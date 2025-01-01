ДокументацияРазделы
Сигналы индикатора Parabolic SAR

Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Parabolic SAR. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.

Условия генерации сигналов

Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.

Тип сигнала

Описание условий

За покупку

Разворот — на анализируемом баре индикатор ниже цены, а на предыдущем — выше.

Parabolic SAR - Сигнал на покупку

За продажу

Разворот — на анализируемом баре индикатор выше цены, а на предыдущем — ниже.

Parabolic SAR - Сигнал на продажу

Не против покупки

Цена находится выше индикатора.

Не против продажи

Цена находится ниже индикатора.

Примечание

В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).

Настраиваемые параметры

Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:

Параметр

Описание

Weight

Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.

Step

Шаг изменения цены.

Maximum

Максимальный коэффициент скорости сближения индикатора с ценой.

 