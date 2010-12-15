Мастер MQL5: Создание эксперта без программирования

Введение

При создании автоматических торговых систем возникает необходимость написания алгоритмов анализа рыночной ситуации и генерации торговых сигналов, алгоритмов сопровождения открытых позиций, систем управления капиталом и контроля риска торговли.



После того как код модулей написан самой сложной задачей является компоновка всех частей и отладка кода полученного торгового робота. Ключевую роль играет архитектура взаимодействия модулей: если она построена неудачно, то большая часть времени будет потрачена на поиск и исправление ошибок, а замена алгоритма любого из модулей будет приводить к переписыванию всего кода.

В MQL5 использование объектно-ориентированного подхода позволяет значительно упростить задачу написания и тестирования автоматических торговых систем.



MetaQuotes Software Corp. разработала классы для реализации торговых стратегий, теперь код советников можно генерировать автоматически прямо в редакторе MetaEditor путем выбора необходимых модулей торговых сигналов (на текущий момент их 20), трейлинга (4) и управления капиталом (5). Комбинируя эти модули, можно получать множество вариантов готовых торговых систем.



Также вы можете использовать свои собственные классы с реализацией любого из модулей, их можно написать самостоятельно или заказать через сервис "Работа".

В этой статье мы рассмотрим процесс автоматической генерации кода советника с использованием Мастера MQL5. И при этом ничего программировать не придется!







1. Создание торгового робота при помощи Мастера MQL5

Конструирование кода советника производится при помощи Мастера MQL5 редактора MetaEditor.



Базовые классы торговых стратегий расположены в каталоге \папка терминала\MQL5\Include\Expert\. Готовые алгоритмы классов торговых сигналов, классов сопровождения открытых позиций и классов управления капиталом и рисками находятся в подкаталогах Signal, Trailing и Money. Мастер MQL5 анализирует файлы в этих каталогах и использует их для генерации кода советника.

Для вызова Мастера MQL5 нужно нажать кнопку "Создать" в панели инструментов, либо выбрать пункт "Создать" в меню "Файл" главного меню (или при помощи Ctrl+N):





Рис. 1. Запуск Мастера MQL5



Далее следует выбрать тип создаваемой программы. В нашем случае выбираем пункт генерации кода советника "Советник (сгенерировать)":







Рис. 2. Выбор типа создаваемой программы



Шаг 1. Общие параметры советника



Появляется диалог настройки общих параметров советника:







Рис. 3. Общие параметры советника



Задаем наименование советника, имя автора и ссылку на сайт в полях "Имя", "Автор" и "Ссылка".

В советнике также присутствуют входные параметры:

Symbol (тип string) - рабочий символ советника (по умолчанию - текущий символ, на котором запущен советник);

TimeFrame (тип timeframe) - рабочий таймфрейм советника (по умолчанию - текущий таймфрейм, на котором запущен советник);

Следующим шагом выберем модуль торговых сигналов, по которым эксперт будет торговать.





Шаг 2. Выбор модуля торговых сигналов

Алгоритм открытия и закрытия позиций определяется модулем торговых сигналов. Модули торговых сигналов содержат правила открытия/закрытия/переворота позиций.



В Стандартной библиотеке есть готовые модули торговых сигналов:

После нажатия на кнопку "Далее" появится окно выбора набора сигналов, по которым будет торговать советник.





Рис. 4. Выбор сигналов для советника







Для того чтобы добавить модуль торговых сигналов в советник, нужно нажать "Добавить". Тип торговых сигналов указывается в пункте "Имя".



Добавим модуль сигналов на основе рыночных моделей индикатора Moving Average;





Рис. 5. Добавление модуля торговых сигналов и настройка параметров



Каждый тип торговых сигналов имеет свои параметры, которые можно указать в разделе "Параметры". Можно использовать значения, предлагаемые по умолчанию.

