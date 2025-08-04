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Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 5): Советник Volatility Navigator

Разработка инструментария для анализа движения цен (Часть 5): Советник Volatility Navigator

MetaTrader 5Примеры |
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Christian Benjamin
Christian Benjamin

Введение

Чтобы разобраться в тонкостях трейдинга, недостаточно просто определить потенциальные направления рынка. Необходимо также точное исполнение. Многие трейдеры сталкиваются с неудачами не из-за плохого исполнения сделок, а из-за неточностей в точках входа, размещении стоп-лоссов или тейк-профитов.

Чтобы решить эту проблему, я разработал на MQL5 новый инструмент Volatility Navigator для оптимизации этих важнейших аспектов торговли. В отличие от моих предыдущих инструментов, в первую очередь ориентированных на прогнозирование трендов, Volatility Navigator самостоятельно определяет оптимальные точки входа, уровни стоп-лосса и тейк-профита.

Включая передовые технические индикаторы в нашу ценовую аналитику, мы стремимся улучшить торговый опыт и усовершенствовать формулирование стратегий.



Технические индикаторы

Технические индикаторы можно разделить на несколько типов, включая индикаторы тренда, индикаторы импульса, индикаторы волатильности и индикаторы объема, каждый из которых служит определенным целям в анализе финансового рынка. Некоторые широко используемые примеры включают скользящую среднюю, индекс относительной силы (RSI), полосы Боллинджера и схождение-расхождение скользящих средних (MACD).

Давайте подробнее рассмотрим три индикатора, которые мы будем использовать наряду с ценовым действием для достижения наших целей: полосы Боллинджера, индекс относительной силы (RSI) и средний истинный диапазон (ATR).

  • Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера были разработаны Джоном Боллинджером в начале 1980-х годов как инструмент технического анализа, помогающий трейдерам определять рыночные тренды и потенциальные развороты цен. Эта концепция возникла из желания Боллинджера обеспечить более динамичный способ измерения волатильности цен по сравнению с традиционными техническими индикаторами. Джон Боллинджер стремился создать торговый инструмент, который мог бы адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.

Ему нужен был индикатор, который бы корректировался в зависимости от волатильности рынка, что привело его к идее использования скользящих средних вместе с мерой изменения цен. Полосы Боллинджера состоят из трех линий:

  1. Средняя полоса обычно представляет собой простую скользящую среднюю (SMA) цен закрытия за определенный период (обычно 20 дней).
  2. Верхняя полоса — это средняя полоса плюс определенное число стандартных отклонений (обычно два).
  3. Нижняя полоса — это средняя полоса минус такое же количество стандартных отклонений. 

Полосы Боллинджера

Рис 1. Полосы Боллинджера

Использование стандартных отклонений является ключевым фактором в полосах Боллинджера, поскольку обеспечивает статистическую меру волатильности. Благодаря использованию этого показателя полосы Боллинджера могут эффективно отражать движение цен в определенном диапазоне, помогая трейдерам распознавать потенциальные прорывы или развороты. 

Трейдеры часто используют полосы Боллинджера для определения состояний перекупленности или перепроданности, потенциальных разворотов тренда и оценки силы движения цен. Например, касание ценами верхней полосы может указывать на состояние перекупленности, тогда как касание ценами нижней полосы может указывать на состояние перепроданности.

  • Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI).

Индекс относительной силы (RSI) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. и представлен в его книге 1978 года "Новые концепции технических торговых систем". Уайлдер стремился создать импульсный осциллятор, который мог бы помочь трейдерам определять состояния перекупленности и перепроданности на финансовых рынках. Ниже представлена формула для расчета RSI.

Расчеты RSI

Рис 2. Формула RSI

RSI измеряет скорость и изменение ценовых движений, помогая выявлять состояния перекупленности или перепроданности на рынке за определенный период, обычно 14 дней. RSI принимает значения от 0 до 100. Если он выше 70, это обычно указывает на возможную перекупленность актива, тогда как значение RSI ниже 30 говорит о возможной перепроданности актива.

Трейдеры используют RSI для подачи сигнала о возможных разворотах или подтверждения трендов. Более того, расхождение между RSI и ценовым движением может указывать на ослабление импульса, что открывает дополнительные торговые возможности.

RSI

Рис. 3. График RSI

  • Средний истинный диапазон (Average True Range, ATR)

Индикатор среднего истинного диапазона (ATR) был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером-младшим. и представлен в его книге 1978 года "Новые концепции технических торговых систем". Уайлдер создал ATR для измерения волатильности рынка путем расчета истинного диапазона (TR), который учитывает наибольший диапазон движения цены за определенный период.

С тех пор ATR стал широко используемым инструментом технического анализа, помогая трейдерам оценивать волатильность и управлять рисками на различных финансовых рынках. Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор волатильности, который измеряет степень изменения цены за определенный период, предоставляя информацию о волатильности рынка, не указывая направление изменения цены.

Более высокое значение ATR указывает на большую волатильность, тогда как более низкое значение ATR сигнализирует о меньшей волатильности. Трейдеры используют ATR для разработки стратегий управления рисками, таких как установка уровней стоп-лосса и размера позиции в зависимости от рыночных условий. Это помогает адаптировать торговые стратегии к изменяющейся волатильности рынка, обеспечивая более эффективную торговлю в различных сценариях. Давайте рассмотрим формулу для расчета ATR ниже.

Расчеты ATR

Рис 4. Расчет ATR

Целью использования среднего истинного диапазона (ATR) в торговой стратегии является динамическая корректировка уровней стоп-лосса и тейк-профита на основе текущей волатильности рынка. ATR служит мерой движения цены, позволяя советнику устанавливать более широкие уровни в периоды высокой волатильности и более низкие уровни, когда рынок спокойнее. Такой подход повышает эффективность управления рисками, гарантируя, что сделки не будут преждевременно остановлены в нестабильных условиях, а также позволяет извлекать выгоду из потенциальной прибыли, когда движение рынка более сдержанное. Благодаря использованию ATR советник может адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям, что приводит к более эффективному исполнению сделок и увеличению шансов на успех.



Обзор структуры советника

Советник Volatility Navigator разработан с использованием структурированного макета, который соответствует стандартам программирования на MQL5. Понимание этой схемы имеет решающее значение для эффективной настройки советника и внесения корректировок по мере изменения рыночных условий. В MQL5 хэндлы индикаторов являются ключевыми инструментами, которые упрощают процесс использования технических индикаторов в советнике. Вместо того чтобы пересчитывать индикаторы при каждом изменении цены, советник может быстро обращаться к этим хэндлам для получения последних значений. 

Например, всякий раз, когда запускается функция OnTick(), советник может эффективно получать доступ к соответствующим значениям индикатора, что особенно полезно в быстро меняющихся рыночных условиях. Этот немедленный доступ позволяет принимать более эффективные меры с учетом текущей динамики рынка.

Основные функции советника

Основные компоненты советника MQL5 состоят из трех ключевых функций: OnInit(), OnTick() и OnDeinit().

  • Функция OnInit():

Эта функция выполняется один раз при присоединении советника к графику. Его основная роль — инициализация советника, включая настройку необходимых индикаторов. 

int OnInit() {
    // Initialize RSI
    rsiHandle = iRSI(NULL, 0, rsiPeriod, PRICE_CLOSE);
    // Initialize Bollinger Bands
    bbHandle = iBands(NULL, 0, bbPeriod, 2, 0, PRICE_CLOSE);
    // Initialize ATR
    atrHandle = iATR(NULL, 0, atrPeriod);
    return INIT_SUCCEEDED;
}

В приведенном выше фрагменте кода мы создаем хэндлы для индикаторов RSI, полос Боллинджера и среднего истинного диапазона (ATR), каждый из которых поможет советнику в формировании торговых решений.

  • Функция OnTick():

Функция OnTick() имеет решающее значение, поскольку она вызывается каждый раз, когда на рынке происходит колебание цен. Здесь советник оценивает текущие значения индикаторов и определяет соответствующие торговые действия.

void OnTick() {
    double rsiValue = iRSI(NULL, 0, rsiPeriod, PRICE_CLOSE);
    double upperBand, middleBand, lowerBand;
    iBands(NULL, 0, bbPeriod, 2, 0, PRICE_CLOSE, upperBand, middleBand, lowerBand);
    double atrValue = iATR(NULL, 0, atrPeriod);

    // Trading logic
    if (rsiValue > 70 && Close[0] > upperBand) {
        // Logic to place a sell order
    } 
    else if (rsiValue < 30 && Close[0] < lowerBand) {
        // Logic to place a buy order
    }
}

Здесь советник проверяет значение RSI, полосы Боллинджера и ATR для принятия обоснованных торговых решений. Например, он продает, когда RSI указывает на условия перекупленности и цена превышает верхнюю полосу Боллинджера. 

  • Функция OnDeinit():

Функция OnDeinit() вызывается при удалении советника с графика. Эта функция играет важную роль в очистке ресурсов путем освобождения хэндлов индикаторов.

void OnDeinit(const int reason) {
    // Release resources for indicators
    IndicatorRelease(rsiHandle);
    IndicatorRelease(bbHandle);
    IndicatorRelease(atrHandle);
}

Входные параметры

Одной из выдающихся особенностей советника Volatility Navigator является его гибкость за счет настраиваемых входных параметров. Эти параметры позволяют трейдерам адаптировать поведение советника в соответствии со своими уникальными стратегиями. Некоторые важные входные параметры:

  • RSI Period (период RSI):

input int rsiPeriod = 14; // Standard period for RSI calculation

  • Bollinger Bands Period (период полос Боллинджера):

input int bbPeriod = 20; // Standard period for Bollinger Bands

  • ATR Period (период ATR):

input int atrPeriod = 14; // Period for ATR



Основная логика советника

Начнем с изучения графика ниже, которая иллюстрирует, как формируется сигнал для ордера на покупку. Для ордера на продажу - процесс обратный.

Генерация сигналов

Рис. 5. Условия генерации сигнала

  • Расчет сигналов

Основная функция советника Volatility Navigator — анализ рыночных условий для генерации торговых сигналов. В рамках этого процесса советник извлекает текущие значения соответствующих индикаторов в функции OnTick. Ниже представлен фрагмент, иллюстрирующий, как рассчитать RSI, полосы Боллинджера и ATR в советнике.

// Declare indicator handles
int rsiHandle;
int bbHandle;
int atrHandle;

// OnInit function
int OnInit() {
    // Create indicator handles
    rsiHandle = iRSI(NULL, 0, rsiPeriod, PRICE_CLOSE);
    bbHandle = iBands(NULL, 0, bbPeriod, bbDevUp, bbDevDown, PRICE_CLOSE);
    atrHandle = iATR(NULL, 0, atrPeriod);
    
    return(INIT_SUCCEEDED);
}

В этой настройке функция OnInit инициализирует хэндлы для RSI, полос Боллинджера и ATR, позволяя советнику получать доступ к их значениям для текущих расчетов.

  • Оценка условий RSI

Индикатор RSI помогает определить потенциальные точки входа и выхода, указывая на состояния перекупленности и перепроданности. Анализ значения RSI позволяет советнику принимать стратегические торговые решения. В следующем фрагменте показано, как проверить значения RSI.

double rsiValue = iCustom(NULL, 0, "RSI", rsiPeriod, 0);
if (rsiValue > 70) {
    // Market is overbought - potentially signal to sell
} else if (rsiValue < 30) {
    // Market is oversold - potentially signal to buy
}

В этом коде советник извлекает текущее значение RSI и сравнивает его с предопределенными пороговыми значениями 70 и 30, чтобы определить потенциальные торговые сигналы.

  • Анализ полос Боллинджера

Полосы Боллинджера отражают волатильность рынка, визуализируя отклонения цен от скользящей средней. Ширина полос может указывать на потенциальные всплески волатильности или периоды затишья. Следующий код иллюстрирует, как советник оценивает полосы Боллинджера: 

double upperBand = iBands(NULL, 0, bbPeriod, bbDevUp, 0, PRICE_CLOSE);
double lowerBand = iBands(NULL, 0, bbPeriod, -bbDevDown, 0, PRICE_CLOSE);
double price = Close[0];

if (price < lowerBand) {
    // Price is touching the lower band - potential buy signal
} else if (price > upperBand) {
    // Price is touching the upper band - potential sell signal
}

В этом фрагменте показана логика, которую использует советник для проверки того, находится ли текущая цена вблизи верхней или нижней полос Боллинджера, что может вызвать сигналы покупки или продажи.

  • Добавление среднего истинного диапазона (ATR)

ATR дает представление о волатильности рынка и помогает управлять рисками с помощью настроек стоп-лосса и тейк-профита. Следующий код извлекает значение ATR:

double atrValue = iATR(NULL, 0, atrPeriod);

if (atrValue > atrThreshold) {
    // High volatility - consider entering trades
} else {
    // Low volatility - potentially stay out of the market
}

В этом примере советник проверяет ATR, чтобы определить, достаточна ли волатильность для оправдания входа в сделку. Трейдеры часто предпочитают высокие значения ATR, поскольку они указывают на то, что ожидаются существенные изменения цен.

