- Сигналы индикатора Accelerator Oscillator
- Сигналы индикатора Adaptive Moving Average
- Сигналы индикатора Awesome Oscillator
- Сигналы осциллятора Bears Power
- Сигналы осциллятора Bulls Power
- Сигналы осциллятора Commodity Channel Index
- Сигналы осциллятора DeMarker
- Сигналы индикатора Double Exponential Moving Average
- Сигналы индикатора Envelopes
- Сигналы индикатора Fractal Adaptive Moving Average
- Сигналы внутридневного временного фильтра
- Сигналы осциллятора MACD
- Сигналы индикатора Moving Average
- Сигналы индикатора Parabolic SAR
- Сигналы осциллятора Relative Strength Index
- Сигналы осциллятора Relative Vigor Index
- Сигналы осциллятора Stochastic
- Сигналы осциллятора Triple Exponential Average
- Сигналы индикатора Triple Exponential Moving Average
- Сигналы осциллятора Williams Percent Range
Данный модуль сигналов основан на рыночных моделях индикатора Parabolic SAR. Механизм принятия торговых решений на основе сигналов модулей описан в отдельном разделе.
Условия генерации сигналов
Ниже приведено описание условий, при которых модуль передает советнику тот или иной сигнал.
|
Тип сигнала
|
Описание условий
|
За покупку
|
Разворот — на анализируемом баре индикатор ниже цены, а на предыдущем — выше.
|
За продажу
|
Разворот — на анализируемом баре индикатор выше цены, а на предыдущем — ниже.
|
Не против покупки
|
Цена находится выше индикатора.
|
Не против продажи
|
Цена находится ниже индикатора.
Примечание
В зависимости от режима работы эксперта ("Каждый тик" или "По ценам открытия") анализируемый бар — это либо текущий бар (с индексом 0), либо последний сформировавшийся бар (с индексом 1).
Настраиваемые параметры
Данный модуль обладает следующими настраиваемыми параметрами:
|
Параметр
|
Описание
|
Weight
|
Вес сигнала модуля в интервале от 0 до 1.
|
Step
|
Шаг изменения цены.
|
Maximum
|
Максимальный коэффициент скорости сближения индикатора с ценой.