Существует два режима создания параметров, переключение между которыми происходит по двойному нажатию левой кнопкой мыши на иконке. Если параметр имеет подсвеченную иконку , то он будет доступен как входная переменная эксперта. Такие параметры могут быть в последующем использованы для оптимизации эксперта в Тестере стратегий. Если параметр имеет серую иконку , то ему будет задано фиксированное значение, недоступное для изменения из свойств эксперта.

После добавления модуля он появится в списке:







Рис. 6. Модуль торговых сигналов добавлен в советник







Шаг 3. Выбор модуля сопровождения открытых позиций

Следующим шагом является выбор алгоритма сопровождения открытых позиций (Trailing Stop). Использование трейлинга позволяет сохранить заработанную прибыль.

В Стандартной библиотеке имеется несколько способов сопровождения открытых позиций:

В нашем советнике выберем "Trailing Stop based on fixed Stop Level":





Рис. 7. Выбор алгоритма сопровождения открытых позиций

Данный тип трейлинга подразумевает два параметра: уровни StopLevel и ProfitLevel (в пунктах для котировок с 2-мя и 4-мя знаками после запятой), которые будут использоваться в процессе сопровождения открытых позиций:





Рис. 8. Установка параметров выбранного алгоритма сопровождения открытых позиций





Шаг 4. Выбор модуля управления капиталом и рисками

На последнем шаге нужно определиться с выбором системы управления капиталом и рисками, которая будет использоваться в советнике.



Предназначение данного алгоритма - определение величины торгового объема (в лотах) для торговых операций, а также риск-менеджмент. При возникновении убытков, величина которых превышает допустимые значения (например, 10% от капитала), модуль управления капиталом и рисками принудительно закроет убыточную позицию.

В Стандартной библиотеке предлагается несколько готовых реализаций алгоритмов управления капиталом и рисками:







Рис. 9. Выбор алгоритма управления капиталом и рисками

Выберем алгоритм торговли фиксированным количеством лотов (Trading with fixed trade volume).



Выбранный нами модуль имеет два параметра:



Lots - торговый объем в лотах;



Percent - максимально допустимый процент риска.







Рис. 10. Установка параметров выбранного алгоритма управления капиталом и рисками

После нажатия кнопки "Готово" в папке \каталог терминала\MQL5\Experts\ появится файл TestExpert.mq5, его имя соответствует наименованию, заданному при создании советника.





2. Структура советника, созданного при помощи Мастера MQL5

Код эксперта, сгенерированный Мастером MQL5, выглядит следующим образом:

#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" #include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\SignalMA.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingFixedPips.mqh> #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh> input string Expert_Title = "TestExpert" ; ulong Expert_MagicNumber = 23320 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ; input int Signal_Expiration = 4 ; input int Signal_MA_PeriodMA = 85 ; input int Signal_MA_Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD Signal_MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_MA_Applied = PRICE_CLOSE ; input double Signal_MA_Weight = 1.0 ; input int Trailing_FixedPips_StopLevel = 30 ; input int Trailing_FixedPips_ProfitLevel= 50 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ; CExpert ExtExpert; int OnInit () { if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); } CExpertSignal *signal= new CExpertSignal; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } ExtExpert.InitSignal(signal); signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen); signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose); signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel); signal.StopLevel(Signal_StopLevel); signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel); signal.Expiration(Signal_Expiration); CSignalMA *filter0= new CSignalMA; if (filter0== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating filter0" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 3 ); } signal.AddFilter(filter0); filter0.PeriodMA(Signal_MA_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_MA_Shift); filter0.Method(Signal_MA_Method); filter0.Applied(Signal_MA_Applied); filter0.Weight(Signal_MA_Weight); CTrailingFixedPips *trailing= new CTrailingFixedPips; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } trailing.StopLevel(Trailing_FixedPips_StopLevel); trailing.ProfitLevel(Trailing_FixedPips_ProfitLevel); CMoneyFixedLot *money= new CMoneyFixedLot; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } money.Percent(Money_FixLot_Percent); money.Lots(Money_FixLot_Lots); if (!ExtExpert.ValidationSettings()) { ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } return ( 0 ); } void OnDeinit ( const int reason) { ExtExpert.Deinit(); } void OnTick () { ExtExpert. OnTick (); } void OnTrade () { ExtExpert. OnTrade (); } void OnTimer () { ExtExpert. OnTimer (); }

Код советника состоит из нескольких секций.

