Класс CTrailingPSAR
Класс CTrailingPSAR является классом реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR.
Описание
Класс CTrailingPSAR реализует алгоритм сопровождения открытых позиций по значениям (на предыдущем баре) индикатора Parabolic SAR с указанными параметрами.
Декларация
class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing
Заголовок
#include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>
Иерархия наследования
CTrailingPSAR
Методы класса по группам
Инициализация
Устанавливает параметр step индикатора Parabolic SAR
Устанавливает параметр maximum индикатора Parabolic SAR
virtual InitIndicators
Инициализирует индикаторы и таймсерии
Методы проверки условий трейлинга
virtual CheckTrailingStopLong
Определяет необходимость модификации длинной позиции
virtual CheckTrailingStopShort
Определяет необходимость модификации короткой позиции
Методы унаследованные от CObject
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries