Эволюционная стратегия адаптации ковариационной матрицы — Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy (CMA-ES)





Введение

В мире оптимизации существует множество алгоритмов, однако мы ищем наиболее сильные для решения оптимизационных задач наших торговых роботов. CMA-ES (Covariance Matrix Adaptation Evolution Strategy) — один из таких редких примеров, где математическая строгость сочетается с биологической интуицией, создавая алгоритм, который не просто решает задачи оптимизации, а учится понимать их структуру.



История CMA-ES началась в конце 1990-х годов в исследовательских лабораториях Германии, где Николаус Хансен и Андреас Остермайер задались фундаментальным вопросом: можно ли создать алгоритм оптимизации, который не просто ищет решение, а адаптируется к геометрии задачи? Традиционные эволюционные алгоритмы генерировали потомство в сферических областях вокруг родительских особей, что работало хорошо для простых функций, но оказывалось неэффективным для сложных, плохо обусловленных задач. Итак, давайте разберем этот интересный алгоритм.





Реализация алгоритма

Представьте себе поиск сокровища на острове неправильной формы. Обычный подход — это искать во всех направлениях одинаково, как будто остров круглый. CMA-ES же постепенно изучает форму острова и начинает искать преимущественно в тех направлениях, где вероятность найти сокровище выше. Более того, он запоминает успешные маршруты и использует эту память для планирования будущих поисков.

В основе CMA-ES лежит обманчиво простое уравнение: x_k ~ N(m, σ²C). Но за этой простотой скрывается глубокая математическая структура. Каждый символ здесь несет важную информацию о состоянии поиска: m — это текущая лучшая догадка о местоположении оптимума, σ — мера того, насколько далеко мы готовы рискнуть отойти от известного, а C — ковариационная матрица, которая кодирует наше понимание геометрии функции. Единственное изменение, которое оправданно внесем, заменим нормальное распределение на степенное, это означает, что реализация будет следовать модифицированной формуле: x_k ~ PowerDist(m, σ²C). Эта модификация меняет характер исследования пространства (более широкие "прыжки"), но сохраняет фундаментальную адаптивную природу алгоритма.

Ковариационная матрица C — это настоящее сердце алгоритма. Она начинает свою жизнь как скромная единичная матрица, представляющая сферическое распределение. Но с каждой итерацией она эволюционирует, вытягиваясь в направлениях быстрого улучшения и сжимаясь там, где прогресс медленный. Постепенно сфера превращается в эллипс, затем в вытянутый эллипсоид, идеально ориентированный вдоль контуров оптимизируемой функции.

Главное нововведение CMA-ES — концепция эволюционных путей. Это своего рода генетическая память алгоритма, которая помнит не только то, где были успешные точки, но и как алгоритм к ним пришел. Эволюционный путь накапливает информацию о последовательных успешных шагах, создавая направленный вектор, который указывает на наиболее перспективные области поиска. Второй эволюционный путь, выполняет более тонкую функцию — он контролирует размер шага. Если последовательные шаги алгоритма коррелированны, то есть каждый следующий шаг продолжает направление предыдущего, то размер шага увеличивается — алгоритм "чувствует", что движется в правильном направлении. Если же шаги случайны и не коррелированны, размер шага уменьшается — возможно, алгоритм уже близок к оптимуму и нужно искать более аккуратно.

За биологической метафорой эволюции в CMA-ES скрывается строгий математический принцип — максимизация правдоподобия. Алгоритм постоянно задается вопросом: какие параметры распределения делают наблюдаемые успешные точки наиболее вероятными? Это превращает эволюционную оптимизацию из эвристики в статистически обоснованный метод.

Каждое обновление ковариационной матрицы C состоит из двух компонентов: rank-one обновления, основанного на эволюционном пути, и rank-μ обновления, использующего информацию от всей выбранной популяции. Rank-one обновление обеспечивает стабильность и способность улавливать долгосрочные тренды, в то время как rank-μ обновление позволяет быстро адаптироваться к новой информации от текущего поколения.

В контексте CMA-ES используется модифицированная функция Хевисайда, которая играет важную роль в механизме обнаружения стагнации алгоритма. Функция сравнивает длину пути эволюции с ожидаемой длиной, если путь слишком короткий — это признак "топтания на месте". Условия деактивации (hsig = 0): алгоритм "блуждает" случайно и шаги отменяют друг друга, тогда вероятно размер шага слишком велик. При стагнации уменьшается влияние rank-one обновления и больше полагаемся на информацию от всей популяции. Условия активации (hsig = 1): алгоритм делает прогресс в определенном направлении, последовательные шаги коррелированны, тогда размер шага адекватен текущей ситуации.

Одно из самых глубоких свойств CMA-ES — его инвариантность к трансформациям пространства поиска. Алгоритм одинаково эффективно решает функцию f(x) и функцию f(Ax + b), где A — любая невырожденная матрица, а b — любой вектор сдвига. Это означает, что CMA-ES не зависит от выбора системы координат. Эта инвариантность не случайна — она является прямым следствием использования принципа максимального правдоподобия и адаптации ковариационной матрицы. Алгоритм автоматически обнаруживает естественную систему координат задачи, где оси совпадают с главными направлениями вариации функции.



