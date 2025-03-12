Алгоритм успешного ресторатора — Successful Restaurateur Algorithm (SRA)

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Введение

Меня всегда увлекали параллели между задачами оптимизации и реальными жизненными сценариями. Исследуя новые подходы к метаэвристическим алгоритмам, я обнаружил сходство между популяционной оптимизацией и эволюцией ресторанного бизнеса, и эта идея стала источником вдохновения для того, что я называю "Алгоритмом успешного ресторатора" (SRA).

Представьте владельца ресторана, который постоянно стремится улучшить свое меню для улучшения популярности своего ресторана и привлечения новых клиентов. Вместо того, чтобы полностью отказываться от непопулярных блюд, он использует более тонкий подход: определяет наименее популярную позицию, а затем аккуратно смешивает ее с элементами из самых успешных блюд. Иногда вносятся консервативные изменения, а иногда добавляются смелые новые ингредиенты. Цель всегда одна — превратить самое слабое предложение в нечто, что может стать новым фаворитом в меню для клиентов ресторана.

Эта кулинарная метафора формирует основу SRA. В отличие от традиционных эволюционных алгоритмов, которые часто полностью отбрасывают неудачные решения, SRA фокусируется на реабилитации наихудших исполнителей, сочетая их с успешными элементами. Такой подход сохраняет разнообразие в пространстве решений, одновременно неуклонно повышая общее качество популяции.

В этой статье рассмотрим основные механизмы SRA, проанализируем его реализацию и то, как параметры вроде "температуры" и "интенсивности кулинарных экспериментов" управляют балансом между эксплуатацией и исследованием, а также я поделюсь результатами тестирования, сравнивая SRA с другими известными алгоритмами в рейтинговой таблице на различных тестовых функциях.

То, что начиналось как творческий мысленный эксперимент, превратилось в многообещающий подход с уникальными характеристиками. Приглашаю вас исследовать, как этот алгоритм, вдохновленный ресторанным бизнесом, предлагает решения оптимизации со своим особенным вкусом.





Реализация алгоритма

Давайте разберем работу алгоритма через простые аналогии. Представьте, что я являюсь владельцем ресторана. У меня есть меню с разными блюдами и замечаю, что некоторые из них очень популярны, а некоторые блюда гости почти не заказывают. Что я делаю? Я не выбрасываю сразу непопулярные блюда из меню (тем самым уменьшая список доступных блюд), а вместо этого — беру самое непопулярное блюдо и пытаюсь его улучшить. Как? Я смотрю на хитовые позиции ресторана и заимствую оттуда какие-то идеи или ингредиенты. Например, у меня плохо продаётся рыбное блюдо, а салат — очень популярен. Я беру элементы из успешного салата (может, особую заправку или способ подачи) и применяю к рыбному блюду. Получается что-то новое.

Иногда я делаю небольшие изменения, а иногда — решаюсь на смелые эксперименты. В начале, когда я только открыл ресторан, я больше экспериментировал, а когда уже нашел несколько действительно удачных блюд, делаю более тонкую настройку состава ингредиентов и их количества. Со временем, даже самые слабые блюда в моем меню становятся всё лучше и лучше. А иногда бывает, что бывший аутсайдер после доработки становится новым успешным блюдом! Таким образом, общая популярность ресторана растет за счет того, что все позиции меню пользуются успехом.

Вот так работает и мой алгоритм, — мы не выбрасываем плохие решения, а постоянно улучшаем их, используя идеи из лучших решений. И чем дальше, тем меньше мы экспериментируем, больше уточняя уже найденное. На рисунке 1 представлена схема работы алгоритма.





Рисунок 1. Схема работы алгоритма SRA

Схема начинается с блока "Инициализация", где создаётся начальное меню. Затем следует основной цикл алгоритма, в центре которого находится текущее меню ресторана, отсортированное по качеству блюд. Это меню изображено как цветовой градиент от зелёного (лучшие блюда) к красному (худшие блюда). Ниже идут четыре последовательных шага: первый — выбор блюд для улучшения, где берётся худшее блюдо и лучший донор с увеличенной вероятностью ко квадратичному закону; второй — создание новых вариантов путём комбинирования рецептов и мутации ингредиентов (причём, чем выше температура, тем смелее эксперименты); третий — оценка новых блюд через расчёт фитнес-функции; четвёртый — снижение температуры для уменьшения радикальности экспериментов. Слева пунктирная стрелка показывает, что процесс повторяется до достижения сходимости или выполнения критерия останова. Справа даны обозначения: A (зелёный круг) — лучшие блюда, B (красный круг) — худшие блюда. Вся схема визуализирует процесс, напоминающий работу ресторатора, который систематически улучшает слабые позиции своего меню, используя элементы успешных блюд.

Переходим к написанию псевдокода алгоритма SRA.

// Инициализация

Создать популяцию из popSize агентов (блюд в меню)

Для каждого агента:

Случайно инициализировать все координаты в допустимых пределах

Установить начальную температуру = 1.0

Установить коэффициент охлаждения = 0.98

Установить интенсивность кулинарных экспериментов = 0.3



// Основной цикл алгоритма

ПОКА не выполнено условие остановки:

// Шаг 1: Оценка всех агентов

Для каждого агента:

Вычислить значение фитнес-функции



// Объединить текущую и предыдущую популяции

Сформировать общее меню из текущих агентов и предыдущих агентов

Отсортировать общее меню по значению фитнес-функции от лучшего к худшему



// Шаг 2: Создание новых вариантов

Для каждого агента в новой популяции:

// Берем худший элемент из первой половины отсортированной популяции

Скопировать координаты из агента с индексом (popSize-1)



// Выбор между улучшением и экспериментом

Если (случайное число < (1.0 - menuInnovationRate * температура)):

// Выбираем "донора" методом квадратичной рулетки

r = случайное число от 0 до 1

r = r²

donorIndex = масштабировать r от 0 до (popSize-1)



// Для каждой координаты

Для каждой координаты c:

// С вероятностью 0.8 берем координату из донора

Если (случайное число < 0.8):

текущий_агент.c = донор.c



// Адаптивная мутация

mutationRate = 0.1 + 0.4 * температура * (индекс_агента / popSize)

Если (случайное число < mutationRate):

// Выбираем тип мутации

Если (случайное число < 0.5):

текущий_агент.c = гауссовское распределение(текущий_агент.c)

Иначе:

текущий_агент.c = случайное значение в диапазоне



// Убедиться, что значение в допустимых пределах

текущий_агент.c = округлить до ближайшего допустимого значения

Иначе:

// Создание нового "блюда"

Для каждой координаты c:

Если (случайное число < 0.7):

текущий_агент.c = случайное значение в диапазоне

Иначе:

текущий_агент.c = гауссовское распределение(лучшее_решение.c)



// Убедиться, что значение в допустимых пределах

текущий_агент.c = округлить до ближайшего допустимого значения



// Элитизм — иногда простое добавление элементов из лучшего решения

Если (случайное число < 0.1):

numEliteCoords = случайное число от 1 до (coords * 0.3)

Для i от 1 до numEliteCoords:

c = случайный индекс координаты

текущий_агент.c = лучшее_решение.c



// Шаг 3: Обновление лучшего решения

Для каждого агента:

Если агент.фитнес > лучшее_решение.фитнес:

лучшее_решение = агент



// Шаг 4: Снижение температуры

температура = температура * коэффициент_охлаждения

Если температура < 0.1:

температура = 0.1



Вернуть лучшее_решение

Теперь можно приступить к написанию кода алгоритма. Напишем класс "C_AO_SRA", который наследуется от главного класса "C_AO" и реализует алгоритм SRA. Давайте разберем его подробнее.

Конструктор и деструктор: popSize, temperature, coolingRate, menuInnovationRate — эти параметры определяют основные характеристики алгоритма, такие как количество агентов и параметры управления поиском.

Метод SetParams: обновляет параметры класса на основании значений, хранящихся в массиве "params", параметры ранее инициализировались в конструкторе.



Метод Init: предназначен для инициализации алгоритма. Он принимает минимальные и максимальные значения, шаг изменения параметров и количество эпох и подготавливает алгоритм к выполнению задачи поиска.

Методы Moving и Revision: предназначены для выполнения основных этапов работы алгоритма, связанных с движением (или обновлением) состояния агентов и "Revision", который отвечает за пересмотр и адаптацию параметров.



Члены класса:

temperature — текущая температура, связанная с управлением исследованием и температурным графиком алгоритма.

coolingRate — скорость охлаждения, которая используется для управления тем, как быстро температура будет понижаться.

menuInnovationRate — интенсивность кулинарных экспериментов, насколько агенты поощряются к поиску новых решений.

S_AO_Agent menu [] — массив агентов, который представляет "меню" в контексте алгоритма SRA.

S_AO_Agent menuT [] — массив агентов, используемый для временного хранения вариантов блюд.

class C_AO_SRA : public C_AO { public : ~C_AO_SRA () { } C_AO_SRA () { ao_name = "SRA" ; ao_desc = "Successful Restaurateur Algorithm (joo)" ; ao_link = "https://www.mql5.com/ru/articles/17380" ; popSize = 50 ; temperature = 1.0 ; coolingRate = 0.98 ; menuInnovationRate = 0.3 ; ArrayResize ( params , 4 ); params [ 0 ].name = "popSize" ; params [ 0 ].val = popSize; params [ 1 ].name = "temperature" ; params [ 1 ].val = temperature; params [ 2 ].name = "coolingRate" ; params [ 2 ].val = coolingRate; params [ 3 ].name = "menuInnovationRate" ; params [ 3 ].val = menuInnovationRate; } void SetParams () { popSize = ( int ) params [ 0 ].val; temperature = params [ 1 ].val; coolingRate = params [ 2 ].val; menuInnovationRate = params [ 3 ].val; } bool Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ); void Moving (); void Revision (); double temperature; double coolingRate; double menuInnovationRate; private : S_AO_Agent menu []; S_AO_Agent menuT []; };

Метод "Init" класса "C_AO_SRA" выполняет инициализацию алгоритма:

Проверка начальной инициализации: метод вызывает "StandardInit" с минимальными и максимальными значениями диапазонов и шагов, если неудачно, возвращается "false".



Инициализация массивов:

Распределяет размеры массивов "menu" и "menuT" в соответствии с количеством агентов.

Инициализирует каждого агента в массиве "menu".

Сброс температуры: устанавливает начальное значение "temperature" равным "1.0".



Успешное завершение: возвращается "true", если инициализация прошла успешно.

bool C_AO_SRA::Init ( const double &rangeMinP [], const double &rangeMaxP [], const double &rangeStepP [], const int epochsP = 0 ) { if (!StandardInit (rangeMinP, rangeMaxP, rangeStepP)) return false ; ArrayResize (menu, popSize * 2 ); ArrayResize (menuT, popSize * 2 ); for ( int p = 0 ; p < popSize * 2 ; p++) menu [p].Init (coords); temperature = 1.0 ; return true ; }

Метод "Moving" класса "C_AO_SRA" реализует основной шаг алгоритма. Он имеет две основные части: инициализацию агентов и их адаптацию через мутацию и создание новых решений.

Каждый агент инициализируется случайными значениями в пределах заданных диапазонов (rangeMin, rangeMax) с применением шагов (rangeStep). Значения сохраняются в "c" и "cB" для каждого агента.

Устанавливается "revision" в "true" и метод завершает выполнение.

(если "revision" равно "false"):

Снижение температуры: температура умножается на коэффициент охлаждения (coolingRate), что влияет на вероятности дальнейших изменений.



Основной цикл по агентам: для каждого агента выбирается худший элемент из первой половины отсортированной популяции (из массива menu).

Классификация действий: с определенной вероятностью, которая зависит от температуры, агент либо:

модифицирует текущее решение (с использованием "рецепта-донор" из лучшего блюда), применяя мутацию с изменяющейся вероятностью.

(с использованием "рецепта-донор" из лучшего блюда), применяя мутацию с изменяющейся вероятностью. создает новое решение (случайные значения).

Элитизм: с некоторой вероятностью к новому решению могут быть добавлены элементы от лучшего найденного решения.

void C_AO_SRA::Moving () { if (!revision) { for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); a [p].cB [c] = a [p].c [c]; } } revision = true ; return ; } temperature *= coolingRate; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { ArrayCopy (a [p].c, menu [popSize - 1 ].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); if (u.RNDprobab () < ( 1.0 - menuInnovationRate * temperature)) { double r = u.RNDprobab (); r = pow (r, 2 ); int menuIND = ( int )u.Scale (r, 0 , 1.0 , 0 , popSize - 1 ); for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < 0.8 ) { a [p].c [c] = menu [menuIND].c [c]; } double mutationRate = 0.1 + 0.4 * temperature * ( double )(p) / popSize; if (u.RNDprobab () < mutationRate) { if (u.RNDprobab () < 0.5 ) a [p].c [c] = u.GaussDistribution (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 2 ); else a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } } else { for ( int c = 0 ; c < coords; c++) { if (u.RNDprobab () < 0.7 ) { a [p].c [c] = u.RNDfromCI (rangeMin [c], rangeMax [c]); } else { a [p].c [c] = u.GaussDistribution (cB [c], rangeMin [c], rangeMax [c], 1 ); } a [p].c [c] = u.SeInDiSp (a [p].c [c], rangeMin [c], rangeMax [c], rangeStep [c]); } } if (u.RNDprobab () < 0.1 ) { int numEliteCoords = u.RNDintInRange ( 1 , coords / 3 ); for ( int i = 0 ; i < numEliteCoords; i++) { int c = u.RNDminusOne (coords); a [p].c [c] = cB [c]; } } } }

Метод "Revision" класса "C_AO_SRA" отвечает за обновление лучшего найденного решения и за управление общим "меню" решений в процессе работы алгоритма:

Поиск лучшего агента: проходит по всем агентам в текущей популяции и находит агента с наилучшей фитнес-функцией (f). Если найден новый лучший агент, обновляет значение "fB" и индекс "bestIND".



Обновление лучшего решения: если найден лучший агент (т.е. bestIND не равен -1), копирует его параметры решения (c) в переменную cB, представляющую текущее лучшее решение.

Обновление общего "меню": добавляет текущие параметры всех агентов в общее "меню", что позволяет сохранять выполненные эксперименты.



Сортировка меню: сортирует массив "menu" по фитнес-функции от лучших к худшим решениям, обеспечивая, что лучшие решения находятся в первой половине. Это будет использоваться в следующей итерации алгоритма.

void C_AO_SRA::Revision () { int bestIND = - 1 ; for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { if (a [p].f > fB) { fB = a [p].f; bestIND = p; } } if (bestIND != - 1 ) ArrayCopy (cB, a [bestIND].c, 0 , 0 , WHOLE_ARRAY); for ( int p = 0 ; p < popSize; p++) { menu [popSize + p] = a [p]; } u.Sorting (menu, menuT, popSize * 2 ); if (temperature < 0.1 ) temperature = 0.1 ; }

: устанавливает нижний порог для температуры, чтобы она не опускалась ниже "0.1", что предотвращает слишком быструю конвергенцию.





Результаты тестов

Теперь можем посмотреть, как работает алгоритм SRA. Ниже представлена распечатка результатов тестирования:



SRA|Successful Restaurateur Algorithm|50.0|1.0|0.98|0.3|

=============================

5 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.9688326305968623

25 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.6345483084017249

500 Hilly's; Func runs: 10000; result: 0.292167027537253

=============================

5 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.946368863880973

25 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.5550607959254661

500 Forest's; Func runs: 10000; result: 0.19124225531141872

=============================

5 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.7492307692307693

25 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.4403076923076923

500 Megacity's; Func runs: 10000; result: 0.12526153846153956

=============================

All score: 4.90302 (54.48%)

Визуализация работы алгоритма SRA на тестовом стенде позволяет сделать выводы о характерных чертах стратегии поиска. В данном случае наблюдается широкое исследование пространства поиска: агенты равномерно распределены по всему пространству, изучая даже самые удаленные его уголки. При этом, не наблюдается заметных признаков группирования в локальных экстремумах, движения агентов выглядят хаотично.

Однако, несмотря на хорошую способность к исследованию, алгоритм демонстрирует некоторые недостатки в уточнении решений, что проявляется в относительно низкой точности сходимости. Следует отметить также небольшой разброс результатов тестирования.

SRA на тестовой функции Hilly

SRA на тестовой функции Forest

SRA на тестовой функции Megacity

По результатам проведенных тестов, алгоритм занимает 20 место в рейтинге самых сильных популяционных алгоритмов оптимизации. На данный момент в таблице представлены девять авторских алгоритмов оптимизации (joo), в число которых входит и новый алгоритм SRA.





Выводы

Разработав и протестировав алгоритм успешного ресторатора (SRA), я могу с уверенностью сказать, что он показал себя достойно. На данный момент алгоритм занимает 20-е место в рейтинговой таблице, что для новой концепции весьма неплохо. Анализируя результаты, я заметил некоторые особенности в его поведении. На задачах малой размерности наблюдается разброс результатов. Особенно это заметно на дискретной функции "Megacity", где алгоритм имеет особенно большой разброс значений. Эта функция очень сложная для алгоритмов и застревание в локальных экстремумах является больше правилом, чем исключением.

На задачах большой размерности SRA показывает результаты немного слабее, чем хотелось бы. Вероятно, это связано с тем, что в многомерных пространствах стратегия улучшения наихудших решений требует более тонкой настройки параметров температуры и скорости охлаждения.

Тем не менее я считаю SRA достойным алгоритмом с потенциалом для дальнейшего улучшения. Его кулинарная метафора не только делает алгоритм понятным, но и открывает путь для интуитивно понятных модификаций, доработки механизма адаптивной мутации и можно поэкспериментировать с различными схемами отбора "донорских блюд".

Создавая алгоритм успешного ресторатора, я стремился не столько к достижению превосходства над существующими методами оптимизации, сколько к раскрытию новых концептуальных горизонтов через оригинальную жизненную метафору. Результаты исследования убедительно демонстрируют, что этот подход заслуживает своего места в экосистеме метаэвристических алгоритмов.

Неожиданно продуктивной оказалась идея фокусирования на худшем решении в популяции, используя его как базу для экспериментов — концепция, которая на первый взгляд может показаться бредовой. Однако, именно этот принцип "реабилитации аутсайдеров" раскрывает удивительный потенциал для оптимизации. Подобно искусному ресторатору, преображающему непопулярное блюдо в будущий хит, алгоритм трансформирует слабые решения в более совершенные, используя ингредиентный материал лидеров.

Этот опыт подтверждает ценное правило в научном поиске: даже самые неортодоксальные идеи при правильной реализации могут принести практическую пользу. Нестандартные подходы часто открывают те грани проблемы, которые остаются незамеченными при использовании традиционных методологий.

Рисунок 2. Цветовая градация алгоритмов по соответствующим тестам

Рисунок 3. Гистограмма результатов тестирования алгоритмов (по шкале от 0 до 100, чем больше, тем лучше, где 100 — максимально возможный теоретический результат, в архиве скрипт для расчета рейтинговой таблицы)

Плюсы и минусы алгоритма SRA:

Плюсы:

Простая реализация.

Хорошие результаты.

Минусы:

Без серьезных минусов.



К статье прикреплён архив с актуальными версиями кодов алгоритмов. Автор статьи не несёт ответственности за абсолютную точность в описании канонических алгоритмов, во многие из них были внесены изменения для улучшения поисковых возможностей. Выводы и суждения, представленные в статьях, основываются на результатах проведённых экспериментов.



Программы, используемые в статье