие:

Глобальный экстремум не должен находиться на границах диапазона. В случае, если в алгоритме отсутствует проверка выхода за диапазон, то возможны ситуации, когда алгоритм будет показывать превосходные результаты. Это связано с тем, что благодаря внутреннему дефекту, значения будут находиться на границах. Глобальный экстремум не должен находиться в центре координат диапазона. В этом случае будет учтена ситуация, когда алгоритм генерирует значения усредненные в диапазоне. Глобальный минимум должен находиться в центре координат. Это необходимо, чтобы заведомо исключить ситуации, описанные в п.2. Подсчет результатов тестовой функции должен учитывать момент, когда случайно сгенерированные числа по всей области определения функции (когда функция многопеременная) дадут усредненный результат около 50% от максимума, хотя по факту данные результаты получены случайно.



С учетом этих требований были пересмотрены границы тестовых функций, а центры диапазона смещены на минимумы значений функций. Еще раз подытожу, это было необходимо сделать, для получения наибольшей правдоподобности и объективности результатов тестирования алгоритмов оптимизации. Поэтому на новых тестовых функциях, алгоритм оптимизации, основанный на случайной генерации чисел, показал закономерно низкий общий результат, что и соответствует действительности. Обновленная рейтинговая таблица расположена в конце статьи.



Функция Skin. Гладкая функция, отличающаяся несколькими локальными экстремумами, способными запутать алгоритм оптимизации, который может застрять в одном из них. Единственный глобальный экстремум отличается слабо изменяющимися значениями в окрестностях. На этой функции хорошо заметны способности алгоритма разделяться на исследуемые области, а не сосредотачиваться на какой-то одной. В частности, алгоритм пчелиной колонии (ABC) ведет себя именно так.



Рисунок 4. Тестовая функция Skin.

Функция Forest. Функция с несколькими гладкими и несколькими недифференцируемыми экстремумами. Это достойное испытание алгоритмов оптимизации на способность находить "иголку в стоге сена", найти единственную точку глобального максимума очень сложная задача, тем более, если функция содержит много переменных. Характерным поведением отличился в этой задаче алгоритм муравьиной колонии ACO, который невероятным образом прокладывает дорожки к цели.











Рисунок 5. Тестовая функция Forest.

Функция Megacity. Функция представляет собой дискретную задачу оптимизации с одним глобальным и несколькими локальными экстремумами. Предельно сложная исследуемая поверхность, хорошая проверка алгоритмов, требующих градиента. Дополнительную сложность добавляет совершенно ровный "пол", он же и минимум, который не даёт никакой информации о возможном направлении в сторону глобального максимума.







Рисунок 6. Тестовая функция Megacity.

В код тестовых функций добавлены проверки входящих аргументов на выход за диапазон значений. В предыдущей версии функций алгоритмы оптимизации могли не совсем справедливым образом получать значения функций больше, чем на самом деле функция имеет в диапазоне своего определения.





4. Результаты тестов



В связи с внесенными изменениями в тестовые функции обновился и тестовый стенд. В правой части экрана стенда по-прежнему можно наблюдать графики сходимости алгоритмов оптимизации. Зеленая линия - результаты сходимости на функции с двумя переменными. Голубая - функции с 40 переменными. Красная - функции с 1000 переменными. Черный кружок большего размера указывает на положение глобального максимума функции. Черный кружок меньшего размера указывает на положение текущего значения решения алгоритма оптимизации. Перекрестие белых линий указывает на геометрический центр тестовых функций и соответствует глобальному минимуму, это введено для лучшего визуального восприятия поведения тестируемых алгоритмов. Белыми точками обозначены усредненные промежуточные решения. Цветными мелкими точками обозначены пары координат соответствующей размерности, цвет указывает на порядковое положение размерности тестовой функции.

Обновлённые результаты тестирования алгоритмов оптимизации, рассмотренных в предыдущих статьях, на новом стенде, можно увидеть в обновлённой таблице. Из таблицы убрана строка о скорости сходимости — это визуально можно определить на анимации стенда, а таблицу неоправданно загружает для восприятия. Добавлена колонка с описанием алгоритма.



Результаты испытаний ACOm (Ant Colony Optimization):

2022.11.28 12:17:00.468 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:17:06.382 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.844203223078298

2022.11.28 12:17:06.382 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.98229

2022.11.28 12:17:14.191 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 4.043383610736287

2022.11.28 12:17:14.191 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.79108

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.2580170651681026

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.12602

2022.11.28 12:17:55.578 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:18:01.491 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.7678766100234538

2022.11.28 12:18:01.491 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:18:09.508 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 1.0974381500585855

2022.11.28 12:18:09.508 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.62077

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.20367726028454042

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.11521

2022.11.28 12:18:53.348 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:18:59.303 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 4.6

2022.11.28 12:18:59.303 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.38333

2022.11.28 12:19:07.598 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 5.28

2022.11.28 12:19:07.598 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.44000

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.2852

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) Score: 0.02377

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:19:53.172 Test_AO_ACO (EURUSD,M1) All score for C_AO_ACOm: 0.4980520084646583



Результаты испытаний ABCm (Artificial Bee Colony):

2022.11.28 12:35:47.181 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:35:52.581 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.918379986612587

2022.11.28 12:35:52.581 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:35:59.454 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.4073825805846374

2022.11.28 12:35:59.454 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.63922

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.0684464927353337

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.08076

2022.11.28 12:36:32.428 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:36:38.086 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.766245456669898

2022.11.28 12:36:38.086 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.99908

2022.11.28 12:36:45.326 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.35556125136004335

2022.11.28 12:36:45.326 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.20112

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.06691711149962026

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.03785

2022.11.28 12:37:22.301 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:37:28.047 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 12:37:28.047 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:37:35.689 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.9600000000000002

2022.11.28 12:37:35.689 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.16333

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.33880000000000005

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) Score: 0.02823

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:38:11.609 Test_AO_ABCm (EURUSD,M1) All score for C_AO_ABCm: 0.4610669021761763

Результаты испытаний ABC (Artificial Bee Colony):

2022.11.28 12:29:51.177 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:29:56.785 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.890679983950205

2022.11.28 12:29:56.785 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.99339

2022.11.28 12:30:03.880 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 3.8035430744604133

2022.11.28 12:30:03.880 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.73381

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.195840100227333

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.11118

2022.11.28 12:30:37.089 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:30:42.811 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.7667070507449298

2022.11.28 12:30:42.811 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.99934

2022.11.28 12:30:50.108 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.3789854806095275

2022.11.28 12:30:50.108 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.21437

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.07451308481273813

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.04215

2022.11.28 12:31:25.900 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:31:31.510 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 10.2

2022.11.28 12:31:31.510 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.85000

2022.11.28 12:31:38.855 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 2.02

2022.11.28 12:31:38.855 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.16833

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.37559999999999993

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) Score: 0.03130

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:32:14.623 Test_AO_ABC (EURUSD,M1) All score for C_AO_ABC: 0.46043003186219245



Результаты испытаний PSO (Particle Swarm Optimization)

2022.11.28 12:01:03.967 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:01:09.723 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.90276049713715

2022.11.28 12:01:09.723 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.99627

2022.11.28 12:01:17.064 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.3250668562024566

2022.11.28 12:01:17.064 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.38080

2022.11.28 12:01:52.880 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 0.943331687769892

2022.11.28 12:01:52.881 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.05089

2022.11.28 12:01:52.881 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:01:58.492 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.6577769478566602

2022.11.28 12:01:58.492 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.93772

2022.11.28 12:02:06.105 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.25704414127018393

2022.11.28 12:02:06.105 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.14540

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.08584805450831333

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.04856

2022.11.28 12:02:44.566 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:02:50.268 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 12:02:50.268 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 12:02:57.649 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.1199999999999999

2022.11.28 12:02:57.649 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.09333

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.268

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) Score: 0.02233

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 12:03:34.895 Test_AO_PSO (EURUSD,M1) All score for C_AO_PSO: 0.40836715689743186



Результаты испытаний RND (Random):

2022.11.28 16:45:15.976 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:45:21.569 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.915522750114194

2022.11.28 16:45:21.569 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.99932

2022.11.28 16:45:28.607 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.584546688199847

2022.11.28 16:45:28.607 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.44276

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.0161336237263792

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.06827

2022.11.28 16:46:02.695 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:46:09.622 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.4695680943894533

2022.11.28 16:46:09.622 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.83126

2022.11.28 16:46:17.675 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.20373533112604475

2022.11.28 16:46:17.675 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.11524

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.0538909816827325

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.03048

2022.11.28 16:46:54.544 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:47:00.219 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 10.0

2022.11.28 16:47:00.219 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.83333

2022.11.28 16:47:08.145 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.08

2022.11.28 16:47:08.145 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.09000

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.28840000000000005

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) Score: 0.02403

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 16:47:49.875 Test_AO_RND (EURUSD,M1) All score for C_AO_RND: 0.38163317904126015









GWO на тестовой функции Skin.







GWO на тестовой функции Forest.







GWO на тестовой функции Megacity.



Результаты испытаний GWO.



2022.11.28 13:24:09.370 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:24:14.895 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Skin's; Func runs 10000 result: 4.914175888065222

2022.11.28 13:24:14.895 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.99900

2022.11.28 13:24:22.175 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Skin's; Func runs 10000 result: 2.7419092435309405

2022.11.28 13:24:22.175 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.48033

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Skin's; Func runs 10000 result: 1.5227848592798188

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.18924

2022.11.28 13:25:01.381 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:25:06.924 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Forest's; Func runs 10000 result: 1.4822580151819842

2022.11.28 13:25:06.924 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.83844

2022.11.28 13:25:14.551 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Forest's; Func runs 10000 result: 0.15477395149266915

2022.11.28 13:25:14.551 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.08755

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Forest's; Func runs 10000 result: 0.04517298232457319

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.02555

2022.11.28 13:25:56.900 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:26:02.305 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 1 Megacity's; Func runs 10000 result: 12.0

2022.11.28 13:26:02.305 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 1.00000

2022.11.28 13:26:09.475 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 20 Megacity's; Func runs 10000 result: 1.2

2022.11.28 13:26:09.475 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.10000

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) 500 Megacity's; Func runs 10000 result: 0.2624

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) Score: 0.02187

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) =============================

2022.11.28 13:26:48.980 Test_AO_GWO (EURUSD,M1) All score for C_AO_GWO: 0.41577484361261224



Алгоритм оптимизации "Серых волков", GWO — это один из недавних биоинспирированных алгоритмов оптимизации, основанный на имитации загонной охоты стаи серых волков. В среднем алгоритм очень хорошо зарекомендовал себя на различных типах функций, как по точности поиска экстремума, так и по скорости сходимости. В некоторых тестах он является лидером в рейтинговой таблице. Основные показатели эффективности алгоритма оптимизации «Серых волков» лучше, чем у алгоритма оптимизации роем частиц, который в классе биоинсперированых алгоритмов оптимизации является "классическим".

При этом вычислительная сложность алгоритм оптимизации "Серых волков" сравнима с алгоритмом оптимизации роем частиц. Ввиду многочисленных достоинств алгоритма оптимизации GWO за короткое время с момента первой публикации алгоритма появилось много работ по его модификации. Единственным недостатком алгоритма является невысокая точность найденных координат функции с острым максимумом Forest.

Причем невысокая точность найденного экстремума проявилась на всех размерностях функции Forest, и результаты худшие среди всех участников таблицы. Хотя на гладкой функции Skin алгоритм проявил себя превосходно, являясь лидером, особенно с функцией Skin большой размерности. Так же GWO является третьим в таблице, кто смог добиться 100% попадания в глобальный максимум на функции Megacity.

AO Description Skin Forest Megacity (discrete) Final result 2 params (1 F) 40 params (20 F) 1000 params (500 F) 2 params (1 F) 40 params (20 F) 1000 params (500 F) 2 params (1 F) 40 params (20 F) 1000 params (500 F) ACOm ant colony optimization 0,98229 0,79108 0,12602 1,00000 0,62077 0,11521 0,38333 0,44000 0,02377 0,49805222 ABCm artificial bee colony M 1,00000 0,63922 0,08076 0,99908 0,20112 0,03785 1,00000 0,16333 0,02823 0,46106556 ABC artificial bee colony 0,99339 0,73381 0,11118 0,99934 0,21437 0,04215 0,85000 0,16833 0,03130 0,46043000 GWO grey wolf optimizer 0,99900 0,48033 0,18924 0,83844 0,08755 0,02555 1,00000 0,10000 0,02187 0,41577556 PSO particle swarm optimisation 0,99627 0,38080 0,05089 0,93772 0,14540 0,04856 1,00000 0,09333 0,02233 0,40836667 RND random 0,99932 0,44276 0,06827 0,83126 0,11524 0,03048 0,83333 0,09000 0,02403 0,38163222





Выводы:



Плюсы:

1. Быстрый.

2. Высокая сходимость для гладких функций с большим количеством переменных.



Минусы:

1. Не универсален.

2. Застревание в локальных экстремумах.

3. Низкие показатели масштабируемости на дискретных и недифференцируемых функциях.