  • Генерация торговых сигналов

Объединяя информацию от RSI, полос Боллинджера и ATR, советник генерирует более надежные торговые сигналы. Следующий фрагмент иллюстрирует, как советник формулирует эти сигналы:

if (rsiValue < 30 && price < lowerBand && atrValue > atrThreshold) {
    // Generate buy signal
} else if (rsiValue > 70 && price > upperBand && atrValue > atrThreshold) {
    // Generate sell signal
}
В этом составном анализе сигнал на покупку возникает, когда рынок перепродан, на что указывает RSI, цена касается нижней полосы Боллинджера, а ATR указывает на достаточную волатильность. И наоборот, сигнал на продажу формируется при противоположных условиях.
  • Визуальная обратная связь на графике

Для улучшения пользовательского опыта советник обеспечивает визуальную обратную связь при генерации сигналов. Следующий код демонстрирует, как это реализовано с помощью четких обозначений графиков:

void DrawTradeSignals() {
    if (buySignal) {
        // Draw buy signal on the chart
        ObjectCreate(0, "BuySignal" + IntegerToString(TimeCurrent()), OBJ_ARROW, 0, Time[0], price);
    } else if (sellSignal) {
        // Draw sell signal on the chart
        ObjectCreate(0, "SellSignal" + IntegerToString(TimeCurrent()), OBJ_ARROW, 0, Time[0], price);
    }
}

Подводя итог, можно сказать, что основная логика советника Volatility Navigator вращается вокруг систематической оценки текущих рыночных данных с помощью нескольких индикаторов. Объединяя информацию из RSI, полос Боллинджера и ATR, советник может генерировать надежные торговые сигналы, а также предоставлять ценную визуальную обратную связь на графике. Такой многогранный подход улучшает оценки трейдеров и в конечном итоге помогает эффективно ориентироваться на волатильных рынках.


Реализация оповещений и уведомлений в советнике Volatility Navigator

Советник Volatility Navigator оснащен интегрированной системой оповещений и уведомлений, которая расширяет возможности трейдеров по эффективному реагированию на рыночные условия. Эта система имеет важное значение для предоставления своевременной аналитики и оповещений на основе конкретных торговых сигналов, генерируемых основными индикаторами советника: индексом относительной силы (RSI), полосами Боллинджера и средним истинным диапазоном (ATR).

  • Типы оповещений в советнике

Audio Alerts - советник запрограммирован на выдачу звуковых уведомлений при каждом возникновении значимого торгового сигнала. Например, когда RSI поднимается выше 70, что указывает на состояние перекупленности, или опускается ниже 30, что указывает на состояние перепроданности, раздается звуковой сигнал. Эти оповещения позволяют трейдерам немедленно реагировать, обеспечивая быстрое принятие решений на основе выявленных рыночных возможностей.

Визуальные оповещения - помимо звуковых сигналов, советник включает визуальные оповещения непосредственно на торговом графике. Например, при генерации торгового сигнала советник может изменить цвет ценовой линии или вывести на экран сообщение, подчеркивающее характер сигнала (покупка или продажа). Эта функция позволяет трейдерам быстро просматривать свои графики и оценивать текущие рыночные условия, не полагаясь исключительно на звуковые уведомления.

  • Интеграция оповещений в логику советника

Оповещения и уведомления в советнике Volatility Navigator легко интегрируются в его основную торговую логику:

Во время каждого исполнения OnTick советник непрерывно отслеживает индикаторы на предмет потенциальных торговых сигналов. Когда советник обнаруживает достижение определенных пороговых значений, например, пересечение RSI предопределенного уровня, запускается последовательность оповещений. После подтверждения торгового сигнала советник активирует соответствующие оповещения.

Этот процесс активации может включать воспроизведение звука или создание визуального маркера на диаграмме. Оповещения мгновенно информируют о состоянии рынка, помогая трейдерам принимать быстрые и обоснованные решения. Такое взаимодействие способствует активному участию в торговом процессе, увеличивая вероятность получения выгодных рыночных движений. 

