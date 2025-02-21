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Оптимизация наследованием крови — Blood inheritance optimization (BIO)

Оптимизация наследованием крови — Blood inheritance optimization (BIO)

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Andrey Dik
Andrey Dik

Содержание

  1. Введение
  2. Реализация алгоритма
  3. Результаты тестов


Введение

Однажды, когда я наблюдал за тем, как медсестра берет кровь у пациентов в лаборатории, меня посетила неожиданная мысль. Группы крови — эта древняя система наследования, передающаяся из поколения в поколение по строгим генетическим законам, — вдруг предстала передо мной в совершенно новом свете. Что если эти природные качества наследования можно использовать в области оптимизационных алгоритмов?

Каждый из нас носит в своих венах уникальную комбинацию, доставшуюся от родителей. Подобно тому, как группы крови определяют совместимость при переливании, они могли бы определять способы передачи и мутации параметров в процессе оптимизации. Эта идея мне понравилась, и я решил к этому вернуться, когда будет время на исследования. Как раз представилась возможность, и после проведенных экспериментов родился алгоритм Blood Inheritance Optimization (BIO) — метод, который использует природные законы наследования групп крови, как метафору для управления эволюцией решений. В нем четыре группы крови превратились в четыре различные стратегии мутации параметров, а законы наследования определяют, как потомки получают и модифицируют характеристики своих родителей.

Как и в природе, группа крови ребенка не является простым усреднением групп крови родителей, а подчиняется генетическим законам, в BIO параметры новых решений формируются через систему наследования и мутаций. Каждая группа крови привносит свой уникальный подход к исследованию пространства решений: от консервативного сохранения лучших найденных значений, до радикальных мутаций, открывающих новые перспективные области и направления для дальнейших исследований пространства решений.

В этой статье я хочу поделиться принципами работы алгоритма BIO, который объединяет биологическое вдохновение с алгоритмической строгостью, а также предоставить результаты тестирования на уже знакомых нам функциях. Итак, приступим.


Реализация алгоритма

Для начала познакомимся с таблицей наследования группы крови потомка от родителей. Как можно заметить, наследование группы крови не является однородным. В мире существует интересная статистика распределения групп крови среди населения. Чаще всего встречается первая группа (O)  около 40% населения планеты являются её носителями. За ней следует вторая группа (A), которой обладает примерно 30% людей. Третья группа (B) встречается у 20% населения, а четвертая (AB)  самая редкая, её носителями являются лишь около 10% людей.

Изучая механизмы наследования, я узнал, что первая группа крови является рецессивной по отношению ко всем остальным. Это значит, что люди с первой группой могут передать своим детям только первую группу. В то же время, вторая и третья группы демонстрируют кодоминантность по отношению друг к другу, что приводит к появлению четвертой группы при их сочетании. Кстати, с эволюционной точки зрения четвертая группа крови — самая молодая.

Меня особенно заинтересовали некоторые уникальные свойства разных групп крови. Например, первая группа считается "универсальным донором", поскольку её можно переливать людям с любой группой крови. А четвертая группа, напротив, делает своих носителей "универсальными реципиентами" — они могут принимать кровь любой группы. 

Все эти особенности системы групп крови инспирировали меня на создание соответствующих механизмов в моём алгоритме. Согласно тому, что первая группа крови является базовой и наиболее распространенной, в алгоритме она соответствует стратегии сохранения лучшего найденного решения. Таблица наследования групп крови, показывающая все возможные комбинации групп крови родителей и потенциальные группы крови их детей, легла в основу механизма определения "группы крови" нового решения на основе "групп крови" родительских решений, что напрямую влияет на способ мутации параметров в алгоритме BIO.

blood-type

Рисунок 1. Таблица наследования группы крови 

Основой алгоритма BIO является довольно простая идея: каждому решению в популяции (родительские особи) соответствует своя "группа крови" (от 1 до 4), которая определяется его порядковым номером в популяции. Когда мы создаем новое поколение решений, мы выбираем двух "родителей" из текущей популяции. При этом вероятность выбора не линейная, а квадратичная — это значит, что лучшие решения имеют заметно больше шансов стать родителями.

Дальше начинается самое интересное. На основе групп крови родителей, используя специальную матрицу наследования (она прописана в коде в методе Init), мы определяем возможные группы крови для "ребенка" — нового решения. Затем, для каждого параметра этого нового решения, если выпала первая группа крови — берем значение из лучшего найденного решения. Я сделал это по аналогии с первой группой крови как универсальным донором. Если выпала вторая группа — берем значение от одного из родителей и применяем к нему степенное распределение. Это создает тенденцию к исследованию краев диапазона параметров. При третьей группе — также берем значение от одного из родителей, но двигаем его в сторону лучшего решения на случайную величину. А при четвертой группе — берем родительское значение и отражаем его относительно границ диапазона, своего рода инверсия, что позволяет исследовать новые области поиска.

После создания нового поколения мы проверяем, не появились ли решения лучше текущего глобального решения, и сохраняем лучшие особи для следующей итерации. Вот так, используя аналогию с наследованием групп крови, мой алгоритм исследует пространство решений, комбинируя различные стратегии мутации параметров. Ниже представляю псевдокод алгоритма.

Инициализация:

  1. Создать популяцию агентов размером popSize (по умолчанию 50)
  2. Создать матрицу наследования групп крови, которая определяет возможные группы крови у детей на основе групп крови родителей (1,2,3,4)
  3. Инициализация диапазонов для параметров (мин., макс., значения шага)

Основной цикл:

  1. Если это первая итерация (ревизия = ложь):
    • Случайным образом инициализировать позиции всех агентов в пределах диапазонов параметров
    • Установить флаг ревизии на значение true
  2. Для каждого агента в популяции:
    • Выбрать родительских агентов (отца и мать) с использованием квадратичного распределения вероятностей
    • Определите группы крови обоих родителей, используя функцию: bloodType = 1 + (положение_в_популяции % 4)
    • Для каждого параметра дочернего решения:
      • Получить возможную группу крови ребенка из матрицы наследования на основе групп крови родителей
      • Если у ребенка группа крови 1:
        • Использовать лучшее известное решение для этого параметра.
      • В противном случае:
        • Случайным образом выбрать значение параметра либо отца, либо матери
        • Применить мутацию на основе группы крови ребенка:
          • Тип 2: Применить степенное распределение с показателем 20
          • Тип 3: Переместить значение параметра в сторону наилучшего решения со случайным фактором
          • Тип 4: Зеркальное значение параметра по всему диапазону параметров
      • Убедиться, что параметр остается в пределах допустимого диапазона и шага

Фаза пересмотра:

  1. Обновить глобальное лучшее решение, если какой-либо агент имеет лучшую пригодность
  2. Копировать текущую популяцию во вторую половину расширенного массива популяции
  3. Сортировать расширенную популяцию по приспособленности
  4. Сохранить лучших агентов для следующего поколения

Приступим к написанию кода алгоритма. Класс "C_AO_BIO", производный от "C_AO", реализует алгоритм BIO и предполагает использование структуры данных для представления особей (агентов) в популяции, а также их контроля.

    C_AO_BIO ()  — конструкторинициализирует по умолчанию внешние параметры BIO: размер популяции "popSize" устанавливается равным 50, размер массива параметров "params" задается с одним элементом, представляющим "popSize".
    SetParams ()      — метод позволяет устанавливать параметры класса, в данном случае устанавливая размер популяции "popSize" из массива параметров.
    Init ()     — метод инициализирует алгоритм, принимая минимальные и максимальные значения параметров, шаг изменения и количество эпох.
    Moving () и Revision () — методы отвечают за движение (эволюцию) агентов в популяции и их ревизию (оценка производительности и выбор лучших).
    S_Papa и S_Mama:
    • S_Papa — представляет собой структуру, содержащую массив типов крови (bTypes).
    • S_Mama — содержит массив из четырех объектов S_Papa, что предполагает наличие "родителей" для дальнейшего генетического смешивания.

    Такой способ представления в виде структур позволит напрямую получить вероятную группу крови дочерней особи от родителей, указав группу крови родителей, так "ma [1].pa [2].bTypes", где "1" и "2" - группы крови матери и отца соответственно.

    Метод GetBloodType () возвращает тип крови для определённого агента, а GetBloodMutation () реализует механизм мутации гена в зависимости от типа крови. 

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
class C_AO_BIO : public C_AO
{
  public: //--------------------------------------------------------------------
  C_AO_BIO ()
  {
    ao_name = "BIO";
    ao_desc = "Blood Inheritance Optimization";
    ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17246";

    popSize = 50; // размер популяции

    ArrayResize (params, 1);
    params [0].name = "popSize"; params [0].val = popSize;
  }

  void SetParams ()
  {
    popSize = (int)params [0].val;
  }

  bool Init (const double &rangeMinP  [],  // минимальные значения
             const double &rangeMaxP  [],  // максимальные значения
             const double &rangeStepP [],  // шаг изменения
             const int     epochsP = 0);   // количество эпох

  void Moving   ();
  void Revision ();

  private: //-------------------------------------------------------------------
  struct S_Papa
  {
      int bTypes [];
  };
  struct S_Mama
  {
      S_Papa pa [4];
  };
  S_Mama ma [4];

  S_AO_Agent p [];

  int  GetBloodType     (int ind);
  void GetBloodMutation (double &gene, int indGene, int bloodType);
};
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Метод "Init" инициализирует экземпляр класса "C_AO_BIO" и подготавливает его для работы, настраивая популяцию агентов и их характеристики, разберём реализацию данного метода.

