Оптимизация наследованием крови — Blood inheritance optimization (BIO)
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Введение
Однажды, когда я наблюдал за тем, как медсестра берет кровь у пациентов в лаборатории, меня посетила неожиданная мысль. Группы крови — эта древняя система наследования, передающаяся из поколения в поколение по строгим генетическим законам, — вдруг предстала передо мной в совершенно новом свете. Что если эти природные качества наследования можно использовать в области оптимизационных алгоритмов?
Каждый из нас носит в своих венах уникальную комбинацию, доставшуюся от родителей. Подобно тому, как группы крови определяют совместимость при переливании, они могли бы определять способы передачи и мутации параметров в процессе оптимизации. Эта идея мне понравилась, и я решил к этому вернуться, когда будет время на исследования. Как раз представилась возможность, и после проведенных экспериментов родился алгоритм Blood Inheritance Optimization (BIO) — метод, который использует природные законы наследования групп крови, как метафору для управления эволюцией решений. В нем четыре группы крови превратились в четыре различные стратегии мутации параметров, а законы наследования определяют, как потомки получают и модифицируют характеристики своих родителей.
Как и в природе, группа крови ребенка не является простым усреднением групп крови родителей, а подчиняется генетическим законам, в BIO параметры новых решений формируются через систему наследования и мутаций. Каждая группа крови привносит свой уникальный подход к исследованию пространства решений: от консервативного сохранения лучших найденных значений, до радикальных мутаций, открывающих новые перспективные области и направления для дальнейших исследований пространства решений.
В этой статье я хочу поделиться принципами работы алгоритма BIO, который объединяет биологическое вдохновение с алгоритмической строгостью, а также предоставить результаты тестирования на уже знакомых нам функциях. Итак, приступим.
Реализация алгоритма
Для начала познакомимся с таблицей наследования группы крови потомка от родителей. Как можно заметить, наследование группы крови не является однородным. В мире существует интересная статистика распределения групп крови среди населения. Чаще всего встречается первая группа (O) — около 40% населения планеты являются её носителями. За ней следует вторая группа (A), которой обладает примерно 30% людей. Третья группа (B) встречается у 20% населения, а четвертая (AB) — самая редкая, её носителями являются лишь около 10% людей.
Изучая механизмы наследования, я узнал, что первая группа крови является рецессивной по отношению ко всем остальным. Это значит, что люди с первой группой могут передать своим детям только первую группу. В то же время, вторая и третья группы демонстрируют кодоминантность по отношению друг к другу, что приводит к появлению четвертой группы при их сочетании. Кстати, с эволюционной точки зрения четвертая группа крови — самая молодая.
Меня особенно заинтересовали некоторые уникальные свойства разных групп крови. Например, первая группа считается "универсальным донором", поскольку её можно переливать людям с любой группой крови. А четвертая группа, напротив, делает своих носителей "универсальными реципиентами" — они могут принимать кровь любой группы.
Все эти особенности системы групп крови инспирировали меня на создание соответствующих механизмов в моём алгоритме. Согласно тому, что первая группа крови является базовой и наиболее распространенной, в алгоритме она соответствует стратегии сохранения лучшего найденного решения. Таблица наследования групп крови, показывающая все возможные комбинации групп крови родителей и потенциальные группы крови их детей, легла в основу механизма определения "группы крови" нового решения на основе "групп крови" родительских решений, что напрямую влияет на способ мутации параметров в алгоритме BIO.
Рисунок 1. Таблица наследования группы крови
Основой алгоритма BIO является довольно простая идея: каждому решению в популяции (родительские особи) соответствует своя "группа крови" (от 1 до 4), которая определяется его порядковым номером в популяции. Когда мы создаем новое поколение решений, мы выбираем двух "родителей" из текущей популяции. При этом вероятность выбора не линейная, а квадратичная — это значит, что лучшие решения имеют заметно больше шансов стать родителями.
Дальше начинается самое интересное. На основе групп крови родителей, используя специальную матрицу наследования (она прописана в коде в методе Init), мы определяем возможные группы крови для "ребенка" — нового решения. Затем, для каждого параметра этого нового решения, если выпала первая группа крови — берем значение из лучшего найденного решения. Я сделал это по аналогии с первой группой крови как универсальным донором. Если выпала вторая группа — берем значение от одного из родителей и применяем к нему степенное распределение. Это создает тенденцию к исследованию краев диапазона параметров. При третьей группе — также берем значение от одного из родителей, но двигаем его в сторону лучшего решения на случайную величину. А при четвертой группе — берем родительское значение и отражаем его относительно границ диапазона, своего рода инверсия, что позволяет исследовать новые области поиска.
После создания нового поколения мы проверяем, не появились ли решения лучше текущего глобального решения, и сохраняем лучшие особи для следующей итерации. Вот так, используя аналогию с наследованием групп крови, мой алгоритм исследует пространство решений, комбинируя различные стратегии мутации параметров. Ниже представляю псевдокод алгоритма.
Инициализация:
- Создать популяцию агентов размером popSize (по умолчанию 50)
- Создать матрицу наследования групп крови, которая определяет возможные группы крови у детей на основе групп крови родителей (1,2,3,4)
- Инициализация диапазонов для параметров (мин., макс., значения шага)
Основной цикл:
- Если это первая итерация (ревизия = ложь):
- Случайным образом инициализировать позиции всех агентов в пределах диапазонов параметров
- Установить флаг ревизии на значение true
- Для каждого агента в популяции:
- Выбрать родительских агентов (отца и мать) с использованием квадратичного распределения вероятностей
- Определите группы крови обоих родителей, используя функцию: bloodType = 1 + (положение_в_популяции % 4)
- Для каждого параметра дочернего решения:
- Получить возможную группу крови ребенка из матрицы наследования на основе групп крови родителей
- Если у ребенка группа крови 1:
- Использовать лучшее известное решение для этого параметра.
- В противном случае:
- Случайным образом выбрать значение параметра либо отца, либо матери
- Применить мутацию на основе группы крови ребенка:
- Тип 2: Применить степенное распределение с показателем 20
- Тип 3: Переместить значение параметра в сторону наилучшего решения со случайным фактором
- Тип 4: Зеркальное значение параметра по всему диапазону параметров
- Убедиться, что параметр остается в пределах допустимого диапазона и шага
Фаза пересмотра:
- Обновить глобальное лучшее решение, если какой-либо агент имеет лучшую пригодность
- Копировать текущую популяцию во вторую половину расширенного массива популяции
- Сортировать расширенную популяцию по приспособленности
- Сохранить лучших агентов для следующего поколения
Приступим к написанию кода алгоритма. Класс "C_AO_BIO", производный от "C_AO", реализует алгоритм BIO и предполагает использование структуры данных для представления особей (агентов) в популяции, а также их контроля.
SetParams () — метод позволяет устанавливать параметры класса, в данном случае устанавливая размер популяции "popSize" из массива параметров.
Init () — метод инициализирует алгоритм, принимая минимальные и максимальные значения параметров, шаг изменения и количество эпох.
Moving () и Revision () — методы отвечают за движение (эволюцию) агентов в популяции и их ревизию (оценка производительности и выбор лучших).
S_Papa и S_Mama:
- S_Papa — представляет собой структуру, содержащую массив типов крови (bTypes).
- S_Mama — содержит массив из четырех объектов S_Papa, что предполагает наличие "родителей" для дальнейшего генетического смешивания.
Такой способ представления в виде структур позволит напрямую получить вероятную группу крови дочерней особи от родителей, указав группу крови родителей, так "ma [1].pa [2].bTypes", где "1" и "2" - группы крови матери и отца соответственно.
Метод GetBloodType () возвращает тип крови для определённого агента, а GetBloodMutation () реализует механизм мутации гена в зависимости от типа крови.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— class C_AO_BIO : public C_AO { public: //-------------------------------------------------------------------- C_AO_BIO () { ao_name = "BIO"; ao_desc = "Blood Inheritance Optimization"; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17246"; popSize = 50; // размер популяции ArrayResize (params, 1); params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize; } void SetParams () { popSize = (int)params [0].val; } bool Init (const double &rangeMinP [], // минимальные значения const double &rangeMaxP [], // максимальные значения const double &rangeStepP [], // шаг изменения const int epochsP = 0); // количество эпох void Moving (); void Revision (); private: //------------------------------------------------------------------- struct S_Papa { int bTypes []; }; struct S_Mama { S_Papa pa [4]; }; S_Mama ma [4]; S_AO_Agent p []; int GetBloodType (int ind); void GetBloodMutation (double &gene, int indGene, int bloodType); }; //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Init" инициализирует экземпляр класса "C_AO_BIO" и подготавливает его для работы, настраивая популяцию агентов и их характеристики, разберём реализацию данного метода.
Вызов метода "StandardInit" — первая строчка проверяет результат вызова метода, который проверяет/инициализирует базовые параметры, необходимые для работы алгоритма.
Инициализация массива агентов:
- Изменяет размер массива агентов "p" в два раза больше заданного размера популяции "popSize".
- В цикле "for" для каждого агента вызывается метод "Init", инициализирующий агента с помощью параметров координат.
- Далее метод размером задаёт массивы типов крови (bTypes) для структур "S_Mama" и "S_Papa".
- Для различных комбинаций (например, ma [0].pa [0], ma [1].pa [2] и т.д.) устанавливаются разные типы крови в соответствии со специальной матрицей наследования, а размер массивов указывается через "ArrayResize".
Итак, метод "Init" в классе "C_AO_BIO" выполняет важную задачу подготовки объекта к выполнению алгоритма оптимизации: создает популяцию агентов, настраивает их начальные параметры и определяет правила связывания для типов крови (наследования). Это позволяет моментально получить возможную группу крови потомка, а также использовать параметры их "крови" для дальнейшей эволюции в рамках алгоритма.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— bool C_AO_BIO::Init (const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; //---------------------------------------------------------------------------- ArrayResize (p, popSize * 2); for (int i = 0; i < popSize * 2; i++) p [i].Init (coords); //1-1 ArrayResize (ma [0].pa [0].bTypes, 1); ma [0].pa [0].bTypes [0] = 1; //2-2 ArrayResize (ma [1].pa [1].bTypes, 2); ma [1].pa [1].bTypes [0] = 1; ma [1].pa [1].bTypes [1] = 2; //3-3 ArrayResize (ma [2].pa [2].bTypes, 2); ma [2].pa [2].bTypes [0] = 1; ma [2].pa [2].bTypes [1] = 3; //1-2; 2-1 ArrayResize (ma [0].pa [1].bTypes, 2); ArrayResize (ma [1].pa [0].bTypes, 2); ma [0].pa [1].bTypes [0] = 1; ma [0].pa [1].bTypes [1] = 2; ma [1].pa [0].bTypes [0] = 1; ma [1].pa [0].bTypes [1] = 2; //1-3; 3-1 ArrayResize (ma [0].pa [2].bTypes, 2); ArrayResize (ma [2].pa [0].bTypes, 2); ma [0].pa [2].bTypes [0] = 1; ma [0].pa [2].bTypes [1] = 3; ma [2].pa [0].bTypes [0] = 1; ma [2].pa [0].bTypes [1] = 3; //1-4; 4-1 ArrayResize (ma [0].pa [3].bTypes, 2); ArrayResize (ma [3].pa [0].bTypes, 2); ma [0].pa [3].bTypes [0] = 2; ma [0].pa [3].bTypes [1] = 3; ma [3].pa [0].bTypes [0] = 2; ma [3].pa [0].bTypes [1] = 3; //2-3; 3-2 ArrayResize (ma [1].pa [2].bTypes, 4); ArrayResize (ma [2].pa [1].bTypes, 4); ma [1].pa [2].bTypes [0] = 1; ma [1].pa [2].bTypes [1] = 2; ma [1].pa [2].bTypes [2] = 3; ma [1].pa [2].bTypes [3] = 4; ma [2].pa [1].bTypes [0] = 1; ma [2].pa [1].bTypes [1] = 2; ma [2].pa [1].bTypes [2] = 3; ma [2].pa [1].bTypes [3] = 4; //2-4; 4-2; 3-4; 4-3; 4-4 ArrayResize (ma [1].pa [3].bTypes, 3); ArrayResize (ma [3].pa [1].bTypes, 3); ArrayResize (ma [2].pa [3].bTypes, 3); ArrayResize (ma [3].pa [2].bTypes, 3); ArrayResize (ma [3].pa [3].bTypes, 3); ma [1].pa [3].bTypes [0] = 2; ma [1].pa [3].bTypes [1] = 3; ma [1].pa [3].bTypes [2] = 4; ma [3].pa [1].bTypes [0] = 2; ma [3].pa [1].bTypes [1] = 3; ma [3].pa [1].bTypes [2] = 4; ma [2].pa [3].bTypes [0] = 2; ma [2].pa [3].bTypes [1] = 3; ma [2].pa [3].bTypes [2] = 4; ma [3].pa [2].bTypes [0] = 2; ma [3].pa [2].bTypes [1] = 3; ma [3].pa [2].bTypes [2] = 4; ma [3].pa [3].bTypes [0] = 2; ma [3].pa [3].bTypes [1] = 3; ma [3].pa [3].bTypes [2] = 4; return true; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод " Moving" выполняет эволюционные шаги в процессе оптимизации, применяя концепции наследования и мутации к популяции агентов, разберем его подробнее:
Проверка необходимости ревизии (revision) — первая часть метода проверяет, нужно ли обновлять агенты или "двигать" их и если "revision" равно "false", происходит начальная инициализация (или обновление) координат агентов (a [i] .c [j]):
- Каждый агент получает случайные значения, сгенерированные в диапазоне [rangeMin [j], rangeMax [j] с помощью метода "u.RNDfromCI".
