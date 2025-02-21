Оптимизация наследованием крови — Blood inheritance optimization (BIO)

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Введение

Однажды, когда я наблюдал за тем, как медсестра берет кровь у пациентов в лаборатории, меня посетила неожиданная мысль. Группы крови — эта древняя система наследования, передающаяся из поколения в поколение по строгим генетическим законам, — вдруг предстала передо мной в совершенно новом свете. Что если эти природные качества наследования можно использовать в области оптимизационных алгоритмов?

Каждый из нас носит в своих венах уникальную комбинацию, доставшуюся от родителей. Подобно тому, как группы крови определяют совместимость при переливании, они могли бы определять способы передачи и мутации параметров в процессе оптимизации. Эта идея мне понравилась, и я решил к этому вернуться, когда будет время на исследования. Как раз представилась возможность, и после проведенных экспериментов родился алгоритм Blood Inheritance Optimization (BIO) — метод, который использует природные законы наследования групп крови, как метафору для управления эволюцией решений. В нем четыре группы крови превратились в четыре различные стратегии мутации параметров, а законы наследования определяют, как потомки получают и модифицируют характеристики своих родителей.

Как и в природе, группа крови ребенка не является простым усреднением групп крови родителей, а подчиняется генетическим законам, в BIO параметры новых решений формируются через систему наследования и мутаций. Каждая группа крови привносит свой уникальный подход к исследованию пространства решений: от консервативного сохранения лучших найденных значений, до радикальных мутаций, открывающих новые перспективные области и направления для дальнейших исследований пространства решений.

В этой статье я хочу поделиться принципами работы алгоритма BIO, который объединяет биологическое вдохновение с алгоритмической строгостью, а также предоставить результаты тестирования на уже знакомых нам функциях. Итак, приступим.





Реализация алгоритма

Для начала познакомимся с таблицей наследования группы крови потомка от родителей. Как можно заметить, наследование группы крови не является однородным. В мире существует интересная статистика распределения групп крови среди населения. Чаще всего встречается первая группа (O) — около 40% населения планеты являются её носителями. За ней следует вторая группа (A), которой обладает примерно 30% людей. Третья группа (B) встречается у 20% населения, а четвертая (AB) — самая редкая, её носителями являются лишь около 10% людей.

Изучая механизмы наследования, я узнал, что первая группа крови является рецессивной по отношению ко всем остальным. Это значит, что люди с первой группой могут передать своим детям только первую группу. В то же время, вторая и третья группы демонстрируют кодоминантность по отношению друг к другу, что приводит к появлению четвертой группы при их сочетании. Кстати, с эволюционной точки зрения четвертая группа крови — самая молодая.

Меня особенно заинтересовали некоторые уникальные свойства разных групп крови. Например, первая группа считается "универсальным донором", поскольку её можно переливать людям с любой группой крови. А четвертая группа, напротив, делает своих носителей "универсальными реципиентами" — они могут принимать кровь любой группы.

Все эти особенности системы групп крови инспирировали меня на создание соответствующих механизмов в моём алгоритме. Согласно тому, что первая группа крови является базовой и наиболее распространенной, в алгоритме она соответствует стратегии сохранения лучшего найденного решения. Таблица наследования групп крови, показывающая все возможные комбинации групп крови родителей и потенциальные группы крови их детей, легла в основу механизма определения "группы крови" нового решения на основе "групп крови" родительских решений, что напрямую влияет на способ мутации параметров в алгоритме BIO.

Рисунок 1. Таблица наследования группы крови

Основой алгоритма BIO является довольно простая идея: каждому решению в популяции (родительские особи) соответствует своя "группа крови" (от 1 до 4), которая определяется его порядковым номером в популяции. Когда мы создаем новое поколение решений, мы выбираем двух "родителей" из текущей популяции. При этом вероятность выбора не линейная, а квадратичная — это значит, что лучшие решения имеют заметно больше шансов стать родителями.