    Вызов метода "StandardInit" — первая строчка проверяет результат вызова метода, который проверяет/инициализирует базовые параметры, необходимые для работы алгоритма.

    Инициализация массива агентов:

    • Изменяет размер массива агентов "p" в два раза больше заданного размера популяции "popSize".
    • В цикле "for" для каждого агента вызывается метод "Init", инициализирующий агента с помощью параметров координат.
    Инициализация типов крови:
    • Далее метод размером задаёт массивы типов крови (bTypes) для структур "S_Mama" и "S_Papa".
    • Для различных комбинаций (например, ma [0].pa [0], ma [1].pa [2]  и т.д.) устанавливаются разные типы крови в соответствии со специальной матрицей наследования, а размер массивов указывается через "ArrayResize".

    Итак, метод "Init" в классе "C_AO_BIO" выполняет важную задачу подготовки объекта к выполнению алгоритма оптимизации: создает популяцию агентов, настраивает их начальные параметры и определяет правила связывания для типов крови (наследования). Это позволяет моментально получить возможную группу крови потомка, а также использовать параметры их "крови" для дальнейшей эволюции в рамках алгоритма.

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
bool C_AO_BIO::Init (const double &rangeMinP  [],
                     const double &rangeMaxP  [],
                     const double &rangeStepP [],
                     const int     epochsP = 0)
{
  if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false;

  //----------------------------------------------------------------------------
  ArrayResize (p, popSize * 2);
  for (int i = 0; i < popSize * 2; i++) p [i].Init (coords);

  //1-1
  ArrayResize (ma [0].pa [0].bTypes, 1);

  ma [0].pa [0].bTypes [0] = 1;

  //2-2
  ArrayResize (ma [1].pa [1].bTypes, 2);

  ma [1].pa [1].bTypes [0] = 1;
  ma [1].pa [1].bTypes [1] = 2;

  //3-3
  ArrayResize (ma [2].pa [2].bTypes, 2);

  ma [2].pa [2].bTypes [0] = 1;
  ma [2].pa [2].bTypes [1] = 3;

  //1-2; 2-1
  ArrayResize (ma [0].pa [1].bTypes, 2);
  ArrayResize (ma [1].pa [0].bTypes, 2);

  ma [0].pa [1].bTypes [0] = 1;
  ma [0].pa [1].bTypes [1] = 2;

  ma [1].pa [0].bTypes [0] = 1;
  ma [1].pa [0].bTypes [1] = 2;

  //1-3; 3-1
  ArrayResize (ma [0].pa [2].bTypes, 2);
  ArrayResize (ma [2].pa [0].bTypes, 2);

  ma [0].pa [2].bTypes [0] = 1;
  ma [0].pa [2].bTypes [1] = 3;

  ma [2].pa [0].bTypes [0] = 1;
  ma [2].pa [0].bTypes [1] = 3;

  //1-4; 4-1
  ArrayResize (ma [0].pa [3].bTypes, 2);
  ArrayResize (ma [3].pa [0].bTypes, 2);

  ma [0].pa [3].bTypes [0] = 2;
  ma [0].pa [3].bTypes [1] = 3;

  ma [3].pa [0].bTypes [0] = 2;
  ma [3].pa [0].bTypes [1] = 3;

  //2-3; 3-2
  ArrayResize (ma [1].pa [2].bTypes, 4);
  ArrayResize (ma [2].pa [1].bTypes, 4);

  ma [1].pa [2].bTypes [0] = 1;
  ma [1].pa [2].bTypes [1] = 2;
  ma [1].pa [2].bTypes [2] = 3;
  ma [1].pa [2].bTypes [3] = 4;

  ma [2].pa [1].bTypes [0] = 1;
  ma [2].pa [1].bTypes [1] = 2;
  ma [2].pa [1].bTypes [2] = 3;
  ma [2].pa [1].bTypes [3] = 4;

  //2-4; 4-2; 3-4; 4-3; 4-4
  ArrayResize (ma [1].pa [3].bTypes, 3);
  ArrayResize (ma [3].pa [1].bTypes, 3);
  ArrayResize (ma [2].pa [3].bTypes, 3);
  ArrayResize (ma [3].pa [2].bTypes, 3);
  ArrayResize (ma [3].pa [3].bTypes, 3);

  ma [1].pa [3].bTypes [0] = 2;
  ma [1].pa [3].bTypes [1] = 3;
  ma [1].pa [3].bTypes [2] = 4;

  ma [3].pa [1].bTypes [0] = 2;
  ma [3].pa [1].bTypes [1] = 3;
  ma [3].pa [1].bTypes [2] = 4;

  ma [2].pa [3].bTypes [0] = 2;
  ma [2].pa [3].bTypes [1] = 3;
  ma [2].pa [3].bTypes [2] = 4;

  ma [3].pa [2].bTypes [0] = 2;
  ma [3].pa [2].bTypes [1] = 3;
  ma [3].pa [2].bTypes [2] = 4;

  ma [3].pa [3].bTypes [0] = 2;
  ma [3].pa [3].bTypes [1] = 3;
  ma [3].pa [3].bTypes [2] = 4;

  return true;
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Метод " Moving" выполняет эволюционные шаги в процессе оптимизации, применяя концепции наследования и мутации к популяции агентов, разберем его подробнее:

    Проверка необходимости ревизии (revision) — первая часть метода проверяет, нужно ли обновлять агенты или "двигать" их и если "revision" равно "false", происходит начальная инициализация (или обновление) координат агентов (a [i] .c [j]):

    • Каждый агент получает случайные значения, сгенерированные в диапазоне [rangeMin [j], rangeMax [j] с помощью метода "u.RNDfromCI".
    • Затем значение приводится в необходимый диапазон с использованием "u.SeInDiSp", который применяет шаг, заданный в "rangeStep".

    Переключение на состояние ревизии — после первой итерации параметр "revision" устанавливается в "true", чтобы переключиться на следующий этап, а метод завершает выполнение (return).

    Инициализация переменных — вначале метода инициализируются переменные, отвечающие за случайные значения и типы крови родителей (papIND, mamIND, pBloodType, mBloodType, cBloodType и bloodIND).

    Основной цикл по популяции (popSize) — метод проходит в цикле по каждому агенту в популяции:

    • Генерируются два случайных индекса для родителей (papIND и mamIND) с помощью метода "u.RNDprobab ()", который генерирует случайные вероятности.
    • С помощью функции "GetBloodType" извлекаются типы крови для обоих родителей.

    Цикл по координатам (coords) — внутри основного цикла для каждого координата агента:

    • Выбирается случайный индекс типа крови из массива "bTypes" выбранных родителей (по типу крови матери и отца).
    • Если выбранный тип крови равен "1", агент получает значение от "cB [c]". В противном случае происходит смешивание:
      • Значение координаты агентов выбирается случайным образом либо от отца, либо от матери.
      • Применяется функция "GetBloodMutation", которая производит мутацию выбранного значения на основе типа крови.
      • Значение корректируется с использованием метода "u.SeInDiSp" для обеспечения того, что оно остается в допустимых пределах.

    Метод "Moving" представляет собой ключевую часть алгоритма, которая эмулирует процесс эволюции популяции агентов и включает в себя как случайную инициализацию, так и механизмы мутации и комбинирования параметров агентов на основе принципов наследования группы крови. Метод сочетает в себе аспекты случайности и наследственности, чтобы создавать новое потомство с различными значениями. Это настраивает агентов для дальнейшей оптимизации и поиска в пространстве решений.

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void C_AO_BIO::Moving ()
{
  //----------------------------------------------------------------------------
  if (!revision)
  {
    for (int i = 0; i < popSize; i++)
    {
      for (int j = 0; j < coords; j++)
      {
        a [i].c [j] = u.RNDfromCI (rangeMin [j], rangeMax [j]);
        a [i].c [j] = u.SeInDiSp (a [i].c [j], rangeMin [j], rangeMax [j], rangeStep [j]);
      }
    }
    revision = true;
    return;
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  double rnd        = 0.0;
  int    papIND     = 0;
  int    mamIND     = 0;
  int    pBloodType = 0;
  int    mBloodType = 0;
  int    cBloodType = 0;
  int    bloodIND   = 0;

  for (int i = 0; i < popSize; i++)
  {
    rnd = u.RNDprobab ();
    rnd *= rnd;
    papIND = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1);

    rnd = u.RNDprobab ();
    rnd *= rnd;
    mamIND = (int)u.Scale (rnd, 0.0, 1.0, 0, popSize - 1);

    pBloodType = GetBloodType (papIND);
    mBloodType = GetBloodType (mamIND);

    for (int c = 0; c < coords; c++)
    {
      bloodIND   = MathRand () % ArraySize (ma [mBloodType - 1].pa [pBloodType - 1].bTypes);
      cBloodType = ma [mBloodType - 1].pa [pBloodType - 1].bTypes [bloodIND];

      if (cBloodType == 1) a [i].c [c] = cB [c];
      else
      {
        if (u.RNDbool () < 0.5) a [i].c [c] = p [papIND].c [c];
        else                    a [i].c [c] = p [mamIND].c [c];

        GetBloodMutation (a [i].c [c], c, cBloodType);
        a [i].c [c] = u.SeInDiSp (a [i].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]);
      }
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Метод "GetBloodType" определяет тип крови на основе переданного индекса "ind" - текущего положения в популяции. Таким образом, метод служит для сопоставления индексов с типами крови, используя простую арифметическую операцию с остатком. Это позволяет циклически распределить типы крови среди имеющихся индексов (0-3).