Красота теории должна сочетаться с практической применимостью. CMA-ES требует O(n²) памяти для хранения ковариационной матрицы и O(n³) вычислений для ее собственного разложения, что делает алгоритм применимым для задач размерности до нескольких сотен переменных. Для больших размерностей разработаны специализированные модификации sep-CMA-ES ограничивается диагональными ковариационными матрицами, VkD-CMA использует переменную размерность, а LM-CMA применяет принципы ограниченной памяти, реализация этих методов пока выходит за рамки нашей статьи, возможно в последующих статьях будет возможность к ним вернуться.

Рисунок 1. Иллюстрация работы алгоритма CMA-ES

На иллюстрации показана эволюция через поколения - три снимка состояния алгоритма (поколения 1, 5 и 15), показывающие как популяция постепенно сходится к оптимуму,

Адаптация ковариационной матрицы - синие эллипсы показывают, как изменяется форма распределения, когда поколение: 1- круглое (единичная матрица), 5 - вытянутое и повернутое, 15 - точно настроенное на локальную геометрию.

Компоненты алгоритма: красные точки - вся популяция (λ потомков), зеленые точки - лучшие решения (μ родителей), черная точка m - среднее популяции, пунктирные круги - изолинии целевой функции.

Ключевая формула внизу с пометкой о модификации степенным распределением. Иллюстрация наглядно демонстрирует, как алгоритм адаптирует свою стратегию поиска к ландшафту оптимизируемой функции, постепенно сужая область поиска и приближаясь к оптимуму.

Переходим к написанию псевдокода алгоритма.

Инициализация Установить параметры алгоритма: Размер популяции (lambda) = 50

Количество родителей (mu) = 25

Скорость обучения для ранг-1 обновления (c1) = 0.01

Скорость обучения для ранг-μ обновления (cμ) = 0.8

Демпфирование размера шага = 0.6

Начальный размер шага (sigma) = 0.3 Вычислить веса рекомбинации: Для каждого из μ родителей вычислить вес как log(μ + 0.5) - log(i + 1)

Нормализовать веса так, чтобы их сумма равнялась 1

Вычислить эффективную массу выбора μ_eff Инициализировать параметры стратегии: Вычислить скорости обучения для путей эволюции (cs, cc)

Установить ожидаемую норму стандартного нормального распределения (chiN)

Определить интервал для разложения на собственные значения Инициализировать структуры данных: Ковариационная матрица C = единичная матрица

Матрица собственных векторов B = единичная матрица

Вектор собственных значений D = единичный вектор

Пути эволюции pc и ps = нулевые векторы

Среднее значение популяции m = случайная точка в пространстве поиска Создать начальную популяцию: Сгенерировать lambda случайных точек в пространстве поиска Основной цикл эволюции Повторять пока не достигнут критерий остановки: Этап 1: Генерация потомков Для каждого из lambda потомков: Сгенерировать случайный вектор z из стандартного нормального распределения

Применить преобразование: y = B × D × z

Создать потомка: x_k = m + σ × y

Применить ограничения пространства поиска к x_k Этап 2: Оценка и обновление Оценить фитнес всех потомков Отсортировать популяцию: Упорядочить потомков по убыванию фитнеса

Обновить лучшее найденное решение, если необходимо Обновить среднее значение популяции: Сохранить старое среднее m_old

Вычислить новое среднее как взвешенную сумму μ лучших потомков: m_new = Σ(w_i × x_i) для i от 1 до μ Обновить пути эволюции: Вычислить смещение среднего: y_w = (m_new - m_old) / σ

Вычислить C^(-1/2) × y_w через разложение на собственные значения

Обновить путь эволюции для размера шага: ps = (1 - cs) × ps + √(cs × (2 - cs) × μ_eff) × C^(-1/2) × y_w

Проверить условие стагнации (функция Хевисайда)

Обновить путь эволюции для ковариационной матрицы: pc = (1 - cc) × pc + индикатор_стагнации × √(cc × (2 - cc) × μ_eff) × y_w Обновить ковариационную матрицу: Подготовить ранг-1 обновление из внешнего произведения pc

Подготовить ранг-μ обновление из взвешенной суммы отклонений лучших потомков

Обновить C: C = (1 - c1 - cμ) × C + c1 × (pc × pc^T) + cμ × Σ(w_i × y_i × y_i^T)

Обеспечить симметричность матрицы Обновить размер шага: Вычислить коэффициент адаптации на основе длины пути ps

Обновить σ: σ = σ × exp((cs/damps) × (||ps||/chiN - 1))

Ограничить σ в разумных пределах для численной стабильности Разложение на собственные значения (при необходимости): Если прошло достаточно итераций с последнего разложения: Выполнить разложение C = B × D² × B^T методом Якоби Отсортировать собственные значения и векторы по убыванию Обеспечить положительную определенность матрицы

Проверка и коррекция ковариационной матрицы: Периодически проверять положительную определенность C

При необходимости добавить малое значение к диагонали

Обеспечить симметричность матрицы