// Example of defining thresholds
double rsiValue = iRSI(NULL, 0, 14, PRICE_CLOSE);

// Check for overbought and oversold conditions
if (rsiValue > 70) {
    // Audio Alert
    PlaySound("alert.wav");
    // Visual Alert on Chart
    ObjectCreate("OverboughtAlert", OBJ_TEXT, 0, Time[0], High[0]);
    ObjectSetText("OverboughtAlert", "Overbought Signal!", 12, "Arial", clrRed);
    // Additional actions like placing an order can be added here
} else if (rsiValue < 30) {
    // Audio Alert
    PlaySound("alert.wav");
    // Visual Alert on Chart
    ObjectCreate("OversoldAlert", OBJ_TEXT, 0, Time[0], Low[0]);
    ObjectSetText("OversoldAlert", "Oversold Signal!", 12, "Arial", clrGreen);
    // Additional actions like placing an order can be added here
}

Представленный фрагмент кода предназначен для реализации звуковых и визуальных оповещений в советнике Volatility Navigator, основанном на поведении индекса относительной силы (RSI). Сначала код рассчитывает текущее значение RSI с помощью функции iRSI, которая в качестве входных данных использует текущий символ графика, таймфрейм, период (14) и цену закрытия. Затем он проверяет, превышает ли значение RSI пороговое значение 70, что указывает на состояние перекупленности. Если это условие выполняется, вызывается функция PlaySound для воспроизведения звукового оповещения, что немедленно привлекает внимание трейдера.

Визуальные оповещения

Рис. 6. Визуальные оповещения

Более того, на торговом графике создается визуальное оповещение путем размещения текстового объекта на текущем высоком уровне цены, обозначая этот сигнал перекупленности красным текстом, чтобы он был заметен. И наоборот, если значение RSI опускается ниже порогового значения 30, что указывает на состояние перепроданности, выполняется та же процедура: воспроизводится звуковой сигнал, а на текущем минимальном уровне цены генерируется текстовый объект, на этот раз отображающий сигнал зеленым цветом.

Эта двойная система оповещения, включающая как звуковые, так и визуальные элементы, повышает способность трейдера оставаться в курсе событий и оперативно реагировать на существенные движения рынка, тем самым повышая общую эффективность торговли.

Система звуковых и визуальных оповещений в советнике Volatility Navigator предназначена для своевременного реагирования на изменяющиеся рыночные условия. Внедряя эти оповещения, советник позволяет трейдерам оставаться в курсе событий и быть готовыми к действиям, что в конечном итоге повышает общую эффективность и успешность их торговли. 

Ниже представлен полный код советника. Он содержит все необходимые инструкции и логику, регулирующие торговые операции.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                         Volatility Navigator.mq5 |
//|                               Copyright 2024, Christian Benjamin |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright   "2024, MetaQuotes Software Corp."
#property link        "https://www.mql5.com/en/users/lynnchris"
#property description "The EA analyzes market conditions using the Bollinger Bands, RSI and ATR indicators"
#property version     "1.1"
#property strict

// Input parameters for trading strategy
input int rsiPeriod = 14;                  // Period for RSI calculation
input double overboughtLevel = 70.0;       // RSI level for overbought condition
input double oversoldLevel = 30.0;         // RSI level for oversold condition
input int bbPeriod = 20;                    // Period for Bollinger Bands
input double bbDeviation = 2.0;             // Deviation for Bollinger Bands
input int atrPeriod = 14;                   // ATR period for stop loss and take profit calculations
input double atrMultiplier = 1.5;           // Multiplier for ATR in calculating stop loss and take profit
input string signalSound = "alert.wav";     // Sound file for alert notifications

// Indicator handles for Bollinger Bands and ATR
int bbHandle = 0;
int atrHandle = 0;

// Function to clear previous drawings from the chart
void ClearPreviousDrawings()
{
    // Delete any previously created trade lines and signal text
    if (ObjectFind(0, "EntryPoint") != -1)
        ObjectDelete(0, "EntryPoint");
    if (ObjectFind(0, "StopLoss") != -1)
        ObjectDelete(0, "StopLoss");
    if (ObjectFind(0, "TakeProfit") != -1)
        ObjectDelete(0, "TakeProfit");
    if (ObjectFind(0, "SignalText") != -1)
        ObjectDelete(0, "SignalText");
    if (ObjectFind(0, "BuyArrow") != -1)
        ObjectDelete(0, "BuyArrow");
    if (ObjectFind(0, "SellArrow") != -1)
        ObjectDelete(0, "SellArrow");
}

// Function to draw entry points, stop loss, and take profit on the chart
void DrawTradeLines(double entryPoint, double stopLoss, double takeProfit, string signalText)
{
    // Clear previous drawings before drawing new ones
    ClearPreviousDrawings();

    // Draw the entry point line
    if (!ObjectCreate(0, "EntryPoint", OBJ_HLINE, 0, TimeCurrent(), entryPoint))
        Print("Failed to create EntryPoint line. Error: ", GetLastError());
    ObjectSetInteger(0, "EntryPoint", OBJPROP_COLOR, clrGreen);
    ObjectSetInteger(0, "EntryPoint", OBJPROP_WIDTH, 2);

    // Draw the stop loss line
    if (!ObjectCreate(0, "StopLoss", OBJ_HLINE, 0, TimeCurrent(), stopLoss))
        Print("Failed to create StopLoss line. Error: ", GetLastError());
    ObjectSetInteger(0, "StopLoss", OBJPROP_COLOR, clrRed);
    ObjectSetInteger(0, "StopLoss", OBJPROP_WIDTH, 2);

    // Draw the take profit line
    if (!ObjectCreate(0, "TakeProfit", OBJ_HLINE, 0, TimeCurrent(), takeProfit))
        Print("Failed to create TakeProfit line. Error: ", GetLastError());
    ObjectSetInteger(0, "TakeProfit", OBJPROP_COLOR, clrBlue);
    ObjectSetInteger(0, "TakeProfit", OBJPROP_WIDTH, 2);

    // Draw a label with the signal text to provide information at a glance
    if (!ObjectCreate(0, "SignalText", OBJ_LABEL, 0, TimeCurrent(), entryPoint + 10))
        Print("Failed to create SignalText label. Error: ", GetLastError());
    ObjectSetInteger(0, "SignalText", OBJPROP_XDISTANCE, 10);
    ObjectSetInteger(0, "SignalText", OBJPROP_YDISTANCE, 30);
    ObjectSetInteger(0, "SignalText", OBJPROP_COLOR, clrWhite);
    ObjectSetInteger(0, "SignalText", OBJPROP_FONTSIZE, 12);
    ObjectSetString(0, "SignalText", OBJPROP_TEXT, signalText);
}

// Function to draw arrows on the chart at entry points
void DrawEntryArrow(double price, string label, color arrowColor)
{
    if (!ObjectCreate(0, label, OBJ_ARROW, 0, TimeCurrent(), price))
    {
        Print("Failed to create arrow object. Error: ", GetLastError());
        return;
    }
    ObjectSetInteger(0, label, OBJPROP_ARROWCODE, 233); // Arrow code for upward direction
    ObjectSetInteger(0, label, OBJPROP_COLOR, arrowColor);
    ObjectSetInteger(0, label, OBJPROP_WIDTH, 2);       // Set the width of the arrow
}

// Function to manage open positions for efficient trade execution
void ManageOpenPositions(string symbol)
{
    // Loop through all open positions
    for (int i = PositionsTotal() - 1; i >= 0; i--)
    {
        ulong ticket = PositionGetTicket(i);
        if (PositionSelectByTicket(ticket))
        {
            // Check if the position is for the current symbol
            if (PositionGetString(POSITION_SYMBOL) == symbol)
            {
                double currentProfit = PositionGetDouble(POSITION_PROFIT);
                Print("Current Profit for position: ", currentProfit);
                // Additional management logic can be added here (e.g., close position, update SL/TP)
            }
        }
    }
}

// Function to calculate trade parameters such as entry point, stop loss, and take profit
void CalculateTradeParameters()
{
    // Get the current RSI value
    double rsiValue = iRSI(Symbol(), PERIOD_CURRENT, rsiPeriod, PRICE_CLOSE);
    Print("RSI Value: ", rsiValue);

    double bbUpper = 0.0;
    double bbLower = 0.0;
    double atrValue = 0.0;

    // Get the latest closing prices
    double closePrices[];
    if (CopyClose(NULL, 0, 0, 1, closePrices) <= 0)
    {
        Print("Error copying close prices: ", GetLastError());
        return; // Exit if there's an error
    }

    // Initialize and get values for Bollinger Bands
    if (bbHandle == 0)
    {
        bbHandle = iBands(NULL, 0, bbPeriod, 0, bbDeviation, PRICE_CLOSE);
    }

    if (bbHandle != INVALID_HANDLE)
    {
        double bbBuffer[];
        // Get the upper and lower Bollinger Bands
        if (CopyBuffer(bbHandle, 1, 0, 1, bbBuffer) > 0)
        {
            bbUpper = bbBuffer[0]; // Upper band value
            Print("Bollinger Band Upper: ", bbUpper);
        }

        if (CopyBuffer(bbHandle, 2, 0, 1, bbBuffer) > 0)
        {
            bbLower = bbBuffer[0]; // Lower band value
            Print("Bollinger Band Lower: ", bbLower);
        }