Дальше начинается самое интересное. На основе групп крови родителей, используя специальную матрицу наследования (она прописана в коде в методе Init), мы определяем возможные группы крови для "ребенка" — нового решения. Затем, для каждого параметра этого нового решения, если выпала первая группа крови — берем значение из лучшего найденного решения. Я сделал это по аналогии с первой группой крови как универсальным донором. Если выпала вторая группа — берем значение от одного из родителей и применяем к нему степенное распределение. Это создает тенденцию к исследованию краев диапазона параметров. При третьей группе — также берем значение от одного из родителей, но двигаем его в сторону лучшего решения на случайную величину. А при четвертой группе — берем родительское значение и отражаем его относительно границ диапазона, своего рода инверсия, что позволяет исследовать новые области поиска.

После создания нового поколения мы проверяем, не появились ли решения лучше текущего глобального решения, и сохраняем лучшие особи для следующей итерации. Вот так, используя аналогию с наследованием групп крови, мой алгоритм исследует пространство решений, комбинируя различные стратегии мутации параметров. Ниже представляю псевдокод алгоритма.

Инициализация: Создать популяцию агентов размером popSize (по умолчанию 50) Создать матрицу наследования групп крови, которая определяет возможные группы крови у детей на основе групп крови родителей (1,2,3,4) Инициализация диапазонов для параметров (мин., макс., значения шага) Основной цикл: Если это первая итерация (ревизия = ложь): Случайным образом инициализировать позиции всех агентов в пределах диапазонов параметров

Установить флаг ревизии на значение true Для каждого агента в популяции: Выбрать родительских агентов (отца и мать) с использованием квадратичного распределения вероятностей

Определите группы крови обоих родителей, используя функцию: bloodType = 1 + (положение_в_популяции % 4)

Для каждого параметра дочернего решения: Получить возможную группу крови ребенка из матрицы наследования на основе групп крови родителей Если у ребенка группа крови 1: Использовать лучшее известное решение для этого параметра. В противном случае: Случайным образом выбрать значение параметра либо отца, либо матери Применить мутацию на основе группы крови ребенка: Тип 2: Применить степенное распределение с показателем 20 Тип 3: Переместить значение параметра в сторону наилучшего решения со случайным фактором Тип 4: Зеркальное значение параметра по всему диапазону параметров Убедиться, что параметр остается в пределах допустимого диапазона и шага

Фаза пересмотра: Обновить глобальное лучшее решение, если какой-либо агент имеет лучшую пригодность Копировать текущую популяцию во вторую половину расширенного массива популяции Сортировать расширенную популяцию по приспособленности Сохранить лучших агентов для следующего поколения

Приступим к написанию кода алгоритма. Класс "C_AO_BIO", производный от "C_AO", реализует алгоритм BIO и предполагает использование структуры данных для представления особей (агентов) в популяции, а также их контроля.

S_Papa — представляет собой структуру, содержащую массив типов крови (bTypes).

S_Mama — содержит массив из четырех объектов S_Papa, что предполагает наличие "родителей" для дальнейшего генетического смешивания.

конструкторинициализирует по умолчанию внешние параметры BIO: размер популяции "popSize" устанавливается равным 50, размер массива параметров "params" задается с одним элементом, представляющим "popSize".— метод позволяет устанавливать параметры класса, в данном случае устанавливая размер популяции "popSize" из массива параметров.— метод инициализирует алгоритм, принимая минимальные и максимальные значения параметров, шаг изменения и количество эпох.— методы отвечают за движение (эволюцию) агентов в популяции и их ревизию (оценка производительности и выбор лучших).

Такой способ представления в виде структур позволит напрямую получить вероятную группу крови дочерней особи от родителей, указав группу крови родителей, так "ma [1].pa [2].bTypes", где "1" и "2" - группы крови матери и отца соответственно.

Метод GetBloodType () возвращает тип крови для определённого агента, а GetBloodMutation () реализует механизм мутации гена в зависимости от типа крови.

class C_AO_BIO : public C_AO { public : C_AO_BIO () { ao_name = "BIO" ; ao_desc = "Blood Inheritance Optimization" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17246" ; popSize = 50 ; ArrayResize (params, 1 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; } void SetParams () { popSize = ( int )params [ 0 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); private : struct S_Papa { int bTypes []; }; struct S_Mama { S_Papa pa [ 4 ]; }; S_Mama ma [ 4 ]; S_AO_Agent p []; int GetBloodType ( int ind); void GetBloodMutation ( double &gene, int indGene, int bloodType); };

Метод "Init" инициализирует экземпляр класса "C_AO_BIO" и подготавливает его для работы, настраивая популяцию агентов и их характеристики, разберём реализацию данного метода.

Вызов метода "StandardInit" — первая строчка проверяет результат вызова метода, который проверяет/инициализирует базовые параметры, необходимые для работы алгоритма.

Инициализация массива агентов:

Изменяет размер массива агентов "p" в два раза больше заданного размера популяции "popSize".

В цикле "for" для каждого агента вызывается метод "Init", инициализирующий агента с помощью параметров координат.

Далее метод размером задаёт массивы типов крови (bTypes) для структур "S_Mama" и "S_Papa".

Для различных комбинаций (например, ma [0].pa [0], ma [1].pa [2] и т.д.) устанавливаются разные типы крови в соответствии со специальной матрицей наследования, а размер массивов указывается через "ArrayResize".

Итак, метод "Init" в классе "C_AO_BIO" выполняет важную задачу подготовки объекта к выполнению алгоритма оптимизации: создает популяцию агентов, настраивает их начальные параметры и определяет правила связывания для типов крови (наследования). Это позволяет моментально получить возможную группу крови потомка, а также использовать параметры их "крови" для дальнейшей эволюции в рамках алгоритма.

bool C_AO_BIO::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (p, popSize * 2 ); for ( int i = 0 ; i < popSize * 2 ; i++) p [i].Init (coords); ArrayResize (ma [ 0 ].pa [ 0 ].bTypes, 1 ); ma [ 0 ].pa [ 0 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ArrayResize (ma [ 1 ].pa [ 1 ].bTypes, 2 ); ma [ 1 ].pa [ 1 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 1 ].pa [ 1 ].bTypes [ 1 ] = 2 ; ArrayResize (ma [ 2 ].pa [ 2 ].bTypes, 2 ); ma [ 2 ].pa [ 2 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 2 ].pa [ 2 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ArrayResize (ma [ 0 ].pa [ 1 ].bTypes, 2 ); ArrayResize (ma [ 1 ].pa [ 0 ].bTypes, 2 ); ma [ 0 ].pa [ 1 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 0 ].pa [ 1 ].bTypes [ 1 ] = 2 ; ma [ 1 ].pa [ 0 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 1 ].pa [ 0 ].bTypes [ 1 ] = 2 ; ArrayResize (ma [ 0 ].pa [ 2 ].bTypes, 2 ); ArrayResize (ma [ 2 ].pa [ 0 ].bTypes, 2 ); ma [ 0 ].pa [ 2 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 0 ].pa [ 2 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 2 ].pa [ 0 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 2 ].pa [ 0 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ArrayResize (ma [ 0 ].pa [ 3 ].bTypes, 2 ); ArrayResize (ma [ 3 ].pa [ 0 ].bTypes, 2 ); ma [ 0 ].pa [ 3 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 0 ].pa [ 3 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 3 ].pa [ 0 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 3 ].pa [ 0 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ArrayResize (ma [ 1 ].pa [ 2 ].bTypes, 4 ); ArrayResize (ma [ 2 ].pa [ 1 ].bTypes, 4 ); ma [ 1 ].pa [ 2 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 1 ].pa [ 2 ].bTypes [ 1 ] = 2 ; ma [ 1 ].pa [ 2 ].bTypes [ 2 ] = 3 ; ma [ 1 ].pa [ 2 ].bTypes [ 3 ] = 4 ; ma [ 2 ].pa [ 1 ].bTypes [ 0 ] = 1 ; ma [ 2 ].pa [ 1 ].bTypes [ 1 ] = 2 ; ma [ 2 ].pa [ 1 ].bTypes [ 2 ] = 3 ; ma [ 2 ].pa [ 1 ].bTypes [ 3 ] = 4 ; ArrayResize (ma [ 1 ].pa [ 3 ].bTypes, 3 ); ArrayResize (ma [ 3 ].pa [ 1 ].bTypes, 3 ); ArrayResize (ma [ 2 ].pa [ 3 ].bTypes, 3 ); ArrayResize (ma [ 3 ].pa [ 2 ].bTypes, 3 ); ArrayResize (ma [ 3 ].pa [ 3 ].bTypes, 3 ); ma [ 1 ].pa [ 3 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 1 ].pa [ 3 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 1 ].pa [ 3 ].bTypes [ 2 ] = 4 ; ma [ 3 ].pa [ 1 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 3 ].pa [ 1 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 3 ].pa [ 1 ].bTypes [ 2 ] = 4 ; ma [ 2 ].pa [ 3 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 2 ].pa [ 3 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 2 ].pa [ 3 ].bTypes [ 2 ] = 4 ; ma [ 3 ].pa [ 2 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 3 ].pa [ 2 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 3 ].pa [ 2 ].bTypes [ 2 ] = 4 ; ma [ 3 ].pa [ 3 ].bTypes [ 0 ] = 2 ; ma [ 3 ].pa [ 3 ].bTypes [ 1 ] = 3 ; ma [ 3 ].pa [ 3 ].bTypes [ 2 ] = 4 ; return true ; }

