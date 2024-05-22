Алгоритм кодового замка (Сode Lock Algorithm, CLA)

Содержание:

1.Введение

2.Реализация алгоритма

3.Результаты тестов





1. Введение

Кодовые замки, также известные как цифровые замки или комбинационные замки, представляют собой механизмы безопасности, которые используются для управления доступом к помещениям, сейфам, шкафам и другим объектам. Они отличаются от обычных замков тем, что вместо использования ключа, для их открытия необходимо ввести определенную числовую комбинацию.



Кодовые замки обычно оснащены клавиатурой, специальными цилиндрами или иными поворотными механизмами, где необходимо указать кодовую последовательность чисел в комбинации для открытия замка. После ввода правильной комбинации, кодовый замок активирует механизм, который разблокирует замок, позволяя открыть дверь или получить доступ к содержимому сейфа. Пользователь может установить собственный код или использовать предоставленный код для открытия замка.



Преимущества кодовых замков:



Безопасность . Кодовые замки могут обеспечить высокий уровень безопасности, особенно если коды регулярно меняются.

. Кодовые замки могут обеспечить высокий уровень безопасности, особенно если коды регулярно меняются. Удобство . Не нужно носить ключи с собой, что делает кодовые замки удобными в использовании.

. Не нужно носить ключи с собой, что делает кодовые замки удобными в использовании. Возможность установки множества кодов. Некоторые модели позволяют устанавливать несколько различных кодов для разных пользователей или для разных временных интервалов.

Кодовые замки применяются в различных областях, среди которых: домашняя безопасность, коммерческие здания, гостиницы, школы, офисы и другие учреждения, где требуется контроль доступа. Использование кодовых замков в контексте алгоритмов оптимизации может представлять собой интересную идею. Одним из возможных применений кодовых замков в алгоритмах оптимизации может быть создание системы, которая использует принципы работы кодовых замков для решения задач оптимизации, например, для поиска оптимальных значений параметров в задачах машинного обучения, или для решения других задач оптимизации.



Принцип работы кодовых замков, основанный на вводе правильной числовой комбинации для разблокирования может быть аналогичен механизмам алгоритмов оптимизации, которые пытаются найти оптимальное решение путем итеративного изменения параметров и оценки их эффективности.



Например, можно представить себе алгоритм оптимизации, который использует аналогию с кодовым замком следующим образом:



Комбинация как параметры. Параметры, которые нужно оптимизировать, могут быть представлены как "комбинация" входных значений. Проверка на правильность комбинации. Алгоритм может изменять значения параметров и оценивать их эффективность, аналогично тому, как пользователь вводит различные комбинации в кодовый замок для проверки их правильности. Оптимальное решение как разблокировка. Когда алгоритм находит оптимальные значения параметров, это можно рассматривать как "разблокировку" оптимального решения.

Таким образом, кодовые замки вдохновили меня на разработку алгоритма оптимизации, использующего принципы их работы, который может быть использован для поиска оптимальных решений в различных задачах, включая машинное обучение и разработку торговых систем.







2.Реализация алгоритма

Представим популяцию агентов как популяцию замков, где каждый замок представляет собой решение задачи. Тогда можем накидать примерный псевдокод алгоритма кодового замка:



1. Инициализация:

Создать массив замков размером "popSize", каждый из которых имеет "coords" наборов дисков, каждый набор имеет "lockDiscs" дисков.

2. Подбор комбинации замков:

Если это первый шаг, инициализировать каждый диск каждого набора каждого замка случайным числом от 0 до 9.

Иначе, для каждого замка:

- Если случайное число меньше "copyProb", скопировать набор дисков от случайно выбранного замка.

- Иначе, для каждого набора дисков:

- Если случайное число меньше "rotateProb", установить диск на случайном числе от 0 до 9.

- Иначе, скопировать диск от случайно выбранного замка.

3. Оценка качества комбинаций замков:

Обновить качество комбинации каждого замка.

Найти замок с наилучшим качеством комбинации и обновить глобальное наилучшее решение, если это необходимо.

Скопировать все замки в общую корзину замков.

Отсортировать корзину замков по приспособленности.

4. Повторять шаги 2 и 3 заданное количество эпох или до достижения критерия останова.

Концепция весьма захватывающая, однако некоторые аспекты все еще вызывают вопросы. В частности не совсем понятно, как кодовая комбинация в замке может представлять собой решение задачи. Для более глубокого понимания было бы полезно иметь иллюстрацию.



Так, представим, что решение задачи, где требуется оптимизировать один или несколько параметров, мы представляем в виде кодового замка. В этом случае каждый параметр можно представить как комбинацию цифр, где каждая цифра расположена на отдельном диске. Количество дисков может быть любым и задается как внешний параметр алгоритма. Таким образом, каждый параметр представлен набором дисков с цифровыми метками.



Если, например, параметр задачи имеет набор из 9 дисков, на каждом из которых цифры от 0 до 9, то комбинация может быть от 000000000 до 999999999. Полученное число в комбинации мы отмасштабируем в диапазон от "min" до "max" соответствующего параметра. Таким образом, если у нас, к примеру, три оптимизируемых параметра, то наш кодовый замок будет иметь 3 x 9 = 27 цифровых дисков. На рисунке 1 иллюстрируется механизм кодирования для одного параметра.



Рисунок 1. Декодирование параметра задачи из цифрового кода в вещественное значение



Операторы в алгоритмах оптимизации, такие как кроссовер и мутация, интегрируем в алгоритм оптимизации CLA, использующий идею кодового замка.



1. Кроссовер (Crossover). Кроссовер в генетических алгоритмах предназначен для комбинирования генетического материала двух родителей для создания потомства.



В контексте кодовых замков мы можем представить кроссовер, как комбинирование значений дисков от разных замков для создания новой комбинации закодированных параметров задачи.

как комбинирование значений дисков от разных замков для создания новой комбинации закодированных параметров задачи. Этот процесс обеспечивает комбинаторные возможности алгоритму, чтобы исследовать новые комбинации параметров, аналогично тому, как пользователь может попробовать различные комбинации в кодовом замке, и при этом также использовать самые удачные комбинации цифр на разных замках.

2. Мутация (Mutation). Мутация в генетических алгоритмах представляет собой случайное изменение генетического материала для создания разнообразия в популяции.



В контексте кодовых замков, мутация может быть интерпретирована, как случайный поворот дисков в положение с любой цифрой для изменения комбинации в кодовом замке.

Этот процесс помогает алгоритму исследовать новые комбинации параметров во всём пространстве решений и избегать застревания в локальных оптимумах.

В целом, интеграция кроссовера и мутации в алгоритм оптимизации может увеличить разнообразие решений, ускорить сходимость к оптимальному решению и помочь избежать преждевременной сходимости. Такой подход может быть полезен в задачах оптимизации с большим пространством поиска и сложными функциями цели. Впрочем, у нас и нет других вариантов, кроме как вращать диски, используя аналогию с генетическими операторами.



Для решения задачи нам необходимо подобрать правильную комбинацию цифр на кодовом замке. Нужно вращать диски, чтобы найти верную кодовую комбинацию, которая позволит открыть замок. В отличие от генетических алгоритмов, где при "вращении" значения двоичного кода в генах вероятность выпадения значения 50/50 (либо 0, либо 1), в алгоритме кодового замка мы можем использовать распределения вероятностей в стратегии вращения дисков. Давайте рассмотрим несколько вариантов.



Мы можем использовать распределение Гаусса, когда параметры комбинации подвергаются мутации, каждый параметр изменяется на случайное значение, которое выбирается из нормального (Гауссова) распределения. Это позволит внести некоторое случайное изменение в параметры, сохраняя при этом их текущее значение в некоторой степени.



Применение распределения Гаусса для мутации может быть полезным, поскольку оно позволяет контролировать степень изменений параметров. Параметры могут изменяться на небольшие значения, близкие к текущим, что помогает сохранить хорошие свойства текущего решения, в то время как случайный характер мутации позволяет алгоритму исследовать новые области пространства поиска.



Таким образом, использование распределения Гаусса для мутации может помочь балансировать исследование новых решений с сохранением хороших свойств текущих решений, что поспособствует эффективному поиску оптимального решения в сложных пространствах параметров.

Так же мы можем использовать степенное распределение для процесса мутации. В отличие от Гауссова распределения, степенное распределение обладает более тяжелыми хвостами, что означает, что большие изменения параметров могут происходить с более высокой вероятностью, что может быть полезно в случаях, когда необходимо более радикальное исследование пространства параметров. Степенное распределение может помогать алгоритму "выпрыгивать" из локальных ловушек.

Мы можем попробовать использовать еще и третий вариант – равномерное распределение, при котором создается равная вероятность выбора любой цифры на диске замка.



Теперь можем перейти от теоретической части к написанию кода и практическим исследованиям.

В алгоритме CLA агента, представляющего решение задачи, опишем замок структурой "S_CLA_Agent". Вот его основные компоненты:



f - эта переменная хранит значение приспособленности агента. Она инициализируется как -DBL_MAX , что означает наименьшее возможное значение для типа double .

- эта переменная хранит значение приспособленности агента. Она инициализируется как , что означает наименьшее возможное значение для типа . struct S_Lock - это вложенная структура, содержит массив " lock ". Этот массив используется для хранения кодовой комбинации отдельного оптимизируемого параметра задачи.

- это вложенная структура, содержит массив " ". Этот массив используется для хранения кодовой комбинации отдельного оптимизируемого параметра задачи. S_Lock code [] - это массив структур " S_Lock ". Весь этот массив представляет собой "замок".

- это массив структур " ". Весь этот массив представляет собой "замок". void Init (int coords, int lockDiscs) - это функция инициализации. Она принимает два параметра: "coords" - определяет количество наборов параметров, и "lockDiscs" - определяет количество дисков в каждом наборе. Внутри этой функции происходит инициализация массива "code".

В целом, эта структура представляет собой агента алгоритма оптимизации CLA. Каждый агент имеет свою собственную приспособленность и описание комбинации "замка", которые будут оптимизированы в процессе выполнения алгоритма.



struct S_CLA_Agent { double f; struct S_Lock { int lock []; }; S_Lock code []; void Init ( int coords, int lockDiscs) { f = - DBL_MAX ; ArrayResize (code, coords); for ( int i = 0 ; i < coords; i++) { ArrayResize (code [i].lock, lockDiscs); } } };

Теперь опишем класс "C_AO_CLA", который является производным от класса "C_AO". Основные компоненты класса:



C_AO_CLA () - конструктор класса, который инициализирует объект класса. Внутри этого конструктора инициализируются параметры, такие как "popSize" , " lockDiscs" , " copyProb" , " rotateProb" и " params" .

- конструктор класса, который инициализирует объект класса. Внутри этого конструктора инициализируются параметры, такие как , " , " , " и " . SetParams () - функция устанавливает параметры алгоритма на основе значений в массиве " params ".

- функция устанавливает параметры алгоритма на основе значений в массиве " ". Init () - функция инициализации, принимает диапазоны поиска и количество эпох, как параметры.

- функция инициализации, принимает диапазоны поиска и количество эпох, как параметры. Moving () , Revision () - это функции, которые используются для выполнения основной логики в алгоритме.

, - это функции, которые используются для выполнения основной логики в алгоритме. lockDiscs, copyProb, rotateProb - переменные, которые используются для хранения параметров алгоритма.

- переменные, которые используются для хранения параметров алгоритма. S_CLA_Agent agent [ ] - массив агентов, каждый из которых представляет собой объект структуры "S_CLA_Agent" .

] - массив агентов, каждый из которых представляет собой объект структуры . maxLockNumber , S_CLA_Agent parents [] , S_CLA_Agent parTemp [] - приватные переменные и массивы, которые используются внутри класса.

, , - приватные переменные и массивы, которые используются внутри класса. ArrayToNumber (), LockToDouble () - приватные методы, которые используются для преобразования массива кодовой комбинации в число, и замка в число, с плавающей точкой соответственно.

class C_AO_CLA : public C_AO { public : ~C_AO_CLA () { } C_AO_CLA () { ao_name = "CLA" ; ao_desc = "Code Lock Algorithm" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/14878" ; popSize = 100 ; lockDiscs = 8 ; copyProb = 0.8 ; rotateProb = 0.03 ; ArrayResize ( params , 4 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "lockDiscs" ; params [ 1 ].val = lockDiscs; params [ 2 ].name = "copyProb" ; params [ 2 ].val = copyProb; params [ 3 ].name = "rotateProb" ; params [ 3 ].val = rotateProb; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; lockDiscs = ( int ) params [ 1 ].val; copyProb = params [ 2 ].val; rotateProb = params [ 3 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); void Injection ( const int popPos, const int coordPos, const double value ); int lockDiscs; double copyProb; double rotateProb; S_CLA_Agent agent []; private : int maxLockNumber; S_CLA_Agent parents []; S_CLA_Agent parTemp []; int ArrayToNumber ( int &arr []); double LockToDouble ( int lockNum, int coordPos); };

Определим метод "Init" в классе "C_AO_CLA". Этот метод инициализирует алгоритм с заданными диапазонами поиска и количеством эпох. Описание каждого шага:



1. if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false; - вызов функции StandardInit с заданными диапазонами поиска. Если инициализация не удалась, функция возвращает "false".



2. ArrayResize (agent, popSize); - строка изменяет размер массива agent до размера популяции "popSize".



3. for (int i = 0; i < popSize; i++) agent [i].Init (coords, lockDiscs); - цикл инициализирует каждого агента в популяции с заданным количеством координат "coords" и дисков замка "lockDiscs".



4. ArrayResize (parents, popSize * 2); ArrayResize (parTemp, popSize * 2); - строки изменяют размеры массивов "parents" и "parTemp" до двух размеров популяции.



5. for (int i = 0; i < popSize * 2; i++) { parents [i].Init (coords, lockDiscs); parTemp [i].Init (coords, lockDiscs); } - цикл инициализирует каждого родителя и временного родителя в массивах "parents" и "parTemp".



6. maxLockNumber = 0; for (int i = 0; i < lockDiscs; i++) { maxLockNumber += 9 * (int)pow (10, i); } - цикл вычисляет максимальное число в комбинации замка "maxLockNumber", используя количество дисков замка "lockDiscs".



7. return true; - если все предыдущие операции прошли успешно, функция возвращает "true".



Эта функция инициализирует агентов и родителей в алгоритме оптимизации с использованием кодовых замков CLA, и устанавливает максимальное число комбинаций замка на основе количества дисков замка.



bool C_AO_CLA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (agent, popSize); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) agent [i].Init (coords, lockDiscs); ArrayResize (parents, popSize * 2 ); ArrayResize (parTemp, popSize * 2 ); for ( int i = 0 ; i < popSize * 2 ; i++) { parents [i].Init (coords, lockDiscs); parTemp [i].Init (coords, lockDiscs); } maxLockNumber = 0 ; for ( int i = 0 ; i < lockDiscs; i++) { maxLockNumber += 9 * ( int ) pow ( 10 , i); } return true ; }

Процесс подбора цифровых комбинаций в замках опишем в методе "Moving" в классе "C_AO_CLA". Процесс заключается в следующем:



val = 0.0; code = 0; pos = 0; - инициализация переменных, которые будут использоваться в методе.

= 0.0; = 0; = 0; - инициализация переменных, которые будут использоваться в методе. if (!revision) {...} - блок кода выполняется, если " revision " равно "false". Внутри этого блока кода происходит инициализация агентов и родителей с помощью случайных значений.

" равно "false". Внутри этого блока кода происходит инициализация агентов и родителей с помощью случайных значений. Затем для каждого агента и каждого родителя вычисляются значения " code " и " val ", и они используются для обновления координат агента. После этого " revision " устанавливается в "true", и функция завершается.

" и " ", и они используются для обновления координат агента. После этого " " устанавливается в "true", и функция завершается. for (int i = 0; i < popSize; i++) {...} - блок кода выполняется, если " revision " равно "true". Внутри этого блока кода происходит обновление агентов. Если случайное число меньше " copyProb ", то код замка одного из родителей копируется в агента. В противном случае, код замка агента обновляется либо случайным значением, либо кодом замка одного из родителей.

" равно "true". Внутри этого блока кода происходит обновление агентов. Если случайное число меньше " ", то код замка одного из родителей копируется в агента. В противном случае, код замка агента обновляется либо случайным значением, либо кодом замка одного из родителей. Затем для каждого агента вычисляются значения "code" и "val", и они используются для обновления координат агента.

Функция используется для обновления агентов в алгоритме оптимизации CLA.



void C_AO_CLA::Moving () { double val = 0.0 ; int code = 0 ; int pos = 0 ; if (!revision) { for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { for ( int l = 0 ; l < lockDiscs; l++) { agent [i].code [c]. lock [l] = u.RNDminusOne ( 10 ); } code = ArrayToNumber (agent [i].code [c]. lock ); val = LockToDouble (code, c); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (val, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } for ( int i = 0 ; i < popSize * 2 ; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { for ( int l = 0 ; l < lockDiscs; l++) { parents [i].code [c]. lock [l] = u.RNDminusOne ( 10 ); } } } revision = true ; return ; } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < copyProb) { int pos = u.RNDminusOne (popSize); ArrayCopy (agent [i].code [c]. lock , parents [pos].code [c]. lock , 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); } else { for ( int l = 0 ; l < lockDiscs; l++) { if (u.RNDprobab () < rotateProb) { agent [i].code [c]. lock [l] = u.RNDminusOne ( 10 ); } else { pos = u.RNDminusOne (popSize); agent [i].code [c]. lock [l] = parents [pos].code [c]. lock [l]; } } } code = ArrayToNumber (agent [i].code [c]. lock ); val = LockToDouble (code, c); a [i].c [c] = u.SeInDiSp (val, rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } }

ind = -1; - инициализация переменной "ind", которая будет использоваться для отслеживания индекса агента с наилучшей приспособленностью.

for (int i = 0; i < popSize; i++) {...} - цикл проходит через каждого агента в популяции и проверяет, если приспособленность агента больше текущего наилучшего значения приспособленности " fB ". Если это так, то " fB " обновляется, и " ind " устанавливается в текущий индекс.

". Если это так, то " " обновляется, и " " устанавливается в текущий индекс. if (ind != -1) ArrayCopy (cB, a [ind].c, 0, 0, WHOLE_ARRAY); - если был найден агент с лучшей приспособленностью, то его координаты копируются в "cB" .

. for (int i = 0; i < popSize; i++) { agent [i].f = a [i].f; } - цикл обновляет приспособленность каждого агента на основе текущих значений в массиве " a ".

". for (int i = 0; i < popSize; i++) { parents [i + popSize] = agent [i]; } - цикл копирует каждого агента в массив " parents ", начиная с позиции " popSize" , то есть во вторую половину родительской популяции.

", начиная с позиции " , то есть во вторую половину родительской популяции. u.Sorting (parents, parTemp, popSize * 2); - эта строка сортирует массив "parents" с использованием массива "parTemp" в качестве временного хранилища.

void C_AO_CLA::Revision () { int ind = - 1 ; for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { if (a [i].f > fB) { fB = a [i].f; ind = i; } } if (ind != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [ind].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY ); for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { agent [i].f = a [i].f; } for ( int i = 0 ; i < popSize; i++) { parents [i + popSize] = agent [i]; } u.Sorting (parents, parTemp, popSize * 2 ); }

Методв классев общем, предназначен для обновления глобального решения. Метод выполняет следующие действия:В целом, эта функция используется для обновления приспособленности агентов и "родительских" замков в алгоритме CLA. Это включает в себя обновление наилучшего значения приспособленности и сортировку родительской популяции по их приспособленности.

Для перевода знаков кодовой комбинации в число предназначен метод "ArrayToNumber". Действия метода:

result = 0; - инициализация переменной, которая будет использоваться для хранения результата.

= 0; - инициализация переменной, которая будет использоваться для хранения результата. for (int i = 0; i < ArraySize (arr); i++) {...} - цикл проходит через каждый элемент массива " arr ". Для каждого элемента "arr [i]" он умножает текущее значение "result" на 10 и добавляет значение "arr [i]".

". Для каждого элемента [i]" он умножает текущее значение на 10 и добавляет [i]". return result; - строка возвращает итоговое значение "result".

В целом, этот метод преобразует массив целых чисел в одно целое число, интерпретируя каждый элемент массива как цифру в десятичном представлении числа.



Например, значения входного массива "arr" (кодовая комбинация): |0|3|1|5|7|0|. Нам необходимо отбросить все нули слева комбинации и начать формирование числа со значения 3. В итоге получим число 31570. Если в комбинации все ячейки массива содержат нули, то итоговое число получится 0.



int C_AO_CLA::ArrayToNumber ( int &arr []) { int result = 0 ; for ( int i = 0 ; i < ArraySize (arr); i++) { result = result * 10 + arr [i]; } return result; }

Для перевода числа кодовой комбинации в масштаб оптимизируемого параметра служит метод "LockToDouble" в классе "C_AO_CLA". Вот что делает эта функция:



LockToDouble (int lockNum, int coordPos) - метод принимает два параметра: " lockNum ", который представляет собой число замка " coordPos" и представляет собой позицию координаты в массиве координат (оптимизируемого параметра).

", который представляет собой число замка " и представляет собой позицию координаты в массиве координат (оптимизируемого параметра). return u.Scale (lockNum, 0, maxLockNumber, rangeMin [coordPos], rangeMax [coordPos]); - строка возвращает значение, которое получается путем масштабирования "lockNum" от диапазона [0, maxLockNumber] к диапазону [rangeMin [coordPos], rangeMax [coordPos]].



В общем, этот метод используется для преобразования числа замка в число с плавающей точкой на основе заданного диапазона, то есть, числа замка преобразуются в значения оптимизируемых параметров задачи.



double C_AO_CLA::LockToDouble ( int lockNum, int coordPos) { return u.Scale (lockNum, 0 , maxLockNumber, rangeMin [coordPos], rangeMax [coordPos]); }





3. Результаты тестов

Результаты работы алгоритма оптимизации CLA на тестовых функциях выглядят отлично. Достижение 67.86% от максимального возможного значения является превосходным результатом. Это свидетельствует о высокой производительности алгоритма CLA в оптимизации сложных функций.

Такие результаты показывают, что алгоритм CLA является достаточно эффективным и может быть успешно применен в различных задачах, где требуется оптимизация многомерных функций. Его масштабируемость и способность справляться со сложными задачами делают его перспективным инструментом для решения широкого спектра оптимизационных проблем.



CLA|Code Lock Algorithm|100.0|8.0|0.8|0.03|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9534490932631814

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.8710742215971827

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.375900385878165

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.9894215656296362

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.917091907561472

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.3164221021938828

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7969230769230768

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.693846153846154

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.19303076923077062

=============================

All score: 6.10716 (67.86%)



На визуализации работы алгоритма на тестовых функциях заметен разброс результатов на функциях малой размерности, однако с увеличением количества параметров задачи, разброс результатов сходит на нет. Кроме того, потенциал алгоритма на задачах больших размерностей (1000 параметров) заметен по форме кривой сходимости (красная линия), линия растёт с ускорением. Если убрать ограничение на количество запусков фитнес-функции (наши правила тестирования), то алгоритм продолжит приближаться к глобальному оптимуму.



CLA на тестовой функции Hilly.



CLA на тестовой функции Forest.







CLA на тестовой функции Megacity.







Алгоритм кодового замка занял второе место в рейтинговой таблице. На острой функции Forest c 10-ю параметрами CLA даже смог опередить лидера таблицы - BGA. Окраска ячеек результатов на всех тестовых функциях имеет зелёный цвет (сравнение со всеми присутствующими в таблице алгоритмами), что говорит об очень равномерной производительности на различных типах задач, без заметных провалов на отдельных тестах.







Выводы

Бинарный генетический алгоритм BGA сыграл определенную роль в идее создания алгоритма CLA. Моя цель состояла в том, чтобы разработать более быстрый алгоритм. Именно тогда я пришел к идее замены бинарного кодирования на десятичное, а прототипом создания алгоритма послужил механизм кодовых замков, что оказалось успешным решением. CLA работает быстрее BGA, при этом успешно конкурируя с ним по эффективности. Кроме того, десятичное кодирование позволяет применять различные виды распределений при генерации числовой комбинации, что может быть полезным для некоторых задач (в коде степенное и нормальное распределения закомментированы и могут быть использованы при необходимости). Эксперименты показали, что использование простого равномерного распределения в данном случае оказалось более эффективным.



Можно подытожить все вышесказанное: алгоритм кодового замка CLA показал отличные результаты, стабильность и эффективность на всех тестовых функциях. Это указывает на высокую масштабируемость алгоритма и его способность справляться со сложными задачами, и подчеркивает гибкость и перспективность алгоритма CLA в различных сценариях оптимизации.





Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам. Белым цветом подсвечены результаты больше или равные 0.99



Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше,

где 100 - максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)





Плюсы и минусы алгоритма кодового замка (CLA):



Плюсы:

Отличная сходимость на различных типах функций. Простая реализация.

Минусы:

Разброс результатов на функциях с малой размерностью.



К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.