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
int C_AO_BIO::GetBloodType (int ind)
{
  if (ind % 4 == 0) return 1;
  if (ind % 4 == 1) return 2;
  if (ind % 4 == 2) return 3;
  if (ind % 4 == 3) return 4;

  return 1;
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Метод "GetBloodMutation" предназначен для модификации (мутации) значения генетического параметра (гена) в зависимости от его типа крови и индекса.

    Параметры:

    • gene — ссылка на значение гена, которое будет изменено
    • indGene — индекс гена, который используется для получения диапазонов мутации
    • bloodType — тип крови, что определяет логику мутации

    Тип крови 2 — применяется  степенное распределение "PowerDistribution" к значению гена, что меняет ген на основе заданного диапазона, вероятностно распределяя значения вокруг него.

    Тип крови 3  — ген увеличивается на долю разности между лучшим текущим значением гена по популяции "cB [indGene]" и текущим значением гена. Доля смещения определяется случайным числом [0.0; 1.0].

    Другие типы крови (по умолчанию) — ген изменяется таким образом, что его новое значение становится симметричным заданному диапазону (инверсионным), находясь между "rangeMin [indGene]" и "rangeMax [indGene]". 

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void  C_AO_BIO::GetBloodMutation (double &gene, int indGene, int bloodType)
{
  switch (bloodType)
  {
    case 2:
      gene = u.PowerDistribution (gene, rangeMin [indGene], rangeMax [indGene], 20);
      return;
    case 3:
      gene += (cB [indGene] - gene) * u.RNDprobab ();
      return;
    default:
    {
      gene = rangeMax [indGene] - (gene - rangeMin [indGene]);
    }
  }
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

    Метод "Revision" отвечает за обновление и сортировку популяции в алгоритме BIO. В первом цикле "for" (от 0 до popSize) метод проходит по всем членам популяции "a [i]". Если значение функции приспособленности "f" текущего члена популяции "a[i].f" превышает текущее лучшее значение "fB", то обновляется "fB" новым значением, и копируются координаты "c" текущего члена популяции в массив "cB". Во втором цикле "for" текущие члены популяции "a [i]" копируются в конец массива "p", начиная с индекса "popSize". Затем создается временный массив "pT", который вдвое больше текущей популяции "popSize * 2". Вызывается метод сортировки "u.Sorting" для того, чтобы отсортировать объединенный массив "p", сохранив результаты в "pT".

    //——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
void C_AO_BIO::Revision ()
{
  //----------------------------------------------------------------------------
  for (int i = 0; i < popSize; i++)
  {
    // Обновляем лучшее глобальное решение
    if (a [i].f > fB)
    {
      fB = a [i].f;
      ArrayCopy (cB, a [i].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY);
    }
  }

  //----------------------------------------------------------------------------
  for (int i = 0; i < popSize; i++)
  {
    p [popSize + i] = a [i];
  }

  S_AO_Agent pT []; ArrayResize (pT, popSize * 2);
  u.Sorting (p, pT, popSize * 2);
}
//——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————


    Результаты тестов

    Алгоритм тестировался на трех различных тестовых функциях (Hilly, Forest и Megacity) с разными размерностями пространства поиска (5*2, 25*2 и 500*2 измерений) при 10 000 вычислений целевой функции. Общий результат в 53.80% говорит о том, что BIO занимает среднюю позицию среди популяционных алгоритмов оптимизации, что весьма неплохо для нового метода. 

    BIO|Blood Inheritance Optimization|50.0|
    =============================
    5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8156790458423091
    25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6533623929914842
    500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.3087659267627686
    =============================
    5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.8993708810337727
    25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.6531872390668734
    500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.21759965952460583
    =============================
    5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.6784615384615384
    25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4763076923076923
    500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.13901538461538585
    =============================
    All score: 4.84175 (53.80%)

    Единственная проблема, которую можно заметить на визуализации работы алгоритма, это тенденция к застреванию в локальных оптимумах на задачах малых размерностей, что встречается достаточно часто у популяционных алгоритмов.

    Hilly

    BIO на тестовой функции Hilly

    Forest

    BIO на тестовой функции Forest

    Megacity

    BIO на тестовой функции Megacity

    По итогам тестирования алгоритм BIO занимает 20-ю позицию в рейтинговой таблице популяционных алгоритмов оптимизации.

