Набор готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций
Этот раздел содержит технические детали работы с классами готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.
Использование классов готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.
Стандартная библиотека MQL5 (в части набора готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert\Trailing.
|
Класс
|
Описание
|
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии"
|
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней
|
Класс-заглушка алгоритмов сопровождения открытых позиций
|
Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR