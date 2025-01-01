ДокументацияРазделы
CTrailingPSAR 

Класс CTrailingPSAR

Класс CTrailingPSAR является классом реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR.

Описание

Класс CTrailingPSAR реализует алгоритм сопровождения открытых позиций по значениям (на предыдущем баре) индикатора Parabolic SAR с указанными параметрами.

Декларация

class CTrailingPSAR: public CExpertTrailing

Заголовок

   #include <Expert\Trailing\TrailingParabolicSAR.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertTrailing

              CTrailingPSAR

Методы класса по группам

Инициализация

 

Step

Устанавливает параметр step индикатора Parabolic SAR

Maximum

Устанавливает параметр maximum индикатора Parabolic SAR

virtual InitIndicators

Инициализирует индикаторы и таймсерии

Методы проверки условий трейлинга

 

virtual CheckTrailingStopLong

Определяет необходимость модификации длинной позиции

virtual CheckTrailingStopShort

Определяет необходимость модификации короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, ValidationSettings, SetPriceSeries, SetOtherSeries

 

 