    AO Description Hilly Hilly final Forest Forest final Megacity (discrete) Megacity final Final result % of MAX
    10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F) 10 p (5 F) 50 p (25 F) 1000 p (500 F)
    1 ANS across neighbourhood search 0,94948 0,84776 0,43857 2,23581 1,00000 0,92334 0,39988 2,32323 0,70923 0,63477 0,23091 1,57491 6,134 68,15
    2 CLA code lock algorithm (joo) 0,95345 0,87107 0,37590 2,20042 0,98942 0,91709 0,31642 2,22294 0,79692 0,69385 0,19303 1,68380 6,107 67,86
    3 AMOm animal migration ptimization M 0,90358 0,84317 0,46284 2,20959 0,99001 0,92436 0,46598 2,38034 0,56769 0,59132 0,23773 1,39675 5,987 66,52
    4 (P+O)ES (P+O) evolution strategies 0,92256 0,88101 0,40021 2,20379 0,97750 0,87490 0,31945 2,17185 0,67385 0,62985 0,18634 1,49003 5,866 65,17
    5 CTA comet tail algorithm (joo) 0,95346 0,86319 0,27770 2,09435 0,99794 0,85740 0,33949 2,19484 0,88769 0,56431 0,10512 1,55712 5,846 64,96
    6 TETA time evolution travel algorithm (joo) 0,91362 0,82349 0,31990 2,05701 0,97096 0,89532 0,29324 2,15952 0,73462 0,68569 0,16021 1,58052 5,797 64,41
    7 SDSm stochastic diffusion search M 0,93066 0,85445 0,39476 2,17988 0,99983 0,89244 0,19619 2,08846 0,72333 0,61100 0,10670 1,44103 5,709 63,44
    8 AAm archery algorithm M 0,91744 0,70876 0,42160 2,04780 0,92527 0,75802 0,35328 2,03657 0,67385 0,55200 0,23738 1,46323 5,548 61,64
    9 ESG evolution of social groups (joo) 0,99906 0,79654 0,35056 2,14616 1,00000 0,82863 0,13102 1,95965 0,82333 0,55300 0,04725 1,42358 5,529 61,44
    10 SIA simulated isotropic annealing (joo) 0,95784 0,84264 0,41465 2,21513 0,98239 0,79586 0,20507 1,98332 0,68667 0,49300 0,09053 1,27020 5,469 60,76
    11 ACS artificial cooperative search 0,75547 0,74744 0,30407 1,80698 1,00000 0,88861 0,22413 2,11274 0,69077 0,48185 0,13322 1,30583 5,226 58,06
    12 DA dialectical algorithm 0,86183 0,70033 0,33724 1,89940 0,98163 0,72772 0,28718 1,99653 0,70308 0,45292 0,16367 1,31967 5,216 57,95
    13 BHAm black hole algorithm M 0,75236 0,76675 0,34583 1,86493 0,93593 0,80152 0,27177 2,00923 0,65077 0,51646 0,15472 1,32195 5,196 57,73
    14 ASO anarchy society optimization 0,84872 0,74646 0,31465 1,90983 0,96148 0,79150 0,23803 1,99101 0,57077 0,54062 0,16614 1,27752 5,178 57,54
    15 RFO royal flush optimization (joo) 0,83361 0,73742 0,34629 1,91733 0,89424 0,73824 0,24098 1,87346 0,63154 0,50292 0,16421 1,29867 5,089 56,55
    16 AOSm atomic orbital search M 0,80232 0,70449 0,31021 1,81702 0,85660 0,69451 0,21996 1,77107 0,74615 0,52862 0,14358 1,41835 5,006 55,63
    17 TSEA turtle shell evolution algorithm (joo) 0,96798 0,64480 0,29672 1,90949 0,99449 0,61981 0,22708 1,84139 0,69077 0,42646 0,13598 1,25322 5,004 55,60
    18 DE differential evolution 0,95044 0,61674 0,30308 1,87026 0,95317 0,78896 0,16652 1,90865 0,78667 0,36033 0,02953 1,17653 4,955 55,06
    19 CRO chemical reaction optimisation 0,94629 0,66112 0,29853 1,90593 0,87906 0,58422 0,21146 1,67473 0,75846 0,42646 0,12686 1,31178 4,892 54,36
    20 BIO blood inheritance optimization (joo) 0,81568 0,65336 0,30877 1,77781 0,89937 0,65319 0,21760 1,77016 0,67846 0,47631 0,13902 1,29378 4,842 53,80
    21 BSA bird swarm algorithm 0,89306 0,64900 0,26250 1,80455 0,92420 0,71121 0,24939 1,88479 0,69385 0,32615 0,10012 1,12012 4,809 53,44
    22 HS harmony search 0,86509 0,68782 0,32527 1,87818 0,99999 0,68002 0,09590 1,77592 0,62000 0,42267 0,05458 1,09725 4,751 52,79
