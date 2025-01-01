ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаМодули стратегийМодули Money ManagementCMoneyFixedLot 

Класс CMoneyFixedLot

Класс CMoneyFixedLot является классом для реализации алгоритма торговли с фиксированным лотом.

Описание

Класс CMoneyFixedLot реализует алгоритм для входа в рынок фиксированным лотом, заданным при настройке.

Декларация

   class CMoneyFixedLot: public CExpertMoney

Заголовок

   #include <Expert\Money\MoneyFixedLot.mqh>

Иерархия наследования

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyFixedLot

Методы класса по группам

Инициализация

 

Lots

Устанавливает торговый объем

virtual ValidationSettings

Проверяет корректность настроек

Методы управления капиталом и рисками

 

virtual CheckOpenLong

Определяет объем для открытия длинной позиции

virtual CheckOpenShort

Определяет объем для открытия короткой позиции

Методы унаследованные от CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Методы унаследованные от CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Методы унаследованные от CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 