        // Initialize and get the ATR value
        if (atrHandle == 0)
        {
            atrHandle = iATR(NULL, 0, atrPeriod);
        }

        if (atrHandle != INVALID_HANDLE)
        {
            double atrBuffer[];
            if (CopyBuffer(atrHandle, 0, 0, 1, atrBuffer) > 0)
            {
                atrValue = atrBuffer[0]; // Current ATR value
                Print("ATR Value: ", atrValue);
            }
        }

        double entryPoint, stopLoss, takeProfit;

        // Generate buy or sell signals based on Bollinger Bands and RSI values
        if (closePrices[0] < bbLower && rsiValue < oversoldLevel)  // Buy Condition
        {
            entryPoint = closePrices[0];
            stopLoss = entryPoint - (atrValue * atrMultiplier);
            takeProfit = entryPoint + (atrValue * atrMultiplier * 2);
            DrawTradeLines(entryPoint, stopLoss, takeProfit, "Buy Signal");
            DrawEntryArrow(entryPoint, "BuyArrow", clrGreen); // Draw Buy Arrow
            PlaySound(signalSound); // Notify with sound for new entry
        }
        else if (closePrices[0] > bbUpper && rsiValue > overboughtLevel)  // Sell Condition
        {
            entryPoint = closePrices[0];
            stopLoss = entryPoint + (atrValue * atrMultiplier); // Above entry for short position
            takeProfit = entryPoint - (atrValue * atrMultiplier * 2); // Below entry for short position
            DrawTradeLines(entryPoint, stopLoss, takeProfit, "Sell Signal");
            DrawEntryArrow(entryPoint, "SellArrow", clrRed); // Draw Sell Arrow
            PlaySound(signalSound); // Notify with sound for new entry
        }
    }
}

// Expert initialization function
int OnInit()
{
    // Initialization tasks can be done here
    return INIT_SUCCEEDED;
}

// Expert deinitialization function
void OnDeinit(const int reason)
{
    // Release the indicator handles when the EA is removed
    if (bbHandle != 0)
        IndicatorRelease(bbHandle);
    if (atrHandle != 0)
        IndicatorRelease(atrHandle);
    ClearPreviousDrawings(); // Clear drawings on removal
}

// Expert tick function
void OnTick()
{
    ManageOpenPositions(Symbol()); // Manage open positions before calculating new parameters
    CalculateTradeParameters(); // Calculate trade parameters based on market data
}

//+------------------------------------------------------------------+


Тестирование

Чтобы добавить советник Volatility Navigator на график в MetaTrader 5 для тестирования, сначала убедитесь, что файл советника правильно установлен в платформе MetaTrader 5. Перейдите на панель Navigator слева и найдите свой советник в разделе "Советники". Если советника нет, щелкните правой кнопкой мыши и выберите "Обновить", также убедитесь, что файлы советника размещены в правильном каталоге (MQL5 > Experts).

После того, как вы нашли советник, просто перетащите его на нужный график или дважды щелкните по нему, чтобы открыть окно настроек. Там вы можете настроить такие параметры, как размер лота и индикаторы, на основе вашей стратегии. После настройки параметров обязательно включите автоматическую торговлю, нажав кнопку "Авто-торговля" на панели инструментов. Наконец, нажмите ОК, чтобы применить советник, и он начнет совершать сделки на основе предопределенной стратегии. Всегда проверяйте вкладку "Торговля", чтобы отслеживать ее активность во время тестирования. В этом разработанном мной проекте я протестировал советник на демо-счете. Вы также можете провести тестирование на истории, прежде чем рисковать реальными деньгами.

После перетаскивания советника на график важно терпеливо ждать, пока не сгенерируются сигналы, как только индикаторы выполнят определенные условия, как описано выше. При выполнении этих условий советник отобразит на графике три линии: стоп-лосс, тейк-профит и точку входа. Кроме того, сработает звуковой сигнал. Он будет звучать до тех пор, пока не будет достигнута наиболее точная точка входа.

Результаты тестов приведены ниже.

Результаты тестирования

Рис. 7. Результаты тестирования

На графике выше мы можем видеть ордера, которые я исполнил после получения сигналов. Все они в настоящее время приносят прибыль. На графике также отображаются уровни, на которые указывают сигналы, в виде горизонтальных линий: уровень тейк-профита обозначен синим цветом, точка входа — зеленым, а стоп-лосс — красным. Давайте также взглянем на GIF-изображение ниже для более полного понимания.

Результат теста

Рис. 8. Результат теста



Заключение

Советник в первую очередь ориентирован на предоставление перспективных и прибыльных точек входа, уровней тейк-профита и стоп-лосса. Его можно применять к разным графикам, он поддерживает все таймфреймы. Для скальпинговых сделок рекомендуется использовать более короткие таймфреймы, тогда как для более длительных сделок могут быть полезны более крупные таймфреймы. Кроме того, этот инструмент полезно использовать вместе с пользовательскими стратегиями для улучшения результатов.

Обязательно протестируйте и поэкспериментируйте с инструментом, прежде чем использовать реальные деньги. Обратите внимание, что этот инструмент не открывает сделки. Моей целью в этой серии является исключительно разработка инструментов для анализа рынка.

ДатаНазвание инструмента ОписаниеВерсия Обновления Примечания
01/10/24Chart ProjectorСкрипт для наложения эффекта призрака на движение цены за предыдущий день.1.0Первоначальная версияПервый инструмент в Lynnchris Tools Chest
18/11/24Analytical CommentПредоставляет информацию за предыдущий день в табличном формате, а также прогнозирует будущее направление рынка.1.0Первоначальная версияВторой инструмент в Lynnchris Tools Chest
27/11/24Analytics MasterРегулярное обновление рыночных показателей каждые два часа 1.01Вторая версияТретий инструмент в Lynnchris Tools Chest
02/12/2024Analytics Forecaster Регулярное обновление рыночных показателей каждые два часа с интеграцией с Telegram1.1Третья версияИнструмент номер 5
 09/12/24Volatility NavigatorСоветник анализирует рыночные условия с помощью полос Боллинджера, RSI и ATR.1.0Первоначальная версияИнструмент номер 6

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/16560

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Christian Benjamin
Christian Benjamin
    • Excellence and integrity define my approach to every project. The same standard is maintained regardless of compensation structure, guided by the conviction that God’s reward surpasses what man can offer. This principle shapes every tool I develop.

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    Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (6)
    [Удален] | 31 янв. 2025 в 14:59
    @Qhumanani #: Не мог бы мистер Бенджамин или любой другой человек, читающий это, подсказать мне, где я могу найти части 1-3 этой статьи?

    Просто зайдите в профиль автора и нажмите на "Публикации" ... Кристиан Бенджамин (Публикации)

    Christian Benjamin
    Christian Benjamin | 31 янв. 2025 в 14:59
    Qhumanani #:
    не мог бы мистер Бенджамин или кто-либо другой, читающий это, сказать мне, где я могу найти части 1-3 этой статьи?

    Здравствуйте, пожалуйста, перейдите по ссылкам, указанным ниже.

    https://www.mql5.com/ru/articles/16434

    https://www.mql5.com/ru/articles/15927

    https://www.mql5.com/ru/articles/16014

    Christian Benjamin
    Christian Benjamin | 31 янв. 2025 в 15:00
    Fernando Carreiro #:

    Просто зайдите в профиль автора и нажмите на "Публикации" ... Кристиан Бенджамин (Публикации)

    Спасибо, сэр!

    13691228031
    13691228031 | 10 сент. 2025 в 05:57
    Могу я спросить, чем торгует этот советник? Я не вижу этого.
    Mustafa Nail Sertoglu
    Mustafa Nail Sertoglu | 15 окт. 2025 в 08:30
    13691228031 #:
    Могу я спросить, чем торгует этот советник? Я не вижу этого.

    (C.Benjamin) Автор говорит в заголовке "ТЕСТИРОВАНИЕ" :

    "После перетаскивания советника на график необходимо терпеливо ждать сигналов, которые будут генерироваться при выполнении индикаторами определенных условий, как объяснялось выше. Когда эти условия будут выполнены, советник отобразит на графике три линии: стоп-лосс, тейк-профит и точку входа. Кроме того, прозвучит звуковой сигнал, оповещающий трейдера, и этот сигнал будет сохраняться до тех пор, пока не будет достигнута наиболее точная точка входа."

    Код советника графически показывает ТОЛЬКО ПРЕДЛОЖЕННУЮ сделку, а также оповещение

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