Построение модели для ограничения диапазона сигналов по тренду (Часть 9): Советник с несколькими стратегиями (III)

Введение

В алгоритмической торговле определение оптимальных точек входа в рамках преобладающего тренда остается серьезной проблемой, поскольку многие стратегии не могут уловить нужный момент или часто генерируют ложные сигналы, что приводит к неоптимальным результатам. Эта проблема особенно ярко проявляется в дневных трендах, где незначительные колебания могут нарушить точность исполнения.

Дивергенция предлагает надежное решение, выступая в качестве фильтра для выявления потенциальных разворотов или продолжений посредством расхождений между движениями цен и индикаторами импульса. Интегрировав функцию обнаружения дивергенции в советник Trend Constraint, трейдеры могут значительно повысить точность определения уровней входа.

Такой подход повышает точность торговли, а также обеспечивает последовательную и эффективную торговлю в сочетании с расширенными возможностями MQL5. В этой статье мы рассмотрим основы дивергенции, шаги по ее интеграции в советники MQL5, усовершенствования советника Trend Constraint с новыми условиями исполнения сделок, а также выводы из тестирования на истории, чтобы продемонстрировать ее практическое применение.

Содержание:





Основы дивергенции



Дивергенция — ключевое понятие в техническом анализе, дающее трейдерам представление о потенциальных разворотах или продолжениях движения цены путем сравнения ценовых движений с направлением индикатора.

Значение дивергенции:

Дивергенция происходит, когда цена актива движется в направлении, противоположном техническому индикатору, что часто сигнализирует об ослаблении тренда или надвигающемся развороте. Это полезно для определения момента, когда тренд может приближаться к коррекции или полному развороту.

Типы дивергенции:

Бычья дивергенция наблюдается, когда цена актива достигает более низких минимумов, но индикатор, такой как RSI, начинает показывать более высокие минимумы, что говорит об ослаблении нисходящего импульса. Это может означать, что давление со стороны продавцов ослабевает, что потенциально подготавливает почву для восходящего движения цен. Медвежья дивергенция наблюдается, когда цена достигает более высоких максимумов, но индикатор показывает более низкие максимумы, что указывает на ослабление восходящего импульса. Это может предвещать снижение цены.

История вопроса:

Дивергенция — ключевая концепция технического анализа, влияющая на поведение рынка и стратегии трейдеров. Барт и Массе (Bart and Masse) в своей работе "Расхождение мнений и риск" (Divergence of Opinion and Risk) 1981 года подчеркивают, как расхождения мнений о движении рынка могут увеличить риск и волатильность цен, отражая роль дивергенции в техническом анализе.

Эмпирические данные, собранные Тиленуи и Шивараджем (Tilehnouei and Shivaraj, 2013), подразумевают, что инструменты, подобные MACD, могут превосходить RSI в определенных контекстах, предлагая ценную информацию о динамике рынка посредством сигналов дивергенции. На основании этого исследования мы можем сказать, что интеграция дивергенции с другими индикаторами, такими как взаимодействие между RSI, MACD и ценовым движением, усиливает ее полезность в комплексном подходе к торговле, что подтверждается различными отраслевыми источниками.

В следующем разделе мы реализуем идею дивергенции в советнике.





Шаги по интеграции обнаружения расхождений



Чтобы включить обнаружение дивергенции в MQL5-советник, начнем с расчета значений индекса относительной силы (RSI) с использованием таких функций, как iRSI(), и сравнивая их с динамикой цен. Значительные ценовые экстремумы определяются с помощью iHigh() и iLow() в течение установленного периода. В этом проекте я разделю дивергенцию на два типа: регулярную (разворотную) и скрытую.