- Затем значение приводится в необходимый диапазон с использованием "u.SeInDiSp", который применяет шаг, заданный в "rangeStep".
Переключение на состояние ревизии — после первой итерации параметр "revision" устанавливается в "true", чтобы переключиться на следующий этап, а метод завершает выполнение (return).
Инициализация переменных — вначале метода инициализируются переменные, отвечающие за случайные значения и типы крови родителей (papIND, mamIND, pBloodType, mBloodType, cBloodType и bloodIND).
Основной цикл по популяции (popSize) — метод проходит в цикле по каждому агенту в популяции:
- Генерируются два случайных индекса для родителей (papIND и mamIND) с помощью метода "u.RNDprobab ()", который генерирует случайные вероятности.
- С помощью функции "GetBloodType" извлекаются типы крови для обоих родителей.
Цикл по координатам (coords) — внутри основного цикла для каждого координата агента:
- Выбирается случайный индекс типа крови из массива "bTypes" выбранных родителей (по типу крови матери и отца).
- Если выбранный тип крови равен "1", агент получает значение от "cB [c]". В противном случае происходит смешивание:
- Значение координаты агентов выбирается случайным образом либо от отца, либо от матери.
- Применяется функция "GetBloodMutation", которая производит мутацию выбранного значения на основе типа крови.
- Значение корректируется с использованием метода "u.SeInDiSp" для обеспечения того, что оно остается в допустимых пределах.
Метод "Moving" представляет собой ключевую часть алгоритма, которая эмулирует процесс эволюции популяции агентов и включает в себя как случайную инициализацию, так и механизмы мутации и комбинирования параметров агентов на основе принципов наследования группы крови. Метод сочетает в себе аспекты случайности и наследственности, чтобы создавать новое потомство с различными значениями. Это настраивает агентов для дальнейшей оптимизации и поиска в пространстве решений.
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BIO::Moving () { //---------------------------------------------------------------------------- if (!revision) { for (int i = 0; i < popSize; i++) { for (int j = 0; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true; return; } //---------------------------------------------------------------------------- double rnd = 0.0; int papIND = 0; int mamIND = 0; int pBloodType = 0; int mBloodType = 0; int cBloodType = 0; int bloodIND = 0; for (int i = 0; i < popSize; i++) { rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; papIND = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; mamIND = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1); pBloodType = GetBloodType (papIND); mBloodType = GetBloodType (mamIND); for (int c = 0; c < coords; c++) { bloodIND = MathRand () % ArraySize (ma [mBloodType - 1].pa [pBloodType - 1].bTypes); cBloodType = ma [mBloodType - 1].pa [pBloodType - 1].bTypes [bloodIND]; if (cBloodType == 1) a [i].c [c] = cB [c]; else { if (u.RNDbool () < 0.5) a [i].c [c] = p [papIND].c [c]; else a [i].c [c] = p [mamIND].c [c]; GetBloodMutation (a [i].c [c], c, cBloodType); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "GetBloodType" определяет тип крови на основе переданного индекса "ind" - текущего положения в популяции. Таким образом, метод служит для сопоставления индексов с типами крови, используя простую арифметическую операцию с остатком. Это позволяет циклически распределить типы крови среди имеющихся индексов (0-3).
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— int C_AO_BIO::GetBloodType (int ind) { if (ind % 4 == 0) return 1; if (ind % 4 == 1) return 2; if (ind % 4 == 2) return 3; if (ind % 4 == 3) return 4; return 1; } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "GetBloodMutation" предназначен для модификации (мутации) значения генетического параметра (гена) в зависимости от его типа крови и индекса.
Параметры:
- gene — ссылка на значение гена, которое будет изменено
- indGene — индекс гена, который используется для получения диапазонов мутации
- bloodType — тип крови, что определяет логику мутации
Тип крови 2 — применяется степенное распределение "PowerDistribution" к значению гена, что меняет ген на основе заданного диапазона, вероятностно распределяя значения вокруг него.
Тип крови 3 — ген увеличивается на долю разности между лучшим текущим значением гена по популяции "cB [indGene]" и текущим значением гена. Доля смещения определяется случайным числом [0.0; 1.0].
