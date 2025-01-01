Класс CMoneyFixedLot
Класс CMoneyFixedLot является классом для реализации алгоритма торговли с фиксированным лотом.
Описание
Класс CMoneyFixedLot реализует алгоритм для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке.
Декларация
|
class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney
Заголовок
|
#include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>
|
Иерархия наследования
CMoneyFixedLot
Методы класса по группам
|
Инициализация
|
|
Устанавливает торговый объем
|
virtual ValidationSettings
|
Проверяет корректность настроек
|
Методы управления капиталом и рисками
|
|
virtual CheckOpenLong
|
Определяет объем для открытия длинной позиции
|
virtual CheckOpenShort
|
Определяет объем для открытия короткой позиции
|
Методы унаследованные от CObject
|
Методы унаследованные от CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
|
Методы унаследованные от CExpertMoney