Регулярная дивергенция:

Регулярная дивергенция сигнализирует о возможном развороте тренда: бычья дивергенция возникает, когда цена достигает более низкого минимума, а индикатор — более высокого минимума, а медвежья - когда цена достигает более высокого максимума, а индикатор — более низкого максимума.

bool CheckRegularBearishDivergence( int period = 14 , ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H1 ) { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , timeframe, 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , timeframe, 8 ); double rsiHigh1 = iRSI ( _Symbol , timeframe, period, PRICE_CLOSE , 2 ); double rsiHigh2 = iRSI ( _Symbol , timeframe, period, PRICE_CLOSE , 8 ); if (priceHigh1 > priceHigh2 && rsiHigh1 < rsiHigh2) return true ; return false ; }

Ниже показаны бычья и медвежья дивергенции соответственно:

Бычья дивергенция Boom 300 IndexH4- (более низкая минимальная цена B против более высокого минимального значения RSI в точке D)





Медвежья дивергенция Boom 300 IndexH4 (более высокая максимальная цена B против более низкого максимального значения RSI в точке D)

Скрытая дивергенция:

Скрытая дивергенция, напротив, предполагает продолжение тренда. Скрытая бычья дивергенция возникает при восходящем тренде, когда цена показывает более высокий минимум, а индикатор формирует более низкий минимум, тогда как скрытая медвежья дивергенция возникает при нисходящем тренде, когда цена делает более низкий максимум, а индикатор формирует более высокий максимум.

bool CheckHiddenBullishDivergence( int period = 14 , ENUM_TIMEFRAMES timeframe = PERIOD_H1 ) { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , timeframe, 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , timeframe, 8 ); double rsiLow1 = iRSI ( _Symbol , timeframe, period, PRICE_CLOSE , 2 ); double rsiLow2 = iRSI ( _Symbol , timeframe, period, PRICE_CLOSE , 8 ); if (priceLow1 > priceLow2 && rsiLow1 < rsiLow2) return true ; return false ; }

Ниже иллюстрируются скрытые бычья и медвежья дивергенции. Обязательно сравните их с приведенными ранее описаниями и попрактикуйтесь в выявлении подобных закономерностей на своих графиках.

Boom 300 IndexH4: Бычья скрытая дивергенция

Boom 300 IndexH4: Медвежья скрытая дивергенция

Интеграция этих типов дивергенции в советник требует кодирования условий для их обнаружения на каждом тике или закрытии бара с использованием таких инструментов, как iRSI() или iMACD() для расчета индикаторов. После обнаружения сигналы дивергенции сопоставляются с ограничениями тренда, определяемыми с использованием ежедневных рыночных настроений.





Улучшения советника Trend Constraint: Реализация новых условий исполнения сделок для использования дивергенции



Когда дивергенция наконец обнаружена, нам понадобится дополнительный индикатор для подтверждения и подачи сигнала об исполнении ордера. Есть много вариантов, но мы рассмотрим возможность использования MACD и RSI. Вот список других дополнительных индикаторов подтверждения:

Полосы Боллинджера Стохастический осциллятор Балансовый объем (OBV) и взвешенная по объему средняя цена (VWAP) Индекс среднего направления движения (ADX)

Схождение-расхождение скользящих средних (MACD):

Зачем использовать: MACD может подтверждать изменения импульса. Если обнаружено расхождение с RSI, MACD может предоставить вторичное подтверждение силы или ослабления тренда.

Как это работает:

Советник будет отслеживать пересечения линий MACD или изменения гистограммы, соответствующие результатам дивергенции. Например, медвежья дивергенция может быть подтверждена, если линия MACD пересекает сигнальную линию сверху вниз или гистограмма начинает снижаться.

Основные характеристики индикатора MACD:

Ниже показано, как просмотреть встроенный индикатор, такой как MACD, в папке Examples внутри папки Indicators в MetaEditor 5.

MetaEditor 5: Доступ к исходному файлу MACD

Причина обращения к коду заключается в том, что нам нужно легко понять, как устроены буферы, чтобы мы могли легко адаптировать их в нашем советнике. Ниже приведен фрагмент кода для буферизованных объявлений в интересующем нас индикаторе.

double ExtMacdBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; double ExtFastMaBuffer[]; double ExtSlowMaBuffer[]; int ExtFastMaHandle; int ExtSlowMaHandle;

Теперь, помня о наших буферах, давайте рассмотрим пошаговый процесс разработки, описанный ниже.

Разработка стратегии дивергенции:

Шаг 1: Объявления и входные параметры

Начнем с объявления входных параметров для стратегии дивергенции, буферов MACD и инициализации класса CTrade.

#include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input bool UseDivergenceStrategy = true ; input int DivergenceMACDPeriod = 12 ; input int DivergenceSignalPeriod = 9 ; input double DivergenceLots = 1.0 ; input double DivergenceStopLoss = 300 ; input double DivergenceTakeProfit = 500 ; input int DivergenceMagicNumber = 87654321 ; input int DivergenceLookBack = 8 ; double ExtMacdBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; int macd_handle;

Шаг 2: Инициализация MACD

Инициализируем хэндл MACD и выделим буферную память во время OnInit().

int OnInit () { macd_handle = iMACD ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceMACDPeriod, 26 , DivergenceSignalPeriod, PRICE_CLOSE ); if (macd_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to initialize MACD. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } ArrayResize (ExtMacdBuffer, DivergenceLookBack); ArrayResize (ExtSignalBuffer, DivergenceLookBack); return INIT_SUCCEEDED ; }

Шаг 3: Обнаружение дивергенции

Дивергенция возникает, когда поведение цены актива не совпадает с индикатором, в данном случае с MACD. Эта стратегия обнаруживает четыре типа дивергенций: бычью обычную, бычью скрытую, медвежью обычную и медвежью скрытую. Каждый тип располагает определенными условиями при сравнении ценовых максимумов или минимумов с соответствующими максимумами или минимумами MACD для определения наличия дивергенции.

bool CheckBullishRegularDivergence() { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdLow1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdLow2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceLow1 < priceLow2 && macdLow1 > macdLow2); } bool CheckBearishHiddenDivergence() { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdHigh1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdHigh2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceHigh1 < priceHigh2 && macdHigh1 > macdHigh2); }

Шаг 4: Торговая логика

Во-первых, стратегия обеспечивает возможность торговли на основе дивергенции. Можно открыть не более 3 открытых позиций на основе дивергенции. Извлекаются данные буфера MACD, попытка повторяется в случае неудачи, сделки совершаются только на полных барах. Кроме того, сделки согласуются с дневными трендами свечей, гарантируя, что покупки будут совершаться только в бычьи дни, а продажи — только в медвежьи.

void CheckDivergenceTrading() { if (!UseDivergenceStrategy) return ; int openDivergencePositions = CountOrdersByMagic(DivergenceMagicNumber); if (openDivergencePositions == 0 || openDivergencePositions < 3 ) { if (CopyBuffer(macd_handle, 0 , 0 , DivergenceLookBack, ExtMacdBuffer) > 0 && CopyBuffer(macd_handle, 1 , 0 , DivergenceLookBack, ExtSignalBuffer) > 0 ) { double dailyClose = iClose(_Symbol, PERIOD_D1, 0 ); double dailyOpen = iOpen(_Symbol, PERIOD_D1, 0 ); bool isDailyBullish = dailyClose > dailyOpen; bool isDailyBearish = dailyClose < dailyOpen; if (isDailyBullish && (CheckBullishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] > ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBullishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder(true); } if (isDailyBearish && (CheckBearishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] < ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBearishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder(false); } } } }

Шаг 5: Исполнение ордеров

При обнаружении расхождения стратегия совершает сделки с заранее определенными параметрами, такими как размер лота, стоп-лосс и тейк-профит. Функция ExecuteDivergenceOrder рассчитывает соответствующие уровни на основе направления торговли и использует торговый объект для размещения ордеров на покупку или продажу.

void ExecuteDivergenceOrder( bool isBuy) { trade.SetExpertMagicNumber(DivergenceMagicNumber); double currentPrice = isBuy ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stopLossPrice = isBuy ? currentPrice - DivergenceStopLoss * _Point : currentPrice + DivergenceStopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = isBuy ? currentPrice + DivergenceTakeProfit * _Point : currentPrice - DivergenceTakeProfit * _Point ; if (isBuy) { if (trade.Buy(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Buy" )) Print ( "Divergence Buy order placed." ); } else { if (trade.Sell(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Sell" )) Print ( "Divergence Sell order placed." ); } }

Шаг 6: Управление ордерами

Для предотвращения чрезмерной торговли стратегия использует служебную функцию CountOrdersByMagic для подсчета всех открытых позиций с указанным магическим числом. Это обеспечивает соблюдение максимального лимита позиции, установленного для сделок на основе дивергенции.

int CountOrdersByMagic( int magic) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic) { count++; } } } return count; }

Магическое число:

Другим важным аспектом является придание нашим позициям идентичности. В этом случае мы присвоили уникальный магический номер сделкам, регулируемым стратегией дивергенции.

trade.SetExpertMagicNumber(DivergenceMagicNumber);

Шаг 7: Защита прибыли

Мы внедрили функцию защиты прибыли, которая включает логику фиксации прибыли для нашего советника Trend Constraint, чтобы динамически защищать прибыль от открытых сделок. Функция LockProfits сканирует все активные позиции, выявляя те, прибыль по которым превышает порог в 100 пунктов. Для каждой квалификационной позиции рассчитывается новый уровень стоп-лосса на основе параметра profitLockerPoints (например, 20 пунктов от цены входа).

Такая корректировка обеспечивает перемещение стоп-лосса ближе к текущей цене, эффективно фиксируя прибыль. Для позиций на покупку стоп-лосс смещается выше цены входа, а для позиций на продажу — ниже. Функция обновляет стоп-лосс только в том случае, если новый уровень обеспечивает лучшую защиту, гарантируя оптимальное управление рисками. Успешные изменения сопровождаются сообщениями для отслеживания. Эта функция помогает обеспечить прибыль, одновременно предоставляя торговле потенциал для дальнейшего роста.

Вот функция фиксации прибыли:

void LockProfits() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { double entryPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double currentProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double currentPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); double profitPoints = MathAbs (currentProfit / _Point ); if (profitPoints >= 100 ) { double newStopLoss; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { newStopLoss = entryPrice + profitLockerPoints * _Point ; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { newStopLoss = entryPrice - profitLockerPoints * _Point ; } else { continue ; } double currentStopLoss = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if (currentStopLoss < newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for buy position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } else { if (currentStopLoss > newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for sell position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } } } } }

Шаг 8: Интеграция в OnTick()

Вызовем логику торговли по дивергенции в основном цикле советника.

void OnTick () { CheckDivergenceTrading(); }

Шаг 9: Завершение

void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (macd_handle); }

Интеграция стратегии в основной советник Trend Constrant.

В предыдущей статье этой серии мы разработали советник на основе канала Дончиана, объединив две стратегии в одном советнике. Внедрим третью стратегию и используем логические данные для включения и отключения стратегий.

input bool UseTrendFollowingStrategy = false ; input bool UseBreakoutStrategy = false ; input bool UseDivergenceStrategy = true ;

Устанавливаем стратегию Divergence на true, чтобы не запутаться при запуске в тестере стратегий.

Наконец, тщательно интегрируем нашу стратегию в основной код:

#property copyright "Copyright 2024, Clemence Benjamin" #property link "https://www.mql5.com/en/users/billionaire2024/seller" #property version "1.02" #include <Trade\Trade.mqh> CTrade trade; input bool UseTrendFollowingStrategy = false ; input bool UseBreakoutStrategy = false ; input bool UseDivergenceStrategy = true ; input int RSI_Period = 14 ; input double RSI_Overbought = 70.0 ; input double RSI_Oversold = 30.0 ; input double Lots = 0.1 ; input double StopLoss = 100 ; input double TakeProfit = 200 ; input double TrailingStop = 50 ; input int MagicNumber = 12345678 ; input int OrderLifetime = 43200 ; input int InpDonchianPeriod = 20 ; input double RiskRewardRatio = 1.5 ; input double LotSize = 0.1 ; input double pipsToStopLoss = 15 ; input double pipsToTakeProfit = 30 ; input int DivergenceMACDPeriod = 12 ; input int DivergenceSignalPeriod = 9 ; input double DivergenceLots = 1.0 ; input double DivergenceStopLoss = 300 ; input double DivergenceTakeProfit = 500 ; input int DivergenceMagicNumber = 87654321 ; input int DivergenceLookBack = 8 ; input double profitLockerPoints = 20 ; int rsi_handle; int handle; int macd_handle; double ExtUpBuffer[]; double ExtDnBuffer[]; double ExtMacdBuffer[]; double ExtSignalBuffer[]; int globalMagicNumber; int OnInit () { rsi_handle = iRSI ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , RSI_Period, PRICE_CLOSE ); if (rsi_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create RSI indicator handle. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } handle = iCustom ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , "Free Indicators\\Donchian Channel" , InpDonchianPeriod); if (handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to load the Donchian Channel indicator. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } globalMagicNumber = DivergenceMagicNumber; macd_handle = iMACD ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceMACDPeriod, 26 , DivergenceSignalPeriod, PRICE_CLOSE ); if (macd_handle == INVALID_HANDLE ) { Print ( "Failed to create MACD indicator handle for divergence strategy. Error: " , GetLastError ()); return INIT_FAILED ; } ArrayResize (ExtMacdBuffer, DivergenceLookBack); ArrayResize (ExtSignalBuffer, DivergenceLookBack); return INIT_SUCCEEDED ; } void OnDeinit ( const int reason) { IndicatorRelease (rsi_handle); IndicatorRelease (handle); IndicatorRelease (macd_handle); } void CheckTrendFollowing() { if ( PositionsTotal () >= 2 ) return ; double rsi_value; double rsi_values[]; if ( CopyBuffer (rsi_handle, 0 , 0 , 1 , rsi_values) <= 0 ) { Print ( "Failed to get RSI value. Error: " , GetLastError ()); return ; } rsi_value = rsi_values[ 0 ]; double ma_short = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 50 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); double ma_long = iMA ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 200 , 0 , MODE_EMA , PRICE_CLOSE ); bool is_uptrend = ma_short > ma_long; bool is_downtrend = ma_short < ma_long; if (is_uptrend && rsi_value < RSI_Oversold) { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stopLossPrice = currentPrice - StopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = currentPrice + TakeProfit * _Point ; if (trade.Buy(Lots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Trend Following Buy" )) { Print ( "Trend Following Buy order placed." ); } } else if (is_downtrend && rsi_value > RSI_Overbought) { double currentPrice = SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ); double stopLossPrice = currentPrice + StopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = currentPrice - TakeProfit * _Point ; if (trade.Sell(Lots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Trend Following Sell" )) { Print ( "Trend Following Sell order placed." ); } } } void CheckBreakoutTrading() { if ( PositionsTotal () >= 2 ) return ; ArrayResize (ExtUpBuffer, 2 ); ArrayResize (ExtDnBuffer, 2 ); if ( CopyBuffer (handle, 0 , 0 , 2 , ExtUpBuffer) <= 0 || CopyBuffer (handle, 2 , 0 , 2 , ExtDnBuffer) <= 0 ) { Print ( "Error reading Donchian Channel buffer. Error: " , GetLastError ()); return ; } double closePrice = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); double lastOpen = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); double lastClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 1 ); bool isBullishDay = lastClose > lastOpen; bool isBearishDay = lastClose < lastOpen; if (isBullishDay && closePrice > ExtUpBuffer[ 1 ]) { double stopLoss = closePrice - pipsToStopLoss * _Point ; double takeProfit = closePrice + pipsToTakeProfit * _Point ; if (trade.Buy(LotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, "Breakout Buy" ) > 0 ) { Print ( "Breakout Buy order placed." ); } } else if (isBearishDay && closePrice < ExtDnBuffer[ 1 ]) { double stopLoss = closePrice + pipsToStopLoss * _Point ; double takeProfit = closePrice - pipsToTakeProfit * _Point ; if (trade.Sell(LotSize, _Symbol , 0 , stopLoss, takeProfit, "Breakout Sell" ) > 0 ) { Print ( "Breakout Sell order placed." ); } } } bool CheckBullishRegularDivergence() { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdLow1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdLow2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceLow1 < priceLow2 && macdLow1 > macdLow2); } bool CheckBullishHiddenDivergence() { double priceLow1 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceLow2 = iLow ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdLow1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdLow2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceLow1 > priceLow2 && macdLow1 < macdLow2); } bool CheckBearishRegularDivergence() { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdHigh1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdHigh2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceHigh1 > priceHigh2 && macdHigh1 < macdHigh2); } bool CheckBearishHiddenDivergence() { double priceHigh1 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 2 ); double priceHigh2 = iHigh ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , DivergenceLookBack); double macdHigh1 = ExtMacdBuffer[ 2 ]; double macdHigh2 = ExtMacdBuffer[DivergenceLookBack - 1 ]; return (priceHigh1 < priceHigh2 && macdHigh1 > macdHigh2); } void CheckDivergenceTrading() { if (!UseDivergenceStrategy) return ; int openDivergencePositions = CountOrdersByMagic(DivergenceMagicNumber); if (openDivergencePositions == 0 || openDivergencePositions < 3 ) { int barsAvailable = Bars ( _Symbol , PERIOD_CURRENT ); if (barsAvailable < DivergenceLookBack * 2 ) { Print ( "Not enough data bars for MACD calculation." ); return ; } int attempt = 0 ; while (attempt < 6 ) { if ( CopyBuffer (macd_handle, 0 , 0 , DivergenceLookBack, ExtMacdBuffer) > 0 && CopyBuffer (macd_handle, 1 , 0 , DivergenceLookBack, ExtSignalBuffer) > 0 ) break ; Print ( "Failed to copy MACD buffer, retrying..." ); Sleep ( 1000 ); attempt++; } if (attempt == 6 ) { Print ( "Failed to copy MACD buffers after " , attempt, " attempts." ); return ; } if ( TimeCurrent () == iTime ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 )) { Print ( "Skipping trade due to incomplete bar data." ); return ; } double currentClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_CURRENT , 0 ); double dailyClose = iClose ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); double dailyOpen = iOpen ( _Symbol , PERIOD_D1 , 0 ); bool isDailyBullish = dailyClose > dailyOpen; bool isDailyBearish = dailyClose < dailyOpen; if (isDailyBullish) { if ((CheckBullishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] > ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBullishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder( true ); } } if (isDailyBearish) { if ((CheckBearishRegularDivergence() && ExtMacdBuffer[ 0 ] < ExtSignalBuffer[ 0 ]) || CheckBearishHiddenDivergence()) { ExecuteDivergenceOrder( false ); } } } else { Print ( "Divergence strategy: Maximum number of positions reached." ); } } void ExecuteDivergenceOrder( bool isBuy) { trade.SetExpertMagicNumber(DivergenceMagicNumber); double currentPrice = isBuy ? SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) : SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_BID ); double stopLossPrice = isBuy ? currentPrice - DivergenceStopLoss * _Point : currentPrice + DivergenceStopLoss * _Point ; double takeProfitPrice = isBuy ? currentPrice + DivergenceTakeProfit * _Point : currentPrice - DivergenceTakeProfit * _Point ; if (isBuy) { if (trade.Buy(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Buy" )) { Print ( "Divergence Buy order placed." ); } } else { if (trade.Sell(DivergenceLots, _Symbol , 0 , stopLossPrice, takeProfitPrice, "Divergence Sell" )) { Print ( "Divergence Sell order placed." ); } } } int CountOrdersByMagic( int magic) { int count = 0 ; for ( int i = 0 ; i < PositionsTotal (); i++) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { if ( PositionGetInteger ( POSITION_MAGIC ) == magic) { count++; } } } return count; } v oid LockProfits() { for ( int i = PositionsTotal () - 1 ; i >= 0 ; i--) { ulong ticket = PositionGetTicket (i); if ( PositionSelectByTicket (ticket)) { double entryPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_OPEN ); double currentProfit = PositionGetDouble ( POSITION_PROFIT ); double currentPrice = PositionGetDouble ( POSITION_PRICE_CURRENT ); double profitPoints = MathAbs (currentProfit / _Point ); if (profitPoints >= 100 ) { double newStopLoss; if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { newStopLoss = entryPrice + profitLockerPoints * _Point ; } else if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_SELL ) { newStopLoss = entryPrice - profitLockerPoints * _Point ; } else { continue ; } double currentStopLoss = PositionGetDouble ( POSITION_SL ); if ( PositionGetInteger ( POSITION_TYPE ) == POSITION_TYPE_BUY ) { if (currentStopLoss < newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for buy position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } else { if (currentStopLoss > newStopLoss || currentStopLoss == 0 ) { if (trade.PositionModify(ticket, newStopLoss, PositionGetDouble ( POSITION_TP ))) { Print ( "Profit locking for sell position: Stop Loss moved to " , newStopLoss); } } } } } } } void OnTick () { if (UseTrendFollowingStrategy) CheckTrendFollowing(); if (UseBreakoutStrategy) CheckBreakoutTrading(); if (UseDivergenceStrategy) CheckDivergenceTrading(); LockProfits(); }