Другие типы крови (по умолчанию) — ген изменяется таким образом, что его новое значение становится симметричным заданному диапазону (инверсионным), находясь между "rangeMin [indGene]" и "rangeMax [indGene]".
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BIO::GetBloodMutation (double &gene, int indGene, int bloodType) { switch (bloodType) { case 2: gene = u.PowerDistribution (gene, rangeMin [indGene], rangeMax [indGene], 20); return; case 3: gene += (cB [indGene] - gene) * u.RNDprobab (); return; default: { gene = rangeMax [indGene] - (gene - rangeMin [indGene]); } } } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Метод "Revision" отвечает за обновление и сортировку популяции в алгоритме BIO. В первом цикле "for" (от 0 до popSize) метод проходит по всем членам популяции "a [i]". Если значение функции приспособленности "f" текущего члена популяции "a[i].f" превышает текущее лучшее значение "fB", то обновляется "fB" новым значением, и копируются координаты "c" текущего члена популяции в массив "cB". Во втором цикле "for" текущие члены популяции "a [i]" копируются в конец массива "p", начиная с индекса "popSize". Затем создается временный массив "pT", который вдвое больше текущей популяции "popSize * 2". Вызывается метод сортировки "u.Sorting" для того, чтобы отсортировать объединенный массив "p", сохранив результаты в "pT".
//—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————— void C_AO_BIO::Revision () { //---------------------------------------------------------------------------- for (int i = 0; i < popSize; i++) { // Обновляем лучшее глобальное решение if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); } } //---------------------------------------------------------------------------- for (int i = 0; i < popSize; i++) { p [popSize + i] = a [i]; } S_AO_Agent pT []; ArrayResize (pT, popSize * 2); u.Sorting (p, pT, popSize * 2); } //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Результаты тестов
Алгоритм тестировался на трех различных тестовых функциях (Hilly, Forest и Megacity) с разными размерностями пространства поиска (5*2, 25*2 и 500*2 измерений) при 10 000 вычислений целевой функции. Общий результат в 53.80% говорит о том, что BIO занимает среднюю позицию среди популяционных алгоритмов оптимизации, что весьма неплохо для нового метода.
=============================
5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8156790458423091
25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6533623929914842
500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3087659267627686
=============================
5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8993708810337727
25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6531872390668734
500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.21759965952460583
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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6784615384615384
25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4763076923076923
500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13901538461538585
=============================
All score: 4.84175 (53.80%)
Единственная проблема, которую можно заметить на визуализации работы алгоритма, это тенденция к застреванию в локальных оптимумах на задачах малых размерностей, что встречается достаточно часто у популяционных алгоритмов.
BIO на тестовой функции Hilly
BIO на тестовой функции Forest
BIO на тестовой функции Megacity
По итогам тестирования алгоритм BIO занимает 20-ю позицию в рейтинговой таблице популяционных алгоритмов оптимизации.
|№
|AO
|Description
|Hilly
|Hilly final
|Forest
|Forest final
|Megacity (discrete)
|Megacity final
|Final result
|% of MAX
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|10 p (5 F)
|50 p (25 F)
|1000 p (500 F)
|1