Метод " Moving" выполняет эволюционные шаги в процессе оптимизации, применяя концепции наследования и мутации к популяции агентов, разберем его подробнее:

Проверка необходимости ревизии (revision) — первая часть метода проверяет, нужно ли обновлять агенты или "двигать" их и если "revision" равно "false", происходит начальная инициализация (или обновление) координат агентов (a [i] .c [j]):

Каждый агент получает случайные значения, сгенерированные в диапазоне [rangeMin [j], rangeMax [j] с помощью метода "u.RNDfromCI".

Затем значение приводится в необходимый диапазон с использованием "u.SeInDiSp", который применяет шаг, заданный в "rangeStep".

Переключение на состояние ревизии — после первой итерации параметр "revision" устанавливается в "true", чтобы переключиться на следующий этап, а метод завершает выполнение (return).



Инициализация переменных — вначале метода инициализируются переменные, отвечающие за случайные значения и типы крови родителей (papIND, mamIND, pBloodType, mBloodType, cBloodType и bloodIND).

Основной цикл по популяции (popSize) — метод проходит в цикле по каждому агенту в популяции:

Генерируются два случайных индекса для родителей (papIND и mamIND) с помощью метода "u.RNDprobab ()", который генерирует случайные вероятности.

С помощью функции "GetBloodType" извлекаются типы крови для обоих родителей.

Цикл по координатам (coords) — внутри основного цикла для каждого координата агента:

Выбирается случайный индекс типа крови из массива "bTypes" выбранных родителей (по типу крови матери и отца).

Если выбранный тип крови равен "1", агент получает значение от "cB [c]". В противном случае происходит смешивание:

Значение координаты агентов выбирается случайным образом либо от отца, либо от матери.



Применяется функция "GetBloodMutation", которая производит мутацию выбранного значения на основе типа крови.



Значение корректируется с использованием метода "u.SeInDiSp" для обеспечения того, что оно остается в допустимых пределах.

