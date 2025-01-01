Набор готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций

Этот раздел содержит технические детали работы с классами готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert\Trailing.