|ANS
|across neighbourhood search
|0,94948
|0,84776
|0,43857
|2,23581
|1,00000
|0,92334
|0,39988
|2,32323
|0,70923
|0,63477
|0,23091
|1,57491
|6,134
|68,15
|2
|CLA
|code lock algorithm (joo)
|0,95345
|0,87107
|0,37590
|2,20042
|0,98942
|0,91709
|0,31642
|2,22294
|0,79692
|0,69385
|0,19303
|1,68380
|6,107
|67,86
|3
|AMOm
|animal migration ptimization M
|0,90358
|0,84317
|0,46284
|2,20959
|0,99001
|0,92436
|0,46598
|2,38034
|0,56769
|0,59132
|0,23773
|1,39675
|5,987
|66,52
|4
|(P+O)ES
|(P+O) evolution strategies
|0,92256
|0,88101
|0,40021
|2,20379
|0,97750
|0,87490
|0,31945
|2,17185
|0,67385
|0,62985
|0,18634
|1,49003
|5,866
|65,17
|5
|CTA
|comet tail algorithm (joo)
|0,95346
|0,86319
|0,27770
|2,09435
|0,99794
|0,85740
|0,33949
|2,19484
|0,88769
|0,56431
|0,10512
|1,55712
|5,846
|64,96
|6
|TETA
|time evolution travel algorithm (joo)
|0,91362
|0,82349
|0,31990
|2,05701
|0,97096
|0,89532
|0,29324
|2,15952
|0,73462
|0,68569
|0,16021
|1,58052
|5,797
|64,41
|7
|SDSm
|stochastic diffusion search M
|0,93066
|0,85445
|0,39476
|2,17988
|0,99983
|0,89244
|0,19619
|2,08846
|0,72333
|0,61100
|0,10670
|1,44103
|5,709
|63,44
|8
|AAm
|archery algorithm M
|0,91744
|0,70876
|0,42160
|2,04780
|0,92527
|0,75802
|0,35328
|2,03657
|0,67385
|0,55200
|0,23738
|1,46323
|5,548
|61,64
|9
|ESG
|evolution of social groups (joo)
|0,99906
|0,79654
|0,35056
|2,14616
|1,00000
|0,82863
|0,13102
|1,95965
|0,82333
|0,55300
|0,04725
|1,42358
|5,529
|61,44
|10
|SIA
|simulated isotropic annealing (joo)
|0,95784
|0,84264
|0,41465
|2,21513
|0,98239
|0,79586
|0,20507
|1,98332
|0,68667
|0,49300
|0,09053
|1,27020
|5,469
|60,76
|11
|ACS
|artificial cooperative search
|0,75547
|0,74744
|0,30407
|1,80698
|1,00000
|0,88861
|0,22413
|2,11274
|0,69077
|0,48185
|0,13322
|1,30583
|5,226
|58,06
|12
|DA
|dialectical algorithm
|0,86183
|0,70033
|0,33724
|1,89940
|0,98163
|0,72772
|0,28718
|1,99653
|0,70308
|0,45292
|0,16367
|1,31967
|5,216
|57,95
|13
|BHAm
|black hole algorithm M
|0,75236
|0,76675
|0,34583
|1,86493
|0,93593
|0,80152
|0,27177
|2,00923
|0,65077
|0,51646
|0,15472
|1,32195
|5,196
|57,73
|14
|ASO
|anarchy society optimization
|0,84872
|0,74646
|0,31465
|1,90983
|0,96148
|0,79150
|0,23803
|1,99101
|0,57077
|0,54062
|0,16614
|1,27752
|5,178
|57,54
|15
|RFO
|royal flush optimization (joo)
|0,83361
|0,73742
|0,34629
|1,91733
|0,89424
|0,73824
|0,24098
|1,87346
|0,63154
|0,50292
|0,16421
|1,29867
|5,089
|56,55
|16
|AOSm
|atomic orbital search M
|0,80232
|0,70449
|0,31021
|1,81702
|0,85660
|0,69451
|0,21996
|1,77107
|0,74615
|0,52862
|0,14358
|1,41835
|5,006
|55,63
|17
|TSEA
|turtle shell evolution algorithm (joo)
|0,96798
|0,64480
|0,29672
|1,90949
|0,99449
|0,61981
|0,22708
|1,84139
|0,69077
|0,42646
|0,13598
|1,25322
|5,004
|55,60
|18
|DE
|differential evolution
|0,95044
|0,61674
|0,30308
|1,87026
|0,95317
|0,78896
|0,16652
|1,90865
|0,78667
|0,36033
|0,02953
|1,17653
|4,955
|55,06
|19
|CRO
|chemical reaction optimisation
|0,94629
|0,66112
|0,29853
|1,90593
|0,87906
|0,58422
|0,21146
|1,67473
|0,75846
|0,42646
|0,12686
|1,31178
|4,892
|54,36
|20
|BIO
|blood inheritance optimization (joo)
|0,81568
|0,65336
|0,30877
|1,77781
|0,89937
|0,65319
|0,21760
|1,77016
|0,67846
|0,47631
|0,13902
|1,29378
|4,842
|53,80
|21
|BSA
|bird swarm algorithm
|0,89306
|0,64900
|0,26250
|1,80455
|0,92420
|0,71121
|0,24939
|1,88479
|0,69385
|0,32615
|0,10012
|1,12012
|4,809
|53,44
|22
|HS
|harmony search
|0,86509
|0,68782
|0,32527
|1,87818
|0,99999
|0,68002
|0,09590
|1,77592
|0,62000
|0,42267
|0,05458
|1,09725
|4,751
|52,79
|23
|SSG
|saplings sowing and growing
|0,77839
|0,64925
|0,39543
|1,82308
|0,85973
|0,62467
|0,17429
|1,65869
|0,64667
|0,44133
|0,10598
|1,19398
|4,676
|51,95
|24
|BCOm
|bacterial chemotaxis optimization M
|0,75953
|0,62268
|0,31483
|1,69704
|0,89378
|0,61339
|0,22542
|1,73259
|0,65385
|0,42092
|0,14435
|1,21912
|4,649
|51,65
|25
|ABO
|african buffalo optimization
|0,83337
|0,62247
|0,29964
|1,75548
|0,92170
|0,58618
|0,19723
|1,70511
|0,61000
|0,43154
|0,13225
|1,17378
|4,634
|51,49
|26
|(PO)ES
|(PO) evolution strategies
|0,79025
|0,62647
|0,42935
|1,84606
|0,87616
|0,60943
|0,19591
|1,68151
|0,59000
|0,37933
|0,11322
|1,08255
|4,610
|51,22
|27
|TSm
|tabu search M
|0,87795
|0,61431
|0,29104
|1,78330
|0,92885
|0,51844
|0,19054
|1,63783
|0,61077
|0,38215
|0,12157
|1,11449
|4,536
|50,40
|28
|BSO
|brain storm optimization
|0,93736
|0,57616
|0,29688
|1,81041
|0,93131
|0,55866
|0,23537
|1,72534
|0,55231
|0,29077
|0,11914
|0,96222
|4,498
|49,98
|29
|WOAm
|wale optimization algorithm M
|0,84521
|0,56298
|0,26263
|1,67081
|0,93100
|0,52278
|0,16365
|1,61743
|0,66308
|0,41138
|0,11357
|1,18803
|4,476
|49,74
|30
|AEFA
|artificial electric field algorithm
|0,87700
|0,61753
|0,25235
|1,74688
|0,92729
|0,72698
|0,18064
|1,83490
|0,66615
|0,11631
|0,09508
|0,87754
|4,459
|49,55
|31
|AEO
|artificial ecosystem-based optimization algorithm
|0,91380
|0,46713
|0,26470
|1,64563
|0,90223
|0,43705
|0,21400
|1,55327
|0,66154
|0,30800
|0,28563
|1,25517
|4,454
|49,49
|32
|ACOm
|ant colony optimization M
|0,88190
|0,66127
|0,30377
|1,84693
|0,85873
|0,58680
|0,15051
|1,59604
|0,59667
|0,37333
|0,02472
|0,99472
|4,438
|49,31
|33
|BFO-GA
|bacterial foraging optimization - ga
|0,89150
|0,55111
|0,31529
|1,75790
|0,96982
|0,39612
|0,06305
|1,42899
|0,72667
|0,27500
|0,03525
|1,03692
|4,224
|46,93
|34
|SOA
|simple optimization algorithm
|0,91520
|0,46976
|0,27089
|1,65585
|0,89675
|0,37401
|0,16984
|1,44060
|0,69538
|0,28031
|0,10852
|1,08422
|4,181
|46,45
|35
|ABHA
|artificial bee hive algorithm
|0,84131
|0,54227
|0,26304
|1,64663
|0,87858
|0,47779
|0,17181
|1,52818
|0,50923
|0,33877
|0,10397
|0,95197
|4,127
|45,85
|36
|ACMO
|atmospheric cloud model optimization
|0,90321
|0,48546
|0,30403
|1,69270
|0,80268
|0,37857
|0,19178
|1,37303
|0,62308
|0,24400
|0,10795
|0,97503
|4,041
|44,90
|37
|ADAMm
|adaptive moment estimation M
|0,88635
|0,44766
|0,26613
|1,60014
|0,84497
|0,38493
|0,16889
|1,39880
|0,66154
|0,27046
|0,10594
|1,03794
|4,037
|44,85
|38
|ATAm
|artificial tribe algorithm M
|0,71771
|0,55304
|0,25235
|1,52310
|0,82491
|0,55904
|0,20473
|1,58867
|0,44000
|0,18615
|0,09411
|0,72026
|3,832
|42,58
|39
|ASHA
|artificial showering algorithm
|0,89686
|0,40433
|0,25617
|1,55737
|0,80360
|0,35526
|0,19160
|1,35046
|0,47692
|0,18123
|0,09774
|0,75589
|3,664
|40,71
|40
|ASBO
|adaptive social behavior optimization
|0,76331
|0,49253
|0,32619
|1,58202
|0,79546
|0,40035
|0,26097
|1,45677
|0,26462
|0,17169
|0,18200
|0,61831
|3,657
|40,63
|41
|MEC
|mind evolutionary computation
|0,69533
|0,53376
|0,32661
|1,55569
|0,72464
|0,33036
|0,07198
|1,12698
|0,52500
|0,22000
|0,04198
|0,78698
|3,470
|38,55
|42
|CSA
|circle search algorithm
|0,66560
|0,45317
|0,29126
|1,41003
|0,68797
|0,41397
|0,20525
|1,30719
|0,37538
|0,23631
|0,10646
|0,71815
|3,435
|38,17
|43
|IWO
|invasive weed optimization
|0,72679
|0,52256
|0,33123
|1,58058
|0,70756
|0,33955
|0,07484
|1,12196
|0,42333
|0,23067
|0,04617
|0,70017
|3,403
|37,81
|44
|Micro-AIS
|micro artificial immune system
|0,79547
|0,51922
|0,30861
|1,62330
|0,72956
|0,36879
|0,09398
|1,19233
|0,37667
|0,15867
|0,02802
|0,56335
|3,379
|37,54
|45
|COAm
|cuckoo optimization algorithm M
|0,75820
|0,48652
|0,31369
|1,55841
|0,74054
|0,28051
|0,05599
|1,07704
|0,50500
|0,17467
|0,03380
|0,71347
|3,349
|37,21
|RW
|random walk
|0,48754
|0,32159
|0,25781
|1,06694
|0,37554
|0,21944
|0,15877
|0,75375
|0,27969
|0,14917
|0,09847
|0,52734
|2,348
|26,09
Выводы
В процессе разработки и тестирования алгоритма Blood Inheritance Optimization (BIO), я пришел к нескольким важным выводам. Прежде всего, использование ассоциации наследования групп крови оказалось удачным подходом к организации различных стратегий мутации в популяционном алгоритме оптимизации. Тестирование на различных функциях и размерностях показало, что алгоритм достаточно универсален и способен эффективно работать как с простыми задачами малой размерности, так и с более сложными многомерными проблемами.
Особенно важно отметить, что представленная реализация BIO — это лишь базовая версия, демонстрирующая концепцию. Ключевая идея алгоритма заключается не столько в конкретных операторах мутации (которые могут быть заменены на любые другие), сколько в самой структуре наследования стратегий изменения параметров через аналогию с группами крови. Это открывает широкие возможности для модификации и расширения алгоритма. Каждая "группа крови" может быть ассоциирована с любыми другими операторами мутации, заимствованными из других алгоритмов или созданными специально под конкретную задачу. Более того, можно экспериментировать с количеством "групп крови", добавляя новые стратегии или комбинируя существующие.
Текущие результаты тестирования, показывающие достойную позицию в рейтинге популяционных алгоритмов (с результатом около 54%), говорят о работоспособности подхода даже в его базовой реализации. При этом замеченная тенденция к застреванию в локальных оптимумах может быть преодолена путем модификации операторов мутации или добавления новых стратегий исследования пространства решений.
Наиболее перспективным направлением развития алгоритма я вижу в создании адаптивных версий, где операторы мутации для каждой "группы крови" могут динамически меняться в процессе оптимизации, подстраиваясь под ландшафт целевой функции. Также интересным представляется исследование возможности применения различных схем наследования, отличных от классической системы групп крови "ABO", что может привести к созданию целого семейства алгоритмов, основанных на различных биологических системах наследования.
Таким образом, BIO представляет собой не просто еще один алгоритм оптимизации, а гибкую концептуальную основу для создания семейства алгоритмов, объединенных общей идеей наследования стратегий поиска решений через метафору групп крови и открывает широкие возможности для дальнейших исследований и модификаций, направленных на повышение эффективности алгоритма в различных областях применения.
Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам
Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)
Плюсы и минусы алгоритма BIO:
Плюсы:
- Отсутствуют внешние параметры
- Интересная идея наследования по группам крови
- Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности
Минусы:
- Застревает в локальных экстремумах на задачах малой размерности.
К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.
Программы, используемые в статье
|#
|Имя
|Тип
|Описание
|1
|#C_AO.mqh
|Включаемый файл
|Родительский класс популяционных алгоритмов
оптимизации
|2
|#C_AO_enum.mqh
|Включаемый файл
|Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
|3
|TestFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека тестовых функций
|4
|TestStandFunctions.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека функций тестового стенда
|5
|Utilities.mqh
|Включаемый файл
|Библиотека вспомогательных функций
|6
|CalculationTestResults.mqh
|Включаемый файл
|Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
|7
|Testing AOs.mq5
|Скрипт
|Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
|8
|Simple use of population optimization algorithms.mq5
|Скрипт
|Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
|9
|Test_AO_BIO.mq5
|Скрипт
|Испытательный стенд для BIO
Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.
Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.
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