Метод "Moving" представляет собой ключевую часть алгоритма, которая эмулирует процесс эволюции популяции агентов и включает в себя как случайную инициализацию, так и механизмы мутации и комбинирования параметров агентов на основе принципов наследования группы крови. Метод сочетает в себе аспекты случайности и наследственности, чтобы создавать новое потомство с различными значениями. Это настраивает агентов для дальнейшей оптимизации и поиска в пространстве решений.

void C_AO_BIO::Moving () { if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int j = 0 ; j < coords; j++) { a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]); a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]); } } revision = true ; return ; } double rnd = 0.0 ; int papIND = 0 ; int mamIND = 0 ; int pBloodType = 0 ; int mBloodType = 0 ; int cBloodType = 0 ; int bloodIND = 0 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; papIND = ( int )u.Scale (rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); rnd = u.RNDprobab (); rnd *= rnd; mamIND = ( int )u.Scale (rnd, 0.0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); pBloodType = GetBloodType (papIND); mBloodType = GetBloodType (mamIND); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { bloodIND = MathRand () % ArraySize (ma [mBloodType - 1 ].pa [pBloodType - 1 ].bTypes); cBloodType = ma [mBloodType - 1 ].pa [pBloodType - 1 ].bTypes [bloodIND]; if (cBloodType == 1 ) a [i].c [c] = cB [c]; else { if (u.RNDbool () < 0.5 ) a [i].c [c] = p [papIND].c [c]; else a [i].c [c] = p [mamIND].c [c]; GetBloodMutation (a [i].c [c], c, cBloodType); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } }

Метод "GetBloodType" определяет тип крови на основе переданного индекса "ind" - текущего положения в популяции. Таким образом, метод служит для сопоставления индексов с типами крови, используя простую арифметическую операцию с остатком. Это позволяет циклически распределить типы крови среди имеющихся индексов (0-3).

int C_AO_BIO::GetBloodType ( int ind) { if (ind % 4 == 0 ) return 1 ; if (ind % 4 == 1 ) return 2 ; if (ind % 4 == 2 ) return 3 ; if (ind % 4 == 3 ) return 4 ; return 1 ; }

Метод "GetBloodMutation" предназначен для модификации (мутации) значения генетического параметра (гена) в зависимости от его типа крови и индекса.

Параметры:

gene — ссылка на значение гена, которое будет изменено

indGene — индекс гена, который используется для получения диапазонов мутации

bloodType — тип крови, что определяет логику мутации

Тип крови 2 — применяется степенное распределение "PowerDistribution" к значению гена, что меняет ген на основе заданного диапазона, вероятностно распределяя значения вокруг него.

Тип крови 3 — ген увеличивается на долю разности между лучшим текущим значением гена по популяции "cB [indGene]" и текущим значением гена. Доля смещения определяется случайным числом [0.0; 1.0].

Другие типы крови (по умолчанию) — ген изменяется таким образом, что его новое значение становится симметричным заданному диапазону (инверсионным), находясь между "rangeMin [indGene]" и "rangeMax [indGene]".

void C_AO_BIO::GetBloodMutation ( double &gene, int indGene, int bloodType) { switch (bloodType) { case 2 : gene = u.PowerDistribution (gene, rangeMin [indGene], rangeMax [indGene], 20 ); return ; case 3 : gene += (cB [indGene] - gene) * u.RNDprobab (); return ; default : { gene = rangeMax [indGene] - (gene - rangeMin [indGene]); } } }

Метод "Revision" отвечает за обновление и сортировку популяции в алгоритме BIO. В первом цикле "for" (от 0 до popSize) метод проходит по всем членам популяции "a [i]". Если значение функции приспособленности "f" текущего члена популяции "a[i].f" превышает текущее лучшее значение "fB", то обновляется "fB" новым значением, и копируются координаты "c" текущего члена популяции в массив "cB". Во втором цикле "for" текущие члены популяции "a [i]" копируются в конец массива "p", начиная с индекса "popSize". Затем создается временный массив "pT", который вдвое больше текущей популяции "popSize * 2". Вызывается метод сортировки "u.Sorting" для того, чтобы отсортировать объединенный массив "p", сохранив результаты в "pT".

void C_AO_BIO::Revision () { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ArrayCopy (cB, a [i].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); } } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { p [popSize + i] = a [i]; } S_AO_Agent pT []; ArrayResize (pT, popSize * 2 ); u.Sorting (p, pT, popSize * 2 ); }





Результаты тестов

Алгоритм тестировался на трех различных тестовых функциях (Hilly, Forest и Megacity) с разными размерностями пространства поиска (5*2, 25*2 и 500*2 измерений) при 10 000 вычислений целевой функции. Общий результат в 53.80% говорит о том, что BIO занимает среднюю позицию среди популяционных алгоритмов оптимизации, что весьма неплохо для нового метода.

BIO|Blood Inheritance Optimization|50.0|

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5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8156790458423091

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6533623929914842

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3087659267627686

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5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8993708810337727

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6531872390668734

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.21759965952460583

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5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6784615384615384

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4763076923076923

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13901538461538585

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All score: 4.84175 (53.80%)

Единственная проблема, которую можно заметить на визуализации работы алгоритма, это тенденция к застреванию в локальных оптимумах на задачах малых размерностей, что встречается достаточно часто у популяционных алгоритмов.

BIO на тестовой функции Hilly

BIO на тестовой функции Forest

BIO на тестовой функции Megacity

По итогам тестирования алгоритм BIO занимает 20-ю позицию в рейтинговой таблице популяционных алгоритмов оптимизации.





Выводы

В процессе разработки и тестирования алгоритма Blood Inheritance Optimization (BIO), я пришел к нескольким важным выводам. Прежде всего, использование ассоциации наследования групп крови оказалось удачным подходом к организации различных стратегий мутации в популяционном алгоритме оптимизации. Тестирование на различных функциях и размерностях показало, что алгоритм достаточно универсален и способен эффективно работать как с простыми задачами малой размерности, так и с более сложными многомерными проблемами.

Особенно важно отметить, что представленная реализация BIO — это лишь базовая версия, демонстрирующая концепцию. Ключевая идея алгоритма заключается не столько в конкретных операторах мутации (которые могут быть заменены на любые другие), сколько в самой структуре наследования стратегий изменения параметров через аналогию с группами крови. Это открывает широкие возможности для модификации и расширения алгоритма. Каждая "группа крови" может быть ассоциирована с любыми другими операторами мутации, заимствованными из других алгоритмов или созданными специально под конкретную задачу. Более того, можно экспериментировать с количеством "групп крови", добавляя новые стратегии или комбинируя существующие.

Текущие результаты тестирования, показывающие достойную позицию в рейтинге популяционных алгоритмов (с результатом около 54%), говорят о работоспособности подхода даже в его базовой реализации. При этом замеченная тенденция к застреванию в локальных оптимумах может быть преодолена путем модификации операторов мутации или добавления новых стратегий исследования пространства решений.

Наиболее перспективным направлением развития алгоритма я вижу в создании адаптивных версий, где операторы мутации для каждой "группы крови" могут динамически меняться в процессе оптимизации, подстраиваясь под ландшафт целевой функции. Также интересным представляется исследование возможности применения различных схем наследования, отличных от классической системы групп крови "ABO", что может привести к созданию целого семейства алгоритмов, основанных на различных биологических системах наследования.

Таким образом, BIO представляет собой не просто еще один алгоритм оптимизации, а гибкую концептуальную основу для создания семейства алгоритмов, объединенных общей идеей наследования стратегий поиска решений через метафору групп крови и открывает широкие возможности для дальнейших исследований и модификаций, направленных на повышение эффективности алгоритма в различных областях применения.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма BIO:

Плюсы:

Отсутствуют внешние параметры Интересная идея наследования по группам крови

Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности

Минусы:

Застревает в локальных экстремумах на задачах малой размерности.







К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.





Программы, используемые в статье