    23 SSG saplings sowing and growing 0,77839 0,64925 0,39543 1,82308 0,85973 0,62467 0,17429 1,65869 0,64667 0,44133 0,10598 1,19398 4,676 51,95
    24 BCOm bacterial chemotaxis optimization M 0,75953 0,62268 0,31483 1,69704 0,89378 0,61339 0,22542 1,73259 0,65385 0,42092 0,14435 1,21912 4,649 51,65
    25 ABO african buffalo optimization 0,83337 0,62247 0,29964 1,75548 0,92170 0,58618 0,19723 1,70511 0,61000 0,43154 0,13225 1,17378 4,634 51,49
    26 (PO)ES (PO) evolution strategies 0,79025 0,62647 0,42935 1,84606 0,87616 0,60943 0,19591 1,68151 0,59000 0,37933 0,11322 1,08255 4,610 51,22
    27 TSm tabu search M 0,87795 0,61431 0,29104 1,78330 0,92885 0,51844 0,19054 1,63783 0,61077 0,38215 0,12157 1,11449 4,536 50,40
    28 BSO brain storm optimization 0,93736 0,57616 0,29688 1,81041 0,93131 0,55866 0,23537 1,72534 0,55231 0,29077 0,11914 0,96222 4,498 49,98
    29 WOAm wale optimization algorithm M 0,84521 0,56298 0,26263 1,67081 0,93100 0,52278 0,16365 1,61743 0,66308 0,41138 0,11357 1,18803 4,476 49,74
    30 AEFA artificial electric field algorithm 0,87700 0,61753 0,25235 1,74688 0,92729 0,72698 0,18064 1,83490 0,66615 0,11631 0,09508 0,87754 4,459 49,55
    31 AEO artificial ecosystem-based optimization algorithm 0,91380 0,46713 0,26470 1,64563 0,90223 0,43705 0,21400 1,55327 0,66154 0,30800 0,28563 1,25517 4,454 49,49
    32 ACOm ant colony optimization M 0,88190 0,66127 0,30377 1,84693 0,85873 0,58680 0,15051 1,59604 0,59667 0,37333 0,02472 0,99472 4,438 49,31
    33 BFO-GA bacterial foraging optimization - ga 0,89150 0,55111 0,31529 1,75790 0,96982 0,39612 0,06305 1,42899 0,72667 0,27500 0,03525 1,03692 4,224 46,93
    34 SOA simple optimization algorithm 0,91520 0,46976 0,27089 1,65585 0,89675 0,37401 0,16984 1,44060 0,69538 0,28031 0,10852 1,08422 4,181 46,45
    35 ABHA artificial bee hive algorithm 0,84131 0,54227 0,26304 1,64663 0,87858 0,47779 0,17181 1,52818 0,50923 0,33877 0,10397 0,95197 4,127 45,85
    36 ACMO atmospheric cloud model optimization 0,90321 0,48546 0,30403 1,69270 0,80268 0,37857 0,19178 1,37303 0,62308 0,24400 0,10795 0,97503 4,041 44,90
    37 ADAMm adaptive moment estimation M 0,88635 0,44766 0,26613 1,60014 0,84497 0,38493 0,16889 1,39880 0,66154 0,27046 0,10594 1,03794 4,037 44,85
    38 ATAm artificial tribe algorithm M 0,71771 0,55304 0,25235 1,52310 0,82491 0,55904 0,20473 1,58867 0,44000 0,18615 0,09411 0,72026 3,832 42,58
    39 ASHA artificial showering algorithm 0,89686 0,40433 0,25617 1,55737 0,80360 0,35526 0,19160 1,35046 0,47692 0,18123 0,09774 0,75589 3,664 40,71
    40 ASBO adaptive social behavior optimization 0,76331 0,49253 0,32619 1,58202 0,79546 0,40035 0,26097 1,45677 0,26462 0,17169 0,18200 0,61831 3,657 40,63
    41 MEC mind evolutionary computation 0,69533 0,53376 0,32661 1,55569 0,72464 0,33036 0,07198 1,12698 0,52500 0,22000 0,04198 0,78698 3,470 38,55
    42 CSA circle search algorithm 0,66560 0,45317 0,29126 1,41003 0,68797 0,41397 0,20525 1,30719 0,37538 0,23631 0,10646 0,71815 3,435 38,17
    43 IWO invasive weed optimization 0,72679 0,52256 0,33123 1,58058 0,70756 0,33955 0,07484 1,12196 0,42333 0,23067 0,04617 0,70017 3,403 37,81
    44 Micro-AIS micro artificial immune system 0,79547 0,51922 0,30861 1,62330 0,72956 0,36879 0,09398 1,19233 0,37667 0,15867 0,02802 0,56335 3,379 37,54
    45 COAm cuckoo optimization algorithm M 0,75820 0,48652 0,31369 1,55841 0,74054 0,28051 0,05599 1,07704 0,50500 0,17467 0,03380 0,71347 3,349 37,21

    		RW random walk 0,48754 0,32159 0,25781 1,06694 0,37554 0,21944 0,15877 0,75375 0,27969 0,14917 0,09847 0,52734 2,348 26,09


    Выводы

    В процессе разработки и тестирования алгоритма Blood Inheritance Optimization (BIO), я пришел к нескольким важным выводам. Прежде всего, использование ассоциации наследования групп крови оказалось удачным подходом к организации различных стратегий мутации в популяционном алгоритме оптимизации. Тестирование на различных функциях и размерностях показало, что алгоритм достаточно универсален и способен эффективно работать как с простыми задачами малой размерности, так и с более сложными многомерными проблемами.

    Особенно важно отметить, что представленная реализация BIO — это лишь базовая версия, демонстрирующая концепцию. Ключевая идея алгоритма заключается не столько в конкретных операторах мутации (которые могут быть заменены на любые другие), сколько в самой структуре наследования стратегий изменения параметров через аналогию с группами крови. Это открывает широкие возможности для модификации и расширения алгоритма. Каждая "группа крови" может быть ассоциирована с любыми другими операторами мутации, заимствованными из других алгоритмов или созданными специально под конкретную задачу. Более того, можно экспериментировать с количеством "групп крови", добавляя новые стратегии или комбинируя существующие.

    Текущие результаты тестирования, показывающие достойную позицию в рейтинге популяционных алгоритмов (с результатом около 54%), говорят о работоспособности подхода даже в его базовой реализации. При этом замеченная тенденция к застреванию в локальных оптимумах может быть преодолена путем модификации операторов мутации или добавления новых стратегий исследования пространства решений.

    Наиболее перспективным направлением развития алгоритма я вижу в создании адаптивных версий, где операторы мутации для каждой "группы крови" могут динамически меняться в процессе оптимизации, подстраиваясь под ландшафт целевой функции. Также интересным представляется исследование возможности применения различных схем наследования, отличных от классической системы групп крови "ABO", что может привести к созданию целого семейства алгоритмов, основанных на различных биологических системах наследования.

    Таким образом, BIO представляет собой не просто еще один алгоритм оптимизации, а гибкую концептуальную основу для создания семейства алгоритмов, объединенных общей идеей наследования стратегий поиска решений через метафору групп крови и открывает широкие возможности для дальнейших исследований и модификаций, направленных на повышение эффективности алгоритма в различных областях применения.

    Tab

    Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

    Chart

    Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

    Плюсы и минусы алгоритма BIO:

    Плюсы:

    1. Отсутствуют внешние параметры
    2. Интересная идея наследования по группам крови
    3. Хорошая сходимость на функциях высокой и средней размерности

    Минусы:

    1. Застревает в локальных экстремумах на задачах малой размерности.


    К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



    Программы, используемые в статье

    # Имя Тип Описание
    1 #C_AO.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Родительский класс популяционных алгоритмов
    оптимизации
    2 #C_AO_enum.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Перечисление популяционных алгоритмов оптимизации
    3 TestFunctions.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Библиотека тестовых функций
    4
    		 TestStandFunctions.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Библиотека функций тестового стенда
    5
    		 Utilities.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Библиотека вспомогательных функций
    6
    		 CalculationTestResults.mqh
    		 Включаемый файл
    		 Скрипт для расчета результатов в сравнительную таблицу
    7
    		 Testing AOs.mq5
    		 Скрипт Единый испытательный стенд для всех популяционных алгоритмов оптимизации
    8
    		 Simple use of population optimization algorithms.mq5
    		 Скрипт
    		 Простой пример использования популяционных алгоритмов оптимизации без визуализации
    9
    		 Test_AO_BIO.mq5
    		 Скрипт Испытательный стенд для BIO

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    Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

    Данная статья написана пользователем сайта и отражает его личную точку зрения. Компания MetaQuotes Ltd не несет ответственности за достоверность представленной информации, а также за возможные последствия использования описанных решений, стратегий или рекомендаций.

    Andrey Dik
    Andrey Dik
    РАССМОТРЮ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ИЗДАНИЮ КНИГИ (УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ) ОБ АЛГОРИТМАХ ОПТИМИЗАЦИИ.
    Группа для общения по вопросам оптимизации и бесплатного тестирования продуктов: https://t.me/+vazsAAcney4zYmZi
    Внимание! Появились мои двойники в телеграм, мой настоящий ник @JQS_aka_Joo
    Мой github с алгоритмами оптимизации: https://github.com/JQSakaJoo/Population-optimization-algorithms-MQL5
    Все мои публикации: https://www.mql5.com/en/users/joo/publications
    Разрабатываю системы по технологиям машинного обучения с 2007 года и в области искусственного
    интеллекта, оптимизации и прогнозирования.

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