Результаты тестирования на истории и практическое применение

Для проведения нашего теста нам необходимо найти советника по ограничению тренда в разделе "Эксперты" терминала. Убедитесь, что вы используете демо-счет. Откроется окно тестера стратегий, в котором можно настроить входные параметры для различных оптимизаций. Изображения ниже получены с настройками по умолчанию:

Советник Trend Constraint: демо-настройки

Мы запустили тестер стратегий, и сделки были успешно совершены. Система ограничила максимальное количество позиций тремя за сессию, что предотвратило множественные неконтролируемые исполнения ордеров. Ниже представлено изображение, демонстрирующее фрагмент тестирования на истории в действии:

Советник Trend Constraint: Тестирование на EURUSD M15

На изображении ниже показано, что наши функции управления позициями работают так, как и ожидалось. Согласно реализованной логике, активны максимум три ордера, каждый из которых помечен комментарием Divergence Sell, что позволяет легко идентифицировать их.





Советник Trend Constraint: максимум 3 позиции за сессию





Заключение

Мы изучили различные типы дивергенций и реализовали их в коде как часть комплексной стратегии, которая объединяет такие индикаторы, как RSI и MACD, для генерации точных торговых сигналов. Эти сигналы были дополнительно уточнены путем включения ограничений тренда дневных свечей, что обеспечило их соответствие более широким трендам и повысило надежность. Наш советник Trend Constraint теперь включает в себя три отдельные настраиваемые стратегии, позволяющие пользователям настраивать советник в соответствии со своими торговыми предпочтениями и адаптироваться к различным рыночным условиям.

Для улучшения управления торговлей мы внедрили такие функции, как уникальные магические числа для каждой позиции, что позволяет точно контролировать открытые сделки и ограничивать количество позиций на стратегию. Кроме того, была разработана специальная функция фиксации прибыли, которая позволяет сохранять прибыль путем динамической корректировки уровней стоп-лосса в случае, если рынок развернется до достижения цели тейк-профита. Этот функционал обеспечивает как управление рисками, так и гибкость, делая советник надежным и адаптируемым. Ниже прилагаются исходные файлы советника. Мы призываем вас изучить их, протестировать различные конфигурации и поделиться своими отзывами в комментариях. Обратите внимание: примеры приведены только в образовательных целях, и все тесты должны проводиться на демо-счетах.

Успехов в разработке!