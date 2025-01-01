ДокументацияРазделы
Набор готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций

Этот раздел содержит технические детали работы с классами готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций и описание соответствующих компонентов стандартной библиотеки MQL5.

Использование классов готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций позволит сэкономить время при разработке (а особенно, проверке) торговых стратегий.

Стандартная библиотека MQL5 (в части набора готовых реализаций алгоритмов сопровождения открытых позиций) размещается в рабочем каталоге терминала в папке Include\Expert\Trailing.

Класс

Описание

CTrailingFixedPips

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций на фиксированном "расстоянии"

CTrailingMA

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям скользящей средней

CTrailingNone

Класс-заглушка алгоритмов сопровождения открытых позиций

CTrailingPSAR

Класс реализации алгоритма сопровождения открытых позиций по значениям индикатора Parabolic SAR