Секция, описывающая свойства программы:



#property copyright "Copyright 2012, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00"

Включаемые файлы:

#include <Expert\Expert.mqh> #include <Expert\Signal\SignalMA.mqh> #include <Expert\Trailing\TrailingFixedPips.mqh> #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Код класса CExpert, экземпляр которого используется в советнике, располагается в файле Expert.mqh.

В файле SignalCrossEMA.mqh содержится код выбранного нами класса торговых сигналов CSignalMA, в файле TrailingFixedPips.mqh находится код используемого нами класса алгоритма сопровождения открытых позиций CTrailingFixedPips, управление капиталом и рисками будет осуществляться при помощи класса CMoneyFixedLot, содержащегося в файле MoneyFixedLot.mqh.



Далее следуют входные параметры советника:

input string Expert_Title = "TestExpert" ; ulong Expert_MagicNumber = 23320 ; bool Expert_EveryTick = false ; input int Signal_ThresholdOpen = 10 ; input int Signal_ThresholdClose = 10 ; input double Signal_PriceLevel = 0.0 ; input double Signal_StopLevel = 50.0 ; input double Signal_TakeLevel = 50.0 ; input int Signal_Expiration = 4 ; input int Signal_MA_PeriodMA = 85 ; input int Signal_MA_Shift = 0 ; input ENUM_MA_METHOD Signal_MA_Method = MODE_SMA ; input ENUM_APPLIED_PRICE Signal_MA_Applied = PRICE_CLOSE ; input double Signal_MA_Weight = 1.0 ; input int Trailing_FixedPips_StopLevel = 30 ; input int Trailing_FixedPips_ProfitLevel= 50 ; input double Money_FixLot_Percent = 10.0 ; input double Money_FixLot_Lots = 0.1 ;

Первые три параметра (Expert_Title, Expert_MagicNumber и Expert_EveryTick) являются общими, они присутствуют всегда вне зависимости от выбранных алгоритмов торговых сигналов, трейлинга и управления капиталом и риском.

Строковой параметр Expert_Title определяет наименование советника, Expert_MagicNumber задает идентификатор советника (это значение будет использоваться в параметрах торговых запросов), при помощи параметра Expert_EveryTick задается режим работы советника. При Expert_EveryTick=true эксперт будет осуществлять вызов функции обработки (проверка торговых условий, проведение торговых операций, сопровождение открытой позиции) каждый раз при поступлении нового тика по рабочему символу.

После общих параметров советника располагаются входные параметры выбранного алгоритма торговых сигналов, они имеют префикс "Signal_". Например, в выбранном нами модуле CSignalMA период скользящей средней определяется значением параметра Signal_MA_PeriodMA.



Выбранный нами способ сопровождения открытых позиций СTrailingStopFixedPips осуществляет сопровождение открытой позиции на фиксированном расстоянии, определяемом уровнями Stop Loss и Take Profit, значения которых задаются в "обычных" 2/4 знаковых пунктах. При движении цены в направлении открытой позиции на расстояние, большее чем количество пунктов, заданных уровнем Trailing_FixedPips_StopLevel, эксперт модифицирует значение ценовых уровней Stop Loss и Take Profit (при Trailing_FixedPips_ProfitLevel>0).

Входные параметры Money_FixLot_Percent и Money_FixLot_Lots соответствуют параметрам алгоритма торговли с фиксированным лотом, реализованного в классе CMoneyFixedLot. В нашем случае торговля будет производится с фиксированным объемом, равным значению параметра Money_FixLot_Lots.



В классе CMoneyFixedLot также реализован алгоритм управления риском: при получении убытка (в процентах от текущего количества средств), указанного в параметре Money_FixLot_Percent, класс CMoneyFixedLot порекомендует классу эксперта произвести принудительное закрытие убыточной позиции, что и будет сделано.

После входных параметров советника декларируется объект ExtExpert класса CExpert:



CExpert ExtExpert;

Это экземпляр класса торговой стратегии.

Объект ExtExpert, будучи экземпляром класса CExpert, содержит ссылки на объекты-потомки классов CExpertSignal (базовый класс торговых сигналов), CExpertMoney (базовый класс управления капиталом и рисками) и CExpertTrailing (базовый класс сопровождения открытых позиций). Помимо этого, класс CExpert содержит экземпляры классов CExpertTrade, СSymbolInfo, CAccountInfo, CPositionInfo, COrderInfo, а также контейнер CIndicators.

Настройка параметров советника заключается в создании экземпляров соответствующих классов и указании классу ExtExpert ссылок на созданные объекты.



Рассмотрим подробнее функцию инициализации советника OnInit, в которой производится инициализация и настройка свойств класса ExtExpert.





1. Инициализация класса ExtExpert:

if (!ExtExpert.Init( Symbol (), Period (),Expert_EveryTick,Expert_MagicNumber)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing expert" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 1 ); }

Инициализация объекта ExtExpert производится вызовом метода Init, в котором устанавливается символ, таймфрейм, флаг вызова методов обработки на каждом тике, идентификатор эксперта, а также создаются и инициализируются внутренние объекты классов (на этом этапе в качестве объектов сигналов, трейлинга и управления капиталом используются базовые классы CExpertSignal, CExpertMoney, CExpertTrailing).

В случае неудачной инициализации объекта ExtExpert советник закончит работу с кодом возврата -1.



Далее следует инициализация объекта CExpertSignal. В случае ошибки инициализации советник закончит работу с кодом возврата -2.





2. Создание и настройка свойств объекта Signal

CExpertSignal *signal= new CExpertSignal; if (signal== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating signal" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 2 ); } ExtExpert.InitSignal(signal); signal.ThresholdOpen(Signal_ThresholdOpen); signal.ThresholdClose(Signal_ThresholdClose); signal.PriceLevel(Signal_PriceLevel); signal.StopLevel(Signal_StopLevel); signal.TakeLevel(Signal_TakeLevel); signal.Expiration(Signal_Expiration); CSignalMA *filter0= new CSignalMA; if (filter0== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating filter0" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 3 ); } signal.AddFilter(filter0); filter0.PeriodMA(Signal_MA_PeriodMA); filter0.Shift(Signal_MA_Shift); filter0.Method(Signal_MA_Method); filter0.Applied(Signal_MA_Applied); filter0.Weight(Signal_MA_Weight);

Настройка объекта торговых сигналов состоит из нескольких этапов:

Создание объекта торговых сигналов и установка его параметров;



Создание объекта модуля торговых сигналов, установка его параметров и добавление в экземпляр класса CExpertSignal;

В случае неудачной инициализации объекта торговых сигналов советник закончит работу с кодом возврата (от -2 до -3), зависящем от этапа, на котором произошла ошибка.

В зависимости от того как были заданы параметры при создании советника через Мастер MQL5, генерируется соответствующий код.

filter0.PeriodMA(85 ); filter0.SlowPeriod(Signal_MA_Shift; Если параметр фиксированный и при этом его значение не отличается от значения по умолчанию, то он не будет прописываться в сгенерированном коде. В таком случае будет использовано значение параметра по умолчанию, заданное в соответствующем классе.







3. Создание и настройка свойств объекта Trailing

CTrailingFixedPips *trailing= new CTrailingFixedPips; if (trailing== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 4 ); } if (!ExtExpert.InitTrailing(trailing)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing trailing" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 5 ); } trailing.StopLevel(Trailing_FixedPips_StopLevel); trailing.ProfitLevel(Trailing_FixedPips_ProfitLevel);

Настройка объекта трейлинга также состоит из 4 этапов:

Создание объекта трейлинга (Creation of trailing object);



Инициализация созданного объекта трейлинга в объекте ExtExpert (Add trailing to expert);

Установка параметров объекта трейлинга (Set trailing parameters);



В случае неудачной инициализации объекта трейлинга советник закончит работу с кодом возврата (от -4 до -5), зависящем от этапа, на котором произошла ошибка.





4. Создание и настройка свойств объекта money

CMoneyFixedLot *money= new CMoneyFixedLot; if (money== NULL ) { printf ( __FUNCTION__ + ": error creating money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 6 ); } if (!ExtExpert.InitMoney(money)) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing money" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 7 ); } money.Percent(Money_FixLot_Percent); money.Lots(Money_FixLot_Lots);

Настройка объекта управления капиталом и рисками также состоит из 4 этапов:

Создание объекта money (Creation of money object);



Инициализация созданного объекта money в объекте ExtExpert (Add money to expert);

Установка параметров объекта money (Set money parameters);



В случае неудачной инициализации объекта money советник закончит работу с кодом возврата (от -6 до -7), зависящем от этапа, на котором произошла ошибка.





5. Инициализация всех индикаторов, используемых в классах

if (!ExtExpert.ValidationSettings()) { ExtExpert.Deinit(); return (- 8 ); } if (!ExtExpert.InitIndicators()) { printf ( __FUNCTION__ + ": error initializing indicators" ); ExtExpert.Deinit(); return (- 9 ); } return ( 0 );

После создания и инициализации объектов торговых сигналов, трейлинга и управления капиталом вызывается метод ValidationSettings() объекта ExtExpert, в котором производится проверка настроек и метод InitIndicators(), в котором производится инициализация индикаторов, используемых в объектах signal, trailing и money.



Обработка событий OnDeinit, OnTick, OnTrade и OnTimer осуществляется вызовом соответствующих методов класса ExtExpert.

С подробностями реализации методов класса CExpert можно ознакомится в коде индикатора, расположенном в файле \папка терминала\MQL5\Include\Expert\expert.mqh







3. Проверка созданного советника в тестере стратегий MetaTrader 5



Если все компоненты Стандартной библиотеки присутствуют, код сгенерированного эксперта успешно компилируется:







Рис. 11. Успешная компиляция кода эксперта, созданного Мастером MQL5



Полученный советник будет торговать в соответствии с выбранными алгоритмами торговых сигналов, сопровождения открытых позиций и управления капиталом и рисками.



Работу построенной торговой системы можно проверить при помощи Тестера стратегий терминала MetaTrader 5. На рис. 11 приведены результаты тестирования на исторических данных с параметрами по умолчанию (EURUSD, H1, период тестирования: 2010.01.01-2011.06.01):





Рис. 12. Результаты тестирования советника на исторических данных (EURUSD, H1)

Наилучший набор параметров советника можно найти при помощи оптимизации в тестере стратегий терминала MetaTrader 5.





Заключение

Использование классов торговых стратегий значительно упрощает создание и проверку торговых идей. Теперь код эксперта можно конструировать прямо в редакторе MetaEditor при помощи Мастера MQL5 на базе готовых модулей Стандартной библиотеки либо при помощи своих собственных модулей.



Если же вы не хотите или не можете написать собственный модуль торговых сигналов, то всегда можно обратиться в сервис Работа и заказать даже не сам код торгового робота, а только необходимый модуль. Такой подход дает дополнительные преимущества: